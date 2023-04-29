Haftalık burç yorumları (1 Mayıs- 7 Mayıs 2023): Dilara Yıldızhan'ın kaleminden tüm burçlar…

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 1 Mayıs Pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 1 Mayıs- 7 Mayıs 2023 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

1 Mayıs- 7 Mayıs 2023 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya gündelik rutinler, çalışma hayatı, evcil hayvanlarınızla ilgilenerek başlıyorsunuz. Titiz ve endişeli olabilirsiniz. Kariyer hayatınızda bazı krizsel durumlar açığa çıkabilir. Hafta ortasında; ilişkiler, ortaklıklar, ben-sen konularıyla ilgili bazı aksilikler, ego savaşları gerçekleşebilir. Ayrıca ay tutulması etkisini net gösterecek. Finans, ameliyat, para konularında belirsizlikler, miras, yarım kalmış konular gündeminize gelecektir. Kadersel olarak önüne geçemeyeceğiniz sonlanmalar gerçekleşebilir. 6 ay kadar maddi kaynaklarınızda dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Hafta sonunda; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları gündeminize gelebilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Boğa; haftaya aşk, çocuk, eğlence, borsa konularıyla ilgilenerek, kendinizi iyi hissederek başlıyorsunuz. Hafta ortasında; çalışma hayatınız, yanınızda çalışanlar, sağlık konularıyla ilgilenebilirsiniz. Ani bel bölgesi rahatsızlıkları gündeminize gelebilir. Ay tutulması etkisiyle kadersel olarak ilişki, ortaklık, mahkemelerle ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. Süreç yavaş ilerleyebilir. Net kendini göstermeyebilir. Ayrıca boyun bölgesi rahatsızlıkları gerçekleşebilir. Hafta sonunda; biraz huzursuz, ketum olabilirsiniz. Finans, okültizm, sağlık konularıyla ilgili ani gelişmeler gerçekleşebilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili İkizler; haftaya ev, aile, gayrimenkul konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. İletişim sorunları, yanlış anlaşılmalar gerçekleşebilir. Hafta ortasında; aşk, çocuk, eğlence, tatil, borsa konularında şans sizinle olacak. 5 Mayıs ay tutulması etkisiyle kadersel olarak çalışma hayatınızda değişimler, psikolojik bazı süreçler gerçekleşebilir. Bu dönemde iş hayatınızdaki değişimler gerçekleşse bile çoğu sorunu çözebileceksiniz. Hafta sonunda, ortaklık, evlilik, partner, mahkeme konularıyla ilgilenebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Yengeç; haftaya seyahat, eğitim, sosyal medya, iletişim, kardeşler, yakın çevre konularıyla başlıyorsunuz. İlişki-ortaklıklarda bazı sorunlar gündeme gelebilir. Hafta ortasında; evinizle, ailenizle zaman geçirebilirsiniz. İş hayatınızdaki bazı sorunlar aile hayatınızı etkileyebilir. Ay tutulması etkisiyle 6 ay içinde; hobi, aşk, çocuk, eğlence, tatil konularında belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. Yurt dışı, seyahat, hukuk konularında kalıcı kararlar alabilirsiniz. Hafta sonunda; çalışma hayatınız, gündelik rutinler, sağlık konularıyla ilgili ani gelişmeler gerçekleşebilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Aslan; haftaya kazançlarınızla, ödemelerinizle ilgilenerek başlıyorsunuz. Çalışma hayatı veya sağlıkla ilgili krizsel bazı durumlar gerçekleşebilir. Hafta ortasında; kardeşler, yakın çevre, eğitim, seyahat konuları gündeminize gelebilir. Ay tutulması etkisiyle beraber 6 aylık süreçte; ev, aile, gayrimenkul, yer değişikliği, iş hayatınızda değişimler gerçekleşebilir. Bu dönemde dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Değişim gerçekleşecekse bu sizin için en iyisidir. Hafta sonunda; aşk, çocuk, tatil, eğlence konuları gündeminize gelebilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Başak; haftaya kendinizi enerjik, atak hissederek başlıyorsunuz. Ortak veya partnerinizle bazı sorunlar gerçekleşebilir. Hafta ortasında; para, vergi, ödemeler gündeminize gelebilir. 