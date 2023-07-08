Haftalık burç yorumları (10 Temmuz- 16 Temmuz 2023): Dilara Yıldızhan'ın kaleminden tüm burçlar…

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 10 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 10 Temmuz- 16 Temmuz 2023 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

10 Temmuz- 16 Temmuz 2023 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya enerjik, atak başlıyorsunuz. Kariyer hayatınızda veya aile hayatınızda iletişim sorunları gerçekleşebilir. Aşk, tatil, hobi konularında şans sizinle olacak. Mars gezegeninin Başak transitiyle iki ay boyunca çok çalışabilirsiniz. Sağlığınıza ise bu süreçte dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Hafta ortasında; maddi kaynaklar, kazançlar ön plana çıkabilir. Kazançlarınız artabilir. Ailenizle ilgili önemli olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Ay düğümlerinin terazi-koç aksına geçmesiyle yılın ikinci yarısında; evlilik, ortaklık, fiziksel değişim süreçleriniz başlıyor. 1,5 sene boyunca bahsettiğim konularda kadersel değişimler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; yakın çevre, eğitim, seyahat, kardeşlerle ilgili konular gündeminize gelebilir. Harika bir hafta geçirmenizi dilerim.

Sevgili Boğa; haftaya yalnız hissederek başlayabilirsiniz. Duygularınızı yansıtmakta zorlanabilirsiniz. İletişim, eğitim, seyahatlerde aksilikler gerçekleşebilir. Ev, aile konularında ise şans sizinle olacak. Mars’ın başak burcu transitiyle iki ay boyunca; tatil, flört, eğlence konularınız daha hareketli hale geliyor olacak. Hafta ortasında; kendinizi güvende, iyi hissetmeye başlayacaksınız. Arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Ay düğümlerinin Terazi-Koç aksına geçmesiyle bir buçuk sene boyunca; çalışma hayatı, sağlık, düzenli bir hayat konusunda kadersel olaylar içinde kalabilirsiniz. Hafta sonunda; para, kazançlarınızla ilgili kararlar alabilirsiniz. Ev veya ailenizle beraber yeni kararlar gündeme gelebilir. Harika bir hafta geçirmenizi dilerim.

Sevgili İkizler; haftaya sosyalleşerek, arkadaşlarınızla ilgilenerek başlıyorsunuz. Seyahat, eğitim, aşk konusunda güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Maddi kazançlarınız, kredi konularında ise sorunlar gerçekleşebilir. Mars’ın başak burcu transitiyle iki ay boyunca; ev, aile, gayrimenkul konularında hareketli bir süreç yaşayabilirsiniz. Aile içinde tartışmalar gerçekleşebilir. Hafta ortasında; duygusal olarak içe çekilebilirsiniz. Duygularınızı yansıtmakta zorlanabilirsiniz. Aile, para konularında fırsatlar sizinle olacak ama seyahat, eğitim, iletişimde dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Ay düğümlerinin Terazi-Koç aksına geçmesiyle bir buçuk sene boyunca; aşk, tatil, çocuk, sosyal çevrenizle ilgili kadersel gelişmeler söz konusu olacak. Hafta sonunda; kendinizi enerjik, güçlü hissedeceksiniz. Seyahat, eğitim, kardeşler, aşk konularında güzel gelişmeler sizinle olacak. Harika bir hafta geçirmenizi dilerim.

Sevgili Yengeç; haftaya kariyer, iş hayatınıza odaklanarak başlıyorsunuz. Duygusal tepkiler verebilirsiniz. Mars’ın başak burcu transitiyle iki ay boyunca; eğitim, seyahat, kardeşler, sosyal medya konularında hareketlilik artıyor olacak. Hafta ortasında; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Harcamalarınız artabilir. Yurt dışı, eğitim, seyahatlerde ise destekleneceksiniz. Ay düğümlerinin Terazi-Koç aksına geçmesiyle bir buçuk sene boyunca; evlilik, ev-aile, kariyer konularında kadersel değişimler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Ruhsal çalışmalar yapmak, gündelik işlerle uğraşmak ruhunuza iyi gelecektir. Harika bir hafta geçirmenizi dilerim.

Sevgili Aslan; haftaya seyahat, yur4t dışı, uzak çevre, hukuk veya eğitim konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. İletişimde bazı sorunlar gerçekleşebilir. Mars’ın başak burcu transitiyle iki ay boyunca; para kazanmak için daha çok çalışmak zorunda kalabilirsiniz. harcamalarınız artabilir. Hafta ortasında; kariyer, iş hayatınız ön plana çıkıyor olacak. Ay düğümlerinin Terazi-Koç aksına geçmesiyle bir buçuk sene boyunca; seyahat, eğitim, yer değişikliği, yakın çevrenizin değişmesi gibi kadersel güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Harika bir hafta geçirmenizi dilerim.

Sevgili Başak; haftaya finans, sağlık, özel hayat konularıyla başlıyorsunuz. Duygusal olarka huzursuz hissedebilirsiniz. Mars’ın başak burcu transitiyle iki ay boyunca; hareketli bir dönem geçirebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Hafta ortasında; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları gündeminize gelebilir. Partner veya ortağınızla beraber karar alabilirsiniz. Ay düğümlerinin Terazi-Koç aksına geçmesiyle bir buçuk sene boyunca; para, kredi, ödemeler, taminat, ameliyat konuları gündeminize gelebilir. Dikkatli olmanız gereken bir dönem olabilir, özellikle de maddi açıdan hayatınızda değişimler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; kariyer, iş hayatınız ön plana çıkıyor olacak. İletişim sorunları gerçekleşebilir. Harika bir hafta geçirmenizi dilerim.

