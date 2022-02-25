Çin astrolojisine göre Yılan Burcunu 2022’de neler bekliyor?

Hem çok şanslı hem de aynı derecede zor bir sene…

Yardımcı insanların varlığı en büyük şansınız.

1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Düşünme yeteneğinizi ve para kazanma becerinizi öne çıkaran, parlak bir sene var önünüzde. Başarı ve yardım yıldızlarının desteği ve yardımcı insanların size getireceği sayısız fırsatlar senenin şanslı etkileri iken, zamansız sıkıntılar yaratmaya müsait zorlu yıldızlar da bu yıl sizin burcunuzda. Öyle bir sene ki, zor durumlarla karşılaşsanız da hemen akabinde iyi gelişmeler yaşayacaksınız. Zorluklar olsa da daima iyi ve güzel haberlerin gelecek olmasından güç aldığınız bir sene sizi bekliyor. Bu durumu bir motivasyon unsuru olarak görmeye çalışırsanız, zorlu etkilerden ziyade dikkatinizi fırsatlara verebilirsiniz. Ters yıldızların etkisiyle bu sene sağlık ve güvenliğiniz en çok dikkat etmeniz gereken alan.

Genel olarak mutlu bir haliniz olmasına rağmen, derinlerde geçmeyen bir boşluk ve durgunluk hissi oluşabilir. Hastalık, karmaşa ve zarar yıldızlarının etkisiyle depresif bir ruh hali ve dağınık bir zihin eşlik edebilir size sene boyunca. Bu da elbette hastalıklara ve kazalara davetiye hazırlayacak bir ortam yaratacaktır. Bu sene sağlığınıza bütünsel yaklaşmalısınız. Sağlığınızı ruh, beden, zihin, yani her açıdan ele almak, senenin zorlu etkilerinden kendinize fırsat yaratmanıza ve daha sağlıklı bir yaşama geçmenize imkan verecektir.

Para şansınızın oldukça güçlü olduğu bir yıl sizi bekliyor. Ortak projeler ve iş birlikleri neticesinde güzel kazançlar elde edeceksiniz. Maddi açıdan şanslı etkiler taşıyan 2022 senesinde, yatırımlarınızı çeşitlendirmeyi de düşünebilirsiniz. Kısa vadede kendinizi daha güvende hissetmek için kenarda bir miktar birikim tutarken, uzun vadeli yatırımlarınızı da güçlendirebilirsiniz. Detaylı bir inceleme yaptıktan sonra hızlı karar verip ilerlemeniz gerekebilir. Bu sene para şansınız kadar yardımcı insanların size sunacağı fırsatların da güçlü olduğu yıl. Bu yardımcı insanlar size yatırımlarınızda yol gösterecek kişiler olacaktır.

Ancak bu sene ateş cezasının etkisi de sizin burcunuzda. Ateş cezası, sadakatsizlik, ihanet ve genel olarak ilişkilerde sıkıntı yaratabilir. Bu sene iyi ve zorlu etkiler bir arada demiştim. Hem fırsatlar getiren yardımcı insanlar hem de güveninizi sarsacak sadakatsizliklerle karşılaşmanız söz konusu olacak.

İster bir şirkette çalışıyor olun, ister kendi işiniz olsun, para şansınızın desteğiyle iş ve kariyer alanında işler yolunda gidecek. Ancak temponuz yavaş, iş yükünüz az olmayacak. Bu sebeple stresli olmanız çok muhtemel. Sağlık alanınızı zorlayan etkileri unutmayın; kendinize mutlaka dinlenmek ve rahatlamak için zaman ayırın. Genel olarak işler yolunda olsa da, ateş cezasının etkisi, çabalarınızın, başarılarınızın hak ettiği takdiri bulmasını engelleyebilir. Etraftan alkış beklemeden, bildiğiniz gibi ilerlemeye devam edin.

Daha rahat sosyalleşebileceğiniz ve sosyal ortamlarda daha kolay arkadaş edinebileceğiniz, yeni insanlarla tanışabileceğiniz keyifli bir sene olacak. İnsanlar size daha kolaylıkla yaklaşabilecek. Özellikle bekar olanlar bu sene yeni ilişki açısından şanslılar. Evliler ve ilişkisi olanlar ateş cezasının etkisiyle, ilişkilerinde bu sene sıkıntılar yaşayabilir. Sizi baştan çıkarmak isteyenler, yanlış anlaşmalara elverişli ortam ve güvensizlik ilişkinizi zorlayabilir. Bu sebeple nerede, kiminle, nasıl davrandığınıza dikkat etmeye gayret edin.

