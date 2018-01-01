Dolunay Karaca’dan gün gün Ocak 2018 astroloji yorumları...

1 Ocak 2018, Pazartesi

Yeni yılın ilk saatlerinde İkizler burcunda bulunan Ay; daha sonra Yengeç burcuna geçiş yapıyor, Jüpiter ve Neptün’ün olumlu açısı, bizleri maneviyata, fedakarlığa ve affetmeye davet ediyor. Sevecen, yumuşak ve anaç bir tavırda olabiliriz. Anılar gözümüzde canlanabilir, belki biraz nostalji yapmak iyi bir fikir olabilir. Yengeç burcunun özelliği olan anaçlık, besleyicilik; hepimizi sarabilir.



2 0cak 2018, Salı

Bugün Yengeç burcunda bir dolunay meydana geliyor. Dolunaylar bize sonlanmaları, bitişleri, tamamlanmaları anlatır. Bugün ev ve iş hayatınız arasında denge kuramamak, kadın erkek ilişkileri, günlük hayat ve sosyal hayat gibi konularda bir bitiş, stres ve baskı yaratabilir. Yengeç-Oğlak aksında gerçekleşecek bu dolunay sorumluluk gerektiren işlerle, duygusal bağlandığımız konular arasında bir çekişme yaratabilir.



3 Ocak 2018, Çarşamba

Ay tüm gün Aslan burcunda. Ruh halimiz neşeli, eğlenmek isteyen, spontane ve canlı bir havaya bürünüyor. Bu ruh halinin hafta sonuna denk gelmesi gayet güzel, bugün elinizdeki işleri tamamlamak, ofisinizde, evinizde gerekli organizasyonları yapıp; arkadaşlarla bir araya gelmek için ideal bir gün. Venüs ve Mars kavuşum enerjisi içindeler, ikili ilişkiler canlanıyor.



4 Ocak 2018, Perşembe

Sorumluluk duygumuz, disiplinli hareket etme ihtiyacımız yüksek bugün. Ay Aslan burcunda hareketine devam ederken Satürn’le uyumlu bir açıda. Merkür de artık Oğlak burcunda hareket etmeye başladı. Fikirlerimizde daha tutarlı, mantık çerçevesinde hareket etmek isteyen bir zihnimiz var artık. Konuşmalarımızda ağırbaşlı ve sakin bir tavırdayız. Merkür Oğlak burcundayken; detaylara hakimizdir ve sistemli olmaya gayret ederiz.



5 Ocak 2018, Cuma

Bugün Ay Başak burcuna geçiş yapıyor. Eleştirel, titiz, hijyen ve temizlik konularında detaycıyız. Evimizdeysek, eşya ve dolap düzenlemeleri yapmak; istenmeyen, giyilmeyen eşyaları ayıklamak için uygun bir gün. Dışarıda ise doğayla iç içe olmak, toprak işleri, temiz hava, hafif bir yürüyüş sindirim sistemimizi ve bağışıklığımızı destekleyici hareketler, şifacılık yönümüz ağır basabilir.



6 Ocak 2018, Cumartesi

İlişkiler konusunda, mücadele ettiğimiz işler konusunda yara alabiliriz. İçsel olarak önce acı çekip sonra da kendi yaralarımızı sarmak ve dönüşüme hazırlanmak en iyisi. Ay Başak burcunda devam ediyor hareketine, Maddi konularda, ticarette, sağlık sektöründe planlı ve verimli çalışmak, sağlam kararlarla adım atmak yerinde olacaktır.



7 Ocak 2018, Pazar

Sabah 10.00 ile 14.00 arası boşlukta devam eden ay 14.00 itibarıyla Terazi burcuna geçiş yapıyor. Önemli işlere başlangıç yapmak için öğleden sonraki saatler tercih edilmeli. Sosyal bağlar, eş, partner, arkadaşlarımızla uyumlu ve dengede olma gayretimiz yüksek. Olaylara objektif yaklaşabilmek ve karşı tarafın haklarına saygı duymak önem kazanıyor.



