Çin astrolojisine göre Ejderha Burcunu 2022’de neler bekliyor?

Şanslı yıldızların yokluğu nedeniyle melankolik bir sene sizi bekliyor.

Bu seneyi öğrenme dönemi olarak görmelisiniz.

1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Bu yıl ne yazık ki şanslı yıldızların desteğinden mahrum olduğunuz için ruh haliniz daha kötümser ve duygu durumunuz çok inişli çıkışlı olacak. Bu da karamsarlığa sebep olabilir. Umutsuzluk ve yas yıldızlarının varlığı sizi kayıtsız ve kararsız hissettirebilir. Herkesin savunmasız bir tarafı vardır. Zor durumlarda, güvendiğiniz kişilerden yardım istemelisiniz. Şansınızın sizi çok fazla desteklemediği ve zorlukların ağır bastığı bir sene olacak. Sizi destekleyecek şanslı yıldızların yokluğu ve aksine hüzün ve melankoli duygularını tetikleyen yıldızların varlığı, olayları normalden daha kötümser algılamanıza sebep olacaktır. Dolayısıyla zaman zaman sebepsiz yere ağlama ihtiyacı duyabilirsiniz. Yardım istemekten de ağlayıp rahatlamaktan da çekinmeyin. Bu duygusal olarak karışık ruh hali, karar ve yargı alanınızı bulanıklaştıran ters etkilere de açık hale getirebilir sizi ve dolandırıcılık için kolay bir hedef olabilirsiniz. Bu nedenle sene boyunca her işinizde tetikte olun. Ayrıntılara dikkat edin. Herkesin sözüne gözü kapalı güvenmeyin.

Bu duygusal yükü ağır senede kendinize yatırım yapmak en iyi seçenek olacaktır. 2022’de yeni beceriler geliştirmek, yeni bilgiler edinmek, farklı alanlarda eğitim ve kurslara katılmak, daha fazla öğrenmek, hem yeni başlangıçlar yapmanızı destekler hem de size daha fazla seçenek sağlar. Bu seneyi bir öğrenme senesi olarak görmeli ve değerlendirmelisiniz.

İşlerinizde yönetilebilir bir tempoda çalışmak önemli olacaktır. Aşırı iş yükü altına girmemeye çalışın. Karşınıza beklenmedik durumlar çıkabilir. Hızlı ve iyi bir plan ile sorunları gidermek mümkün olacaktır. Ancak iş anlamında büyük beklentiler ve hedefler sizi bu sene daha fazla mutsuzluğa ve yorgunluğa iter. Yine de değişimin iyi geleceği bir sene ve öğrenme seneniz olduğu için, iş değiştirmek ve yeni bir ortama, işe adapte olmak iyi bir fikir olabilir. Ya da mevcut işinizde risk almadan yeni alanlarla ilgilenebilirsiniz. Bu yeni alanlar kısa vadede sizin seneyi daha rahat geçirmenizi desteklerken uzun vadede, kendinize kattığınız yeni bilgiler işinizde de yeni fırsatlar yaratacaktır.

2022 Kaplan senesi seyahat yıldızını getiriyor size. Bu sene seyahat etmek, melankolik ruh halinden çıkmanıza çok büyük fayda sağlar. Kısa veya uzun, yakın ya da uzak mesafe fark etmez; yeter ki bavulunuzu kapın ve gezin. Temelde hareket ve değişim anlamına gelen seyahat yıldızı, hayatınızda yapmak istediğiniz değişimler için de sizi destekler. Ev ya da iş yerinizi taşımak, iş değiştirmek, daha önce denemediğiniz yeni şeyler denemek adına seyahat yıldızının güçlü etkisinden faydalanmalısınız. Para şansınızın nispeten stabil olduğu sene boyunca, plan ve bütçe dahilinde hareket etmeniz iyi olur. Yeni yatırımlar bu sene bekleyebilir.

