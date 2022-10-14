Burcunuz kokunuzu belirlesin: Burcunuza göre şans getirecek kokular

Doğum haritanız sizin hakkınızda pek çok bilgi verir. Bunun içinde kullanabileceğiniz kokularda yer alır. Peki hangi burç hangi kokuyu sever? Hangi burç hangi kokuyu kullanmalı? İşte burcunuza göre kullanmanız gereken parfümler...

Koç burcu, Mars tarafından yönetilir, bu nedenle Koç için şanslı koku, doğada yer alan odunsu ve kehribar olabilecek kokuları içerir. Koç, genellikle kararlılık ve odaklanma ile hayat sürmeye inanan burçlardan biri olarak bilinir. Bu nedenle Koç burçları narenciye kokusuna sahip kokuları tercih edebilirler.

Ayrıca gücü simgeleyen kokular da hem erkekler hem de kadınlar için uğurlu gelecektir. Koç insanı misk, paçuli kokularını da tercih edebilir. Ayrıca, güçlü kokular Koç burcu insanları için de şanslı olacaktır.

Boğa burcu Venüs tarafından yönetilir, bu nedenle, bu insanlar tüm lüks kokulara bayılırlar. Estetiği olan bir koku, bu burçlara en iyi uyan kokular diyebiliriz. Boğa erkekleri ve kadınları için şanslı kokular, zengin odunsu ve doğa kokusu içerir diyebiliriz.

Ayrıca sandal ağacı, sedir ağacı ve kehribar da tercih edilebilir, çünkü bunlar Boğa burçları için şanslı kokular olacaktır. Ayrıca Oudh, mür, paçuli, sedir, misk ve meşe yosunu notaları içeren kokular da harika olur.

İkizler, başkalarının dikkatini çeken kokuları sever. İkizler, Merkür tarafından yönetilir, bu nedenle, bu burçtan olan kişiler deneysel ve ayırt edici kokulara sahip olmaya inanırlar. İkizler için en şanslı koku yelpazesi odunsu ve çiçekli tonlar olacaktır.

Ayrıca sofistike, zengin ve mandalina karışımı katı kokulara da onlar için iyi olabilir. Ayrıca baştan çıkarıcı çiçekli gardenya ve dünyevi sandal ağacı kokuları da onlara şanslı getirecektir.

Nazik görünseler de biraz huysuzdurlar ve yatıştırıcı şeyleri severler. Yengeç burcu Ay tarafından yönetilir, bu nedenle bu burçlar, genellikle koku olarak hoş olan narin çiçek veya parlak narenciye tonları lehine güçlü, deneysel temalara bayılırlar.

Aslan erkekleri ve kadınları göz alıcı ve cesurdur. Aslan burcu Güneş tarafından yönetilir, bu nedenle her zaman fark edilmek isterler. Bu burçtaki insanlar için en iyi koku güçlü alt tona sahip vanilya, baharat, tonka fasulyesi ve narenciye patlamaları içeren oryantal kokular olacaktır.

Burç grubunun en mükemmeliyetçileri olarak herkese liderlik edebilirler. Doğuştan topraklanırlar ve toprak elementi tarafından yönlendirilirler. Bu nedenle, açık çiçekler ve ormanlık bir havaya sahip yosunlu yeşil parfümler Başak burçlarına hitap eder.

Terazi mükemmel denge için çabalar. En iyi kararları vermek, mantıklı yatırımlar yapmak ve doğal olarak ömür boyu sürecek parfümlere yönelmek isterler. Venüs gezegeni Terazi burcunu yönetir. Bu nedenle odunsu, çiçeksi, sitrik ve topraksı uyumlu kombinasyonları tam olarak onlara göredir.

Akrepler duygusal olsalar da zekidirler. Mars gezegeni onlara hükmettiğinden, tutkularını ve güçlerini yansıtan parfümlere ihtiyaç duyacaklar, bu da arada bir taze denizin bir çizgisi ile koyu, odunsu kokular anlamına geliyor. Onlar için şanslı kokular, göz kamaştırıcı narenciye notalarının bir karışımını içerir.

Yay burçları, yönetici gezegenleri Jüpiter olduğu için zengin bir yaşam tarzını taklit eder. Bu nedenle Yay, denemeyi sever ve gösterişli ve rekabetçi kişiliklerine uygun canlı, neşeli ve karizmatik kokuları tercih etmelidir.

Oğlaklar kontrol edici bir özelliğe sahiptir. Ancak bir yandan da duygusaldırlar. Dolayısıyla nostaljiyi ve statüyü çağrıştıran sıcak ve sağlam ağaçlar en çok burunlarına hitap eder.

Ayrıca, onlar için şanslı kokular Sicilya'da margarita alabilirler ve ikonik bir koku onlar için çok iyi olacaktır. Ayrıca, yönetici gezegenleri Satürn'ü ve keskin özelliklerini öne çıkaran modaya uygun kokuları da seçebilirler.

Kova insanları problem çözücü ve harika müzakerecilerdir. Satürn gezegeni bu burcu yönettiği için liderlik durumlarında başarılı olurlar. Bu nedenle, güçlü odunsu veya kehribar notalarına sahip koyu kokular, yükselme arzularını dengelemek için enerji verici üst notalara sahip oldukları sürece topraklanmış kalmalarına yardımcı olabilir.

Jüpiter onları yönettiğinden, balıklar yüksek bir duygusal ve empatik güce sahiptir. Bu nedenle denize bayılırlar. Bu burçtaki kişiler meyveli kokulara bayılırlar ve bunun gibi bazı kokuları dahil etme şansını asla kaçırmazlar.

Balık burçları kendilerini derinliklerine taşımak için kokulara da yönelebilirler. Bu nedenle, şanslı kokularının ne olduğundan emin değilseniz, su kokularına gidebilirsiniz.