Senenin su elementi sizin için seyahat yıldızı taşıyor. Daha hareketli ve bol seyahatli bir yıl olacak. Seyahat etmek senenin zorlu etkilerini hafifletebilir ancak, ateş cezasının etkisiyle hareket halindeyken sağlığınıza ve güvenliğinize dikkat etmeyi ihmal etmeyin. Telaşsız, dikkatli hareket etmeye ve kurallara uymaya özen gösterin.

ŞUBAT AYI YILAN BURCU YORUMU

Şubat ayı, 2022 Kaplan senesi gibi Kaplan ayıdır. Dolayısıyla seneye hızlı bir giriş yapacaksınız. Şubat, ateş cezasının en güçlü olduğu aylardan biri. Geride bıraktığınız seneden farklı bir enerji hissedeceksiniz. Gündeminiz bir anda yoğunlaşabilir ve bir tarafınız canla başla mücadele ederken diğer tarafınız sıkışmış, kararsız ve yorgun hissedebilir. Yoğun düşünceler sizi mental olarak zorlayabilir. Ani öfke patlamaları ya da anlık kızgınlıkların, ilişkilerinizi de etkilemesi mümkün. Hukuki konularda, evrak, imza işlerinde acele etmeyin ve dikkatli davranın. Gözünüzden kaçması muhtemel detaylar, gereksiz sonuçlarla uğraşmanıza neden olabilir. Bu ay kendinizi iyi hissetmenize destek olacak terapi, meditasyon gibi çalışmalar tüm zorlu etkileri yumuşatır. Çünkü bu ayın elementi sizi farkındalığa davet ediyor. Bu ayın elementi ve etkileriyle, uyumlu aktiviteler içinde olmak zorlu etkileri azaltır ve sizi rahatlatır. 12-24 Şubat günleri ateş cezasının tetiklendiği günler; bu günlere önemli toplantı ve işlerinizi denk getirmemeyi tercih edebilirsiniz.

MART AYI YILAN BURCU YORUMU

Mart ayı bir önceki aya göre daha sakin geçecek. Ancak zihinsel yorgunluğunuz devam edecek. Gündeminizin daha sakin olduğu bu ay boyunca siz de kendinize bakmaya, dinlenmeye özen gösterin. Bu ay yeni şeyler öğrenmek, ilgi alanlarınız doğrultusunda eğitim ve kurslara katılmak için çok elverişli bir dönem. Yeni bir bilgi edinmek ya da bir eğitime katılmak, sizi duygusal olarak dinlendireceği gibi bu ayı daha rahat ve sıkıntısız geçirmenize de destek olacaktır.

NİSAN AYI YILAN BURCU YORUMU

Nisan ayında yalnızlık yıldızının da gelmesiyle, durgun ve huzursuz duygular aratabilir. Biraz yalnız vakit geçirmenin, kendinize dönmenin zararı olmaz, aksine faydası olur. Bu ayı, kafanızı toparlamak için bir fırsat olarak görebilirsiniz. Nisan ayında, senenin ters yıldızlarıyla birleşen yalnızlık yıldızı, ilişki alanınızı da etkileyebilir. Birbirinizden uzaklaştığınızı düşünebilir ya da daha keyifsiz bir noktada olabilirsiniz. Biraz tolerans ve ayrı zamanlar geçirmek yeterli olacaktır.

MAYIS AYI YILAN BURCU YORUMU

Mayıs, senenin sizin için güçlü tarafı olan yardımcı insanları karşınıza çıkaracak bir ay olacaktır. İş ve kariyer açısından yeni fırsatlar yakalayacaksınız. Geçen aydan farklı olarak bu ay sosyal olmak ve daha fazla eş dost ile buluşmak isteyeceksiniz. Bu sosyal ortamlar size yeni fırsatlar sunacaktır. Dikkat etmeniz gereken, size fırsatlar sunacak kişiler kadar, sizden bir şeyler talep edenlerin de olacağını unutmamak. Bu ayrımı iyi yapabilmek için uyanık olun ve detaylara dikkat edin.

