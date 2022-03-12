En acımasız burç hangisi? En acımasız 7 burcu sıraladık
Hiçbir burç mükemmel olmasa da bazıları gerçekten doğada ‘’saf acımasız’’dırlar. Peki en acımasız burç hangisi? İşte en acımasızdan, vahşi dürtüleri en az olan burçlara doğru bir sıralama ve burçlarda dikkat etmeniz gereken şeyler...
Kendimizi ve yaşadığımız toplumu ‘’medeni’’ olarak görmeyi severiz. Toplum, sonuçta tasarlanmış bir şeydir; bir düzen görüntüsü yaratmak için tasarlanmıştır. Kanunlar konur ve onlara itaat edilir, edilmediğinde cezası çekilir. Medeni olmak ise bu noktada ‘’iyi geçinmek’’ amacıyla hayvani güdülere boyun eğmeyi gerektirir. Astrolojide her burç, biraz sonucunu düşünmeden eyleme geçme eğilimindedir. Kim olmak istediğine, vahşi doğanı ne kadar ileriye götürmek istediğine göre acıma duygunu köreltir ya da arttırırsın. Evet hiçbir burç mükemmel olmasa da bazıları gerçekten doğada ‘’saf acımasız’’dırlar. İşte en acımasızdan, vahşi dürtüleri en az olan burçlara doğru bir sıralama ve burçlarda dikkat etmeniz gereken şeyler... (Ayrıca en sadık burç hangisi merak ediyorsanız 'En sadık burç hangisidir?' sıralamamıza da bakabilirsiniz.)
1- Akrep (23 Ekim- 21 Kasım)
Kontrol manyağı olan Akrepler, nasılsa bir şekilde her zaman haklıdırlar... Akrepler baskıcı patronlar gibidirler; ya sizi kontrol etmelerine izin verirsiniz ya da özgür olmanızın bedelini size ödetirler.
2- İkizler (21 Mayıs- 20 Haziran)
Biri sizi gaslighting yapıyorsa muhtemelen ikizler burcudur! Sözlerini tutmamak ve gerçekleri kolayca inkar etmek onlar için alışılagelmiş hareketlerdir. Fakat yine de gerçek vahşi doğaları, sizden bıktıklarında ortaya çıkıyor. Gözlerinin önünde can verseniz, yanınızdan öylece geçip giderler!
3- Aslan (23 Temmuz- 22 Ağustos)
Aslan, dürtüleri ile yaşar. Aslan size bir anda çok beklenmedik ve sert bir hakarette bulunabilir ve siz de bir anda kendinizi tabir-i caizse ‘’hayatınız için yalvarırken’’ bulabilirsiniz! Aslan burçları son derece acımasızdırlar ve bunu çevreye yansıtmaktan çekinmezler.