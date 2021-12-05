Haftalık burç yorumları (6 Aralık - 12 Aralık 2021): Aşk, kariyer, sağlık yorumları...

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 6 Aralık pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 6 Aralık - 12 Aralık 2021 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım... (Aralık 2021 aylık burç yorumları yazımıza da bakabilirsiniz)



6 KASIM - 12 ARALIK 2021 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

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Haftaya kariyerinize odaklanarak başlıyorsunuz. Yöneticiniz Mars ile Plüton arasında gerçekleşecek pozitif etkileşimle birlikte harekete geçebilir, sizi kariyerinizde güçlendirecek bazı adımlar atabilirsiniz. Çarşamba günü ise Mars ile Jüpiter arasında olumsuz etkileşim olacak. Sosyal çevrenizle, arkadaşlarınızla iletişiminizde her tür abartılı tepkiden, fevri hareketten uzak durmaya özen gösterin; aksi takdirde ilişkileriniz zarar görebilir. Haftanın son günlerinde kendinizle kalmak isteyebilirsiniz. Pazar günü ise Ay sizin burcunuza geçiş yapacak ve enerjiniz yükselecek.

Haftaya başlarken yurt dışı bağlantılı işleriniz, hukuksal süreçler ya da eğitim konularında güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sizi geleceğe taşıyacak ve güçlendirecek yeni atılımlar yapabilirsiniz. Örneğin yeni bir eğitime başlamak ya da uluslararası ticarete adım atmak için ideal bir gün. Ancak hafta ortalarındaki negatif gökyüzü açıları, sizi kariyerinizle ilgili konularda uyarıyor: Aşırı büyümek ve fazlaca risk almak, size uzun vadede zarar verebilir. Makul adımlar atmalısınız. Hafta sonunun ise bir bölümünde sosyalleşmek, bir bölümünde de kendinizle kalmak isteyebilirsiniz.

Haftaya borçlar, krediler, ortak kazançlar gibi mali konulara odaklanarak başlıyorsunuz. Bu konularda atacağınız doğru adımlarla kendinizi daha güçlü hissedebilirsiniz. Örneğin ihtiyacınız olan bir krediyi iyi koşullarda alabilirsiniz. Salı günü yöneticiniz Merkür ile Neptün arasında olumsuz etkileşim olacak. Geleceğe dönük bazı hayallere kapılabilir ve gerçekleri görmekte zorlanabilirsiniz. Cumartesi günü ise Merkür ile Jüpiter arasında olumlu etkileşim var. Kariyerinizle ilgili bir karar alabilirsiniz ve bu karar size şans ve fırsatlar getirebilir.

Hafta başında ilişkinizle ilgili konular gündeminizde olacak. İlişkiyi dönüştürecek, güçlendirecek önemli adımlar atabilirsiniz. Ancak dikkat; bazı gerçekleri gözden kaçırabileceğiniz konusunda gökyüzü sizi uyarıyor. Duygularınızla mantığınızı bir arada dinlemeye çalışın. İlerleyen günlerde borç, kredi, miras gibi parasal konular gündeminize geliyor. Haftanın son günlerinde ise uluslararası ticaret ya da seyahat planlarınızla ilgili gelişmeler olabilir. Özellikle Cumartesi günü şans ve fırsatlar yakalayabilirsiniz.

Haftaya başlarken yoğun bir iş gündeminiz olabilir. Günlük rutininizi ve iş akışınızı yeniden düzenlemek için girişimlerde bulunabilirsiniz. Stresli bir süreçten geçiyorsanız sağlığınıza özen gösterin. Hafta ortalarında ilişkinizde bazı çatışmalar yaşamanız mümkün. Öfkenize hakim olmaya, çıkabilecek tartışmaları büyütmemeye dikkat edin. İlerleyen günlerde borçlar, krediler, başkalarıyla ortak kazançlarınız gibi parasal konularda olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Alacağınız bir karar, atacağınız bir imza size şans ve fırsatlar getirebilir.

Bu haftanın genelinde aşk, ilişki ve sağlık konularına odaklı bir gündeminiz var. Hafta başında atacağınız cesur bir adım ilişkinizi ileriye taşıyabilir ve güçlendirebilir. Salı günü yöneticiniz Merkür ile Neptün arasında olumsuz etkileşim olacak. Sağlığınıza özen gösterin; özellikle gıda zehirlenmelerine, ilaç veya alkol kullanımına bağlı problemlere karşı dikkatli olun. Günlük rutinlerinizde de aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Hafta sonunda ise Merkür ile Jüpiter arasında olumlu etkileşim olacak. Kendinizi ilişkinizle ilgili çok şanslı hissedeceğiniz sürpriz gelişmeler olabilir.

