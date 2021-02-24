Kova burcunun en ünlü isimleri

Kova burcu ünlüleri kimler? Önce kova burcunun genel özelliklerine ardından kova burcu ünlüleri listesine bakalım...

KOVA BURCU ÖZELLİKLERİ

Değişim hissinin baskın olduğu dönemde, 20 Ocak – 18 Şubat tarihleri arasında doğan kovalar, genellikle değişimi denetleyen Uranüs’ün etkisi altındadır. Özgür ruhlu kovalar, doğuştan sanatçıdır. Değişi yaratmak için motivasyonu yüksek, fütüristik, isyankar hatta bazen tuhaf olabilen kovalar, bu dünyaya bambaşka bir bakış açısıyla bakarlar. Kendi kurallarına göre yaşamayı seven bu burcun üyeleri, her konuda özgürlükçü ve yenilikçidir. Özgürlüğüne düşkün, arkadaş canlısı, karşısındakini sorgulamaya iten, meraklı olmalarının yanında kovalar bazen, bu karakter özellikleri nedeniyle inatçı ya da asi olmayı abartabilirler. Açık sözlü halleri kırıcı ya da fazla merakları onları şüpheci olmaya itebilir. Bir anda sinirlenip saman alevi gibi sönen bir öfkeye sahip olabilirler.

KOVA BURCU OLAN ÜNLÜLER

Ajda Pekkan

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Türk pop müziğinde kendine has bir yer edinen Ajda Pekkan, her zaman stili, sahne şovları ve şarkılarıyla farklı bir yerde durdu. Bu da kendine özgü bir kova olduğunu gösteriyor.

Harry Styles

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Müzik ve sinemanın ardından moda dünyasında da dikkatleri çeken ve bir ikona dönüşen Harry Styles, özellikle Vogue kapağında kadın kıyafetleriyle verdiği pozlarla dünya gündemine oturmuştu.

Candan Erçetin

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Sesi ve şarkılarıyla çok sevilen Candan Erçetin, klasik bir kova gibi eğitime, araştırmaya oldukça meraklı aynı zamanda müzik öğretmenliği yapan bir kova burcu.

Alicia Keys

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Bir daha profesyonel makyaj yaparak kırmızı halıya çıkmayacağını duyuran ve dediğini de yapan Alicia Keys, radikal ve asi bir kova kadını olduğunu ispatladı.

Christiano Ronaldo

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Disiplini ve kararlılığıyla şimdiden futbol tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Ronaldo, maç devre aralarında saç stilini değiştirecek kadar havalı, maç boyunca klasik hareketlere imza atacak kadar yetenekli bir futbolcu.

The Weeknd

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İlk albümüyle başarıya hızlı bir şekilde ulaşan The Weeknd, farklı müziğiyle hemen yaratıcı tarafını gözler önüne serdi. Son albümündeki radikal imaj değişikliği ve Grammy ödüllerine sert bir tepki göstermesi onun sözünü sakınmayan bir kova olduğunu gösterdi.

Elizabeth Olsen

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Mary – Kate ve Ashley Olsen ikizlerinin kız kardeşi olan Elizabeth Olsen, ablalarının gölgesinde kalmamak için uzun yıllar yeteneğini ispatlamak için çok çalıştı. Ablalarından farklı bir yol izleyerek kendi doğruları ve yanlışlarıyla yaşamak istediğini söyleyen Olsen, tipik bir kova burcu.

Michael Jordan

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Basketbolun efsane ismi Michael Jordan, bu konuma sadece yeteneğiyle değil çalışkanlığı ve bitmek bilmeyen motivasyonuyla gelmişti. Takıntılı şekilde başarıya odaklanan basketbolcu, bu azmiyle tarih yazdı!

Jennifer Aniston

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Friends dizisiyle dünyanın en sevilen isimlerinden biri olan Jennifer Aniston, her daim cool ve dikkat çeken bir ikon olmayı başarıyor. Oyuncu, her ne kadar Brad Pitt ile ilişkisiyle gündeme sık sık gelse de tüm olumsuzları aşmayı başardı ve bu da yüksek motivasyonunu gösteriyor.

Dr. Dre

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Hem yetenekli hem de harika bir yetenek avcısı olan Dr. Dre, klasik bir kova gibi müzikte devrim yapmayı başarmasını eminiz oldukça normal görüyordur. Dr. Dre klasik bir kova olarak rap müziğin en sıra dışı isimlerinden biri.

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