8 Ocak 2018, Pazartesi

Ay ve Uranüs karşıtlığının etkin olduğu bir gün, sıra dışı beklenmedik olana kendimizi hazırlamalıyız, gün genelinde zorlu açılar takip ediyor, beklentilerimizle yaşadıklarımız farklı olabilir. Görüşmelerinizin medeni ve sıcak geçmesi için orta yolu bulmak, dinlemeyi bilmek önem taşıyor. Randevularınızı ertelemeniz gerekebilir bugün.



9 Ocak 2018, Salı

Ay, hareketine Terazi burcunda devam ediyor. Abartılara açık bir gündeyiz, pek çok kare ve karşıt açı var gökyüzünde yani zorlayıcı açılar çoğunlukta fedakarlık yapmak çok güzel fakat kendimizi feda etmemeliyiz; yaratıcılığımızı kullanmak, çalıştığımız konularda verimliliği arttırmak, gelecekle ilgili güzel hayaller kurmak; özellikle olabilme ihtimali yüksek hayaller, bizi mutluluğa erdirebilir bugün.



10 Ocak 2018, Çarşamba

Ay Akrep burcuna geçiş yapıyor. Bugün düne nazaran daha yumuşak geçişler var. Derinlere inmek, bir şeylere anlam katmak, araştırma yapmak açısından değerlendirebilirsiniz. Güneş Plüton kavuşumu yaşanacak bugün, irademiz güçlü, değiştirmek istediğimiz her ne varsa değiştirmek, dönüştürmek adına adım atmalıyız.



11 Ocak 2018, Perşembe

Ay dün ve bugün Akrep burcunda hareket ediyor. Hislerimiz güçlü, sezgilerimizle hareket etme isteğimiz yoğun, gizli ve araştırma gerektiren işlere yoğunlaşabiliriz. Gökyüzünde Ay’ın uyumlu açıları hakim. Özellikle ikili ilişkiler derinlik kazanıyor. Kalıcı ve sağlam adımlar atmak açısından değerlendirebilirsiniz.



12 Ocak 2018, Cuma

Uranüs ve Venüs arasındaki kare açıyla; sıra dışı sözlerle, ilişkimize fark katmak adına kullanabiliriz. Otoriteyle ilişkilerde farklı bir yöntem kullanarak sorunlarımızı çözebiliriz ama bunun için Ay’ın boşluktan çıkacağı saat 13.00 civarını beklemeniz doğru olacaktır. Sabah saatlerinde başlanan işlerde tutarlılık olmayabilir. Ay Yay burcuna geçiş yapıyor, spor ve geziler için uygun bir gün.



13 Ocak 2018, Cumartesi

Ay, Yay burcunda. Satürn Merkür kavuşumu hakim gökyüzünde… Bugün başarıya ulaşmak için fikirlerimizi idealize etmeli ve toplum için kullanmalıyız. Yaratıcılık gerektiren konularda değişken tutumlar sergilemek bizi zora sokabilir. Ay ve Neptün karesinin etkisiyle yanılgılara, hayal kırıklıklarına açık bir gün. Şansımızı bu alanda çok ta zorlamamak faydalı olacak.



14 Ocak 2018, Pazar

Ay Satürn kavuşumunun etkin olduğu bugün; tepkilerimizde kontrollü belki biraz soğuk ve mesafeli olabiliriz. Sorumluluk gerektiren işlerde başarılı çalışmalar yapabilirsiniz. Çevremizdeki insanlardan, özellikle sevdiklerimizden duygularımızı saklama ihtiyacı hissedebiliriz. Akşam 21.00’de boşluğa girecek Ay, akşam saatleri için herhangi bir konuda başlangıç yapmamayı, günün yorgunluğunu atmak için kendinizi dinlendirmeye çalışmanın doğru olduğunu vurguluyor.



