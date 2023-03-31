Nisan 2023 aylık burç yorumları: Nisan ayı burçlara neler getiriyor?

Aylık burç yorumlarını merak edenleri buraya alalım... Yeni bir aya giriyoruz, peki Nisan ayı astroloji açısından burçlara neler getiriyor? Nisan ayı burç yorumları neler söylüyor? Nisan ayında astroloji için önemli tarihler hangileri? Merak edilen bu soruları Astrolog Dilara Yıldızhan yanıtladı... İşte Astrolog Dilara Yıldızhan'ın kaleminden Nisan 2023 aylık burç yorumları: (Bu makalenin ardından astrolojide retro nedir başlıklı yazıya da bakabilirsiniz)

NİSAN 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU NİSAN 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Koç; Nisan ayında büyük değişimler yaşayacaksınız. Nisan ayının ilk 15 gününde; ilişki, ortaklık, mahkeme, evlilik konularında belirsizlikler belirli hale geliyor. Para konularında ani şans ve fırsatlar sizinle olacak. Beklenmedik gelişmelerle maddi kazançlar elde edebilirsiniz.

Nisan ayının ikinci yarısında Plüton kareli koç burcu güneş tutulması gerçekleşecek. Hayatınızda çok şey değişmeye başlayacak. Kariyer hayatınızda krizlerle başlayan ama krizi doğru yönetirseniz kariyer hayatınızda büyük gelişmelerde yaşayacağınız bir sürece gireceksiniz. İmaj değişikliği yapabilirsiniz. 16-24 Nisan tarih aralığında baş bölgesi rahatsızlıklarınız çok artabilir, o süreçte dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Agresyon, sinir yapabilir.

Merkür Retrosu 21 Nisan da başlayacak, 15 Mayıs’a kadar devam edecek. Maddi kazançlarınızla ilgili yeni sözleşme ve anlaşmalarda sorunlar çıkarabilir. Ticarette dikkatli olmalısınız. Yatırımlarınıza özellikle dikkat etmelisiniz. Fakat bu dönemi yarım kalmış projelerinizi tamamlama, yanlış anlaşılmaları düzeltme olarak kullanabilirsiniz.

Nisan Ayınız harika geçsin.

BOĞA BURCU NİSAN 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Boğa; Nisan ayının ilk 15 gününde çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, evcil hayvanlarınız veya sağlığınızla ilgili görünmeyenler görünür olacak. Bu dönemde iletişimde, kardeşlerinizle ilişkilerinizde, eğitim veya seyahatlerde mücadele etmeniz gereken durumlar içinde kalabilirsiniz. Bir taraftan ise aşk ve ilişkilerinizde önemli kararlar alabilirsiniz. Ani değişimler gerçekleşebilir. Kendinizle ilgili fiziksel değişimler de yapabilirsiniz.

Nisan ayının ikinci yarısında; 20 Nisan tutulmasıyla etkisi 1,5 yıl sürecek olan konular gündeme gelmeye başlayacak. Sağlık, bilinçaltı, hastaneler, gizli düşmanlarınızla ilgili konularla meşgul olmak zorunda kalabilirsiniz. Seyahat, eğitim, komşular, kuzenler, kardeşlerle ilgili konularda bazı sürtüşmeler yaşayabilirsiniz. Yer değişikliği gündeminize gelebilir. Yakın çevreniz değişebilir.

Merkür Retrosu 21 Nisan da başlayacak, 15 Mayıs’a kadar devam edecek. Hayatınızın her alanında son kararı siz vereceksiniz. Geçmişte olan ama artık hayatınızda olmayan kişilerle iletişim kurabilir, aranızı düzeltebilirsiniz. Aslında bilmediğiniz ama bilmeniz gerekenleri öğrenebilirsiniz bu da içinizi çok rahatlamasına sebep olabilir. Merkür Retro zamanında dikkat edilmesi gereken konular; yepyeni başlangıç yapma zamanı değildir. Sonraki süreçlerde tekrar tekrar karşınıza çıkacaktır bundan dolayı dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum.

Nisan ayınız harika geçsin.



İKİZLER BURCU NİSAN 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili İkizler; Nisan ayında aşk hayatınız hareketleniyor. Nisan ayının ilk 15 gününde aşk, çocuk, hobi konularında önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili kayıplar söz konusu olabilir.

