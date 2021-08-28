Hangi burç en çok nelerden korkar? İşte burçlar ve korkuları...
Her burcun kendine has özellikleri, sevdikleri, uzak durdukları, korktukları farklı alanlar vardır. Özgürlüklerinin kısıtlanması, sağlık problemleri, beğenilmemek, kaybetmek bunların bazılarıdır... Peki, hangi burç en çok neyden korkar? Gelin şimdi burçların korku ve kaygı duyduğu konulara bakalım.
Kimi burç özgürlüğüne çok düşkün, kimisi sağlığına çok önem veriyor. Bunların birini kaybetme korkusu bazı burçları sarsabiliyor. Peki, hangi burcun ne korkusu var? En çok neleri kaybetmekten korkarlar? İşte burçlar ve korkuları...
HANGİ BURÇ EN ÇOK NEYDEN KORKAR?
KOÇ
Risk almayı sevdiğinden en korkusuz burçlardan biridir. En büyük korkusu özgürlüğünün kısıtlanmasıdır.
BOĞA
Sabit fikirli olduğundan değişimler onu endişelendirir. Sağlık problemleri de en büyük korkularındandır.
İKİZLER
Adaptasyon yeteneği güçlü olduğundan her duruma kolayca uyum sağlar. Onu en çok korkutanlar ise yalnızlık ve anlaşılamamaktır.
YENGEÇ
Aldatılmaktan, finansal konularda sıkıntı yaşamaktan endişe duyar.
ASLAN
İyi niyetinin suistimal edilmesi, kişisel zevklerine yeterince para ayıramaması onu endişeli ve stresli yapar. En büyük korkusu ise popülaritesini kaybetmektir.
BAŞAK
Belirsizlik onu korkutur ve strese sürüklenmesine neden olur.
TERAZİ
Beğenilmemekten, sadakatsizlikten ve yaşlanmaktan korkar.
AKREP
Kaybetmek fobisidir. Liderliğini kaybetmekten, sevdiği kişileri kaybetmekten korkar.
YAY
Yaşama sevincini kaybetmekten ve mutsuz olmaktan korkar.
OĞLAK
Başkalarının kendisi hakkındaki fikirlerini fazlasıyla önemser ve bu anlamda birçok korkuya sahiptir. Bunların dışında mesleki başarısızlıklar da onu çok korkutur.
KOVA
Kararlı ve neşeli kişiliğiyle bilinen Kova'lar en çok bağımsızlığını kaybetmekten, istediklerini özgürce yapamamaktan korkar.
BALIK
İlgi görmemek, sevildiğini hissetmemek onları üzer. Bu yüzden sevdiklerini ve sevenlerini kaybetmekten korkarlar.
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