15 Ocak 2018, Pazartesi

Ay Oğlak burcuna geçiş yaptı. Merkür’le ve Plüton’la kavuşum açısı hakim gökyüzünde. Sorumluluk ve disiplin duygumuz yüksek, duygularım ve mantığımız birlikte hareket etme çabasında. Yalnız fikirlerde manipüle edici, karşı tarafa baskı uygulayan bir tutumdan kaçınmamız gerekiyor. Dönüşüm gerektiren konular için uygun adımlar atılabilir. Gömülü ve derin duygular bizi yıpratabilir.



16 Ocak 2018, Salı

Oğlak burcunda bir stelyum oluştu. Pek çok gezegen bu burçta toplanmış durumda. Disiplin ve sorumluluk duygusu ağır basıyor. Yorgun ve bitkin hissettiğimiz zamanlarda, günlük tutmak, duyguları yazıya dökmek, duygu ve fikirlerimizi kendi içimize atmamak, paylaşmak bugünün öne çıkan atmosferi. Ay Oğlak burcunda ilerlerken iş konuları önem kazanıyor.



17 Ocak 2018, Çarşamba

Bugün Oğlak burcunda bir yeni ay meydana geliyor. Yeni aylar yeni adımlar ve yeni başlangıçlar demek. Disiplinli Oğlak burcu yeni ayında, yeni fikirler üretmek ve bunları hayata geçirmek için kolları sıvamalı, özellikle ev ve aile konularında inisiyatifi ele almalıyız. Birlik ve beraberliğin devam etmesi ve kalıcı olması için aile büyüklerinden tavsiyeler alabiliriz.



18 Ocak 2017, Perşembe

Ay, Kova burcunda bugün. İdealist, arkadaş canlısı, yapıcı ve özgür ruhluyuz hepimiz. Güneş Venüs kavuşumu devrede. Güzel konuşmak, tatlı dil, isteklerimizi iyi ifade edebilmek adına enerjiler olumlu çalışıyor. Unutmayalım tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Estetik operasyonlar için uygun bir gün.



19 Ocak 2018, Cuma

Bugün Venüs, Kova burcuna geçiş yapıyor. İlişkilerde özgürlük ağır basabilir; sıra dışı farklı kişilerle olmak isteyebiliriz. Hareket ve dinamizm artıyor. Hepimiz içimizde bir coşku ve spontane hareket etme duygusuyla doluyor. Gelenek ve göreneklere aykırı hareket etmek; kendi bildiğimizi okumak isteyebiliriz.



20 Ocak 2018, Cumartesi

Güneş Kova burcuna giriş yapıyor bugün. Kova burçlarının doğum günleri de başlamış oluyor. İyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız! Kova burcu özgürlüğüne düşkün, bireyselliğinin yanı sıra sosyal ve hümanist yapısıyla tanınır. Dahidir onlar, yeni şeyler icat etmek, yeni fikirler üretmek onları ayakta tutar. Arkadaş canlısı ve organizasyon kabiliyeti gelişkin Kova burcu, idealist amaçlar peşinde koşmaktan haz duyar.



21 Ocak 2018, Pazar

Ay, Balık burcunda hareketine devam ediyor. Güzel konuşmak, yazmak adına uyumlu etkiler altındayız. Yalnız bizden yaşça büyük, olgun kimseler tarafından fikirlerimizde çatışmalar yaşanabilir. Ay ve Jüpiter arasında uyumlu açı gün boyu etkili olacak, bir yandan yaralarımızı sarmayı başarırken, diğer taraftan affetmeyi öğrenmek durumundayız.



22 Ocak 2018, Pazartesi

Ay Koç burcunda. Satürn’le kare açısı devam eden Ay, Mars ile uyumlu açıda duygularda hırçınlığa neden olabilir. Ani kararlar alıp, düşünmeden hareket edebiliriz. Çok güçlü ve karizmatik bir yıldızla kavuşan Jüpiter ise bugün Kiron’la uyumlu açıda. Gerçekçi ve olgun davranışlarda bulunabiliriz.



23 Ocak 2018, Salı

Ay, Koç burcunda hareketine devam ediyor. Bugün mantığımız ve duygularımız çelişiyor. Yapmak istediklerimizle, söylediklerimiz ve duygularımız bir değil sanki. Tutarlı davranışlar sergileyemiyoruz. Asi bir ruh halinde olabiliriz. Tüm gün Uranüs ve Ay kavuşum açısı devrede olacak. Dinamik ve dışadönük bir ruh halimiz var aslında. Ani kararlar yine devrede.



