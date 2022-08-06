Burcunuz evinizi yansıtır! Boğa burcu için dekorasyon önerileri: 10 ipucu
Bir boğa burcu olarak evde geçireceğiniz zaman sizin için çok kıymetlidir. Konfor ile tabir edilen boğa burcu sabitliği, sakinliği ve toprak enerjisini yansıtır. Evinde de bu temalara sadık kalan boğa burcu için ev dekorasyonu nasıl olmalı? İşte Boğa burcu için ev dekorasyon önerileri...
Eviniz dekore etmek, kendi yaşam alanınıza sahip olmanın en eğlenceli kısmı olabilir. Bununla birlikte herkes, kişiliğini evine yansıtma konusunda farklı zevk ve tercihlere sahip olur. Boğa burcu kişiler, enfes zevkleri ve şık tarzları ile bilinirler. Zevkli, tarz sahibi biri olarak görülmek ve bu kişiliğinizi evinize aktarmaya çalışmak bazen kafa karıştırıcı olabilir. Fakat sizi kurtarcı ip ucuları ile evinizi tam bir boğa burcu gibi dekore edebilirsiniz. İşte bir Boğa burcunun evini dekore etmeye başlamadan önce bilmesi gereken 10 şey:
-Ev dekorasyonunuzu bahardan yaza çevirin!
-Evinizdeki bereketi bu dekorasyon taktikleriyle artırın!
Önemli parçalara yatırım yapmaktan çekinmeyin
Beğendiğiniz bir sürü küçük şeyi alıp evinizi doldurmak kolay olabilir ancak bir Boğa nicelikten ziyade niteliğin önemli olduğunu bilir. Size ilham verecek birkaç kaliteli parçaya bütçenizden para ayırmaktan korkmayın.
Evinizde fazla eşyalardan kaçının
Gördüğünüz her şeye ihtiyacınız olduğunu düşünme eğiliminde olmayın. Gerçekten ihtiyacınız yoksa elinizdeki o eşyayı yerine bırakın! Gerekli olmadığını düşündüklerinizden kurtulun ve sadece size gerekli olan esas parçaları evinizde sergileyin. Burcunuz için az ve öz eşya kuralı size iyi gelecektir. Ayrıca az ve öz parça ile evinizdeki daha geniş alandan yararlanın. Eğer eviniz veya odanız küçük ise 'Küçük odaları daha büyük göstermek için 10 dekorasyon önerisi' haberimize de bakabilirsiniz.
Doğal renk paletlerini kucaklayın
Bir toprak elementi olarak, bu tonlara yönelmeniz tesadüf değil! Yine de sadece yeşil ve kahverengiye bağlı kalmayın, bunlara iyi uyum sağlayacak pembe ve çiçeksi renkleri de deneyin. Kendinizi en çok evinizde gibi hissettiğiniz an, doğayla iç içe olduğunuz anlar olduğundan bu renk paletini dekorasyonunuza yansıtın.