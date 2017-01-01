Türkiye’den ve dünyadan astrolojinin yıldızlar takımını oluşturan ünlü astrologlar ve eğitim kurumları 3 gün süresince tek bir çatı altında buluşacak! Astroloji ile ilgili her türlü bilginin, seminerlerin, workshopların, söyleşilerin, eğlenceli Astro Müze ve Astro Kütüphanenin toplandığı AstroFun Fest, tüm bunları gerçeğe dönüştüren bir festival projesi!
BAŞROLDE YILDIZLAR VAR
Asude Argun, Aleksandar Imsiragic Binnur Zaimler, Devrim Dölen, Devrim Yılmazer, Dinçer Güner, Filiz Özkol, Hakan Kırkoğlu, Hande Kazanova, Lea Imsiragic, Nadiya Shah, Öner Döşer, Yasemin Boran gibi astrolojinin öne çıkan isimleri, Astroloji Festivali’nde buluşuyor! Başrolde ise yıldızlar var. Yıldızlar fısıldayacak, astrologlar anlatacak...
BU FESTİVALİN YILDIZI ÇOK PARLAK
İlişkiler Astrolojisi’nden Kariyer Astrolojisi’ne, Finans ve Politik Astroloji’den Karmik Astroloji’ye birçok astroloji uzmanlığının sunulduğu yepyeni ve benzersiz festivalin konu başlıklarında neler mi var?
Astroloji ile doğru şehirde yaşamak mümkün...
Sevdiğiniz insanı burcuna göre nasıl etkilersiniz?
Dünyayı ve Türkiye’yi bekleyen sürpriz gelişmeler...
Karmik Astroloji, Enerji Astrolojisi...
2017’de burçları bekleyen konular...
Çocuklarda kariyer planlaması...
Venüs’ün rehberliğinde şifalanmak... Venüs tılsımı nedir?
... Ve daha bir çok çarpıcı sorunun yanıtını Astro Fun Fest’te bulabilirsiniz.
FESTİVALİN ZİRVESİ:MEGA OTURUM
Kapitalizm çökecek mi? Küresel güç dengesi savaşa mı gidiyor? Dünyanın ve Türkiye’nin gündeminde yer alacak bu önemli konular üzerine ön görülerin ele alınacağı mega oturum, 13 yıldız astroloğun katılımıyla AstroFun Fest’in en dikkat çekici programlarından biri!
JUPİTER, VENÜS, MERKÜR, EĞLENCE VE ASTROLOJİK ALIŞVERİŞ
Festivalde; ‘Astrolojinin tatlı rüzgarında biraz eğlenmek ve alışveriş yapmak istiyorum’ diyenler için de bol sürprizli bir program yer alıyor. Yükselen burç bulma kioskları, yıldız haritası çıkarma ekranları, eğlenceli bilgilerin yer aldığı Astrofun Müze ve Astro Kütüphane ile AstroFun Fest, keyifli vakit geçirmeyi vadediyor.
ASTROLOJİ SAYESİNDE NELER ÖĞRENDİK?
Burcumuzun ve yükselen burcumuzun yorumlarına göz attığımız, bizi bekleyen güzel gelişmeleri ve hayatımıza girebilecek sürprizleri öğrendiğimiz astroloji ile ilişkimiz, gün geçtikçe çok daha sıcak ve keşiflerle dolu bir dünyaya dönüştü... Merkür retrosu, Jüpiter döngüsü, Güneş ve Ay tutulması, Dolunay ve sert açıları gibi kavramlara aşina olduk. Öyle ki Merkür geri giderken sözleşme imzalamadık, iletişim faaliyetlerimizde temkini elden bırakmadık. Şimdi astroloji ile çok daha yakından ve derinlemesine buluşma vakti! 25-26-27 Kasım tarihlerini ajandanıza kaydedin!
YÜZYILLARDIR İNSANLIĞIN İLGİ ODAĞI: ASTROLOJİ
Bugün bir bilgi sistemi olarak hayatımızın merkezine giren astroloji, aslında insanoğluna yüzyıllardır gökyüzünün sırlarını fısıldıyor. Tarihten beri dünyayı ilgilendiren büyük atılımların, toplumsal olayların ve savaşların dahi tarihlerini etkileyen astroloji, bugün bize hayattaki misyonumuzu, hangi konulara yönelmemiz gerektiğini, ne gibi özellikleri yaşamımıza kattığımızda ilerleme kaydedebileceğimizi aktarıyor. Ona kulak verin!
ASTROFUN FEST’İN YILDIZLARI
Aleksandar Imsiragic Klasik ve Karmik Astroloji
Asude Argun Klasik Astroloji
Ayda Ersan Regresyon Terapisti
Aysun Sezgin Çin Astrolojisi
Barış Özkırış Psikolojik Astroloji
Berna Atay Modern Astroloji
Binnur Zaimler Kurumsal Astroloji
Devrim Dölen Klasik Astroloji
Devrim Yılmazer Klasik Astrolojisi
Didem Şarman İlişkiler Astrolojisi
Dinçer Güner Klasik & Modern Astroloji
Filiz Özkol Genel Astroloji
Gaye Döşer Enerji Uzmanı
Hande Kazanova Finans, Anne & Çocuk Astrolojisi
Hakan Kırkoğlu Klasik Astroloji
Hülya Balıkavlayan Modern Astroloji
Juno Astroloji Genel Astroloji
Lea Imsiragic Enerji Astrolojisi
Meral Erduran Kişisel Gelişim Astrolojisi
Merih Akalın Vedik Astroloji
Nadiya Shah Klasik ve Batı Astrolojisi
Naz Bayatlı Enerji & Karmik Astroloji
Nigar Bostan İlişkiler ve Çocuk Astrolojisi
Oytun Işlar İlişkiler Astrolojisi
Öner Döşer Klasik Astroloji
Sare Palaska Çocuk ve Genç Astrolojisi
Sema Sidar Klasik Astroloji
Sevilay Eriçdem Uranyen Astroloji
Su Karakuş Enerji Astrolojisi
Şebnem Ekşib Vedik (Hint) Astrolojisi
Yasemin Boran Modern Astroloji
Yeşne Karaca İren Ezoterik Astroloji
Yiğit Balıkavlayan Modern Astroloji
Yurda Hal Klasik Astroloji