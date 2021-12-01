Aralık 2021 aylık burç yorumları: Aşk, kariyer, sağlık... Burçları neler bekliyor?

Aylık burç yorumlarını merak edenleri buraya alalım... Yeni bir aya giriyoruz, peki Aralık ayı astroloji açısından burçlara neler getiriyor? Aralık ayı burç yorumları neler söylüyor? Aralık ayında astroloji için önemli tarihler hangileri? Merak edilen bu soruları Astrolog Sibel Süslü yanıtladı... İşte Astrolog Sibel Süslü'nün kaleminden Aralık 2021 aylık burç yorumları: (Bu yazının ardından Haftalık burç yorumları (29 Kasım - 05 Aralık 2021) başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)

ARALIK 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU ARALIK 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

4 Aralık’ta gerçekleşecek olan Güneş tutulmasıyla birlikte yurt dışı bağlantılı işlerinizde, hukuki süreçlerinizde veya eğitim konularında bir dönüm noktasına gelebilirsiniz. Kariyerinizle ilgili konularda yöneticiniz Mars size destek ve motivasyon sağlayacak, özellikle 6 Aralık tarihini değerlendirin. Sosyal çevre ilişkilerinizde ise beklentilerinizi abartmamalısınız. 19 Aralık’taki Dolunay bu anlamda bazı bitişleri beraberinde getirebilir. İletişim dilinize ekstra dikkat edin, fevri olmayın. Yine aynı tarihten itibaren yeni bir ilişkiye başlamamanızda ve eski aşk defterlerini açmamanızda fayda var. Yıl biterken size dönüşüm fırsatları getiriyor. Hem maddi anlamda güçlenebileceğiniz hem de manevi yönden gelişim kaydedebileceğiniz bir döneme giriyorsunuz. 2022’nin size sağlık, bereket, aşk ve mutluluk getirmesi dileğiyle…

BOĞA BURCU ARALIK 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

4 Aralık’ta gerçekleşecek Güneş tutulmasıyla birlikte kredi, borç, miras, ortak kazançlar gibi mali konular gündeminize geliyor. Bu alanlarda ihtiyaç duyduğunuz güvence için yeni kararlar alabilirsiniz. İlerleyen günlerde sosyal çevrenizde güçlü ve prestijli bir konuma geliyorsunuz. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz. 19 Aralık’ta yöneticiniz Venüs retro hareketine başlıyor. Takip eden süreçte eski aşk defterleri açılabilir, ancak ikinci bir şans vermek konusunda dikkatli olun. Aynı gün gerçekleşecek olan Dolunay sizi maddi konularda etkiliyor. Herhangi bir yatırım ya da alım-satım kararı alırken ya da sözleşme imzalarken gerçekçi adımlar atın. 23 Aralık’ta Kuzey Ay Düğümü burcunuza geçiş yapacak ve sizin için şanslı bir dönem başlayacak. 2022’nin size sağlık, bereket, aşk ve mutluluk getirmesi dileğiyle…

İKİZLER BURCU ARALIK 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

4 Aralık’taki Güneş tutulmasının etkilerini ilişki konularında hissediyorsunuz. Bitişler ve yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. İlerleyen günlerde yurt dışı bağlantılı işlerinizde, eğitim konularında ya da hukuki süreçlerde belirsizlikler yaşanabilir. Kafanızın karışık olabileceği bu süreçte küçük adımlarla ilerlemenizde fayda var. 11 Aralık’ta kariyerinizle ilgili şanslı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Alacağınız bir karar, yapacağınız bir iş görüşmesi size fırsat ve kazanç getirebilir. 13 Aralık’ta yöneticiniz Merkür Oğlak burcuna geçiyor ve çok daha gerçekçi düşünmeye başlıyorsunuz. 19 Aralık’ta sizin burcunuzda gerçekleşecek olan Dolunay sizi zihinsel olarak zorlayabilir. Ay sonuna doğru aile, yuva, ev konularında kurduğunuz hayaller evrenden destek alıyor. 2022’nin size sağlık, bereket, aşk ve mutluluk getirmesi dileğiyle…

YENGEÇ BURCU ARALIK 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

4 Aralık’taki Güneş tutulması etkilerini sağlık evinizden alıyorsunuz. Kendinize dikkat etmeniz gereken bu süreçte ihmal ettiğiniz kontrolleriniz veya tedavileriniz varsa yaptırın. Ayrıca günlük çalışma rutininizi de yeniden düzenlemenizde fayda var. Sizi aşırı yoran sorumluluklarınız olabilir. 19 Aralık’taki Dolunay’da duygusal iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz. Biraz kendinizle kalmanızda fayda var. Bilinçaltı şifa çalışmaları yapın ve kendinizi manevi anlamda destekleyin. Ayrıca çevrenizdeki dost görünen bazı kişilerin gerçek yüzlerini de fark edebilirsiniz. Kimi insanlar hayatınızdan çıkacak ama yeni insanlar gelecek. Dolunay’ı takip eden günlerde Ay’ın sizin burcunuza geçmesiyle yaşamınızda hızlı değişiklikler olabilir, alacağınız kararların hızına siz bile şaşırabilirsiniz. 2022’nin size sağlık, bereket, aşk ve mutluluk getirmesi dileğiyle…

