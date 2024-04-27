Nejat İşler: Yalnız kalınca ölümü düşünüyorum

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Önceki akşam Beyoğlu'nda görüntülenen oyuncu Nejat İşler muhabirlere samimi açıklamalarda bulundu.
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'KORTİZON ALDIM'
Yorgun olduğunu ve aynı zamanda yoğun bir iş temposunda olduğunu söyleyen İşler, "Kortizon aldım, kalçamda kemik erimesi var yürürken dikkat ederek yürüyorum" açıklamasını yaptı.
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'İNSANLAR ÖLMEYECEK GİBİ YAŞIYOR'
İşler, para kazanmanın kolay olmadığını söyleyerek, ''Hayat risklerle dolu, korkacak şeyler olmalı. Risk almadan para kazanamasın. İnsanlar kolay para kazanmak istiyor. Çevreme bakıyorum, insanlar ölmeyecek gibi yaşıyor.'' dedi.
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"MEZARA MI GÖTÜRECEKSİN?"
"Bir gün herkes ölecek onu biliyorum, yalnız kalınca ölümü düşünüyorum ama çok garip insanlar ölmeyecek gibi yaşıyor. Doldur doldur nereye kadar, mezara mı götüreceksin?"