24 Ocak 2018, Çarşamba

Dünün hareketli ve spontane enerjisini bugün sakinlik ve huzur ele geçiriyor. Öğleden sonra Ay Boğa burcunda ilerlemeye başlıyor. Duymak, tad almak, görmek, dokunmak, koklamak gibi duyularımızı harekete geçirici şeylerle ilgilenmek, masaj yaptırmak, rahatlamak, yemek yapmak, somut ve elle tutulur olana yöneldiğimiz bir zaman dilimi.



25 Ocak 2018, Perşembe

Mars Akrep burcunun son derecelerinde, bugün. İlişkilerde tutku, entrika ve hırs ön planda. Ay, Boğa burcunda. Ay Merkür ile uyumlu açıda; konuşmalarımızda uyumu yakalayabiliriz. Ama Ay’ın Mars ve Jüpiter’le uyumsuz açısı bizi zorlayacağa benziyor. Hırslarımıza yenik düşebiliriz.



26 Ocak 2018, Cuma

Ay, İkizler burcunda hareket etmeye başladı. İkizler burcunun yöneticisi Merkür’le de uyumlu açıda. Dolayısıyla bugün içimiz içimize sığmayabilir. Hareketli, meraklı, konuşkan olabiliriz. Biraz dedikodu yapmaya da meyilliyiz nedense. Gündelik bilgiler, magazinsel hayat, yazmak, konuşmak, kitap okumak için uygun bir gündeyiz.



27 Ocak 2018, Cumartesi

Ay, İkizler burcunda hareket ediyor. Bugün; Jüpiter ve Güneş’le arasında büyük üçgen kalıbı var. Ay ve Mars ise karşıt açıda. O kadar güvenimiz yüksek ki, savaşamayacağımız bir şey yok gibi düşünüyoruz; Yalan da değil! Gerçekten önce kendimize inanmalıyız, sonrasında elimizden her iş gelir.



28 Ocak 2018, Pazar

Bugün Ay tüm gün Yengeç burcunda olacak. Duygusal, anaç, verici, güven ihtiyacında olabiliriz. Evimizle ilgilenmek, yemekler yapmak, eşimize çocuklarımıza zaman ayırmak isteyebiliriz. Gün boyunca zorlu etkilerin hakim olduğunu söylemek zorundayız. Kırılganlığımız yüksek.



29 Ocak 2018, Pazartesi

Mars, Yay burcunda artık. Onun rahat ettiği bir alan Yay burcu. Yalnız hareketlerde acelecilik yapamamak gerekiyor. Bilmediğimiz sulara atlamak gerekiyor... Bilgiyi iyi kullanıp, iletişim becerilerimizi arttırabiliriz. Ay, hareketine Yengeç burcunda devam ediyor. Yenilikçi, farklı ve orijinal şeylere yönelme isteğimiz artacak. Ev ve aile konuları ön planda.



30 Ocak 2018, Salı

Ay, Yengeç burcunda hareketine devam ediyor. Duygularımız ve mantığımız çakışırken, sevgi ve aşka olan inancımız hala yüksek. Organizasyonlar yapmak ve kendimizi göstermek istediğimiz bir süreçteyiz bugün. Ay ve Jüpiter arasında uyumlu açı mevcut. İyimser, canlı ve neşeli bir atmosfer var. Alışveriş yapma isteğimiz artabilir.



31 Ocak 2018, Çarşamba

Bugün Aslan burcunda Ay tutulması yaşanacak… Bu, kadersel etkilere sahip bir tutulma. İşin aslı biraz kendimize dönmeliyiz ve belki de bencilliği seçmeliyiz! Tutulma esnasında hayatımızın belirli alanında bitişler ve kopmalar yaşayabiliriz. Ani parlamalara, gerginliklere dikkat etmemiz gereken bir gün.