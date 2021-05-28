Boğa burcu erkeğini etkilemenin yolları:10 öneri

Boğa burcu erkeği nasıldır? Boğa burcu erkeği nelerden etkilenir? Boğa erkeğini etkileme yolları için Elele arşive romantific.com'un önerilerine bakalım...

Boğa erkeğini etkileme yolları için Elele arşivinde (2016)şu öneriler yer alıyor.

İlk kural, bakımlı ve zarif olmak. Boğa erkeğinin bir kadında aradığı en önemli özelliklerden biri zevk sahibi ve bakımlı olmasıdır. Özellikle saçlarınızın yumuşaklığı ve parfümünüzle onu etkileyebilirsiniz.

İddialı olmaktan çekinmeyin. Silik tiplerden hiç hoşlanmaz.

Hiçbir konuda aceleci davranmayın. Özellikle cinsellik konusunda temkinli olmanızda fayda var.

Boğa erkeğinin boğazına düşkün olduğu kesin. Tatlı sürprizler dikkatinden kaçmayacaktır!

Her erkek iltifat duymayı sever ama Boğa erkekleri biraz daha fazla! Tatlı sözlerinizi ondan esirgemeyin!



BOĞA BURCU ERKEĞİ NASILDIR?

Peki, boğa burcu erkeği nasıldır? Romantific'e göre Boğa burcu erkekleri, kadınlar için adeta bir meydan okumadır. Çünkü onlar oldukça inatçı ve kontrol edilmesi zor varlıklardır. Yine de en dik başlı Boğa erkeği için bile kadınların yapabileceği bazı taktikler vardır. Boğa burcu erkeğini etkileme yolları için haberde şu öneriler yer alıyor:

BOĞA BURCU ERKEĞİNİ ETKİLEMEK İÇİN 10 ÖNERİ

1) Sabırlı Olun

Boğa erkekleri, birini tanımaya zaman ayırmayı severler. Eğer flört döneminiz beklediğinizden de uzun sürüyorsa belki ilk adımı bile sizin atmanız gerekebilir. Eğer bir Boğa size aşık olmaya başlıyorsa çabucak utangaç ve çekingen bir insana dönüşebilir, bu da sizi biraz zorlayabilir. Israrcı ama sabırlı olun.

2) Çok Hızlı Davranmayın

Eğer bir Boğa erkeğinin üzerine çok düşerseniz ve onu rahat bölgesinden uzaklaştırırsanız, içine kapanıp sizden uzaklaşabilir. Size gerçekten aşık olmaya başlayan bir Boğa zaten hayatını size göre dizayn etmeye başlamış demektir, işleri aceleye getirip onu geri adım atmaya mecbur bırakmayın.

3) Samimi ve Doğal Olun

Boğa erkeğinin yanında kendiniz olmaktan korkmayın. Tüm iyi ve kötü yönlerinizle kendiniz olun. Hatta onlar kötü yanlarınızı gizlemenizi değil göstermenizi beklerler. Boğa erkekleri beyaz yalanlara bile tahammül edemez, onunlayken olduğunuzdan farklı biri gibi davranmaya çalışmayın.

4) Abartılı Olmadan Bakımlı Olun

Boğa erkeğini en çok doğal güzellikler, kusurlar, hoş kokular etkiler. Abartılı olmayan güzelliklere bayılırlar. Boğa erkekleri gösterişçi ve dikkat çekmeyi seven kadınlardan hiç hoşlanmazlar.

5) Kariyer ve Hayat Hedefleriniz Olsun

Boğalar kariyer odaklı insanlardır. Henüz tam olarak ne yapmak istediklerine karar vermeseler bile hayatlarıyla ile ilgili bir şeyler yapmak istediklerini bilirler. Bu yüzden de kendileri gibi hırslı, hedefleri olan ve onlara ulaşmak için çaba gösteren kadınlardan hoşlanırlar. İlla kariyer hedefiniz olmasına da gerek yok, büyük hayalleriniz veya ikinizin üzerinde beraber çalışabileceği bir hedef olabilir.

6) Mümkün Olduğunca Dürüst Olun

Boğa erkeklerinin sahtekarlığa tahammülü yoktur. Boğa bir hatayı kolaylıkla affedebilir ama bir yalanı asla... Boğa, en anlayışlı ve bağışlayıcı burçlardan biridir, ancak Boğa'nın size olan tüm güvenini hemen kaybettirecek bazı şeyler vardır. Boğa erkeğine yalan söylediğiniz an size duyduğu sonsuz güvene elveda edersiniz.

7) Ona İlgi Gösterin

Boğa erkeklerinin bir insanın sahip olabileceği en romantik ve duygusal partnerler arasında olduğu yaygınca bilinir. Ve aynı zamanda sahip olabileceğiniz en özenli sevgililerden biridir. Aynı özeni sizden de bekler. Sürekli onunla ilgilenmenizi, ona mesaj atmanızı isterler. Ayrıca onun için çekici olduğunuzu ona her fırsatta hatırlatmanız gereklidir. Seks şehvetli olmalıdır ve ona her gün cinsel olmayan bir şekilde sevgi ve ilgi göstermeniz gerekmektedir.

8) Onu Yormadan Anlayın

Boğa adamı etkili iletişim konusunda biraz zayıftır. Duygularını kilit altında tutarlar, çünkü kısmen onları nasıl ifade edeceklerini bilmezler. Aslında bazen de bunu kendilerini koruma iç güdüleri yüzünden yaparlar. Genellikle bir şeyler ters gittiğinde, soğurlar, uzaklaşırlar ve içlerine kapanırlar. Ve sorunu söylemek yerine, sizin tahmininize ve anlama yetinize bırakırlar. Boğaları anlamak zordur ve bu burç hakkında daha fazla şey öğrenmek, onu çekmeye çalışırken sizin için faydalı olabilir. Onu anlayan tek kişinin siz olduğunu hissederse, boğanın kalbinin anahtarını kazanmışsınızdır demektir.

9) Yemek Yapmayı Öğrenin

Boğa erkekleri yemeğe çok düşkünlerdir. Boğa erkeklerini etkilemenin yolu 'midelerinden’ geçer. Randevularınızda beraber yemek pişirebilir veya siz, onun için özel bir şeyler pişirebilirsiniz. Bu çok hoşuna gidecektir.

10) Ona Tek ve Özel Kişi Muamelesi Yapın

Boğa erkekleri oldukça geleneksel insanlardır. Sizden, yalnızca ‘onu’ görmenizi bekleyecektir. Çünkü o sadece sizi görüyor olacaktır. Boğa erkekleri için çok eşlilik veya birden fazla flörtün olması söz konusu bile değildir. Bu sebeple de bir kere bağlandığında karşısındaki kadından da aynı sonsuz bağlılığı görmeyi isterler.

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