Bülent Şakrak'tan 'ihanet' iddiasına yanıt

Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci, 10 Temmuz 2023'te İzmir Ödemiş Adliyesi'nde 15 dakika süren duruşma sonunda anlaşmalı olarak boşanmıştı. Şakrak'ın, ayrılık sonrası 'Maviye Sürgün' dizisindeki rol arkadaşı Esra Akpınar ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.