Haftanın genelinde eviniz, ilişkiniz ve sağlığınızla ilgili konulara odaklı bir gündeminiz var. Haftaya başlarken ev-emlak alım satım ya da taşınma konularıyla ilgilenebilirsiniz. Bir süredir planladığınız bir adımı atabilirsiniz ve bu uzun vadede sizi güçlendirebilir. İlerleyen günlerde ilişkinizde çatışmalar, fikir ayrılıkları yaşayabilir; gerçekleri görmekte zorlanabilirsiniz. Partnerinizi fazla idealize etmiş olabilirsiniz. İlişkinizin nereye gittiği ile ilgili kafanızın hayli karışık olabileceği bu süreçte önemli bir karar almamaya çalışın. Hafta sonunda ise sağlığınızı ön plana alabilirsiniz.

Haftanın ilk günlerinde bir eğitim planı gündeminize gelebilir ve sizi uzun vadede güçlendirecek bir sürece adım atabilirsiniz. İlerleyen günlerde aile içerisinde çatışmalar, fikir ayrılıkları yaşanabilir ve tatsız gerginliklerin ortasında kalabilirsiniz. Soğukkanlılığınızı korumaya çalışın. Hafta sonunda ise yöneticiniz Plüton ile Venüs arasındaki etkileşim, ilişkinizde bir dönüşümün başlangıcı olabilir. Ancak aynı zamanda güç savaşları ve manüpülasyon enerjisine de işaret ediyor. Gölgelerinizi aydınlığa çıkarırsanız mutluluğu yakalayabilirsiniz.

Haftanın ilk günlerinde parasal durumunuzu iyileştirecek bazı adımlar atabilirsiniz. Mevcut koşulları değerlendirdikten sonra harekete geçmek isteyebilirsiniz. Pazartesinin gökyüzü enerjisi olumlu, değerlendirin. Hafta ortalarında yakın çevrenizde çatışmalar, fikir ayrılıkları çıkabilir ve bazı gerginliklerin ortasında kalabilirsiniz. Müdahil olmamanızda fayda var. Hafta sonuna doğru ailevi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Ev taşıma ya da değiştirme planlarınız varsa Cumartesi günü yöneticiniz Jüpiter’in Merkür’le olumlu etkileşimi size şans ve fırsatlar getirebilir.

Haftaya başlarken Ay sizin burcunuzda hareket ediyor. Gelecek planlarınıza ve yeni projelerinize start vermeniz için Pazartesi günü gökyüzünde oldukça destekleyici enerjiler var, değerlendirin. İlerleyen günlerde mali konular gündeminize gelecek. Önünüzde uzanan belirsiz süreç doğrultusunda, önemli bir karar almayı ertelemenizde fayda var. Koşulları bir süre daha gözlemleyin. Ayrıca alım-satım işlerinde aldatılmaya açık bir süreçtesiniz, dikkatli olun. Haftanın son günlerinde ise bir süredir ihmal ettiğiniz arkadaşlarınıza ve ailenize zaman ayırmak isteyebilirsiniz.

Haftaya başlarken biraz kendinizle kalmaya ve geçirdiğiniz zorlu süreci değerlendirmeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Ay’ın sizin burcunuza geçeceği Salı öğle saatlerinden itibaren ise harekete geçmek isteyeceksiniz. Yeni plan ve projelerinize hemen start vermek isteyebilirsiniz ancak hafta ortalarında gökyüzündeki negatif enerji önünüzü görmenizi zorlaştırabilir. Bu dönemde risk almamaya özen gösterin. Parasal konularda ise yavaş yavaş fırsatlar karşınıza çıkmaya başlayacak, sadece biraz sabredin.

Haftanın ilk günlerinde sosyal çevrenizde bir hareketlenme olabilir. Yeni insanlarla tanışabilir, bazı davetlere katılabilirsiniz. İlerleyen günlerde ise biraz içinize dönmek ve kendinizle kalmak isteyebilirsiniz. Yöneticiniz Neptün ile Merkür arasındaki negatif etkileşim sizi bu süreçte uyarıyor: Bazı bağımlılıklarınız varsa dikkatli olmalısınız. Kendinizi iyi hissetmek ve zihninizi rahatlatmak için bunlar yerine meditasyon, yoga gibi aktiviteleri deneyebilirsiniz. Kendinizi manevi olarak destekleyin. Perşembe öğleden sonra Ay sizin burcunuza geçecek ve modunuzu değiştirecek.

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