Duygularını açık etmekten hoşlanmayan karakteriniz sebebiyle bu sene aşk, dost aile ya da iş arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde yanlış anlaşmalar yaşayabilir ve birbirinizden uzaklaşabilirsiniz. Kendinizi ve hislerinizi açıkça söylemekten ve açık fikirlilikle size söylenenleri dinlemekten çekinmemelisiniz. Duygusal bir sene geçirirken, sevdiğiniz insanlarla yere gereksiz diyaloglar yaşamayın. Bekarlar, yalnızım diye şikayet etmek yerine, istedikleri gibi bir ilişkiyi yakalamak adına daha fazla gayret etmeliler. Sızlanarak eş bulmanız pek mümkün olmayacaktır. Evli ve ilişkisi olanlar içinse çeşitli anlaşmazlıklar ve tartışmalar zaman zaman yükselebilir.

Hislerinizi anlatmak ve yanlış anlaşmalara yol vermemek için açık yüreklilikle konuşmalısınız. Ejderha burcundakiler kendini açık etmekten hiç hoşlanmaz ama bu sene öğrenme seneniz olduğuna göre bu kendinizi bu konuda geliştirmeyi düşünebilirsiniz. Her şeye rağmen isteksizlik hissedebilir, hüzün duygusu ile harekete geçmekte zorlanabilirsiniz. Kendini açık etmeyi sevmeyen yapınız gereği duygu ve düşüncelerinizi saklamaya çalışabilirsiniz, ancak çevrenizdekiler bunları kolayca fark edecektir.

Duygularınızı bastırmak yerine sevdiklerinize güvenin ve ihtiyaç duyduğunuzda yardım istemekten çekinmeyin. Aksi takdirde, bu durum uzun vadede zihinsel ve fiziksel yük getirecektir size. Sene boyunca mümkün olduğunca açık havada yürüyüş ve hafif egzersizler yapmak hem seyahat yıldızınızdan faydalanmanızı sağlar hem de size en çok rahatlatan aktivite olur.

ŞUBAT AYI EJDERHA BURCU YORUMU

Şubat ayında bahar mevsimi ile yeni seneye girerken evinizi toparlayıp temizlemek, hafiflemenize ve seneye iyi bir başlangıç yapmanıza yardım eder. Sevdiğiniz, yanlarında iyi hissettiğiniz insanlarla vakit geçirmeye çalışın ki her an dalgalanmaya hazır ruh haliniz ve enerjiniz güçlü olsun.

MART AYI EJDERHA BURCU YORUMU

Martta işler yoğunlaşacak fakat sizin enerjiniz biraz düşecek. Bu ay baskı altında hissetmeniz, beklemediğiniz işler ve sorumluluklarla karşı karşıya kalmanız söz konusu olabilir. İşleri yetiştirmek için iş arkadaşlarınızdan yardım istemekten çekinmemelisiniz. Çünkü tahmin ettiğinizden daha fazla desteklerine ihtiyaç duyacaksınız. Onlar da yardım etmekten memnuniyet duyacaklar. Yok yere tek başınıza işlerin altında boğulup, zaten kırılgan olan modunuzu daha sene başındayken düşürmemelisiniz. Aikido, boks ya da dövüş sanatları gibi alanlara yönelmek ve eğitim ya da idmanlara başlamak için mart ayı çok uygun. Bu tip çalışmalara sene boyunca devam etmek hem üzerinizdeki baskıyı ve stresi azaltır hem de senenin sizi götürmek istediği melankolik çizgiden uzaklaştırır.

NİSAN AYI EJDERHA BURCU YORUMU

Nisan ayı sizin burcunuz gibi Ejderha ayıdır. Ejderha, ejderha ile karşılaştığında bir ceza etkisi yaratır. Bu ceza etkisi, kendi başınıza iş açmanıza sebep olacak olaylar yaratabilir. Hayır demeniz gereken bir buluşmaya evet demek, almamanız gereken bir işi almak ya da çantanızı cüzdanınızı bir yerlerde unutup uğraşmak gibi kendi başınıza işler açmaya iter sizi. Dolayısıyla genel olarak türlü engellerle ve gereksiz işlerle uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Senenin melankolik modu hemen sizi zayıf yerinizden yakalamak üzere bekliyor olacaktır. Elbette güzel ve olumlu duygular kadar zorlu duygular da bize ait ve doğal. Ancak zorlu duygulardan çıkmakta zorlandığınızı fark ederseniz hemen destek istemelisiniz. Bu ay çok önemli işler peşinde olmayın. Seyahat yıldızınız da bu ay boyunca çok etkili. Bu nedenle özellikle hareket halindeyken, seyahat ederken, araba kullanırken, yollardayken, daha dikkatli olun. Seyahat yıldızı ve ceza etkisi bir arada, sizi hareket halinde iken yakalayabilir. Ekstra bir koruma isteyenler ay boyunca üzerinde bir horoz burcu sembolü taşıyabilirler.