Nisan ayının ikinci yarısında gerçekleşecek olan 20 Nisan tutulmasıyla etkisini 1,5 yıl göreceğiniz değişimler gerçekleşecek. Sosyal çevre, dernek, topluluklardaki konumunuz değişebilir. Yeni arkadaş çevrelerine girebilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat konularında krizlerle gelen ama güzel sonuçlanan güçlü destekler sizinle olacak.

Merkür Retrosu 21 Nisan da başlayacak, 15 Mayıs’a kadar devam edecek. Bilinçaltınız, rüyalarınız, içsel konuşmalarınızda değişimler gerçekleşebilir. Sorgulamanız artabilir. Yalnız kalabilir, hayatınızla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Rüyalarınız mesajcı olacaktır. Psikolojik olarak zorlanabileceğiniz gerçeklerle yüzleşebilirsiniz.

Nisan ayınız harika geçsin.

YENGEÇ BURCU NİSAN 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Yengeç; Nisan ayına sosyal çevreniz veya maddi kaynaklarınızla ilgili değişimlerle başlıyorsunuz. İlk 15 gününde ev, aile, gayrimenkul konularında yeni kararlar alabilirsiniz. Yarım kalmış, belirsiz konular sonuçlanabilir. Bu dönemde sağlık olarak mide rahatsızlıkları, göğüs bölgesi rahatsızlıkları, kadınsal rahatsızlıklar artabilir.

Yılın ilk tutulması Nisan ayının ikinci yarısında gerçekleşecek, Etkisi 1,5 yıl sürecek. Kariyer hayatınızda büyük değişimler sizi bekliyor. Krizsel durumlar içinde kalabilirsiniz ama iş hayatınızda her şeye rağmen korunacaksınız. Finans, tazminat, nafaka, vergi, miras konularında sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Maddi açıdan güç elde ederken bir taraftan da zor olaylar deneyimleyebilirsiniz. Ayrıca ameliyat konuları gündeminize gelebilir.

Merkür Retro’su 21 Nisan da başlayacak, 15 Mayıs’a kadar devam edecek. Sosyal çevrenizle, arkadaşlarınızla, topluluklarla iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Eski tanıdıklarınızla karşılaşabilirsiniz. Küslükleriniz bitebilir, güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Merkür retrosundan verimli çıkacaksınız.

Nisan ayınız harika geçsin.

ASLAN BURCU NİSAN 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Aslan; Nisan ayına ortaklık, evlilik, partner, mahkeme konularında önemli kararlar alarak başlayabilirsiniz. 15 gün etkisini gösterecek olacak Terazi Dolunayı ile yakın çevre, eğitim, seyahat, kardeşler, yakın akraba, komşularınızla ilgili belirsiz konular sonuçlanacak. Sonuçlar ise sizin için güzel kapılar açabilir. Önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz.

Nisan ayında yılın ilk güneş tutulması Nisan ayının ikinci yarısında koç burcunda gerçekleşecek. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında önemli gelişmeler sizi bekliyor olacak. Tutulma etkisi 1,5 yıl boyunca etkisini gösterecektir. Bu dönemde sağlık, ortaklık, evlilik, çalışma hayatınızda değişimler, yıkımlar yaşanabilir. Beklenmedik olaylar içinde kalabilirsiniz.

Merkür Retrosu 21 Nisan da başlayacak, 15 Mayıs’a kadar devam edecek. Kariyer, iş hayatınızda önemli kararlar alabilirsiniz. İş arkadaşlarınızla iletişim problemleri yaşanabilir. Yazışmalarda sorunlar gerçekleşebilir. Ayrıca yepyeni bir iş sözleşmesi imzalarsanız sorunlar içinde bırakabilir. Merkür Retro zamanını eski projelerinizi tamamlayarak, yarım kalmış ve düzeltilmesi gereken işlerinizi düzelterek verimli kullanabilirsiniz.

Nisan ayınız harika geçsin

BAŞAK BURCU NİSAN 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Başak; Nisan ayının ilk yarısında maddi kazançlar, ödemelerle ilgili önemli kararlar alacaksınız. Bu dönemde sosyal çevrenizle iletişiminiz artabilir ve sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukukla ilgili önemli değişimler gerçekleşebilir. Aşk konusunda ise şanslı olacaksınız. Ani gelişmeler gerçekleşebilir.

Yılın ilk Güneş tutulması 20 Nisan’da gerçekleşecek. Etkisi ise 1,5 sene boyunca devam edebilir. Finans, ameliyat, miras, kredi, ödeme, vergi konuları çok önemli olacak. Yüksek kazançlar sağlarken bir taraftan finansal açıdan düzenleme yapmanız gerekebilir. Çalışma hayatınızda değişimler gerçekleşebilir.