Sevgili Terazi; haftaya partner, ortaklık, evlilik, mahkeme konularıyla başlıyorsunuz. Kariyer hayatınızda bazı iletişim sorunları gerçekleşebilir, manipülasyonlara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Mars’ın başak burcu transitiyle iki ay boyunca; sağlık, hastaneler, ruhsal konular gündeminize gelebilir. Gizli eril düşmanlara ise dikkat. Hafta ortasında; finans, özel hayat, okültizm konularıyla ilgilenebilirsiniz. İş hayatınızda maddi açıdan güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Ay düğümlerinin Terazi-Koç aksına geçmesiyle bir buçuk sene boyunca; evlilik, ortaklık, mahkeme konuları gündeminize gelebilir. Fiziksel değişim yapabilirsiniz. Hafta sonunda; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz. Harika bir hafta geçirmenizi dilerim.

Sevgili Akrep; haftaya çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, evcil hayvan veya sağlık konularıyla başlayabilirsiniz. Kariyer hayatınızda şans sizinle olacak. Mars’ın başak burcu transitiyle iki ay boyunca; sosyal hayatınız daha hareketli olacak. Bol bol sosyalleşebilir, partnerinizle beraber harekete geçebilirsiniz. Ay düğümlerinin Terazi-Koç aksına geçmesiyle bir buçuk sene boyunca; sağlık, çalışma hayatı, hastanelerle ilgili konular gündeminize gelebilir. Hafta sonunda; finans, özel hayat , okültizm konuları gündeminize gelebilir. Çocuk, aşk, tatil konularından dolayı harcamalarınız artabilir. Harika bir hafta geçirmenizi dilerim.

Sevgili Yay; haftaya aşk, çocuk, tatil, hobi konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Yurt dışı, eğitim, seyahatlerle ilgili fırsatlarınız olacak. Mars’ın başak burcu transitiyle iki ay boyunca; iş hayatınızda hareketli bir süreç geçirebilirsiniz. Çok çalışabilirsiniz ama tartışmalar içinde kalabilirsiniz. Fikir uyuşmazlıkları gerçekleşebilir. Hafta ortasında; çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, sağlık konuları gündeminize gelebilir. Yeni projeler geliştirebilirsiniz. Ay düğümlerinin Terazi-Koç aksına geçmesiyle bir buçuk sene boyunca; aşk, tatil, çocuk, hobi, sosyal hayatınızla ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Kaderinizde şans sizinle olacak. Hafta sonunda; partner, ortaklık, evlilik, mahkeme konularıyla ilgilenebilirsiniz. Aile, ev konularında bazı sorunlar gerçekleşebilir. Harika bir hafta geçirmenizi dilerim.

Sevgili Oğlak; haftaya ev, aile, gayrimenkul konularıyla başlıyorsunuz. Aile içinde bazı anlaşmazlıklar gerçekleşebilir. Mars’ın başak burcu transitiyle iki ay boyunca; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında hareketli bir dönem geçirebilirsiniz. Aşk, tatil konularında şans sizinle olacak. Hafta ortasında; aşk, tatil, hobi, tatille ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Evlilik, ortaklıkla ilgili yeni şanslar sizinle olacak. Ay düğümlerinin Terazi-Koç aksına geçmesiyle bir buçuk sene boyunca; kariyer, ev, aile, evlilikle ilgili kadersel gelişmeler gerçekleşebilir. Hayatınızda pek çok şeyin değişeceği bir dönem sizi bekliyor olacak. Hafta sonunda; çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, gündelik işler, sağlık veya evcil hayvanınızla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Harika bir hafta geçirmenizi dilerim.

Sevgili Kova; haftaya seyahat, eğitim, yakın çevre, sosyal çevreyle ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Mars’ın başak burcu transitiyle iki ay boyunca; finans, özel hayat, okültizm konularında hayatınızda hareketlilik artıyor olacak. Ev, aile, gayrimenkulle ilgili finansal yatırımlar yapabilirsiniz. Hafta ortasında; ev, aile, gayrimenkul konularıyla ilgilenebilirsiniz. Aile içinde bazı anlaşmazlıklar gerçekleşebilir. Ay düğümlerinin Terazi-Koç aksına geçmesiyle bir buçuk sene boyunca; seyahat, eğitim, yer değişikliği, sosyal medya konularında güzel kadersel değişimler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; tatil, aşk, hobi, çocuklarla ilgili harika gelişmeler gerçekleşebilir. Güzel bir hafta geçirmenizi dilerim.

Sevgili Balık; haftaya para, kazançlarla ilgilenerek başlıyorsunuz. Kazançlarınızı arttıracak fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Mars’ın başak burcu transitiyle iki ay boyunca; partner, ortaklık, mahkeme konularında hareketlilik artıyor olacak. Tartışmalar gerçekleşebilir. Hafta ortasında; eğitim, seyahat, aşk konularında şans sizinle olacak. Ay düğümlerinin Terazi-Koç aksına geçmesiyle bir buçuk sene boyunca; para, kazançlar, ödemelerle ilgili konular gündeminize gelebilir. Kazançlarınızda artış gerçekleşebilir ama krizsel süreçlere çekilmemek için dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Hafta sonunda; ev, aile, gayrimenkul konuları gündeminize gelebilir. Aile içinde bazı anlaşmazlıklar gerçekleşebilir. Harika bir hafta geçirmenizi dilerim.

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