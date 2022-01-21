Evde Feng Shui nasıl uygulanır? Evinizde bereketi artırmak için 12 Feng Shui sistemi

Feng Shui'yi evinize dahil etmek mi istiyorsunuz? Bu geleneksel Çin uygulaması, hayatınızın her alanında pozitif enerjiyi teşvik etmek için evinizi düzenlemenize, tasarlamanıza ve dekore etmenize yardımcı olabilir. Yatağınızı nereye yerleştireceğinizden, giriş yolunuzu nasıl dekore edeceğinize kadar, evinizin enerjisini değiştirecek 12 önemli ipucu. Peki Feng Shui sistemine göre evinizi nasıl dekore etmelisiniz? İşte bilmeniz gereken 12 Feng Shui kuralı...

Bengua haritasına danışın

Bagua Haritası, çevrenizdeki yaşam enerjisinin sekiz önemli kategorisini veya yönünü belirlemek için kullanılan bir Feng Shui aracıdır. Haritayı dahil etmenin ve her alandaki enerjiyi artırmanın basit yolları vardır. Örneğin, oturma odanız gösterişliyse, sevdiğiniz kişi veya yerlerin çerçeveli fotoğrafları gibi minnettar olduğunuz veya bolluk aradığınız şeyleri yansıtan öğelerle dekore etmelisiniz.

Doğru öğeleri bulun

Feng shui'nin dengeyi geliştirmesinin bir yolu, beş elementi kullanmaktır: Ateş, toprak, hava, ve su. Çiçekler, bitkiler, ağaçlar ve ahşap mobilyalar, yaratıcılığınızı harekete geçirmek için ahşabı evinize dahil etmenin harika bir yoldur. Ateş elementini en üst düzeye çıkarmak için mumlar veya kırmızı ve turuncu tonları eklemeyi deneyin. Topraklama, denge ve istikrar hissi yaratmak için toprak tonlarıyla süsleyin. Akvaryumlar veya süs için su kavanozları gibi su özellikleri bilgelik ve anlayışa ilham verebilir. Metal mobilyalar ve dairesel aynalar, netliği ve mantığı geliştirmenin harika yollarıdır. Evinizi Feng Shui kurallarına göre düzenlerken ve dekore ederken beş unsurun da dikkate alınması önemlidir.

Doğru renkleri kullanın

Renkler ayrıca Feng Shui iç tasarımında önemli bir rol oynar ve farklı odalarda evinizin enerjisini etkileyebilir. Yeşil, mor ve deniz mavisi, aile uyumunu ve zenginliğini teşvik eder. Beyaz, odaya neşe, tamamlama ve netliğe öncülük eder. Pembe, yeni ilişkileri, yumuşaklığı, anlayışı teşvik eder ve kalbi onarır. Duvar renkleri, kumaş örnekleri, mobilya ve ev dekoru seçerken her rengin temsil ettiği şeyin dikkate alınması önemlidir.

Organize edin

Dağınıklık, evinizdeki enerji akışında tıkanıklıklar yaratır, bu nedenle alanınızı boşaltmak ve düzenlemek önemlidir. Dar koridorunuz varsa etrafını süslemekten kaçının çünkü bu hayattaki engelleri temsil edebilir. Aileniz ve sevdiğiniz arkadaşlarınız için davetkar bir merkez olması için masanızı dağınıklıktan uzak tutun. Ve yatağınızın altında (çarşaf değilse) hiçbir şey saklamamaya çalışın çünkü uyurken altınızdaki herhangi bir şey enerjinizi etkileyebilir.

Ev girişini de temizleyin

Ön kapınız, enerjinin evinize girdiği ilk kısım olarak kabul edilir, bu nedenle giriş yolu Feng Shui'de çok önemlidir. Aynı zamanda dünyaya karşı yüzünüzü temsil eder, çünkü insanların evinizin dışından gördüğü şey budur. Bu nedenle, girişinizi temiz ve dağınıklıktan uzak tutmanız önemlidir. Giriş yolunuzda aydınlık ve açık bir alan seçin, böylece evinize girerken insanları bunaltmazsınız. Kapınızın önündeki paspası temiz tutmayı unutmayın.

