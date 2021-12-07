2022'nin en şanslı burçları hangileri? 2022'de hangi burç hangi ayda şanslı olacak?

2021 yılı artık bitiyor, 2022 yılı yavaş yavaş yaklaşıyor. Öncelikle 2022 yılına ilişkin merak edilenler arasında burçlar ve şans konusu da var. Astrolog Athena Antares'a göre 2022 yılı pek çok burca şans getirecek. Peki 2022 yılında en şanslı olacak burç hangisi veya hangileri olacak? Hangi burç hangi ayda şansı hangi konuda yakalayacak? Astrolog Renée Watt'a göre de bu yıl Jüpiter bol miktarda iyi şans sağlayacak ve Neptün yaratıcılığa ilham verecek. Astrolog Renée Watt'ın en şanslı olacak burca ilişkin bir yorumu var:

BU YILIN EN ŞANSLI BURCU "BALIK BURCU" OLACAK

Astrolog Renée Watt, "Şans gezegeni Jüpiter, yıl boyunca Balık burcunda olacak ve bol miktarda Balık burcuna uğurlu enerji getirecek" diyor. Ayrıca Astrolog Liz Simmon ise "Balık burcu hayatına aşkın kolayca aktığını görebilir, Jüpiter aşk konusundan Balık burcuna torpil geçebilir. Bekar olan Balık burçları sık sık aşık olabilir. İlişki içinde olanlar, hayatlarını birleştirmek için çalışmalar içinde olacaktır. Simmon kariyer alanında da balıkların bu yıl şans bulacağını söylüyor:Muhtemelen, mesleğinize biraz daha odaklanacaksınız, bu yüzden hayallerinizi gerçekleştirmeye ve bunu yapmak için mükemmel alanı yaratmak için bir adım önde başlayacaksınız"

Peki Balık burcunun ve diğer burçların şansları yakalayacağı ay ne zaman olacak? Genel olarak şans onlarla birlikte olan Balık burcunun en şanslı olacağı ay ise Mayıs ayı olacaktır. Hangi burç hangi ay şansı yakalayacak? İşte tüm detaylar:

En Şanslı Ay: Mayıs

Mayıs, hayatınızın bir anlam ifade ettiğini ve yaşadığınız tüm sıkıntıların sona erdiğini hissedeceğiniz aydır. Aşkınız ve iş hayatınızdan arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize kadar her şey harika olacak ve hayatın sizin için her zaman çok iyi olmasını dileyeceksiniz. Mutluluğun tadını nasıl çıkaracağını bileceksin çünkü bir öncelikler listesi yapacaksın ve toksik insanların senden pozitif enerjiyi çekmesine izin vermeyeceksin.