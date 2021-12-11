Burçlara göre yılbaşı hediye önerileri: Hangi burca ne hediye alınır?

Koç burçlarına alacağınız hediyeler bir yandan rahatlık içermeli, bir yandan da onların egolarını okşayacak, gösterişli ve tatmin edecek hediyeler olmalı. Koç kadını her zaman bakımlıdır. Makyaj malzemelerine ve cilt bakım ürünlerine asla “hayır” diyemez. Kırmızı renge karşı özel bir düşkünlüğü vardır.

Koç burcu kadını için yılbaşı hediye önerileri : Kırmızı bir bluz, gösterişli kırmızı gül buketi, baharatlı parfümler, taşlı spor kıyafetleri, yeni nesil bir iPad, iPhone.

Koç burcu erkeği için yılbaşı hediye önerileri : Şık ve gösterişli bir saat, kırmızılı bir atkı, tasarım bir kıyafet ya da eşya, vanilyalı parfüm.