5 Mayıs Ay tutulması etkisiyle önümüzdeki 6 aylık süreçte; yer değişikliği, seyahat, göç, eğitim, yakın çevrenizde değişimler gerçekleşebilir. Kardeşlerinizle ilgili sorunlar ise çözülebilir. Hafta sonunda; evinizle, ailenizle zaman geçirebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Terazi; haftaya duygusal olarak içe çekilerek, yalnız kalmak isteyerek başlayabilirsiniz. Çalışma hayatınızda veya gündelik rutinlerinizde bazı sorunlar gündeminize gelebilir. Hafta ortasında; kendinizi çok daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Çevrenizle daha çok ilgilenebilirsiniz. 5 Mayıs ay tutulması etkisiyle 6 ay kadar; kazançlar, para, ödemeler, kredi konularıyla ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. Bu dönemde iş hayatınızda bazı tartışmalar, arkadan dönen dolaplar gündeminize gelebilir. Ama iş hayatınızda otoriteniz devam edecek. Hafta sonunda, yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahatler gündeminize gelebilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Akrep; haftaya sosyalleşerek, arkadaşlarınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Seyahat, eğitim, iletişim, yakın çevrenizle ilgili krizsel bazı durumlar içinde kalabilirsiniz. Hafta ortasında; duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Çalışma hayatınızda bazı sorunlar gündeminize gelebilir. 5 Mayıs tutulmasıyla beraber fiziksel değişim, sosyal kimliğinizle ilgili değişimler gerçekleşebilir. İlişki, ortaklık yapınızda ani bitişler yaşanabilir. 6 aylık süreçte sağlığınıza da ekstra özen göstermenizi tavsiye ediyorum. Hafta sonunda; para, kazançlar, ödemelerle ilgili kararlar alabilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Yay; haftaya kariyer, iş hayatınıza odaklanarak başlıyorsunuz. Çok kararsız, titiz olabilirsiniz. Ufak aksilikleri büyütebilirsiniz. Hafta ortasında, sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Ayrıca maddi kaynaklarınızla ilgili krizsel bazı sorunlar gerçekleşebilir. 5 Mayıs tutulmasıyla 6 aylık süreçte; hastaneler, sağlık, psikolojik durumlar, gizli düşmanlarınızla ilgili bazı süreçler içinde kalabilirsiniz. Bilinçaltınızla ilgili korkular açığa çıkabilir, korkularınızla yüzleşebilirsiniz. Hafta sonunda; kendinizi iyi hissetmeye başlayacaksınız. Fiziksel değişim, kişisel bakım yapabilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Oğlak; haftaya yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Bazı aksilikler gündeminize gelebilir. İletişim sorunlarına dikkat etmelisiniz. Hafta ortasında; kariyer hayatınızda bazı durumları abartabilirsiniz. Sakin kalmanızı tavsiye ediyorum. 5 Mayıs tutulması etkisiyle önümüzdeki 6 aylık süreçte; sosyal çevre, arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınızla ilgili sorunlar gün yüzüne çıkabilir. Arkanızdan dönen dolaplarla karşılaşabilirsiniz, şok olabilirsiniz. Ama sonunda hepsi tatlıya bağlanacak diyebilirim. Hafta sonunda; duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Kova; haftaya finans, ameliyat, ödemeler, vergi gibi konularda ani gelişmelerle başlayabilirsiniz. Huzursuz hissedebilirsiniz. Kendinizi güvende hissetmekte zorlanabilirsiniz. Hafta ortasında; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları gündeminize gelebilir. İletişimde bazı sorunlar gerçekleşebilir. 5 Mayıs tutulmasıyla beraber 6 aylık süreçte; kariyer, iş hayatınızda belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. Bazen güvendiğiniz dağlara kar yağdığını düşünebilirsiniz ama aslında gelişmenize engel olanların hayatınızdan uzaklaştığını bilmenizi isterim. Ayrıca iş değişikliği gerçekleşebilir. Hafta sonunda; neşeli, sosyal olacaksınız. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Balık; haftaya partner, ortaklık, mahkeme konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Bazı sorunlar gerçekleşebilir. Hafta ortasında; finans, vergi, ödemeler, ameliyat gibi konular gündeminize gelebilir. Sosyal çevrenizde bazı krizsel durumlar gerçekleşebilir. 5 Mayıs ay tutulması etkisiyle beraber 6 ay kadar; yurt dışı, eğitim, seyahat, finans, hukuk konularında belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. Şok olabilirsiniz, ani kararlar ve değişimler gerçekleşebilir. Yer değişikliği, şehir değişikliği gerçekleşebilir. Hafta sonunda; kariyer, iş hayatınız ön plana çıkıyor olacak. Harika bir hafta dilerim.

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