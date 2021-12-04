4 Aralık Yay burcunda Güneş Tutulması! Etkileri ne olacak ve ne kadar sürecek?

4 Aralık Yay burcunda gerçekleşecek olan Güneş Tutulmasının etkileri ne olacak? Astrolog Sibel Süslü güneş tutulması ve burçlara etkilerini şöyle anlatıyor:

4 ARALIK YAY BURCUNDA GÜNEŞ TUTULMASI VE ETKİLERİ

Yay burcu ateş elementinde, değişken nitelikli, eril bir burç olarak, “şans gezegeni” dediğimiz Jüpiter’in yönettiği bir burç. Yay’ın konularına baktığımızda; Yay burcu özgürlük, şans, iyimserlik, keşif, dürtüler, deneyim, inanç, felsefe ve yaymak (bir düşünceyi, felsefeyi, bilgiyi vs.) ile ilgili... Dolayısıyla 4 Aralık’ta yaşayacağımız Güneş tutulması, Yay burcunda gerçekleşerek bizi bu konularda daha fazla etkileyecek.

Bireysel haritalarımızda ise Yay burcu hangi evdeyse o ev konuları hayatımızda daha fazla ön plana çıkacak. Jüpiter abartıyla, genişlemeyle ve büyümeyle ilgili bir gezegen olduğundan, hayatımızda bazı konular abartılı olarak karşımıza çıkabilir. Bazı alanlarda genişleyebilir ve büyüyebiliriz.

ALTINDAN KALKAMAYACAĞINIZ SORUMLULUKLAR ALMAYIN!

Güneş tutulmaları, Ay tutulmalarının aksine “içsel” değil, hayatlarımızda yaşadığımız dışsal süreçlerle, bazen de bir krizle etkisini gösterir ve etkileri yaklaşık 6 ay öncesinden başlar. Güneş; bireysel haritamızda burcumuzdur ve benliğimiz, kim olduğumuz, hayat amacımız demektir. Güneş tutulması bu anlamda hayatımızda ilerlediğimiz yolda yeni bir yön belirlemek, yeni bir başlangıç yapmak gibi konuları gündeme getirir. Ancak yeni başlangıç yapabilmek için elbette sonlanması gereken konular vardır. İşte tutulmaların yarattığı krizler tam bu noktada hissedilir.

Tüm tutulma dönemlerinde gökyüzünde yoğun bir enerji vardır ve astrolojinin temel ilkesi olarak “gökte ne varsa yerde de o vardır.” Bunu hissetmemiz elbette kaçınılmaz… Ancak etkilerinden korkmak yerine, onlardan olumlu yönde faydalanabiliriz.

4 Aralık’ta Yay burcunun 12’inci derecesinde gerçekleşecek olan Güneş tutulmasında, Yay burcunun iyimserliğiyle birlikte dönüşüm süreçlerimizde daha umutlu, pozitif bir bakış açısıyla hareket edebiliriz. Ancak iyimserlik dahil olmak üzere hiçbir şeyi fazla abartmamak; örneğin altından kalkamayacağımız sorumluluklar almamak, hazır olmadığımız işlere kalkışmamak, yatırımlarda özellikle dikkatli olmak, dürtüsellikle hareket etmemek önem taşıyor. Fanatizme, kendi doğrularımızı tek doğru saymaya, egosal tavırlara ekstra dikkat.

İLİŞKİLER SINAVDAN GEÇİYOR

Tutulma haritasında Jüpiter ile Mars ile arasındaki negatif etkileşim, bu konularda bizi özellikle uyarıyor. İlişkilerde öfke patlamaları, içe atılmış konuların şiddetle ve abartılarak yüzeye çıkması, gereksiz büyüyen tartışmalar söz konusu olabilir. Aynı şekilde Neptün ile Merkür arasındaki negatif etkileşim ile de gerçekleri gözden kaçırarak yanlış kararlar verebiliriz. Yaşadığımız hayal kırıklıklarını dilimize abartılı şekilde yansıtabilir, kırıcı olabiliriz. İletişim kurarken kendimizi net olarak ifade edemeyebiliriz. Kısacası ilişkilerimizde de yeni başlangıçlar kadar bitişler yaşayabiliriz.

Ama unutmayın ki ne oluyorsa hayrımızadır. Bitene, gidene tutunmamak gerekir ki özgürleşelim ve yolumuzda ilerleyerek kendimize yeni şanslar verelim.

Tutulmaların kadersel etkileri vardır. Bizi adeta arkamızdan iterek, hayatta ilerlememiz için kadersel olayları (bazen de kişileri) karşımıza çıkarır ve zorlayıcı etkiler yapar. Adeta karmayı çalıştırır. Tekamülümüze hizmet eder. Bu anlamda, Güneş tutulmasında kendinize şu soruları sormanızı öneririm: Dünyada bulunma nedenim nedir? Ne yapmak için geldim? Hangi yolda yürüyorum / yürümek istiyorum? Ve aslında en önemlisi olan başlangıç sorusu: BEN KİMİM?

GÜNEŞ TUTULMASININ ETKİLERİ NE KADAR SÜRECEK?

Güneş tutulmasının etkileri, sonrasındaki 6 ay boyunca da devam eder ancak giderek azalmaya başlar. Öncesi ve sonrasıyla birlikte neredeyse bir yıla yayılan bir süreçten bahsedebiliriz. Dolayısıyla tutulmanın etkilerini zaten almaya başladık ve önümüzdeki yıl da, özellikle 30 Nisan’daki Güneş tutulmasına kadar almaya devam edeceğiz. Hatta her iki tutulmanın sentez etkilerinden bahsedebiliriz.

TUTULMADAN YARARLANMAK İÇİN…

Bu süreçte basit bir yardımcı yöntem olarak; kararlarınızı, niyetlerini, planlarınızı, projelerinizi, hayallerinizi ve arzularınızı bir deftere yazmanızı öneririm. Bunların ne kadar gerçekçi ve uygulanabilir olduğuna bakın. Adım atma zamanı geldiğinde nasıl bir hazırlık yapmış olmalısınız, düşünün. Bu hazırlığa ne zaman ve nasıl başlayabileceğinizi hesaplayın. Kararlar alın. Böylece tutulmanın harekete geçirici niteliğinden en iyi şekilde yararlanabilir, Jüpiter’in dağıttığı şanstan payınıza düşeni alabilirsiniz.

Yeniay’da gerçekleşen Güneş tutulmaları başlangıç enerjisi taşır. Ve her yeni başlangıç cesaret gerektirir. Eril gücünüzü kullanmanızı ister. Artık korkularınızla yüzleşmeniz gerekir. Size engel olan gerçekten koşullarınız mı, yoksa korkularınız mı? Gün hepimiz için 24 saat, unutmayın. Kolektif etkileri hepimiz alıyoruz. Artık bahaneleri bir kenara bırakın.

4 Aralık’ta Yay burcunda gerçekleşecek olan Güneş tutulmasını, hayatınızda dönüşüm yaşamak, yolunuzda ilerlemek ve hedeflerinize ulaşmak yönünde destekleyici, ilham verici bir süreç olarak görüp, bundan yararlanın.

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