MAYIS AYI EJDERHA BURCU YORUMU

Mayıs ayı, senenin öğrenme ve eğitimle ilgili etkisini güçlendiriyor. Dolayısıyla yeni bir şey öğrenmek, yeni çalışmalara, eğitimlere katılmak için çok uygun bir zaman var önünüzde. Hiçbir şey yapamıyorsanız bile bu ay boyunca daha çok okuyun, işinizle ilgili daha fazla araştırma yapın. Mevcut enerjiye uygun aksiyonlar içinde olmanın, hayattaki şansınızı arttıran önemli bir faktör olduğunu unutmayın. İşle ilgili karşılaşacağınız gecikmeler ve engeller özellikle üstlerinize karşı zor durumda bırakabilir sizi. Uyanık olun ve ani karar vermeyin. Her şeye rağmen bu ay yaratıcı çözümler bulabilir, sorunların çözümünde yeni kaynaklar yaratabilirsiniz.

HAZİRAN AYI EJDERHA BURCU YORUMU

Haziran, fazla düşünce ve buna bağlı kararsızlık ve sıkışmışlık hisleriyle, duygusal anlamda en zorlu aylardan biri. Bu zorlu ayda size destek olmak isteyen aile ve dostlarınızın yardımını kabul edin. Sinirinizi onlardan çıkarmayın; aksine onlarla her şeyin üstesinden geleceğinizi unutmayın. Özellikle yaşça büyük olanların sözlerine kulak verin. İçsel çalışmalar yapmak, nefes çalışması ya da meditasyon gibi sizi topraklayacak ve dengenizi bulmanıza destek verecek çalışmaları günlük rutininize dahil etmek, bu ay kendiniz için alacağınız en iyi karar olacaktır.

TEMMUZ AYI EJDERHA BURCU YORUMU

Temmuz ayında para şansınızı zorlamamalı, bir anlık heyecana kapılıp büyük ve riskli yatırımlara girmemelisiniz. Ani kararlar, ister finansal olsun ister başka konularda sizi istemediğiniz yerlere sürükleyebilir.

AĞUSTOS AYI EJDERHA BURCU YORUMU

Ağustos ayı senenin etkilerinin tetiklendiği bir ay olarak pek çok alanda hayatınızı hareketlendirmeye aday. Ancak enerjinizin daha yüksek olduğu bir dönem aynı zamanda. Dolayısıyla sürpriz bir şekilde özellikle iş ve kariyer alanında iyi bir haber, güzel bir gelişme ile morallenebilir; büyük bir değişimden ziyade sizi memnun edecek bir fırsat yakalayabilirsiniz.

EYLÜL AYI EJDERHA BURCU YORUMU

Eylül ayı senenin en rahat, en keyifli zamanı sizin için. Özellikle sene başından bu yana kendine yatırım yapanlar, eğitimler ve kurslarla, senenin “öğren” diyen etkisini dikkate alanlar, eylül ayında ektiklerini biçecekler ve önemli sonuçlar, güzel haberler alacaklar. Bu ay aşk çiçeğinizin etkisiyle, üzerinizdeki depresif ve melankolik hava dağılacak. Aşk çiçeği hem romantik ve sosyal hayatı renklendirir hem de iş hayatında size destek olur. Bu yıldızın etkisiyle daha çekici ve ikna edici olacaksınız. Dolayısıyla yeni ilişkiler kurmak, sosyalleşmek, organizasyonlara ve davetlere katılmak ya da organize etmek için çok elverişli bir zaman olacak.

