En acımasız burç hangisi? En acımasız 7 burcu sıraladık

Kendimizi ve yaşadığımız toplumu ‘’medeni’’ olarak görmeyi severiz. Toplum, sonuçta tasarlanmış bir şeydir; bir düzen görüntüsü yaratmak için tasarlanmıştır. Kanunlar konur ve onlara itaat edilir, edilmediğinde cezası çekilir. Medeni olmak ise bu noktada ‘’iyi geçinmek’’ amacıyla hayvani güdülere boyun eğmeyi gerektirir. Astrolojide her burç, biraz sonucunu düşünmeden eyleme geçme eğilimindedir. Kim olmak istediğine, vahşi doğanı ne kadar ileriye götürmek istediğine göre acıma duygunu köreltir ya da arttırırsın. Evet hiçbir burç mükemmel olmasa da bazıları gerçekten doğada ‘’saf acımasız’’dırlar. İşte en acımasızdan, vahşi dürtüleri en az olan burçlara doğru bir sıralama ve burçlarda dikkat etmeniz gereken şeyler... (Ayrıca en sadık burç hangisi merak ediyorsanız 'En sadık burç hangisidir?' sıralamamıza da bakabilirsiniz.)