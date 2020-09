Size uygun saç modelini hala bulamadınız mı? O halde burcunuza uygun saç modeli seçmeye ne dersiniz? Boğa burcu nasıl saç modeli sever? Akrep kadını hangi tarzdan hoşlanır?

BURÇLARA GÖRE SAÇ KESİM MODELLERİ

İşte hangi burca hangi saç kesiminin yakıştığına dair tüyolar:



ASLAN BURCU KADINI

Kendinize güveniniz tam, ayaklarınız tam yere basıyor ve gücünüzü görünüşünüze de aktarmak istiyorsunuz. O halde kat kat saçlar tam size göre. Aslan burcu olarak eski tarz bir aslan başı modeline uygun bir saç kesimi tercih edebilirsiniz. Uzun ya da kısa fark etmez. Çok volümlü gösteren kat kat saçlarınızın uçlarını ise dalgalı bir hale getirebilirsiniz.

İKİZLER BURCU KADINI

İşyerinde ya da arkadaş çevresinde, İkizler Burcu kadını mutlaka ilgi odağı haline gelmek ister. Bu yüzden de saçlarına en çok önem veren burç İkizler'dir. Bu nedenle de saçlarda yeni modeller ya da örgüler denemeyi çok severler. Sepet örgüsü ya da diğer örgüler tam da onlara göredir. Bu modeller İkizler kadınını hem göz alıcı hem de kadınsı kılar.

BOĞA BURCU KADINI

Boğa burcu kadını geçmişine çok sadıktır. Aynı zamanda da değişikliği hiç sevmez. Bu yüzden bu burcun kadınlarına hiç modası geçmeyen ve onlarca yıl kullanabileceği bir saç stili uygundur. Uzun Bob kesimi saçlar her zaman zarif, şık ve zamandan bağımsız olarak güzel bir görünüm sunar. Jessica Alba gibi ünlüler de bu saç kesimini tercih ediyor.

KOÇ BURCU KADINI

Çok enerji ve hayat dolu Koç kadınına özellikle hafif katlı kesim çok yakışır. Özellikle de bu yaşam enerjisini ortaya çıkarır. Örneğin dünyaca ünlü model Gigi Hadid de bir Koç burcu kadını olarak bu özelliğini karakterize eden saç stili ile dikkat çekiyor.

YENGEÇ KADINI

Çok duyarlı ve hislerine bağlı yaşayan Yengeç kadınları, ruh hallerine göre saçlarını değiştirebilirler. Bu nedenle de bu zamana kadar birçok saç kesimini denemişlerdir. Ancak Yengeç kadınına en çok omuz hizasında klasik bir saç kesimi yakışır. Saç uçlarını da 'Ombre look' olarak adlandırılan gölgelendirme ile çok çarpıcı bir görünüme kavuşturabilirler.

BAŞAK KADINI

Başak kadınları tabii ki titizlik ve mükemmellikleri ile ünlüdürler. Bu nedenle de süper pratik ve düzgün bir saç kesimi tam onlara göredir. Düz saç kesimlerini belki perçemler süsleyebilir. Dağınık saç modellerinden hiç hoşlanmazlar. Banyodan çıktıktan sonra güzelce şekillendirebilecekleri saç kesimleri Başak kadınlarına uygundur.

TERAZİ KADINI

Terazi burçları sınırsız yaratıcılıkları ile dikkat çeker. Bu da tabii ki saç stillerinde de önem kazanır. 'Sleek Look', 'Half Bun' ya da dümdüz fönlenmiş saçlar, herbir tarz onları ifade edebilir. Ancak değişikliği de seven Terazi burçlarını, hemen hemen her gün farklı bir saç stili ile görebilirsiniz.

AKREP BURCU KADINI

Akrep burcu kadını her zaman bir baloda gibi etkili görünmek ister. Örgütsel yeteneklere sahip bu burcun kadınları, ayrıca saç stilleri ile de her şeyin kontrol altına alınmasını ve hiçbir şeyi şansa bırakmamayı sever. Düzgün bir at kuyruğu tam da onlara göredir. Bu burcu kadınları, çekici oldukları kadar asil ve pratiktirler.

YAY BURCU KADINI

Özgürlüğüne düşkün olan Yay burcu kadınları fırtınaya doğru yüzmeyi severler. Çok cesurdurlar ve bunu saçlarını da arada değişik renklere boyatarak gösterirler. Bazen onları topuz ile görebilirsiniz. Yay burcu kadınına çok keskin bir kırmızı ya da gölgeli saçlar yakışır.

OĞLAK BURCU KADINI

Dostça ve kendine güveni olan, alaycı Oğlak burcu kadınının saç stilinin hızlı olması gerekir. Her zaman saçları mükemmel görünmeyebilir. Ona en çok saç maşası ile uçları dalgalı olan saç stilleri yakışır. Özellikle de omuz hizasındaki saçlar tam da onlara göredir.

KOVA BURCU KADINI

Çok yaratıcı bireyselliğine düşkün olan Kova burcu kadınları özellikle örgülü saç modellerini çok iyi taşıyabilirler. Örgüde ise hiçbir sınırlama yok. Her türlü örgü şekilleri onlarda çok iyi durur. Bu saç stili aynı zamanda bu burcun kadınsılığını ve o özel kişiliklerini de yansıtır.

BALIK BURCU KADINI

En cesur burçlardan biri olan Balık burcunun kadınını da diğer burçlardan daha fazla kısa saçlı görebilirsiniz. Aynı zamanda kısa saçlar onlara çok yakışır. Pixie-Cut ya da Bob stili saçlar onlara çok uygundur.