HAZİRAN AYI YILAN BURCU YORUMU

Haziran ayı yeni işler, projeler, tekliflerle dolu yoğun bir dönem olacak. Bir önceki ay gelen işlerin ve projelerin, bu ay hızlandığını göreceksiniz. Elinizdeki işlerin yoğunluğuna rağmen hala yeni tekliflerle karşılaşacaksınız. Bu yoğunluk ve hareketlilik, insanların dikkatlerini üzerinize çekebilir ve dedikodu kazanı kaynayabilir. Bunlara kulak asmadan çalışmaya devam edin. Kendinizi ortaya koymak adına önemli bir ay sizin için. Ayrıca ay boyunca aşk çiçeği yıldızı da size eşlik ediyor olacak. Daha çekici ve ikna edici olmanızı destekleyen bu yıldız aynı zamanda özgüveninizi de yükseltecektir. Bir nevi şeytan tüyü etkisi taşıyan aşk çiçeği, iş hayatınızda daha görünür, beğenilir olmanızı destekler. Sizin için önemli insanlarla bir araya geleceğiniz davet, organizasyon ve toplantıları bu ay düzenleyebilirsiniz. Elbette aşk çiçeği romantik hayatınızı da renklendirir. Bekar olanlar bu ay yeni biri ile tanışabilir. Evli ve ilişkisi olanlar için de keyifli ve eğlenceli bir dönem olacaktır. Beraber güzel bir seyahat planlamak ve daha fazla sosyalleşmek için bu ayın güzel enerjisini kaçırmayın.

TEMMUZ AYI YILAN BURCU YORUMU

Temmuz ayı, kendinize yeni beceriler katmak için değerlendirebileceğiniz bir ay. Yeni bir hobi edinmek, yeni bir spora başlamak gibi becerilerinizi keşfetmek ve biraz hayatın tadını çıkarmak için uygun bir dönem. Senenin sizi aşağı çekmek isteyen ters yıldızlarına kulak asmayın; isteksizlik, durgunluk ve can sıkıntısı sizi ziyaret etse dahi, onların peşinden gitmeyin. Gerekiyorsa güvendiğiniz dostlarınızdan yardım isteyin, beraber planlar yapın. Bu ay kendinizi daha rahat ifade edebildiğiniz ve yeteneklerinizin fark edildiği bir dönem. Bu sebeple işinizde ya da kariyerinizde, tanıtım, reklam, sosyal medya gibi alanlara yatırım yapmak için de doğru zaman olacaktır.

AĞUSTOS AYI YILAN BURCU YORUMU

Ağustos, senenin en güçlü etkilerini taşıyan ayı olarak öne çıkıyor. Neredeyse bu seneye ait pek çok etkiyi aynı anda hissedeceğiniz bir dönem. Şanslı yıldızların desteğiyle bu ay yeni iş birlikleri, ortaklıklar için mükemmel bir zaman. Bir şirkette kurumsal çalışanlar da kendi işlerini kurmak adına adım atabilir ve ortaklık kurabilirler. Sene boyunca hem zor hem güzel haberlerin beraber olacağını hatırlayarak, sürpriz gelişmeler ve bir anda gündeminizi değiştirecek olaylar yaşayabilirsiniz. Ateş cezasının bu ay çok güçlü olduğunu unutmayın. Yeni işler, ortaklıklar kurulurken, eski dostluklar bir anda bitebilir. Beklenmedik insanlar güveninizi sarsabilir ve hatta size ihanet edebilir. Her şeyin çok yoğun yaşanacağı bir ay olacak. Bekar olanlar, inisiyatifi ele alıp harekete geçerlerse, özellikle eski ilişkilerden ya da eski arkadaşlardan yeni bir aşk ilişkisine doğru yelken açabilirler. Hem iyi hem de ters anlamda, beklenmedik gelişmelere açık bir ay size bekliyor olacak.

EYLÜL AYI YILAN BURCU YORUMU

Geçmiş ayların pozitif kazanımlarının etkisiyle, eylül ayına olumlu bir ruh hali ile, istekli ve canlı başlayacaksınız. Şanslı yıldızların güçlü etkisiyle bu ay yardımcı insanların desteğini ve size getireceği fırsatları daha iyi değerlendirmek için, alçakgönüllü olmaya ve çalışmaya devam etmelisiniz. Fazla agresif olmak, fazla girişken olmak bu olumlu desteği kaçırmanıza neden olabilir. Enerjinizi yüksek tutup, çalışmanıza devam edin, yardım, destek ve fırsatlar kendiliğinden size gelecektir. İlişkiler açısından da uyumlu etkiler taşıyan bir ay var önünüzde. Bir önceki ay başlayan yeni ilişkiler bu ay boyunca hızla ilerleyebilir. Evliler ve ilişkisi olanlar için de uyumlu bir ay olacaktır.

