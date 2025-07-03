Dilan Çiçek Deniz'den yeni saç stili: Kahkül perileri
Yunanistan'ın Hydra Adası'ndan dönen ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, imajında dikkat çekici bir değişikliğe gitti. Saçlarına kahkül kestirerek hayranlarını şaşırtan Deniz, yeni görünümünü sosyal medya hesabından "Kahkül perileri" notuyla paylaştı.
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Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisi Rafael Cemo Çetin ile Yunanistan'ın gözde adalarından Hydra'da tatil yapıyordu.
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Tatilini tamamlayan Dilan Çiçek Deniz, imaj değişikliğine imza attı.
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Ünlü oyuncu, saçlarında radikal bir yeniliğe giderek saçlarını kısalttı ve kahkül kestirdi.
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Deniz, yeni görünümünü sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.