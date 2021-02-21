Haftalık burç yorumları (22 Şubat 2021 - 28 Şubat 2021): Bu hafta burçları neler bekliyor?

Burçları bu hafta neler bekliyor? Elele'nin astroloji sayfalarında günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumu tabosunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı ve Çin astrolojisini bulabilirsiniz... Astrolog Duygu Demir'in kaleminden haftalık burç yorumları (22 Şubat 2021 - 28 Şubat 2021)...

KOÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI



Bu hafta beklediğimiz keyifli enerjiler hayatımıza geliyor. Hafta ortasında hırsla çalışabilir, sonuna doğru yakınlarınızdan keyifli haberler alabilirsiniz. Cumartesi günkü dolunay ile beraber çalışma temponuz yükseliyor, sağlıkla ilgili düzenlemeler yapıyorsunuz.

BOĞA BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI



Bu hafta hızınız, temponuz artıyor. Yolculuklar, seyahatler, eğitimler gündeme gelebilir. Hafta sonuna doğru finansal konularda olumlu haberler almanız olası. Cumartesi günkü dolunay ile beraber çocuklar, aşklar, flörtlerle ilgili güzel haberler alabilirsiniz.



İKİZLER BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Bu hafta temponuz yükseliyor. Keyifli haberler aldığınız, kendinize daha çok odaklandığınız imkanlar olacak. Sağlıkla ilgili biraz endişeleriniz olabilir. Hafta sonuna doğru dolunay ile evin içinde keyifli düzenlemeler yapmak isteyebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI



Hafta boyunca sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız, partneriniz ve gelecek planlarınıza yönelik adımlarınız hızlanacak, güçlenecek. Sağlık ve parayla ilgili konularda daha olumlu haberler alabilirsiniz. Cumartesi günkü dolunay ile beraber iletişim kanallarınız artıyor, kısa vadeli planlar, konuşmalar, anlaşmalar ve yakınlarınızla olan ilişkileriniz önemli olacak.

ASLAN BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI



Hafta genelinde kariyerinizi ilerletecek adımlar atmak için hırsınız yüksek olacak. Yakınlarınız, sosyal çevrenizden güzel haberler alabilirsiniz. Hafta sonuna doğru dolunay etkisi ile finansal koşullarınızla ilgili kararlarınız gündeme gelecek.

BAŞAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI



Bu hafta şans sizden yana. Hayatınızla ilgili yapmak istediğiniz değişimler, yenilenme için sizi destekleyen dolunay Cumartesi meydana gelecek. Hafta genelinde yeteneklerinizi ortaya koymak, aşk / flört alanında heyecan yaratacak gelşmeler veya istiyorsanız çocuklarla ilgili gelişmelerden yana destekleniyorsunuz.

TERAZİ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI



Bu hafta finansal koşullarınızı toparlamak için ciddi adımlar atmak isteyebilirsiniz. Aile bireyleriyle ortaklaşa kararlar almak gerekecek gibi duruyor. Hafta sonuna doğru eğitim, akademik konular, ticaret, girişimcilik alanlarında destekleniyorsunuz. Cumartesi günkü dolunay ile beraber kendinize dönmek isteyebilirsiniz. Farkındalıklarınız artacak, sizi biraz daha kaygı dolu yapabilir.

AKREP BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI



Hafta genelinde beraber hareket etmek, ortak planlar yapmak önemli olacak. İlişkilerde çekim gücünüz artıyor ancak biraz tartışmalarınız da artabilir. Hafta sonuna doğru ev içindeki ilişkileri güzelleştiren, finansal kaynakları arttıran imkanlarınız olabilir. Cumartesi günkü dolunay ile beraber sosyal çevrenizden destek alabilir, hedeflerinizde olumlu yönde değişimler yapabilirsiniz.

YAY BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI



Hafta genelinde iş ortamında çalışma temponuz artıyor, gelirinizi arttırmak için planlarınız olacak. Hafta sonuna doğru ilişkiler ve ortaklıklardan yana şanslısınız. Telefonun ucunda size teklifler gelecek. Cumartesi günkü dolunay ile beraber kariyerinizde olumlu gelişmeler sizi bekliyor.

OĞLAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI



Bu haftaya enerjiniz ve temponuz yüksek şekilde başlıyorsunuz. Haftanın sonuna doğru finansal koşullarınızı olumlu yönde etkileyecek yeni teklifler alabilirsiniz. İş ortamındaki alternatiflerinizi değerlendirmek size iyi gelecek. Cumartesi günkü dolunay ile ticaret, eğitim, seyahat, yurtdışı, ticaret konularında destekleneceksiniz.

KOVA BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI



Merkür düz seyrine geçtiği için geçtiğimiz haftalarda içe dönüp aldığınız kararlar, ulaştığınız sonuçları harekete geçirmeye başlayacaksınız. Özellikle hafta sonuna doğru kadersel fırsatlar ile destekleniyorsunuz. Yeni ilişkiler dahi gündeme gelebilir. Cumartesi günkü dolunay ile ortak finansal kaynaklar ve ödemeler gündeminizde.

BALIK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI



Bu hafta ilişkiler, beraberlikler, ortaklaşa yapılan planlar önemli olacak. Hafta başında yakınlarınız ve dostlarınızdan aldığınız haberler, destek ile kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Cumartesi günkü dolunay ile beraber ilişkilere güzellik, yenilik ya da yeni bir ilişki gündeme geliyor.