EKİM AYI YILAN BURCU YORUMU

Ekim ayı, iş ve para şansınızın yüksek olduğu bir ay. Pek çok işin, ortaklığın ve projenin sonuçlarını almaya başlayacağınız, kazanç anlamında çok önemli bir dönem olacaktır. Beraber çalıştığınız çalışanlarınıza, ekip arkadaşlarınıza ve iş ortaklarınıza memnuniyetinizi göstermek için de çok doğru bir zaman. Kazancınızı değerlendirmeyi ve riskli olmayan, güvendiğiniz bir yatırıma dönüştürmeyi düşünebilirsiniz. Ev, arsa ya da gayrimenkul yatırımı için uygun fırsatlar karşınıza çıkabilir. Ancak imza atarken ve evrak işlerinde dikkatli olun. Soru sormaktan çekinmeyin. Acele değil, araştırıp karar verin.

KASIM AYI YILAN BURCU YORUMU

Kasım ayı, arzu ettiğiniz değişimleri hayatınıza dahil etme zamanı. Ev değiştirmek, ofis taşımak, evinizde değişiklikler yapmak, seyahat etmek gibi konularda varsa niyetiniz harekete geçin. Bu ay seyahat yıldızınız da çok güçlü. Sağlığınıza ve güvenliğinize dikkat ederek seyahat etmek bu ayın hem değişim isteyen hem de hareket etmenizi bekleyen seyahat yıldızının etkisini değerlendirmenizi sağlar. Seyahat yıldızınız ve değişim isteyen güçlü yıldızlar, yurt dışı fırsatlarını da karşınıza çıkarabilir. Yurt dışında bir yatırım imkanından, iş ya da eğitim fırsatına kadar tüm olasılıklar mümkün. Daha önce yaptığınız bir yurt dışı yatırımdan iyi bir dönüş almanız ya da kazanç elde etmeniz de söz konusu olabilir. Sizin için kasım ayları genel olarak zıtlık ve çatışma ayı. Dolayısıyla türbülanslı ve hareketli bir ay sizi bekliyor.

Yılan senesinde doğanlar için kasım ayları zıtlık ve çatışma dönemi anlamına geldiğinden hangi sene olursa olsun, senenin etkileri olumlu dahi olsa, her kasım ayında, üzerinizde bir Kaplan burcu sembolü taşımanızı tavsiye ederim. Kaplanı, kasım ayının ters etkilerinden sizi koruyacak uğurlu sembolünüz olarak görebilirsiniz. Bu sene bu etki daha yumuşak olacaktır; hatta kimi alanlarda pozitif sonuçlar dahi getirebilir size. Çünkü 2022 senesi de bir Kaplan senesi ve Domuz ile temsil edilen kasım ayında, bu iki uyumlu burç bir araya gelecek. Dolayısıyla kasım ayının Domuz burcu, Yılan burcunu etkilemek yerine Kaplan burcu ile uyumlu olmayı seçecektir.

ARALIK AYI YILAN BURCU YORUMU

Aralık ayı sağlığınızı ön plana almanız gereken bir ay. Bağışıklığınız düşük olabilir. Kalp damar sisteminizde hassasiyetiniz varsa kontrollerinizi yaptırmayı, sağlıklı beslenmeyi, dinlenmeyi ve hafif egzersizler yapmayı ihmal etmeyin. Dolaşım sisteminiz ve böbrekler de etkilenebilir bu ay. En iyisi bu ayı kendinize iyi bakmak için değerlendirin. Hukuki konular da gündeminizi meşgul edebilir. Belediye, maliye, trafik cezaları ile ilgili konular gündeminize gelebilir. En iyisi trafik kurallarından, attığınız imzalara kadar olabildiğince dikkatli olmak. Herhangi bir sıkıntı ile karşılaştığınızda hızlıca çözüm üretmek doğru olacaktır.

Ocak ayları, Çin takviminde senenin son ayıdır. Önümüzdeki senenin ocak ayı, sizin için de senenin nispeten sakin aylarından biri olacak. Bu ay para şansınız iyi sayılabilir. Kolay ve basit kazançlar elde etmeniz mümkün. Böyle dönemlerde hayır işleri yapmak, hem şansınızı arttıran hem iyi niyetleri destekleyen bir hareket olacaktır. Hem şanslı hem zorlu etkilerle dolu seneyi geride bırakırken, değerlendirme yapmak, yeni seneye daha iyi başlamanızı sağlayacaktır.