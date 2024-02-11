Haftalık burç yorumları (12-18 Şubat 2024): Aslan, yengeç, ikizler... Hangi burcu neler bekliyor?

Pazartesi günü itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki 12 Şubat-18 Şubat 2024 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı. Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...



12 OCAK - 18 ŞUBAT 2024 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya enerjik, atak başlıyorsunuz. Fiziksel değişim, kişisel bakım yapabilirsiniz. İş hayatınızda bazı aksiliklere dikkat. Ayrıca sosyal çevrenizle zaman geçirebilirsiniz. Hafta ortasında; maddi kaynaklarınız ön plana çıkabilir. Ancak harcamalarınız artabilir. Aşk hayatınızda değişimler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; seyahat, eğitim, yakın çevre ve kardeşlerinizle ilgilenebilirsiniz. Ayrıca sosyal aktivitelere katılabilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Boğa; haftaya duygusal olarak içe çekilerek, yalnız kalmak isteyerek başlayabilirsiniz. İş hayatınızda güzel gelişmeler ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Hafta ortasında; kendinize zaman ayırabilirsiniz. Ani, fevri kararlar alabilirsiniz ancak iş hayatınızda bazı krizsel süreçler tetiklenebilir. Hafta sonunda; para, kazançlarınız ön plana çıkabilir. Kariyer hayatınızdaki gelişmelerle kazançlarınız artabilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili İkizler; haftaya sosyalleşerek, arkadaşlarınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat alanlarında şanslı olacaksınız. Hafta ortasında; hastane, sağlık, ruhsal konular ön plana çıkabilir. Ayrıca kariyer hayatınızda kalıcı kararlar alabilirsiniz. Ancak eğitim, seyahatler, yurt dışı konularında bazı engellerle karşılaşabilirsiniz. Hafta sonunda; kendinize zaman ayırabilirsiniz. Hayatınızla ilgili önemli gelişmeler gerçekleşebilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Yengeç; haftaya kariyer, iş hayatınıza odaklanarak başlayabilirsiniz. Finansal konularda olumlu fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Hafta ortasında; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz ancak harcamalarınız çok artabilir. Sağlıkla ilgili ani sorunlar gündeme gelebilir. Hafta sonunda; duygusal olarak içe çekilebilirsiniz. Sağlık, hastane konuları ön plana çıkabilir. Finans, özel hayat konularında güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Aslan; haftaya yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularına odaklanarak başlayabilirsiniz. Partner veya ortağınızla beraber harekete geçebilirsiniz. Hafta ortasında; kariyer, iş hayatınız ön plana çıkabilir. Ortağınızla veya birebir ilişkilerinizde ani sorunlar gerçekleşebilir. Hafta sonunda; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Partnerinizle veya ortağınızla beraber sosyalleşebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Başak; haftaya finans, özel hayat, sağlık konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Çalışma hayatınızda veya gündelik hayat rutinlerinizle ilgili düzenleme yapabilirsiniz. Hafta ortasında; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında ani gelişmeler, fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Ancak sağlık konularında bazı aksilikler gerçekleşebilir. Hafta sonunda, iş hayatınız ön plana çıkabilir. Önemli projeler için yeni süreçlere adım atabilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Terazi; haftaya partner, ortaklık veya mahkeme konularıyla başlayabilirsiniz. Özellikle aşk, çocuk, hobi konularında şanslı gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; finans, özel hayat veya sağlıkla ilgili konularda ani gelişmeler gerçekleşebilir. Çocuk, tatil, hobilerden dolayı harcamalarınız artabilir. Hafta sonunda; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuksal konular ön plana çıkabilir. Ayrıca çocuk, aşk, tatil alanlarında güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Akrep; haftaya çalışma hayatı, sağlık, gündelik rutinlerinizle ilgilenerek başlayabilirsiniz. Ayrıca ev, aile, gayrimenkul alanlarında düzenlemeler yapabilirsiniz. Hafta ortasında; partner, ortaklık konularına odaklanabilirsiniz ancak ev, aile, gayrimenkulle ilgili ani sorunlar gerçekleşebilir. Hafta sonunda; finans, ameliyat, özel hayat alanlarına odaklanabilirsiniz. Evinizle ilgilenebilir, ailenizle zaman geçirebilirsiniz. Finansal yatırımlar yapabilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Yay; haftaya aşk, tatil, hobi, çocuk konularına odaklanarak başlayabilirsiniz. Seyahat, eğitim, kardeşlerle ortak kararlar alabilirsiniz. Yeni imza, sözleşmeler gündeme gelebilir. Hafta ortasında; çalışma hayatı, sağlık, gündelik hayat rutinleriniz ön plana çıkabilir ancak iletişim sorunları, aksilikler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; partner veya ortağınıza zaman ayırabilirsiniz. Beraber seyahat edebilirsiniz. Önemli kararlar alabilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Oğlak; haftaya ev, aile, gayrimenkul konularına odaklanarak başlayabilirsiniz. Kazançlarınız artabilir, yeni işler gündeme gelebilir. Hafta ortasında; hobi, tatil, aşk, çocuk konuları ön plana çıkabilir. Ancak harcamalarınız çok artabilir. Hafta sonunda; çalışma hayatı, gündelik işler, evcil hayvan veya sağlıkla ilgili alanlara odaklanabilirsiniz. Çok çalışabilirsiniz. Düzenli bir hayat düzeni kurmak için adım atabilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Kova; haftaya kardeşler, eğitim, seyahatlerle ilgilenerek başlayabilirsiniz. Ayrıca kendinizi her alanda rahat ifade edebilirsiniz. Ön plana çıktığınız bir dönemde olacaksınız. Hafta ortasında; ev, aile, gayrimenkul konularında bazı aksilikler gerçekleşebilir. Ancak kazançlarınızda artış gerçekleşebilir. Hafta sonunda; hobi, sanat, aşk, tatil konularıyla ilgilenebilirsiniz. Kendinize yeni şeyler katabilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Balık; haftaya para, kazançlarla ilgili konulara odaklanarak başlayabilirsiniz. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir. Hafta ortasında; kardeşler, seyahat, eğitim alanlarında ani güzel gelişmeler gerçekleşebilir ancak sağlık sorunlarına dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Hafta sonunda; ev, aile konuları ön plana çıkabilir. Harika bir hafta dilerim.

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