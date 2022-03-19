En lider burç hangisi? İşte en iyi lider olmaya yatkın burçlar...

Bazı insanlar doğuştan liderdir, bazılarıysa değil... En saygın burç olarak bilinseniz bile en iyi lider siz olmayabilirsiniz. Harika bir lider olmanın gereklerinden bahsedecek olursak; duygusal olmak yerine mantıklı olmalısınız, uzlaşmaya hevesli olmalısınız, diğer insanların da duygu ve düşüncelerini önemsiyor olmalısınız. Russell Ewing’in dediği gibi ‘’ Bir patron korku yaratır, bir liderse güven.’’ En iyi lider burçlar söz konusu olduğunda, çoğu büyük patronlar da olma eğilimindedirler. İşte en iyi lider olmaya yatkın burçlar: ( Ayrıca en kıskanç burç hangisi merak ediyorsanız 'En kıskanç burç hangisidir?' sıralamamıza da bakabilirsiniz.)