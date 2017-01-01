Dünyanın ve Türkiye’nin ilk Astroloji Festivali “Astrofun Fest” 25-26-27 Kasım tarihlerinde Uniq İstanbul’da gerçekleştiriliyor.

Türkiye’den ve dünyadan astrolojinin yıldızlar takımını oluşturan ünlü astrologlar ve eğitim kurumları 3 gün süresince tek bir çatı altında buluşacak! Astroloji ile ilgili her türlü bilginin, seminerlerin, workshopların, söyleşilerin, eğlenceli Astro Müze ve Astro Kütüphanenin toplandığı AstroFun Fest, tüm bunları gerçeğe dönüştüren bir festival projesi!

BAŞROLDE YILDIZLAR VAR

Asude Argun, Aleksandar Imsiragic Binnur Zaimler, Devrim Dölen, Devrim Yılmazer, Dinçer Güner, Filiz Özkol, Hakan Kırkoğlu, Hande Kazanova, Lea Imsiragic, Nadiya Shah, Öner Döşer, Yasemin Boran gibi astrolojinin öne çıkan isimleri, Astroloji Festivali’nde buluşuyor! Başrolde ise yıldızlar var. Yıldızlar fısıldayacak, astrologlar anlatacak...

BU FESTİVALİN YILDIZI ÇOK PARLAK

İlişkiler Astrolojisi’nden Kariyer Astrolojisi’ne, Finans ve Politik Astroloji’den Karmik Astroloji’ye birçok astroloji uzmanlığının sunulduğu yepyeni ve benzersiz festivalin konu başlıklarında neler mi var?

Astroloji ile doğru şehirde yaşamak mümkün...

Sevdiğiniz insanı burcuna göre nasıl etkilersiniz?

Dünyayı ve Türkiye’yi bekleyen sürpriz gelişmeler...

Karmik Astroloji, Enerji Astrolojisi...

2017’de burçları bekleyen konular...

Çocuklarda kariyer planlaması...

Venüs’ün rehberliğinde şifalanmak... Venüs tılsımı nedir?

... Ve daha bir çok çarpıcı sorunun yanıtını Astro Fun Fest’te bulabilirsiniz.





FESTİVALİN ZİRVESİ:MEGA OTURUM

Kapitalizm çökecek mi? Küresel güç dengesi savaşa mı gidiyor? Dünyanın ve Türkiye’nin gündeminde yer alacak bu önemli konular üzerine ön görülerin ele alınacağı mega oturum, 13 yıldız astroloğun katılımıyla AstroFun Fest’in en dikkat çekici programlarından biri!

JUPİTER, VENÜS, MERKÜR, EĞLENCE VE ASTROLOJİK ALIŞVERİŞ

Festivalde; ‘Astrolojinin tatlı rüzgarında biraz eğlenmek ve alışveriş yapmak istiyorum’ diyenler için de bol sürprizli bir program yer alıyor. Yükselen burç bulma kioskları, yıldız haritası çıkarma ekranları, eğlenceli bilgilerin yer aldığı Astrofun Müze ve Astro Kütüphane ile AstroFun Fest, keyifli vakit geçirmeyi vadediyor.

ASTROLOJİ SAYESİNDE NELER ÖĞRENDİK?

Burcumuzun ve yükselen burcumuzun yorumlarına göz attığımız, bizi bekleyen güzel gelişmeleri ve hayatımıza girebilecek sürprizleri öğrendiğimiz astroloji ile ilişkimiz, gün geçtikçe çok daha sıcak ve keşiflerle dolu bir dünyaya dönüştü... Merkür retrosu, Jüpiter döngüsü, Güneş ve Ay tutulması, Dolunay ve sert açıları gibi kavramlara aşina olduk. Öyle ki Merkür geri giderken sözleşme imzalamadık, iletişim faaliyetlerimizde temkini elden bırakmadık. Şimdi astroloji ile çok daha yakından ve derinlemesine buluşma vakti! 25-26-27 Kasım tarihlerini ajandanıza kaydedin!

YÜZYILLARDIR İNSANLIĞIN İLGİ ODAĞI: ASTROLOJİ

Bugün bir bilgi sistemi olarak hayatımızın merkezine giren astroloji, aslında insanoğluna yüzyıllardır gökyüzünün sırlarını fısıldıyor. Tarihten beri dünyayı ilgilendiren büyük atılımların, toplumsal olayların ve savaşların dahi tarihlerini etkileyen astroloji, bugün bize hayattaki misyonumuzu, hangi konulara yönelmemiz gerektiğini, ne gibi özellikleri yaşamımıza kattığımızda ilerleme kaydedebileceğimizi aktarıyor. Ona kulak verin!

ASTROFUN FEST’İN YILDIZLARI



Aleksandar Imsiragic Klasik ve Karmik Astroloji

Asude Argun Klasik Astroloji

Ayda Ersan Regresyon Terapisti

Aysun Sezgin Çin Astrolojisi

Barış Özkırış Psikolojik Astroloji

Berna Atay Modern Astroloji

Binnur Zaimler Kurumsal Astroloji

Devrim Dölen Klasik Astroloji

Devrim Yılmazer Klasik Astrolojisi

Didem Şarman İlişkiler Astrolojisi

Dinçer Güner Klasik & Modern Astroloji

Filiz Özkol Genel Astroloji

Gaye Döşer Enerji Uzmanı

Hande Kazanova Finans, Anne & Çocuk Astrolojisi

Hakan Kırkoğlu Klasik Astroloji

Hülya Balıkavlayan Modern Astroloji

Juno Astroloji Genel Astroloji

Lea Imsiragic Enerji Astrolojisi

Meral Erduran Kişisel Gelişim Astrolojisi

Merih Akalın Vedik Astroloji

Nadiya Shah Klasik ve Batı Astrolojisi

Naz Bayatlı Enerji & Karmik Astroloji

Nigar Bostan İlişkiler ve Çocuk Astrolojisi

Oytun Işlar İlişkiler Astrolojisi

Öner Döşer Klasik Astroloji

Sare Palaska Çocuk ve Genç Astrolojisi

Sema Sidar Klasik Astroloji

Sevilay Eriçdem Uranyen Astroloji

Su Karakuş Enerji Astrolojisi

Şebnem Ekşib Vedik (Hint) Astrolojisi

Yasemin Boran Modern Astroloji

Yeşne Karaca İren Ezoterik Astroloji

Yiğit Balıkavlayan Modern Astroloji

Yurda Hal Klasik Astroloji