ASLAN BURCU ARALIK 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

4 Aralık’taki Güneş tutulmasının etkilerini aşk evinizden alıyorsunuz. İlişkilerde bitişler ya da yeni başlangıçlar mümkün olabilir. Her durumda kendi merkezinizde kalmaya çalışın. Biten ilişkiye ikinci bir şans vermek içinse iyi düşünün. 12 Aralık civarında yurt dışı işleriniz, eğitim ya da hukuksal süreçlerinizle ilgili belirsizlikler, yön kayıpları söz konusu olabilir. Uzun vadeyi ön göremeyeceğiniz için küçük adımlarla ilerleyin. 19 Aralık’taki Dolunay ile birlikte sosyal çevrenizde, arkadaş gruplarınızda değişimler olabilir, bazı kişilerle yollarınız ayrılabilir. İlerleyen günlerde biraz kendinizle kalarak bu yıl yaşadıklarınızın değerlendirmesini yapmak isteyebilirsiniz. Hayata daha gerçekçi bakmaya başlayacağınız bu süreçte ayaklarınız yere sağlam basıyor. 2022’nin size sağlık, bereket, aşk ve mutluluk getirmesi dileğiyle…

BAŞAK BURCU ARALIK 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

4 Aralık’taki Güneş tutulmasının etkilerini evinizle ilgili konularda hissedeceksiniz. Ev değişikliği ya da taşınma söz konusu olabilir. 7 Aralık civarında sağlığınızla ilgili temkinli olmanızda fayda var. Gıda zehirlenmeleri, ilaç veya alkol kullanımına bağlı sorunlara karşı dikkatli olun. Kafanızın karışık, dikkatinizin dağınık olabileceği bir dönem. 11 Aralık civarında ilişki ve evlilik konularında gelişmeler yaşayabilirsiniz. İleriye dönük bir karar alabilirsiniz. 19 Aralık’taki Dolunay ise kariyerinizle ilgili konuları gündeme taşıyor. Takip eden günlerde yeterince çabalayıp verim alamadığınız bir işi ya da projeyi geride bırakabilir, hayatınıza yeni bir yön vermek isteyebilirsiniz. Ancak karar alırken gerçekçi olun, hesaplamalarınızı iyi yapın. 2022’nin size sağlık, bereket, aşk ve mutluluk getirmesi dileğiyle…

TERAZİ BURCU ARALIK 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Bu ay ilk astrolojik etkileri 4 Aralık’taki Güneş tutulmasıyla birlikte yakın çevre ilişkilerinizden alıyorsunuz. İlişkilerle ilgili hassasiyetiniz duygusal olarak sizi zorlayabilir, kendinizi yakın hissettiğiniz insanların tavırlarına ve sözlerine anlam veremeyebilirsiniz. Biraz akışa bırakmanızda fayda var. Kısa bir seyahate çıkmak size iyi gelebilir. 19 Aralık’ta yöneticiniz Venüs’ün retro hareketine başlaması aşk hayatınızı hareketlendirecek. Eski sevgililerin yeniden ortaya çıkabileceği ya da sosyal ortamlarda onlarla karşılaşabileceğiniz bu süreçte aklınız karışabilir. Duygularınızla birlikte, hatta onlardan fazla mantığınızı dinleyin. Aynı gün gerçekleşecek olan Dolunay, yurt dışı bağlantılı işler, hukuksal süreçler ya da yüksek öğrenim konularında sizi krizlerle birlikte bir dönüm noktasına getirebilir. 2022’nin size sağlık, bereket, aşk ve mutluluk getirmesi dileğiyle…

AKREP BURCU ARALIK 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Aralık ayının ilk astrolojik olayı olan Güneş tutulması sizi para evinizden etkiliyor. Maddi varlıklarınızı, yatırımlarınızı ya da alım-satım kararlarınızı yeniden gözden geçireceksiniz. Mevcut koşulların etkisiyle bazı plan değişiklikleri yapmanız gerekebilir. 19 Aralık’taki Dolunay’da da aynı şekilde mali konular gündeminizde. Borçlarınız, kredileriniz ya da başkalarıyla ortak parasal kaynaklarınızla ilgili gelişmeler olabilir. Bazı ortaklıklar bitebilir, kimi kaynakları elinizden çıkarmak durumunda kalabilirsiniz. Bu ay sosyal çevrenizde de değişimler olması mümkün. Ayın son günlerinde ise bütün bir yılın değerlendirmesini yapabilir, hayatınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Yılı yüksek bir motivasyonla tamamlıyorsunuz, yeter ki karanlığa düşmeyin. 2022’nin size sağlık, bereket, aşk ve mutluluk getirmesi dileğiyle…

