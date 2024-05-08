Bülent Şakrak'tan 'ihanet' iddiasına yanıt

1 / 3
Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci, 10 Temmuz 2023'te İzmir Ödemiş Adliyesi'nde 15 dakika süren duruşma sonunda anlaşmalı olarak boşanmıştı. Şakrak'ın, ayrılık sonrası 'Maviye Sürgün' dizisindeki rol arkadaşı Esra Akpınar ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.
2 / 3
Zeynep Bastık, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından Bülent Şakrak ile Esra Akpınar'ın fotoğraflarını paylaştı ve aşk resmileşti.
3 / 3
Esra Akpınar ile Bülent Şakrak son olarak Nişantaşı'nda görüntülendi.
Snobmagazin'in haberine göre; Şakrak, "Yalan, deli saçması... Haberi yapan belli, ona sorun" diyerek, ihanet iddialarını yalanladı.