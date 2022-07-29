Astrolojide uluslarası yeteneklerimiz: 9. ev konuları nedir? Gezegenlere göre 9. ev konumları

12 farklı ev içerisinde birbirinden bağımsız ve bağımlı olan çeşitli konular mevcut. Doğduğunuz an gökyüzünde yer alan cisimlerin çekilmiş bir fotoğrafı niteliğinde olan doğum haritanız üzerinden yapılan çeşitli incelemeler ile insan yaşantısı hakkında bilgi sahibi olunabilir. Harita üzerinde bulunan evler ve burcunuzun yönetici gezegeni ile çeşitli konularda bilgiler edinebilir ve çevrenizde yaşananlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Mesela astrolojide 4. eve bakarak yuva alanında bilgiler edinebilirsiniz. Bugün 12 tane sıralı evden 9. sırada yer alan yay burcunun etkisindeki ev uzaklık kavramını temsil eder. Peki 9 ev neyi temsil eder? Gezegenlerin konumlarına göre 9. ev konuları nelerdir? (Ayrıca 12. ev neyi temsil eder merak ediyorsanız 'Astrolojide 12. ev konuları nedir?' haberimize de bakabilirsiniz.)

9. EV NEDİR?

Astrolojide 9. ev uzakları, uzaklara yapılacak yolculukları, mesafeleri, yurtdışı, uluslararası işleri, yapılacak yolculukları içinde bulundurur. Aynı zamanda akademik ilerleme, felsefe, din ve eğitim gibi konuların bilgisini de taşır. Çeşitli gezegenlerin doğum haritanızda bu eve girmesi ile yaşanacak durumlar şu şekilde yorumlanır.

GEZEGENLERE GÖRE 9. EV KONULARI

GÜNEŞ 9. EVDE

Yurtdışı yolculukları, uzak yerlere yapılacak yolculukları gösterir. Başarılı olmak istediğiniz konuları ve onlar uğruna vermeniz gereken savaşları anlatır. Kendinizi başarılı olma konusunda sorgulamanız durumunda düşüş yaşarsınız. 9. evinde güneş olan kişiler geleceğe dönük yapılan konuşmaların gündelik sohbetlere tercih eder.

AY 9. EVDE

Hayat görüşleriniz anneniz ya da başka bir kadın tarafından şekillendirilir. Kişisel gelişim konusunda hevesli olursunuz. Yeni şeyler öğrenmeye aç ve akademik anlamda başarılı bir yol sizi bekler. Çeşitli ülkelerdeki şehirlere ilgi duyabilirsiniz.

MERKÜR 9. EVDE

Uluslararası konular, yabancı dil eğitimi, yüksek lisans gündemi olabilir. İş seyahatleri gündeme gelebilir. 9. evinde Merkür’ün etkisinde olan kişiler hukuk, felsefe, din, ve siyaset alanlarında etkili olabilir ve ilgisi bu yöndedir. Konfor alanı ve rutinlerinin dışına çıkmak isteyebilirsin. Yeni şeyler öğrenmek ve kişisel gelişime karşı istekli bir tutum olabilir. Merkür’ün zarar görmesi durumunda ideolojik çatışmalar yaşanabilir.

VENÜS 9. EVDE

9. evinde Venüs gezegeni bulunduğunda farklı kültürler ile etkileşim ön planda olur. Başka ülkelerdeki kişiler ile arkadaşlık ilişkileri ve romantik bağlar gündeme gelebilir. Farklı kültürlerin sanatlarına ilgi artabilir. Yurtdışı seyahatleri ve yeni yerler keşfetme isteği ön planda olur.

MARS 9. EVDE

Fikir çatışması yaşanan kişilere karşı kendini kanıtlamak ve tartışmalarda agresif bir yapıya sahip olmak ön plana çıkar. İdealleri uğruna savaşmak ve akademik anlamda başarılı işler gerçekleştirmek, önemli sınavlar girmek 9. evinde Venüs olanlar için etkili olabilir. Haksızlığa uğrayan bir kişiyi savunabilir ve yardım edebilirsiniz.

JÜPİTER 9. EVDE

Belirli bir alanda uzmanlaşmak ve bu konuda yüksek eğitim almak konuları gündemde olur. Uzak yerlerdeki fuarlar, kongreler ve iş toplantılarında başarılı sonuçlar alınabilir. Yeni kültürler keşfedebilir ve yabancılarla iyi bir iletişim kurabilirsiniz.

SATÜRN 9. EVDE

Satürn gezegeni 9. evini yöneten kişiler, geleceğe tedbirli bir şekilde bakar. İş ve eğitim konularında planlı bir şekilde hareket etmek isteyebilirsiniz. Fen ve matematik gibi alanlarda başarılı olabilirsiniz ve yaşamdaki sorunlara sistematik bir açıyla bakabilirsiniz.

URANÜS 9. EVDE

Derin bir düşünür olabilirsiniz. Felsefe konusunda çok fazla eğilim gösterebilir ve bu alanda akademik başarı elde edebilirsiniz. Bireysel düşüncelere ağırlık verilebilir.

NEPTÜN 9. EVDE

Farklı olan tropikal yerlerin kültürlerine olan ilgi ön planda yer alır. Ruhsal ve kişisel olgunluk yaşanabilir. Başkalarından yardım alarak ideallerine ilerleme isteğinde olabilirsiniz.

PLUTO 9. EVDE

Dini olarak inanç sorgulamaları yaşayabilir ve dini grupların etkisi altında yönelimleriniz şekillenebilir. Yasal konulara özen göstermek sizin için mantıklı olur. Felsefe ve din yaklaşımlarını akademik ölçüde tuttuğunuz sürece başarılı olabilirsiniz.





