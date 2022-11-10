Ayrılık acısını en zor atlatan 4 burç...
Bir ayrılıktan sonra partnerinizi unutmanın biraz zaman alması normaldir. Ancak bu dört burç için büyük aşklarını geride bırakmak daha da zor olabilir. İşte ayrılık acısını daha zor atlatan 4 burç...
YENGEÇ BURCU
Hassas Yengeç burçları, partnerini el üstünde taşımak için elinden gelen her şeyi yapar ve her isteğini karşılar. Herkes bu kadar yakınlık ve şefkatle başa çıkamaz, bu nedenle Yengeç'in terk edilmesi oldukça yaygındır. Çünkü Yengeç sadece onunla ilgilenecek bir ortağa ihtiyaç duymaz. Endişeli Yengeç, kendi haline bırakılırsa başına kötü bir şey geleceğinden her zaman endişelenir. Eve, düzene, istikrara düşkün olan; ince düşünceli ve duygusal yengeçler için ayrılık her zaman zordur. Bu nedenle biten bir ilişkiyi unutmak yengeçler için zaman alacaktır.
BAŞAK BURCU
Başak için bir eş, partner bulmak her zaman kolay değildir. Bu hırslı burç aslında işle evli olduğu için, bir ortak arayışı daha çok ikincil bir endişe kaynağıdır. Başak ilk aşkını bulduğunu düşünüyorsa bu ilişkiyi korumak için her şeyi yapacaktır. Eğer ilişki bozulursa, Başak burcuna sahip kişinin hayatında büyük bir boşluk olacaktır. Bir noktada kendini büyük bir hevesle işine geri verecek ve böylece aşkta kırılan kalbinin üstesinden gelecektir. Ancak ilk büyük aşkını her zaman hatırlayacaktır.
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TERAZİ BURCU
Terazi her zaman dengeli bir yaşamla ilgilenir ve onlara göre buna bir partner de dahildir. Hayatında ilk kez bir ayrılık yaşandığında bu burç için çok önemli olan uyum bozulur. Terazi, günlük hayatı tekrar dengeye getiren bir ortak bulana kadar eski hayatını uzun süre özler. Ancak Terazi'nin hayatına yeni giren kişi de zor anlar yaşar. Çünkü onu her zaman ilk büyük aşkıyla kıyaslayacaktır.
OĞLAK BURCU
Oğlaklar genellikle hayatlarının nasıl olması gerektiği konusunda çok tutucu fikirlere sahiptir. Geleneklerine bağlı olan bu burç sevgilisine de her zaman bağlı kalacaktır. Bu yüzden ayrılık kararı Oğlak burçları için çok zor olacaktır.