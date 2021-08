Yay kadınını etkilemenin 10 yolu: Nasıl erkeklerden hoşlanır?

Yay burcu kadını iyimser ve heyecanlı bir burçtur. Ateş elementiyle yönetilen biri olan yay burcu özgür ruh yapısıyla ön plana çıkar. Yay burcu kadınının nelerden hoşlandığını merak ediyorsanız yazımızı okumaya devam edin... İşte yay burcu kadınını etkilemenin 10 yolu:

Yay burcu kadının özellikleri nelerdir?

22 Kasım- 21 Aralık tarihleri arasında doğan yay burçları eğlenceli ruh halleriyle bilinirler. Yönetici gezegeni Jüpiterdir. Jüpiter şans gezegenidir. Yay burcu değişken burç grubundadır.

Yay burcu kadını özgürlüğüne düşkün maceracı ruhuyla bilinir.

Yay burcu kadını doğayla iç içe olmayı sever. Dış aktivitelerden hoşlanan yay burcu kadını her zaman sportif aktivitelere yönelir.

Sosyal kişilikleri sayesinde her ortamda arkadaş edinebilirler.

İyimser yapıya sahip olan yay burcu her zaman neşelidir. Şaka yapmayı, eğlenmeyi çok sever.

Genelde kural tanımaz bir burç olarak bilinen yay burçları kısıtlanmalara asla gelemez.

Yay burcu kadını nelerden etkilenir? Yay burcu kadınını etkilemenin 10 yolu.

1) Espri anlayışınız olsun

Yay burcu kadınları için bir sevgilide veya sevgili adaylarında olmazsa olmaz ilk kriter kesinlikle onunla eğlenebilmesidir. Hoş vakit geçirmek isteyen yay burcu kadınları partneri ile eğlenmeyi çok ister. Eğer eğlenemezlerse o zaman yay burcu kadınlarının hevesi kaçabilir. Yay burcu kadını her zaman espri yapmayı ve şakalaşmayı da çok sever. Kendine yakın gördüğü insanlara her zaman espriyle karşılık verirler bu yüzden onun bu tavırları sizi şaşırtmamalı hatta sizden de karşılık olarak espri beklerler. Eğer kaliteli bir espri anlayışınız varsa onları etkileyebilmeniz çok mümkün.

2) Onunla hemen gelecek hayalleri kurmayın

Yay burcu kadınıyla flörtleşmeye başladınız, her şey mükemmel gidiyor değil mi? Bir an önce onunla gelecek hakkında konuşmak istiyorsunuz. Bunu yapmayın! Yay burcu kadını sıkıntıya gelemeyen ilk burçlardan biridir. Hemen onunla gelecek hayalleri kurmayın. Hatta böyle bir hayaliniz varsa hemen bahsetmeyin çünkü bir yay burcu kadını asla sıkılmaya gelemez. Süreci yavaş ilerletin. Yay burcu kadını ne zaman sizden eminse o zaman size bunu belli edecektir. İlk buluşmalarda gelecek hayalleri kurmayın.

3) Maceracı olun

Yay burcu kadınıyla flört etmek her gün farklı bir maceraya atılmak gibidir. Yay burcu kadını için zaten her gün ayrı bir maceradır. O farklı ortamlara girmeyi, farklı etkinliklere katılmayı çok sever. Her zaman onun heyecanlı yapısı sizi yorabilir ama ona uyum sağladığınızda siz de inanılmaz keyif alacaksınız çünkü yay burcu kadınıyla sıkılmaya yer yoktur.

4) Kontrolcü olmayın

Özgürlüğüne düşkün olan yay burcu kadınları asla sıkılmaya, daralmaya gelemez. Durmadan kontrol etme isteğiniz varsa da bunu asla yay burcu kadınlarına yapmayın. Yay burcu kadınları özgürlüklerini seven, kısıtlanmaya gelemeyen bir burçtur. Yay burcu genelde sadıktır o yüzden onu ekstradan kısıtlamanız gerekmez. Özellikle sizin ona güvenmediğinizi sezerse o zaman yay kadını şüpheye düşer. Ona güvenin.

