22 Şubat 2021 Günlük Burç Yorumları: Burçları bugün neler bekliyor?

Elele'nin astroloji sayfalarında günlük burç yorumlarını, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz... Burçların üzerine tıklayarak detaylı sayfalara ulaşabilir; eğer merak ediyorsanız bebek burçlarını da inceleyebilirsiniz... İşte Astrolog Duygu Demir'in kaleminden 22 Şubat günlük burç yorumları:

KOÇ BURCU - 22 ŞUBAT 2021

Son 3 haftadır gelecek planlarınızın üzerinden geçiyor, bir karar almak istiyordunuz. Artık netleşme ve harekete geçme zamanı başladı, sosyal çevrenizin fikirlerini almayı unutmayın.



BOĞA BURCU - 22 ŞUBAT 2021

Kariyer ve gelecek planları konusunda çok daha net ve anlamlı adımlar atabilirsiniz. Yöneticilere kendinizi ifade etmek, görüşmek, yeni mülakatlar için desteklendiğiniz bir hafta olacak.

İKİZLER BURCU -22 ŞUBAT 2021

İlişkileriniz ve hayatınızın daha rahat akmaya başladığını göreceksiniz. Merkür'ün düz seyrine geçmesiyle beraber hayat planlarınız daha keyifli olmaya başlıyor.

YENGEÇ BURCU - 22 ŞUBAT 2021

İçe döndüğünüz, kendiniz ve sağlığınızla ilgilenirken belirsiz ya da ikilem yaratan koşullar nedeniyle yorulduğunuz süreç biraz azalmaya başlayacak. Akışa bırakmak isteyeceksiniz.

ASLAN BURCU - 22 ŞUBAT 2021

İlişkilerden yana desteğiniz artacak. Eski defterler, geçmiş konular, koşullar artık gündem olmaktan çıkacak ve beraber gelecek planları yapmayı önemseyeceksiniz.

BAŞAK BURCU -22 ŞUBAT 2021

Burcunuzun yöneticisi Merkür direkt seyrine geçiyor, enerjiniz ve moraliniz yükseliyor. Özellikle kariyer alanında, iş ortamında sizi ikilemde bırakan durumları geride bırakmaya başlıyorsunuz.

TERAZİ BURCU -22 ŞUBAT 2021

Çocuklar, ikili ilişkiler, flörtler alanında geçmişi fazlasıyla andığınız bir dönemi geride bırakıyor ve çok daha netleşerek sağlam adımlarla ilerlemeye başlıyorsunuz. Borsa ve spekülatif yatırımlarla ilgileniyorsanız çok daha akılcı ve kar getirecek kararlar alabilirsiniz.

AKREP BURCU - 22 ŞUBAT 2021

Kendinize, içinize fazlasıyla döndüğünüz, biraz daha krizli hissettiğiniz bir dönemin sonuna geliyoruz. Aileden, büyüklerden, yuvadan destek alabilirsiniz. Geçmiş mevzuları artık geçmişte bırakmak isteyeceksiniz.

YAY BURCU - 22 ŞUBAT 2021

İletişim projeleriniz artmaya başlıyor, kendinizi çok daha iyi ifade etmeye başlıyorsunuz. Bugün itibariyle teknolojik aletlere yatırım yapmak isteyebilir, sosyal medyada kendinizi daha aktif şekilde ortaya koyabilirsiniz.

OĞLAK BURCU -22 ŞUBAT 2021

Finansal koşullarınızla ilgili çok daha net ve akılcı kararlar alabilir, doğru imzaları atabilirsiniz. İçe dönüp değerlendirme süreci artık bitti, şimdi aksiyon zamanı.

KOVA BURCU - 22 ŞUBAT 2021

Kendiniz, geleceğiniz, neyi nasıl değiştirmek istediğinizle ilgili uzunca süredir düşündüğünüz, gerilimler yaşadığınız konularda biraz daha netleşmiş şekilde adımlar atmaya başlayacaksınız. 16 Mart'a kadar destekleniyorsunuz.

BALIK BURCU - 22 ŞUBAT 2021

Bir süredir içe dönmüş, sizin için önemli olan şeyleri bulmaya çalışır haldeydiniz. Duygular ve mantığınız arasında kalıp belirsiz koşullarda yön bulmaya çalışıyordunuz belki de. Merkür'ün düz seyrine geçmesi sizi desteklemeye başlayacak, daha netleşeceksiniz.

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