EKİM AYI EJDERHA BURCU YORUMU

Ekim ayı sizin için zıtlık ve çatışma dönemi demek. Zıtlık ve çatışma ise değişim ve hareket anlamına geliyor. Özellikle senenin zorlu yıldızlarının etkisiyle, tavırlarınız dışarıdan çok farklı algılanabilir. Sert yaklaşımlarınız ve tepkileriniz, insanların sizden uzaklaşmasına sebep olabilir. Arka arkaya beklenmedik engeller ve sorunlarla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Bu engeller ruh halinizi duygusal iniş-çıkışlarınızı bu ay daha fazla tetikleyebilir ve bu durum ilişkinize yansıyabilir. Bu şekilde kendinize bir kısır döngü yaratmamak için, bir kez daha senenin pozitif alanı öğrenme ve eğitim konusuna yönelmelisiniz. Ejderha burcu ve ekim ayını temsil eden Köpek burcu sistemdeki iki spiritüel burç olarak geçer. Bu iki burcun karşılaşması bizlerin içsel çalışmalardan daha fazla fayda sağlamamızı sağlar. Dolayısıyla bu sene ve özellikle bu ay yine sorunlarınızın çözümü aynı ve basit; yeni bilgi, öğrenme ve içsel çalışmalar…

Ekim ayında toprak elementine ait alanlarda (yollar, trafik, dağlık yerler gibi…) dikkatli olmayı da unutmayın. İki güçlü toprak elementi olan Ejderha-Köpek çatışması toprakla ilgili konularda sıkıntılar yaşamanıza yol açabilir. Ejderhalar, sizin için ekim ayları zıtlık ve çatışma dönemini temsil ediyor. Dolayısıyla hangi sene olursa olsun, senenin etkileri olumlu dahi olsa, her ekim ayında, üzerinizde bir Tavşan burcu sembolü taşımanızı tavsiye ederim. Tavşanı, ekim ayının ters etkilerinden sizi koruyacak uğurlu sembolünüz olarak görebilirsiniz.

KASIM AYI EJDERHA BURCU YORUMU

Kasım ayında yurt dışı bağlantılı işlerle uğraşanlar için yeni bir gelişme söz konusu olabilir. Hemen sonuç alacağınız bir durum olmasa da yeni bir bağlantı, yeni bir teklif ya da iş birliği fırsatı karşınıza çıkabilir. Sonuçları uzun vadeli olmasına ve sizin bu seneki ruh haliniz daha kötümser eğilimde olmasına rağmen bu fırsatı mutlaka dikkate alın. Evli ve ilişkisi olanlar için biraz gerilimli bir ay olabilir. Herkesin biraz rahatlamasında ve ayrı ayrı da vakit geçirmesinde fayda olabilir.

ARALIK AYI EJDERHA BURCU YORUMU

Aralık ayında başkalarının etkisinde kalabilir ve onların fikirleriyle savrulabilirsiniz. Özellikle iş ve para konularında sizi yönlendirmek isteyenlere ve size öneride bulunanlara dikkatle yaklaşın. Bu ay, uzun vadeli yatırım fırsatları çıkabilir karşınıza ama sizin çok seçici olmanız, iyi araştırmanız ve bilgi edinmeniz için zaman ayırmanız gerekir. Karşınıza gelen her teklif iyi olmayabilir. Ancak bu ay risk alma eğilimiz daha yüksek olacağı için, ani ve riskli kararlar almaya da müsaitsiniz. Biraz sabır ve dikkat önemli olacak. Bir şirkette, kurumsal çalışanlar, sürpriz bir ikramiye ile sevinebilirler.

Ocak ayları, Çin takviminde senenin son ayıdır. Önümüzdeki senenin ocak ayı, tüm seneye oranla daha durağan ve sakin bir dönem olacak. Genelde kendini çok açık etmeyen yapınıza ters düşerek bu ay işte ve arkadaş ortamlarında daha açık ve net olmaya meyillisiniz. Bu durum işte yöneticilerinizle sizi karşı karşıya getirebilir ya da arkadaşlarınızla aranızın açılmasına neden olabilir. Bu etkiyi bilerek fikirlerinizi daha yumuşak ifade etmeyi hatırlamalısınız. Ocak ayı geride kalan senenin muhasebesini yapmak ve bir sonraki seneyi planlamak için çok uygun bir dönem. Sizin için duygusal açıdan zorlu ama öğrenme ve gelişme adına önemli bir sene geride kalırken, gerçekçi bir değerlendirme yapmak, ileriye daha net bakmanızı sağlayacaktır.