5) Yay kadınıyla derin sohbetler yapın

Yay burcu kadını gülüp, eğlenmekten hoşlandığı gibi derin sohbetlere girmekten de çok hoşlanır. Karşısındaki partnerini sadece güleceği bir günde değil dertleşeceği günde de yanında arar. Yay burcu kadınıyla ruhsal, derin konulara girmek onu derinlemesine anlamak istediğinizi gösterir. Karşısındaki insanla sadece eğlenmek istemez, onunla ortak paydalarda buluşmanızı ister. Bu konuşmalar sayesinde size saygı duyacaktır. Düşünceleriniz ve fikirleriniz ortaksa o zaman bir adım öndesiniz demektir.

6) Romantik olun

Yay burcu kadını farklı aktivitelerden hoşlandığı gibi romantik yemeklerden de çok hoşlanır. Özellikle onun söylediği aktiviteleri not ederseniz detaylara önem verdiğinizi fark eder ve bu onun inanılmaz hoşuna gider. Mesela size mutlaka sevdiği bir sanatçıdan bahsetmiştir, onun konserine davet edin. Emin olun bunu pahalı hediyelere tercih eder.

7) Taktik yapmayın

Bir yay burcu kadını asla taktiklerden hoşlanmaz. Onu etkilemek istiyorsanız taktikten uzak durun. Samimi olun. Emin olun sizin içtenliğiniz taktik yapmanızdan daha iyi olacaktır. Onu manipüle etmeye çalışmayın. Yay burcu direk konuya girer asla lafı döndürmez o yüzden siz de ona karşı dürüst ve içten olun.

8) Rutin hayattan uzaklaşın

Bir yay burcu kadını asla monoton, rutin hayatı sevmez. Yay burcu kadınını etkilemek istiyorsanız onunla farklı aktiviteler yapın. Her buluşmanızda farklı bir yere gidin veya farklı yapılmamış olan aktiviteleri araştırın. Bu onun çok hoşuna gidecektir. Onunla sadece vakit geçirmek istediğinizi değil onunla kaliteli vakit geçirmek isteyeceğinizi düşünecek ve kendini değerli hissedecektir. Unutmayın yay kadınına kendisini değerli hissettirmeniz önemli.

9) Duygularını tatmin edin

Biraz kafa karıştırıcı gelebilir. Duygularını tatmin etmek ne demek diye düşünüyor olabilirsiniz. Yay burcu kadını genelde duygusuz gibi görünür ve ne istediklerini kolay kolay tahmin edemezsiniz. Özgür olmak ister ama sizin özgür olmanızı istemez veya bağlanmaktan korkar ama size bağlıdır. Bu asla kafanızı karıştırmasın. Yay burcunun duygularını anlamak zaman alacaktır ama anladığınızda emin olun siz de rahat edeceksiniz. Başta kafa karıştırıcı gelse de onu anlamak için zaman tanıyın.

10) Onunla arkadaş olun

Yay kadını ne kadar ateş elementiyle yönetilse de tutku onlardan da sorulsa, yay kadını partneriyle önce arkadaş olmak ister. Arkadaş anlamında iyi anlaşabileceği insanlarla bir gelecek düşünür çünkü arkadaşlık onlar için olmazsa olmazdır. Bir yay kadını için ilişkinin yapı taşı arkadaş olmaktır o yüzden onunla sevgili olsanız bile arkadaş gibi olun.

Yay Burcu Kadını Hangi Burçlarla Uyumlu?

Yay Burcu-Aslan Burcu

Yay Burcu- Koç Burcu

Yay Burcu- Kova Burcu

Yay Burcu-İkizler Burcu

