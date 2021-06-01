Kova erkeklerine aşık olmak olağan bir şey... Kolayca aşık olabilirseniz bu burçtan erkeklere fakat aynısını onlar için söylemek biraz güç. Konu aşka gelince oldukça seçicilerdir. Sadece dış görünüşünüzün güzelliği de yeterli gelmeyecektir. Peki, kova burcu erkeği nasıl kadınlardan hoşlanır? Kova burcu erkeğini etkilemenin yolları neler? İşte Lovedevance'a göre kova burcu erkeğini etkileme yolları ve 15 öneri:

KOVA BURCU ERKEĞİNİ ETKİLEME YOLLARI

1) Önce Arkadaşı Olun

Kova erkekleri çok zor aşık olurlar, bu yüzden birkaç randevu sonrasında size hemen vurulmalarını beklemeyin. Önce onun arkadaşı olup daha sonra işlerin gidişatını değiştirmeyi deneyin. Ona harika arkadaş olduğunuzda sizden etkilenmesi daha rahat olacaktır.

2) Eşsiz ve Çekici Olun

Kovaları etkileyen şey fiziksel görünümden daha fazlasıdır. Başka şekilde benzersiz biri olduğunuzu ona göstermeniz gerekmektedir. Elbette düzgün bir dış görüntün olmalı ama önemli olan hayattaki tutkularının peşinden gidebilmendir. Ne istediğini bilen ve hedeflerine ulaşan kızlardan etkilenirler. Bunu yaparken kesinlikle çılgın veya absürt hareketlerde bulunmayın, sadece kendiniz gibi davranın.

3) Drama Yaratmayın

Erkeklerin hiçbiri drama sevmez. Kova burcu da öyle... Şikayet etmeyi bırakın ve yaşamaya, yaşamı daha iyi hale getirmeye odaklanın.

4) Onu Şaşırtın

Kova erkekleri sürprizlere bayılırlar. Sadece sıradan sürprizleri değil, içine sevginizi kattıklarınız da önemlidir. Pahalı hediyelerle pek de ilgilenmiyorlar, kalpten gelen ve kendinizin yaptığı sürprizler onları etkilemenizde daha çok yardımcı olacaktır.

5) Pozitif Tutumda Olun

Kovalar, negatif ve iç karatıcı her şeyden koşarak uzaklaşırlar. Etraflarında pozitif ve neşeli insanları barındırmak isterler. Yanındayken, sahte olmayan gülümsemelerle ona kendini mutlu hissetmesini sağlayın.

6) Güven Bağlarınız Kuvvetli Olsun

Her ilişkide güven çok önemlidir ama Kova erkeği ile kuracağınız ilişkinizde bu en önemli faktördür diyebiliriz. Sizi daha iyi tanımak için size çok zaman ayırma eğiliminde olacaktır, bunun nedeni de ona güven duymanızı istemesidir. Aynı güveni de sizden beklerler.

7) Gönüllü Hayır İşlerinde Çalışın

Kova erkekleri, özlerinde iyi ve merhametli insanlardır. Bu yüzden karşılarındaki kişi de öyle olsun isterler. Birlikte yaptığınız yardımlar, hayır işleri ve gönüllü çalışmalar size aşık olmasında önemli faydalar yaratacaktır.

8) Sabırlı Olun

Yukarıda da dediğimiz gibi Kova erkeğinin kalbini kazanmak oldukça zordur ve zaman alıcıdır bu yüzden sabırlı olmalısınız. Kova erkekleri bazen anlaşılması zor olabilirler. Bu durumun sebebi ise bazen inatçı ve bencil olabilmeleridir. Bu durumlarda ona anlayış göstermeli ve sabırlı olmalısınızdır.

9) Zeki Bir Kadın Olun

Kova erkekleri, görünüşünüzden ziyade zekanızla ilgilenirler. Zekasıyla parlayan, entelektüel kadınlar onların ilgisini hemencecik çeker.

10) Kendinizi Ona Açın

Kova erkekleri, kendisini tamamen karşı tarafa açan dışa dönük kadınları beğenirler. İletişim becerileriniz yüksek olursa onu etkileme şansınız daha yüksek olacaktır. Kova adamları konuşmayı sevmeyen, donuk, içine kapalı kadınlardan hiç hoşlanmazlar.

11) Etkileyici Olun

Kova burcu erkeğiniz sizden daima sevgi sözcükleri ve eylemleri görmeyi bekler. Bu burçtan erkekler sevgilerini daima açık eylemlerle partnerlerine ifade ederler ve aynı şeyi karşı taraftan da görmeyi isterler.

12) Derin Konuşmalar Yapın

İlişki içindeyken Kova erkekleri derin ve samimi sohbetler yapmaktan çok hoşlanırlar. Ayrıca, duygu ve düşüncelerini onlardan saklamayan, onlara tamamen şeffaf davranan kadınları takdir ederler.

13) Çok Soru Sormayın

Kova erkekleri rahat ve özgür yaşama düşkünlerdir ama bu durmaları gereken yeri bilmedikleri anlamına gelmez. Sakın sürekli sorularla bunaltmayın. Onları bunaltmak yerine onlara güvenin çünkü Kovalar ilişkide son derece sadık partnerlerdir.

14) Onu Kontrol Etmeye Çalışmayın

Kova erkeklerine asla kurallar, yasaklar koymayın çünkü bu onları kapana kısılmış gibi hissettirecektir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, onlar özgürlüklerine oldukça düşkün insanlardır. Sizi rahatsız etmeyecek şekilde onların istediklerini yapmalarına izin verin.

15) Onu Anlayın

Kova erkekleri onları anlayan kadınlarla birlikte olmak isterler. Onu çok iyi tanıyan, anlayan, maddi ve manevi şekilde destekleyen bir yol arkadaşı olursanız size aşık olacaktır.

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