Dolunay Karaca’dan gün gün Kasım 2018 astroloji yorumları...

1 Kasım 2018, Perşembe

Ay, Aslan burcunda ve Mars ile karşıt. Merkür ise dün Yay burcuna geçiş yapmıştı. Merkür Yay yolculuğunda pek de rahat etmediği bir yerde; Jüpiter’in evinde olacak. Fikirlerimiz abartılı ve değişken olabilir, spontane konuşmaktan, fazla dobra olmaktan dolayı insanların canını sıkabiliriz veya çevremizdekiler bizim canımızı sıkabilir.



2 Kasım 2018, Cuma

Ay ve Uranüs arasındaki destek güne başlarken fazlası ile enerjik olacağımızı gösteriyor. Ay aynı zamanda Satürn desteğini de arkasına almış durumda. Günün ilk yarısında yapacağımız görüşmelerden önemli fırsatlar yaratabiliriz. Erken saatlerde dışarıda olmalı, vakit ayırmak istediğimiz arkadaşlarımız ile buluşmalıyız. Yaratıcılığımız ve pozitif enerjimiz yüksek. Ay Başak burcunda.



3 Kasım 2018, Cumartesi

Ay Başak burcunda. Titiz, dikkatli ve eleştirel olabileceğimiz bir gündeyiz. Fakat, bir diğer yandan Ay’ın Neptün ile kuracağı zorlayıcı açıları keyifsiz ve neşesiz olabileceğimizi de gösteriyor. Bugün biraz akışta kalmakta ve oluruna bırakmakta fayda var. Kontrolcü olmak ile boş vermek arasındaki ince çizgide hareket edeceğimiz için eleştirel tavrımızı kontrol altında tutabilmeliyiz. Venüs ve Mars uyumlu açıdalar nihayet.



4 Kasım 2018, Pazar

Ay Terazi burcuna geçiş yapıyor. Ay ve Satürn arasındaki stresli açı fazla kontrollü davranabileceğimizi gösteriyor. Sorumluluklarımızı gözümüzde fazlası ile büyütürsek zorlanabiliriz. Sakin olmalı, işleri sıraya koymalıyız. Ay ve Güneş arasındaki dost görünüm rahat olursak avantajlar yaşayacağımızı gösteriyor. Gözümüzde büyüttüğümüz her ne varsa aslında bunun altından kalkabileceğimizi bilmeliyiz.



5 Kasım 2018, Pazartesi

Merkür ve Jüpiter’in yakınlığı ilişkilerimizi destekliyor. Maddi konulara dikkatimiz kayıyor, parasal bir getiri gündeme oturabilir. Gelirlerimizi arttırmak, yatırım yapmak gibi konular bu dönemde önem kazanıyor. Mars ve Venüs arasındaki destek ilişkilerde olumlu olabileceğimizi de gösteriyor.



6 Kasım 2018, Salı

Ay Terazi burcunda. Venüs ve Ay kavuşumu günün ilk saatlerinde hakim. Aşk adına güzel gelişmeler yaşanacak. Adalet ve eşitlik önemli, kendimizin dışında da çevremize karşı da fazlası ile korumacıyız ve adalet arayışındayız. Kolaylıkla tepki vereceğimiz bugün, bencil ve duyarsız kişilere karşı tolerans sınırlarımızı korumakta güçlük çekebiliriz.



7 Kasım 2018, Çarşamba

Bugün Akrep burcunda yeni ay var. Yeni başlangıçlar, dilekler ve niyetler için kullanabileceğimiz bir gün. Ortak paylaşımlar, aşk ve cinsellik hayatımızda ön plana çıkabilir. Gelirlerimizi arttırmak ve kazançlar konusunda avantajlar yakalamak için girişimde bulunabiliriz. Aşk ve İlişkiler önem kazanırken, tutkuyu hayatımıza daha fazla katmak isteyebiliriz. Derin duygular baskın.



8 Kasım 2018, Perşembe

Ay Akrep burcunda. Hatta Güneş dahil olmak üzere birçok gezegen Akrep burcunda. Bu kadar baskın Akrep enerjisi ile fazla derin ve içsel olabiliriz. Karamsarlığa karşı dikkatli olmalı ve takıntılı davranmamalıyız. Ay ve Jüpiter arasındaki kavuşum, iyimserliği arttırmaya başlayacak.



9 Kasım 2018, Cuma

Jüpiter Yay burcuna geçiş yapıyor bugün. Çok güzel bir gün. Jüpiter yöneticisi olduğu burçta gayet verimli ve rahat çalışacak. Adalet, eğitim, inançlar, iyimserlik, neşe, mutluluk katacak hayatımıza. Bakış açımız gelişecek, olaylara farklı pencerelerden bakmayı öğreneceğiz, Mutluluk ve şans gezegeni bir yıl boyunca Yay burcunda olacak ve başta Yay burçları olmak üzere ateş elementi burçları oldukça şanslı ve bereketli günler bekliyor.



10 Kasım 2018, Cumartesi

Ay Yay burcunda. Yüksek enerji ve motivasyon duygusu ile güne başlıyoruz. Evde olmak yerine dışarı çıkmalıyız. Seyahat planları yapabiliriz, temiz havada yapacağımız y��rüyüşler bugün çok keyifli gelecek. Bugün kesinleşen Ay ve Neptün kare açısı içsel baskı yaşatabilir. Mümkün olduğunca enerjimizi dengelemeli, duygusal ortamlardan kaçınmalıyız.



11 Kasım 2018, Pazar

Ay saat 1000 itibarıyla Oğlak burcunda olacak. Bu saate kadar daha rahatız ve konsantrasyon gereken işlerimizi daha ağırdan alabiliriz. Ay’ın Oğlak burcuna geçişi sorumluluk duygumuzu arttırsa da duygusal anlamda melankoli yaratabilir. Duygulardan ziyade mantık önem kazanıyor. Güneş Neptün uyumlu açısı ile yaratıcılığımız geniş.



12 Kasım 2018, Pazartesi

Ay Oğlak burcunda ve bir yanı Satürn bir yanı Plüton’da... Sıkışmış ve depresyona yatkın bir gün. Melankolik hissedebilir, baskı yaratan durumların içinde olabiliriz. Stresimizi kontrol altına almalı ve bu konuda farkındalık yaratmalıyız. İçsel olarak baskı hissetsek de, bunu dönüştürmek için elimizden geleni yapmalıyız.



13 Kasım 2018, Salı

Ay Oğlak burcunda ve bugün açıları bir hayli zorlayıcı. İşlerimiz veya genel rutinimizdeki sistemimiz değişime açık olabilir. Duygusal anlamda karamsarlığın fazla olması da söz konusu. Şartları kontrol etme duygusu hakimken, bizden kaynaklı olmayan yenilik veya değişimler sinirlerimizi gerebilir. Güneş açısız bugün! Bu da genel olarak enerjisi zorlayıcı bir güne işaret ediyor.



14 Kasım 2018, Çarşamba

Ay Kova burcunda. Sıra dışı ve özgürlükçü davranmak isteyebiliriz, bazı kurallar canımızı sıkabilir ve bunu abartılı bir şekilde yaşayabiliriz. İnatçı ve kendi istediğimiz gibi hareket etmek isterken, çevremizdeki insanlardan tepki almak canımızı sıkabilir. Bugün abartılı duygulardan uzak olmak faydalı olacak.



15 Kasım 2018, Perşembe

Ay Kova burcunda ve Venüs ile açısal bağlantısı uyumlu. Bu da ilişkilerimize olumlu yansıyabilir. Ay’ın Mars’tan aldığı destek ile özgürlüğü abartabiliriz ve özgürlük adına aksiyon almak isteyebiliriz. Geçmiş konular önem kazanabilir. Bugün yağ yakımı için son derece ideal bir gün. Ay ve Mars arasındaki olumlu görünüm spor yapmanın bugün işe yarayacağını gösteriyor.



16 Kasım 2018, Cuma

Merkür retrosu başlıyor. İletişime dikkat etmek gereken bir zaman dilimine giriyoruz. Ay da Balık burcunda seyahat ediyor. Bu durum ikilemde olabileceğimizi gösteriyor. Bugün Ay düğümleri Aslan-Kova aksından çıkıp Yengeç-Oğlak aksına geçiş yapıyor ve yeni bir dönem başlamış oluyor. Bu durum bizleri gitmemiz gereken yön konusunda uyarıyor. Ev aile ve kariyer hayatlarımızla ilgili kadersel bir sürece giriyoruz.



17 Kasım 2018, Cumartesi

Mars bugün Balık burcunda hareket etmeye başlıyor. Biraz pasif agresif olabiliriz. Önemli sözler vermemeli, kesin ve net tavırlarda olmamalıyız. Duygular ve fikirler değişime son derece açık olabilir, değişken duygu durumunu yönetmek için efor gerekebilir. Mars ve Jüpiter arasındaki kare açısı ise bugün ve önümüzdeki bir hafta boyunca aktif. Bu etki süresince abartılara ve sakarlıklara karşı dikkatli olmalıyız.



18 Kasım 2018, Pazar

Bugün Güneş ve Jüpiter kavuşuyor. Kendimizi önemsediğimiz bir gün. Bugünün en dikkat çekici etkisi kesinlikle zihinsel baskıya açık olmamız ve olayları negatif yönünden değerlendirmemiz olacak. Biraz fikirlerimizi ve düşüncelerimizi gizleme, kendimizi saklama eğilimindeyiz. Ay’ın da Balık burcunda olduğu bugün zorlayıcı duygusal iniş-çıkışlara da açığız.



19 Kasım 2018, Pazartesi

Ay Koç burcunda. Ay sabah erken saatlerde Güneş ile dost görünümde, bu da rahat bir akışta olduğumuzu gösteriyor. Kendimizi ortaya koyarken cesaretliyiz ve istediğimize kolaylıkla kanalize olacağız. Merkür ve Neptün arasındaki yakınlık da hala etkili. Bir yanımız ciddi ve fazlası ile sorumluluk bilincinde.



20 Kasım 2018, Salı

Ay Koç burcunda ve günün ilk yarısında Uranüs ile yakın ilişkide. Sıra dışı ve özgürlükçü yanımız öne çıkarken, işlerimize gerekli özeni ve önemi göstermek konusunda zorlanabiliriz. Ay ve Venüs karşıtlığı da bugün aktif; sebepsiz kızgınlıklar yaşayabiliriz. Ruhsal konularda zorluklara açığız. Zihnimiz ve düşüncelerimiz son derece aktif; ne söylediğimize ve kendimizi nasıl ifade ettiğimize dikkat etmeliyiz.



21 Kasım 2018, Çarşamba

Ay Boğa burcunda. Rahat bir gün olsun diyoruz, tembelliğe son derece açığız. Ay ve Uranüs arasındaki kavuşumun etkili olduğu bir gündeyiz. Biz rahat etmek ve konfor alanı oluşturmak istedikçe, sanki zorlanıyor ve tempoya çekiliyoruz. Hızlı hareket etmekten ve planlamadan yapacağımız her türlü girişimden zarar görebiliriz.



22 Kasım 2018, Perşembe

Bugün Güneş Yay burcunda yolculuğuna başlıyor. Yay burçlarının doğum günleri de başlamış oluyor. İyimserlik enerjisi devrede; neşe, ilişkilerde özgürlük temasını öne çıkarırken, romantizm konusunu biraz askıya almamıza neden oluyor. Mars ve Güneş karesinin aktif olduğu bugün, egosal çatışmalara açık olabiliriz. İlişkilerimizdeki dengeler değişiyor. Bugün Boğa burcunda hareket eden Ay iştah konusunda zorlanabileceğimizi gösteriyor.



23 Kasım 2018, Cuma

İkizler burcunda dolunay gerçekleşiyor. İkizler ve Yay aksındaki bu dolunay, bilgi ve iletişim konularının hareketli olduğunu, iletişimimize dikkat etmemiz gerektiğini vurguluyor. Sinirsel gerginlikler dikkat çekerken, bitmesi gerekenler bitmeli, kapanması gereken konular artık kapanmalı.



24 Kasım 2018, Cumartesi

Hala dolunay enerjisini aktif hissettiğimiz bugün duygularımız başka, düşüncelerimiz başka frekansta olabilir. Ama düne nazaran ılıman etkiler var. Ay ve Venüs arasındaki açı olaylara daha yumuşak bakmamızı sağlayacak. Aşk ve ilişkiler adına güçlü enerjiler devrede.



25 Kasım 2018, Pazar

Ay Yengeç burcunda. Korumacı ve sahiplenici yönümüz aktif. Ailevi konularımıza ve evimize önem vereceğimiz bir gündeyiz. Ay ve Mars arasındaki dost görünüm empati yeteneğimizin artacağını gösteriyor. Anlayış beklediğimiz ve anlayış göstermek istediğimiz bir gündeyiz. Aksiyon almak istediğimiz konularda istediğimiz gibi davranabiliriz. Ayrıca bugün beslenme konusunda biraz aşırıya kaçabiliriz. İştah kontrolü zorlayıcı olabilir.



26 Kasım 2018, Pazartesi

Ay’ın Yengeç burcunda olduğu bugün, zorlayıcı açılar ile karşılaşabiliriz. Duygularımızı iyi yönetebilmeliyiz. Toplantı veya görüşmelerimizde duygusal kaynaklı problemlere açık olabiliriz. Annemiz veya hayatımızdaki kadın figürleri ile problemlere açık olabiliriz. Beklenti içinde olmamak, önemli olmadıkça karşımızdaki insanlardan bir şey istememek gerekiyor. Sebepsiz bir gerginlik günün enerjisinde öne çıkabilir.



27 Kasım 2018, Salı

Ay Aslan burcunda ve küçülme fazında. Dolunay ve Ay’ın Yengeç geçişinde kalorili besinleri tüketmiş olabiliriz. Bugün kontrollü ve iradeli olabiliriz, bu diyete ve spora başlamak için iyi bir fırsat. İmzalar, anlaşmalar, kontratlar gibi konularda ekstra hassas olmalıyız. Zihinsel olarak biraz yorgun hissedebiliriz.



28 Kasım 2018, Çarşamba

Ay Aslan burcunda, Mars’ın açıları zorlayıcı olsa da cesaretli ve girişimci olabileceğimiz bir gündeyiz. Enerjimiz de gayet yüksek ve motivasyon konusunda da destek alıyoruz. Bugünü güzel bir programla taçlandırmak yerinde olur. Akşam için sosyal ortamlar yaratmak, dostlar ile bir arada olmak için güçlü destekler devrede.



29 Kasım 2018, Perşembe

Ay Başak burcunda. Titiz ve pratik olabileceğimiz bugün aklımızda yapacağımız işler ve genel bir kontrol duygusu olabilir. Günün ilk yarısında Ay ve Venüs arasındaki açı, ilişkiler konusunu hareketlendiriyor ama bu etki biraz huzursuz hissetmemize neden olabilir. Bugün Uranüs Koç burcunun son derecesinde hareket ediyor. Bu etki sebepsiz bir öfke, baskı ve stres yaratabilir.



30 Kasım 2018, Cuma

Ay Başak burcunda. Ay’ın Neptün ile yaptığı karşıtlık günün erken saatlerinde aktif. Yorgun hissedebiliriz. Ay bugün Güneş ve Merkür ile sert ilişkide olacak; sorumlulukları abartmamaya dikkat etmeliyiz. Rahat ve konforlu alanlar oluşturmaya önem vermeli, kendi içimizde de iniş çıkışlı duygularımızı iyi yönetebilmeliyiz.