Merkür Retrosu 21 Nisan da başlayacak, 15 Mayıs’a kadar devam edecek. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında anlaşmazlıklar, iletişim sorunları yaşanabilir. Eski konular, bitirilmemiş davalar sonuçlanabilir. Yepyeni başlangıçları, imzaları 15 Mayıs sonrasına almanız çok daha iyi olacaktır.

Nisan ayınız harika olsun.

TERAZİ BURCU NİSAN 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Terazi; Nisan ayı ile birlikte önemli kadersel döngüye gireceksiniz. 9-10 sene önce neler yaşadınız? Benzerleri bu sene tekrar etmeye başlayabilir. Nisan ayının ilk 15 gününde; fiziksel değişim, ilişki, ortaklık, partner konularında belirsizlikler belirli hale geliyor. Eğer bir ortağınız varsa sorunlar gerçekleşebilir. Kariyer hayatınızda çok çalışabilirsiniz ama tartışmalara dikkat etmelisiniz.

20 Nisan tarihinde güneş tutulması gerçekleşecek. Evlilik, partner, ortaklık, mahkeme konuları 1,5 sene boyunca hayatınızda olacaktır. Bu dönemde evlilik kararı alabilirsiniz, aile içi önemli dönemlerden geçebilirsiniz. Ev değişikliği yapabilirsiniz.

Merkür Retrosu 21 Nisan da başlayacak, 15 Mayıs’a kadar devam edecek. Finans, ameliyat, finansal ortaklık yapınız, vergi, ödemelerle ilgili sorunlar gündeme gelebilir. Bu dönemde maliye kapınızı çalabilir, aman dikkat. Önemli bir imza atacaksınız 15 Mayıs sonrasına bırakmanız çok daha iyi olacaktır.

Nisan ayınız harika geçsin.

AKREP BURCU NİSAN 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Akrep; Nisan ayının ilk yarısında bilinçaltı, psikolojik süreçler, hastane, cezaevi, kapalı alanlarla ilgili konular gündeminize gelebilir. Dava, hukuk, adalet, ahlak konularında bazı gerçekler açığa çıkabilir. Yurt dışı, eğitim, seyahatlerde aksaklıklar meydana gelebilir.

Nisan ayının ikinci yarısında güneş tutulması gerçekleşecek. Hayatınızda etkisi 1,5 sene devam edecektir. Sağlık, çalışma arkadaşlarınız, çalışma hayatınız, evcil hayvanlarınızla ilgili yeni süreçlere başlayacaksınız. Aile, ev, gayrimenkul konularında dönüşümler gerçekleşebilir. Aile içinde birinin hastalığı gündeme gelebilir.

Merkür Retrosu 21 Nisan da başlayacak, 15 Mayıs’a kadar devam edecek. Evlilik, ortaklık, mahkeme konularında geçmişte kalan durumlar karşınıza çıkabilir. Partner veya ortağınızla aranızdaki anlaşmazlıkları düzeltebilirsiniz. Karşınızdaki dinlemek çok önemli olacak. Ayrıca yeni bir anlaşma, evlilik, imza söz konusuysa bu dönemi tercih etmemeye çalışın.

Nisan ayınız güzel geçsin.

YAY BURCU NİSAN 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Yay; Nisan ayının ilk 15 gününde sosyal çevre, arkadaşlar, topluluk, derneklerle ilgili güzel gelişmeler ve sonuçlanmalar yaşayabilirsiniz. Bu dönemde borçlarınıza, sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Harcamalarınız artabilir.

Nisan ayının ikinci yarısında, yılın ilk tutulması gerçekleşecek. Etkisi 1,5 yıl sürecektir. Aşk, çocuk, hobilerinizle ilgili beklenmedik başlangıçlar gerçekleşebilir. Sizin için her ne oluyorsa sonunda harika sonuçlar getirecektir. Ayrıca maddi kaynaklarınızda, eğitim, seyahatlerde güçlü destekler alabileceksiniz.

Merkür Retrosu 21 Nisan da başlayacak, 15 Mayıs’a kadar devam edecek. Çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, gündelik hayat, sağlık alanlarında iletişim sorunları, yanlış anlaşılmalar gerçekleşebilir. Bu dönemde keskin kararlar almak yerine eski projelerinizi tamamlayabilirsiniz. İletişim sorunlarınızı çözebilirsiniz.