Evinizin üç önemli odasına odaklanın

Feng Shui kurallarına göre evinizdeki en hayati üç oda banyo, yatak odası ve mutfaktır. Banyolar çok önemlidir, çünkü klozet kapağını ve banyo kapısını mümkün olduğunca sık kapalı tutarak enerji düşüklüğünü önleyebilirsiniz. Yatak odalarında odak noktası yatağınızın etrafında olmalıdır, bu nedenle daha fazla güvenlik hissi için sağlam bir yatak başlığı kullanın ve daha iyi bir uyku için yatağın duvara dayalı olduğundan emin olun. Bu arada mutfağınız zenginliği, bolluğu ve sağlığı temsil eder, bu nedenle mutfağınızı temiz, dağınık ve yağsız tutmak iyidir.

Eril ve dişil enerjiyi dengele

Yin ve Yang, basitçe söylemek gerekirse, eril ve dişil unsurların birleşimidir. Yin, sakin renkler veya yatıştırıcı sesler gibi pasif enerjiyi temsil ederken, Yang, parlak renkler veya uzun bitkiler gibi aktif enerjiyi temsil eder. Her iki enerji de önemlidir çünkü tek başlarına gelişemezler. Yatak odanız gibi pasif bir odayı dekore etmeye gelince, biraz mum ekleyerek Yang ile dengeleyebilirsiniz.

Doğru yönleri seçin

Feng shui yönergeleri, pusula yönlerine ve doğum bilgilerinize dayanır ve eviniz için iyi Feng Shui düzenleri sağlamak için kullanılır. Enerji akışınız için en iyi yönü belirlemek için Feng Shui Kua numaralarınızı kullanın. Bu talimatlar hayatınıza para, başarı, sağlık, sevgi ve kişisel gelişim çekmek için kullanılabilir ve yatağınızı veya masanızı nereye koyacağınız gibi odanızın düzenini etkileyebilir.

Dengeleri kontrol edin

Banyoları veya depoları evin merkezine yerleştirmekten kaçının çünkü Feng Shui merkezi olarak evin kalbinde pozitif enerji akışını teşvik etmelisiniz. Evi bir koridor veya merdivenle ikiye bölmeyin çünkü bu evde bölünmeler yaratabilir. Kaloriferi lavabonuzun karşısında olmadığından emin olun, çünkü ateş ve su elementleri birbirine çok yakın olmaz.

Kapılara dikkat edin

Banyo kapınızı kapalı tutmanız gerektiği gibi evinizdeki diğer kapıları da göz önünde bulundurmanız önemlidir. Enerji evinizde çok hızlı hareket edebileceğinden, ön ve arka kapılarınızı karşı karşıya getirmemeye çalışın. Mobilyaları, özellikle bir ev ofisinde ve oturma odasında arkanızı kapıya dönmeye zorlayacak şekilde düzenlemekten kaçının, çok dikkat dağıtıcı olabilir ve hayatınıza ne geldiğini görmenize izin vermez. Ayrıca yatağınız kapı ile aynı hizada olmamalıdır, çünkü bu huzursuz uykuyu teşvik eder.

Aynaları doğru kullanın

Aynalar, Feng Shui tasarımının karmaşık bir parçasıdır, çünkü onları evinizde nereye koyacağınızla ilgili birkaç kural vardır. Tipik olarak, ayna yerleşimi yemek odasında en iyisidir çünkü aynalar zenginlik katar. Aynaların doğrudan pencerelere dönük olmamasına dikkat edin, çünkü bunlar dışarıdaki enerjileri içeri getirebilirler. Kanepenizin arkasında ayna bulundurmaktan kaçının çünkü güvenlik duygunuza zarar verebilir. Mutfaktaki aynalar negatif enerjileri yükseltebilir ve Yin-Yang dengesizliğini yaratabilir . Yatak odasında aynalardan da kaçınmalısınız çünkü bunlar enerjiyi harekete geçirebilir.

Anlamlı dekor ve mobilya seçin

Feng shui, hayatınızın sağlık, zenginlik, aile veya kariyer gibi yönlerini etkileyebilir. Feng Shui tasarımınızla neyi başarmak istediğinizi düşünün ve ardından bunun için enerji akışını teşvik eden öğeleri bulun. Örneğin, ahşap mobilyalar, canlı bitkiler ve yeşil aksesuarlar ile ahşap unsurunu evinize ekleyerek hayatınızın aile yönünü iyileştirebilirsiniz. Kariyerinizi geliştirmek için, başarınızı hatırlatan ödüller ve fotoğraflarla süsleyin ve su elementi ile pozitif enerjinin akmasını yardımcı olabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR