Burçlara göre yılbaşı hediye önerileri: Hangi burca ne hediye alınır?
Yılbaşı hediyesi seçiminde zorlanıyorsanız astrolojiden yardım alarak daha rahat bir şekilde hediye seçimi yapabilirsiniz. Biz de burçların öne çıkan özelliklerini inceledik ve bunlardan yola çıkarak burçlara göre en uygun olacak hediye önerilerini sizler için derledik. İşte önemli ipuçları...
Yılbaşı için geri sayım başladı. Yılbaşında güzel hediyeler almak ve vermek hepimize iyi gelebilir. Ancak hediye seçerken bazı zamanlar zorlanabiliyoruz. Bu sırada imdadımıza burçlar yetişiyor. Burçlara göre hediye seçimi hem erkek hem de kadınlar için büyük avantaj sağlar. Çünkü burçlar kişiliğimiz ve ilgi alanlarımız hakkında bize ve sevdiklerimize büyük ipuçları verir. İşte burçlara göre hediye önerileri! ( 2022'nin en şanslı burçları hangileri? yazımızı da göz atabilirsiniz.)
Koç burçlarına alacağınız hediyeler bir yandan rahatlık içermeli, bir yandan da onların egolarını okşayacak, gösterişli ve tatmin edecek hediyeler olmalı. Koç kadını her zaman bakımlıdır. Makyaj malzemelerine ve cilt bakım ürünlerine asla “hayır” diyemez. Kırmızı renge karşı özel bir düşkünlüğü vardır.
Koç burcu kadını için yılbaşı hediye önerileri : Kırmızı bir bluz, gösterişli kırmızı gül buketi, baharatlı parfümler, taşlı spor kıyafetleri, yeni nesil bir iPad, iPhone.
Koç burcu erkeği için yılbaşı hediye önerileri : Şık ve gösterişli bir saat, kırmızılı bir atkı, tasarım bir kıyafet ya da eşya, vanilyalı parfüm.
Boğa burcu genellikle sabit fikirleri temsil eder. Bu burç hedefleri doğrultusunda ilerlerken, tüm dikkatlerini toplayabilme yeteneklerinin yanında, maddecilikleri ile tanınırlar. Rahatına ve damak tadına düşkün Boğa burçlarına ne hediye alınabilir?
Boğa burcu kadını için yılbaşı hediye önerileri : Yemek kitabı, evleri için güzel bir biblo, yatak tepsisi, güzel kokulu vücut losyonları, fidanlık veya çiçekçiden hediye çeki
Boğa burcu erkeği için yılbaşı hediye önerileri : Müzik seti için yeni hoparlör veya müzik CD'si, bahçesi için kullanabileceği bir eşya, şarap karafı, spa'da masaj hediyesi
Öğrenmek, okumak, gezmek İkizler için vazgeçilmezdir. Teknolojik eşyalara bayılırlar. Kısa, uzun her türlü yolculuk onları mutlu eder. Bir o kadar da kararsızdır ve sürekli fikir değiştirirler.
İkizler burcu kadını için yılbaşı hediye önerileri : Son model bir cep telefonu, moda olan bir kıyafet, deri sırt çantası, kişiselleştirilmiş kırtasiye malzemeleri, parlak saç tokası
İkizler burcu erkeği için yılbaşı hediye önerileri : MP3 çalar, tavla, dolma kalem, okuma lambası, sportif kıyafetler ve aksesuarlar