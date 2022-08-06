Burcunuz evinizi yansıtır! Boğa burcu için dekorasyon önerileri: 10 ipucu

Evinizde fazla eşyalardan kaçının

Gördüğünüz her şeye ihtiyacınız olduğunu düşünme eğiliminde olmayın. Gerçekten ihtiyacınız yoksa elinizdeki o eşyayı yerine bırakın! Gerekli olmadığını düşündüklerinizden kurtulun ve sadece size gerekli olan esas parçaları evinizde sergileyin. Burcunuz için az ve öz eşya kuralı size iyi gelecektir. Ayrıca az ve öz parça ile evinizdeki daha geniş alandan yararlanın. Eğer eviniz veya odanız küçük ise 'Küçük odaları daha büyük göstermek için 10 dekorasyon önerisi' haberimize de bakabilirsiniz.