Nisan ayınız harika geçsin.

OĞLAK BURCU NİSAN 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Oğlak; Nisan ayı ile birlikte önümüzdeki 1,5 yıl boyunca kariyer, ev, evlilik konularında gelişmeler yaşayacaksınız. Nisan ayının ilk 15 gününde; kariyer hayatınızda belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. Açık düşmanlarınız kendini gösterebilir. İhanet edenlerle karşılaşabilirsiniz. Evlilikte, ortaklıkta bazı sorunlar gerçekleşebilir. Çarptırılan bilgi akışına dikkat etmenizi tavsiye ediyorum.

Nisan ayının ikinci yarısında koç burcu tutulmasıyla beraber hayatınızda belirgin başlangıçlar yapacaksınız. Ev, aile, gayrimenkul konularında yeni başlangıçlar gerçekleşebilir. Bu dönemde bazı sorunlar gerçekleşebilir. Maddi kaynaklarınızla ilgili güç elde ederken ev, aile, gayrimenkul, araba gibi konulardan dolayı harcamalarınız artabilir. Yüklü ödemeler yapabilirsiniz.

Merkür Retrosu 21 Nisan da başlayacak, 15 Mayıs’a kadar devam edecek. Aşk, çocuk, hobi, tatil, borsa konularında iletişim sorunları gerçekleşebilir. Eski aşklarla iletişim kurulabilir. Bu dönemde aradaki sorunları yumuşatabilirsiniz. Önemli bir döneme giriyorsunuz. Hayatınızda değişimler gerçekleşecek.

Nisan ayınız harika geçsin.

Oğlak burcu kadını özellikleri

KOVA BURCU MART 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Kova; Nisan ayı ile birlikte güçlü değişimler sizi bekliyor. Artık güçlenip, yenileneceksiniz. Nisan ayının ilk yarısında; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında belirsizlikler belirli hale geliyor. Bu dönemden avantajlı çıkacak olan siz olacaksınız.

Nisan ayında yılın ilk tutulması 20 Nisan’da gerçekleşecek. Kardeşler, eğitim, seyahat, komşular, sosyal medya konularında güçlü gelişmeler yaşayacaksınız. Bu dönemin kazananı siz olacaksınız.

Merkür Retrosu 21 Nisan’da başlayacak, 15 Mayıs’a kadar devam edecek. Aile, ev, gayrimenkul, taşınmazlarla ilgili iletişim sorunları gerçekleşebilir. Ev değişikliği yapmak, yeni sözleşme imzalamak için uygun bir dönemde olmayacaksınız. Bundan dolayı önemli kararları olabildiğince 15 Mayıs ve sonrasına bırakmanızı tavsiye ediyorum. Geçmişte kalmış konularla ilgili tekrar gündem oluşabilir ama durumları düzeltme şansına sahipsiniz.

Nisan ayınız harika geçsin.

BALIK BURCU MART 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Balık; Nisan ayı ile birlikte maddi kaynaklarınız, sağlık konularında kadersel değişim yaşayacağınız bir döneme giriyorsunuz. Nisan ayının ilk 15 gününde; finans, vergi, ödemeler, sağlık, ameliyat konularında sonuçlanmalar gerçekleşebilir. Aşk, çocuk, hobi, borsadan dolayı finansal durumunuzu zorlayacak bazı gelişmeler gerçekleşebilir. Yani fazla harcama yapabilirsiniz.

Nisan ayının ikinci yarısında tutulma etkisiyle; maddi kaynaklar, kazançlarınız, gelirleriniz, ürettiklerinizle ilgili yeni gelişmeler gerçekleşebilir. Bu dönemde krizsel durumlar içinde kalabilir ve önemli kararlar alabilirsiniz. Sosyal çevreniz veya topluluk-derneklerden dolayı yanlış kararlar alabilirsiniz. Aşk, çocuk, hobi konularında bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

Merkür Retrosu 21 Nisan’da başlayacak, 15 Mayıs’a kadar devam edecek. Yakın çevre, eğitim, seyahat, para konularında iletişim sorunları gerçekleşebilir. Önemli kararlarınızı 15 Mayıs sonrasına bırakabilirsiniz. Geçmişte kalmış kişilerle karşılaşabilirsiniz. Görüşmediğiniz insanların haberlerini alabilirsiniz. Dinlemek ve anlayış göstermek ise bu dönemin dersi olacak diyebilirim.

Nisan ayınız harika geçsin.

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