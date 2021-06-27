Haftalık burç yorumları (28 Haziran-04 Temmuz 2021)

Aşk, kariyer, sağlık... 28 Haziran 2021- 04 Temmuz 2021 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz...



28 HAZİRAN -04 TEMMUZ 2021 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Hafta başında miras, sigorta, kredi, borç-alacak gibi konular gündeminizde olabilir. Hafta ortasında iletişim tarzınıza dikkat edin. Perşembe günü Ay’ın sizin burcunuza geçmesiyle birlikte planlarınız ve projelerinize odaklanabilir, hedeflediğiniz konularla ilgili bazı girişimlerde bulunabilirsiniz. Hafta sonu gökyüzü sert etkiler altında, fevri olmaktan kaçınmanız gerekiyor.

Hafta başında yoğun çalışmanız gerekebilir. İlerleyen günlerde arkadaşlarınızla çatışmalar söz konusu olabilir, inatlaşmalardan uzak durun. Perşembe günü ilişkiler açısından keyifli. Hafta sonunda Ay sizin burcunuza geçiyor ve kişisel odak noktalarınızı gündeminize taşıyor. Ancak gökyüzündeki sert açılar ilişkilerinizde dikkatli olmanızı hatırlatıyor.

Kariyer gündemlerinizle haftaya başlıyorsunuz. Hafta ortasında iletişiminize dikkat edin, tartışmalardan kaçının. Cuma haftanın en iyi günü, arkadaşlarınız ve sosyal çevrenizle keyifli ortamlarda bulunabilirsiniz, bu günü iyi değerlendirin. Hafta sonu Ay’ın Boğa’ya geçmesi ve gökyüzünde bir dizi olumsuz gezegen etkileşimiyle gündeminiz biraz tatsızlaşabilir.

Haftanın ilk günlerinde kendinizi hassas hissedebilirsiniz. Hafta ortasında kariyerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Hareket etmekle etmemek arasında kalabilirsiniz, karar almak konusunda aceleci olmayıp biraz beklemeniz en doğrusu. Hafta sonunda arkadaşlarınızla ilgili konular gündeme geliyor, gerilimli durumlar söz konusu olabilir.

Haftanın ilk günlerinde miras, vergi, sigorta gibi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Hızlı kararlar almayın. Yurt dışı bağlantılı konular gündeme gelebilir, harekete geçmek için en doğru gün Cuma. Haftanın son günlerinde kariyerinizle ilgili ani gelişmeler söz konusu olabilir. Ancak yine alacağınız kararlar konusunda temkinli olmayı elden bırakmayın.

Haftaya evlilik, ortaklık konularıyla başlayabilirsiniz. Hafta ortasında yöneticiniz Merkür’ün Ay ile gerilimli açısı iletişimde dikkatli olmanız gerektiğini size hatırlatıyor. Sonradan üzüleceğiniz sözler söylemeyin. Haftanın son günleri miras, vergi, sigorta gibi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Bazı kararlar almak ya da imza atmak için en uygun gün Cuma.

Haftanın ilk günlerinde hassasiyetiniz yüksek. Kafanız da biraz karışık olabilir. Hafta ortasında evliliğinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Bazı konuşmaları yapmayı Cuma gününe bırakmanız iyi olabilir. Hafta sonunda gökyüzünün gerilimi ilişkilerde ve davranışlarda daha dikkatli olmayı hatırlatıyor. Dengenizin sarsılmasından rahatsız olabilirsiniz.

Yakın ilişkilerinize odaklı olarak haftaya başlıyorsunuz. Sezgiselliğiniz yüksek. Hafta ortasında halletmeniz gereken pek çok rutin iş söz konusu olabilir. Bazı kararlar almak ya da imza atmak için Cuma gününü bekleyin. Hafta sonunda evliliğiniz gündeme geliyor ve gökyüzünde epey zorlayıcı gezegen etkileşimleri var. Mümkün olduğunca sakin kalmaya çalışın.

Haftanın ilk günleri ailenize vakit ayırmak isteyebilirsiniz. Hafta ortasında Ay’ın Koç burcuna geçmesi yakın ilişkilerinizi gündeme taşıyor. Perşembe günü bu anlamda olumlu etkileşimler var. Ancak hafta sonunda aniden gündeminize gelen rutin işler ve yapmanız gerekenler keyfinizi kaçırabilir. Hafta sonunu mümkün olduğu kadar sakin geçirin.

Hafta başında parasal konular gündeminizde. Başkalarına da destek olmaya çalışabilirsiniz. Hafta ortasında herhangi bir imza atmamaya çalışın. İlerleyen günlerde ailevi meseleler gündeminize geliyor. Yapıcı konuşmalar yapabilirsiniz. Hafta sonunda ikili ilişkileriniz açısından biraz zorlayıcı gökyüzü açıları var. Sakin kalmak önem taşıyor.

Haftaya bazı maddi konularla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında herhangi bir karar alıp imza atmamaya dikkat edin. Cuma günü olumlu gökyüzü etkileşimleri söz konusu. Kısa seyahatler gündeminize gelebilir. Hafta sonunda ailevi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. İkili ilişkiler açısından zorlayıcı bir gün. Kendi kendinize kalmak isteyebilirsiniz.

Hafta başında kendi içinize dönmek ve başkalarından biraz uzaklaşmak size iyi gelebilir. Hafta ortasında para konularında gelişmeler söz konusu olabilir. Kararsız kaldığınız durumlarda biraz beklemeniz iyi olacak. Haftanın son günleri hassasiyetiniz artabilir. Yakın ilişkilerinizde gerilimli durumlar sizi rahatsız edebilir. Sakinliğinizi korumaya çalışın.

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