Eski sevgilini mi özlüyorsun? Sebebi Venüs Retrosu olabilir! Retro hangi burcu nasıl etkileyecek?

Londralı ünlü astrolog Inbaal Honigman’ın yaptığı açıklamalara göre astrolojide bir gezegen geri gittiğinde, yönettiği özelliklerin ve durumların gölge yönlerinin vurguluyor.

"ESKİ SEVGİLİYE ÖZLEM DOĞABİLİR"

“Venüs aşk ve evin gezegeni olduğu için, bu geri çekilme aşkın kolay olmadığı, evin ise istikrarsız olduğu bir dönem olacaktır.” diye belirten Honigman’ın açıklamalarına göre bu dönem eski sevgilere özlemi de doğurabilir.

Venüs’ün geri çekilme hareketi 22 Temmuz - 3 Eylül arasında gerçekleşecek. Yani evren Ağustos ayı boyunca Venüs retrosunun etkisi altında olacak.

Inbaal, bu süre zarfında birçok kişinin eski partnerlerini yakalamak istediğini hissedeceğini ve potansiyel olarak önceki duygularıyla yeniden bağlantı kurma dürtüsü hissedeceğini açıklıyor. Çünkü bu dönem, geçmişin tekrar ziyarete geldiği zaman olarak tanımlanıyor.

Dolayısıyla dikkatli olmakta fayda var, ama Honigman’a göre gerginliğe ise gerek yok. Bu dönem, yeni bir şeye başlamanın zamanı değil. Fakat vazgeçtiğin ve terk ettiğin bir şeyle tekrar bağ kurmak için de iyi bir zaman olabilir.

VENÜS RETROSUNU YOĞUN HİSSEDECEK BURÇLAR

Terazi ve Boğa Venüs retrosunun etkisini daha yoğun hissedecek burçlar. Terazi ve Boğa, Venüs gezegeni tarafından yönetiliyor. Dolayısıyla Teraziler, geçmiş aşkları ve ilişkileri gözden geçirirken aşırı tepkiler gösterebilir. Boğalar ise gururlarını geride bırakıp gençlik yıllarına bir bakış atabilirler. Diğer burçlarda eski sevgiliye geri dönüş olarak kendini gösteren Venüs retrosunda Terazi ve Boğaları lise aşkları ile aynı eve taşınırken görebiliriz!

Inbaal’a göre retro kendini moda trendlerinde de gösterebilir. Örneğin bu dönemde stilinizde ya da ev dekorasyonunuzda 70’ler etkisi görmek isteyebilirsiniz.

NEPTÜN RETROSU NELER GETİRECEK?

Neptün retrosunu da gözden çıkarmamak lazım. 30 Haziran’dan beri geri çekilme döneminde olan Neptün ise retrosunu 6 Aralık’a kadar hissettirecek. Romantik davranışların, yaratıcılığın ve cazibenin gezegeni olan Neptün’ün gerilemesi ise tüm bu davranışların gölgesini etkiliyor. Yani hayal, yalan, ve aldatma.

Neptün retrosunda güçlenen sezgilerimizi dinlememiz ve söylediklerini göz ardı etmememiz önemli. Hayaller ve ilüzyonlar üzerinde etkili olan Neptün retrosu ise en çok Balık burcunu etkiliyor.