YAY BURCU ARALIK 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Bu ayın en önemli olayı sizin burcunuzda gerçekleşecek olan 4 Aralık’taki Güneş tutulması. Hayatınız gerçek anlamda bir dönüşüme uğruyor. Kendinize yeni bir yol açabilir, yepyeni plan ve projeler geliştirebilirsiniz. 19 Aralık’taki Dolunay’ın etkilerini ise evlilik ve ilişki konularında alıyorsunuz. Bazı krizler, beraberinde bitişleri ya da zorlayıcı bir süreci getirebilir. Aynı tarihte Venüs retrosu da başlayacağından, eski ilişkiler de yeniden gündeme gelebilir. Yıl sonunda ise yöneticiniz Jüpiter Balık burcuna geçiyor ve size önümüzdeki aylarda ev ve aile konularında şanslı bir süreç vadediyor. Ev alabilir, hayalinizdeki eve taşınabilir, evinizi yenileyebilirsiniz. Aileden kalan bir miras, toprak, arazi, arsa konularında avantajlı gelişmeler yaşayabilirsiniz. 2022’nin size sağlık, bereket, aşk ve mutluluk getirmesi dileğiyle…

OĞLAK BURCU ARALIK 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

4 Aralık’taki Güneş tutulması sizi kendi içinizde bazı sorgulama ve yüzleşmelere zorlayabilir. Biraz içinize dönerek, korkularınızın hayatınıza nasıl engeller koyduğunu görebilirsiniz. Bu tutulma size “cesaret” diyor. Çevrenizdeki bazı dost görünen kişilerin gerçek yüzlerini de fark edebileceğiniz bir süreçtesiniz. 19 Aralık’taki Dolunay ise sağlığınızla ilgili konuları gündeme getirebilir. Kendinize dikkat etmeniz gereken bu dönemde özellikle el ve ayak sağlığınıza özen gösterin. Aynı zamanda yüklendiğiniz aşırı sorumlulukların da size zarar verdiğinin farkına varabilir, bu anlamda rutininizde yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. 21 Aralık’ta Güneş’in burcunuza geçmesiyle birlikte doğum gününüz yaklaşıyor. Hayatın size hediyesi yeni bir aşk olabilir, hatta ilişkinizi evliliğe de taşıyabilirsiniz. 2022’nin size sağlık, bereket, aşk ve mutluluk getirmesi dileğiyle…

KOVA BURCU ARALIK 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Aralık ayına başlarken sizi bekleyen en önemli konu, 4 Aralık’taki Güneş tutulmasının arkadaşlık evinizde gerçekleşiyor olması. Yakın çevrenizdeki bazı insanlardan uzaklaşırken, yeni insanları hayatınıza alabilirsiniz. 19 Aralık’taki Dolunay’ın etkilerini ise aşk evinizden alıyorsunuz. Partnerinizle çatışmalar yaşayabilir, fikir uyuşmazlıklarına düşebilirsiniz. Kendi doğrularınızda ısrarcı olmayın. İlişkiniz yoksa yeni tanışacağınız kişilerle ilgili temkinli adımlar atın. Aynı gün Venüs retrosu başlayacağı için merkezinizde kalmak, kendi hayatınıza ve hedeflerinize odaklanmak önceliğiniz olmalı. İlişki kararlarını ise Şubat ayına kadar ertelemenizde fayda var. Ayın üçüncü haftasında iş yaşamınızla ilgili beklenmedik bir değişiklik olabilir ve bundan fayda sağlayabilirsiniz. 2022’nin size sağlık, bereket, aşk ve mutluluk getirmesi dileğiyle…

BALIK BURCU ARALIK 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Aralık ayına kariyerinizle ilgili bir gündemle başlıyorsunuz. 4 Aralık’taki Güneş tutulması bu anlamda size yeni kapılar açıyor. İş değişikliği yapabilir, hatta kendi işinizi kurmayı düşünebilirsiniz. 7 Aralık civarında biraz zihniniz bulanık olabilir. Bu birkaç gün önemli bir karar almamaya, sezgilerinizi duymaya çalışın. Ay sonunda şans gezegeni Jüpiter’in sizin burcunuza geçmesiyle birlikte motivasyonunuzun yükseleceği, daha umutlu ve kendi yolunuzda ilerlemekte kararlı olacağınız uzunca bir dönem sizi bekliyor olacak. Hayatınızı dönüştürebilecek bu süreçten en iyi şekilde yararlanmaya bakın. 19 Aralık’taki Dolunay sizi evinizle ilgili konularda etkiliyor. Ev-emlak alım satım ya da taşınma konuları gündeminizdeyse koşulları göz önünde tutarak temkinli adımlar atmaya çalışın. 2022’nin size sağlık, bereket, aşk ve mutluluk getirmesi dileğiyle…

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