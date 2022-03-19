En lider burç hangisi? İşte en iyi lider olmaya yatkın burçlar...
Burçların özelliklerini her zaman merak etmişizdir. Bazı burçların ise lider ruhlu, patron olma eğiliminde oldukları herkes tarafından bilinmektedir. Peki burç dünyasının lider özelliklere sahip olanları kimler? İşte en iyi lider olmaya yatkın burçlar...
Bazı insanlar doğuştan liderdir, bazılarıysa değil... En saygın burç olarak bilinseniz bile en iyi lider siz olmayabilirsiniz. Harika bir lider olmanın gereklerinden bahsedecek olursak; duygusal olmak yerine mantıklı olmalısınız, uzlaşmaya hevesli olmalısınız, diğer insanların da duygu ve düşüncelerini önemsiyor olmalısınız. Russell Ewing’in dediği gibi ‘’ Bir patron korku yaratır, bir liderse güven.’’ En iyi lider burçlar söz konusu olduğunda, çoğu büyük patronlar da olma eğilimindedirler. İşte en iyi lider olmaya yatkın burçlar: ( Ayrıca en kıskanç burç hangisi merak ediyorsanız 'En kıskanç burç hangisidir?' sıralamamıza da bakabilirsiniz.)
1-Koç (21 Mart- 19 Nisan)
Koçlar, liderlik etmek için doğmuşlardır. Zodyak’ın ilk işareti olan Koç, bir ‘’ilkdoğan’’ın sahip olacağı her özelliği bünyesinde barındırır. Mantıklı, kararlı ve başkalarının en iyi şekilde çalışmalarına yardımcı olan yardımsever kişilerdir. Koç egodan değil, iş birliğinden beslenir. Bu sebeple en iyi patron olma eğilimindedirler. Duygularını denklemden çıkartarak, mantıklı kararlar alabilirler. Ayrıca Koçlar son derece yaratıcı ve yenilikçi kimselerdir. En sıcak olmasa da en etkili liderlerdir.
2- Başak (23 Ağustos-22 Eylül)
Başaklar insancıldır. Amaç ile liderlik ederler. Başaklar harika patronlardır çünkü sadece çıkarlarını, karlarını ve şirketlerini geliştirmek için soğukkanlı ve çıkarcı hesaplar yapmazlar. Başaklar, insan çıkarlarına dair yatırımlar da yaparlar. Çalışırken akıllarında mutlaka daha büyük bir amaç ve hedef vardır. Potansiyel olumsuz sonuçlar üzerine fazla düşündüklerinden biraz temkinli ve riskten kaçınan kişiler gibi görünseler de aslında diğer insanların arzuladıkları hayatı inşa etmelerine yardımcı olma tutkusuyla tereddütlerinin üstesinden gelirler.
3- Yay (22 Kasım- 21 Aralık)
Yaylar, harika patronlardır. Yaratıcılığa, kendini keşfetmeye ve her insanın potansiyelinin en üst seviyesinde olduğu zamanlarda en iyi şekilde çalıştıkları fikrine inanırlar. Kendiniz için öğrenmenizi, düşünmenizi ve kendi bağımsızlığınızı bulmanızı beklerler. Ayrıca işlerine son derece odaklı ve çok çalışkan kişilerdir.