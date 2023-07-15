Haftalık burç yorumları (17 Temmuz- 23 Temmuz 2023): Dilara Yıldızhan'ın kaleminden tüm burçlar…

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 17 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 17 Temmuz- 23 Temmuz 2023 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı. Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

17 Temmuz- 23 Temmuz 2023 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya yeni başlangıçlarla başlıyorsunuz. Kariyer hayatınızda veya kaderinizde değişimin tetiklendiği, ev-aile yapınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Hafta ortasında; aşk, çocuk, tatil konularıyla ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Sağlık, çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar veya evcil hayvanınızla ilgili bazı aksilikler gündeme gelebilir. Çok çalışabilir, hayat koşuşturmanız artabilir. Hafta sonunda; Venüs Retro başlıyor olacak. Eski aşklar, ilişkiler veya var olan ilişkinizde egosal çatışmalar gerçekleşebilir. 4 Eylül’e kadar dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. İlişki, ortaklık, evlilik konularında yeni gelişmeler gerçekleşebilir. Harika bir hafta diliyorum.

Sevgili Boğa; haftaya eğitim, seyahat, yakın-uzak çevre, hukuk konularında değişim ve dönüşümlerle yeni başlangıçlar gerçekleşebilir. Ani gelişen ama güzel sonuçlanan fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Hafta ortasında; ev, aile, gayrimenkul konularıyla ilgilenebilirsiniz ama bazı sorunlar gerçekleşebilir. Ayrıca çocuk, aşk, tatil, borsayla ilgili engellerle, sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Hafta sonunda; Venüs Retro süreciyle; ev, aile, gayrimenkulle ilgili sorunlar gerçekleşebilir. Ev değişikliği yapmanızı tavsiye etmiyorum. Ayrıca aile içi sevgi sınavları yaşayabilirsiniz. Çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, gündelik uğraşlarla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Harika bir hafta diliyorum.

Sevgili İkizler; haftaya para, kazançlar, finansal yapınızda beklenmedik gelişmeler gerçekleşebilir ve yeni kararlar almak zorunda kalabilirsiniz. İş hayatınızda ise korunacaksınız. Hafta ortasında; seyahat, eğitim, kardeşler ön plana çıkabilir. Aile-iş hayatınızdaki dengeyi kurmakta zorlanabilirsiniz. Ayrıca ev değişikliği gündeminize gelebilir. Hafta sonunda; Venüs Retro süreciyle beraber; seyahat, eğitim, yakın çevre, eski tanıdıklar veya eski aşklar gündeminize gelebilir. 4 Eylül’e kadar iletişimde dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Sevgi sınavlarınız iletişim üzerine olacak diyebilirim. Verdiğiniz kararlar ise önemli olacak. Ayrıca tatil, çocuk, eğlence konuları da gündeminize gelebilir. Harika bir hafta diliyorum.

Sevgili Yengeç; haftaya ilişki, ortaklık, iş hayatı veya açık düşmanlarınızla ilgili krizsel durumlar içine çekilebilirsiniz. Bu durumların sonucunda kendinizle, hayatınızla ilgili yeni karar almanızı tetikleyebilir. Hafta ortasında; para, kazançlara odaklanabilirsiniz. Yatırım yapabilirsiniz, paranız bereketli olacaktır. Eğitim, iletişim, seyahatlerde ise sorunlarla karşılaşabilirsiniz ama aşılamayacak durumlar içinde kalmayacaksınız. Hafta sonunda Venüs Retro başlıyor. Para, aşk konularında gözden geçirilmesi gereken durumlar karşınıza çıkabilir. Eski aşklar, eski iş arkadaşlarınızla karşılaşabilirsiniz. 4 Eylül’e kadar ilişkilerde, kazançlarınızın değerlendirilmesinde dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca ev, aile, gayrimenkul konuları gündeminize gelebilir. Harika bir hafta diliyorum.

Sevgili Aslan; haftaya yeni ay enerjisiyle başlıyorsunuz. Sağlık, psikolojik durumlar, iş hayatınızda krizsel süreçler içinde kalabilirsiniz. Özellikle sağlığınızla ilgili dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca kadersel değişimler, beklenmedik kariyer fırsatları gündeminize gelebilir. Hafta ortasında; kendinizi rahat ifade etmeye başlayacaksınız. Kariyer hayatınızda ise egosal çatışmalara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca; kazançlar, borçlar, ödemelerle ilgili bazı aksilikler gerçekleşebilir. Hafta sonunda Venüs Retro süreci başlıyor olacak. Hayatınızın her alanında eski tanıdıklar, aşklar karşınıza çıkabilir. 4 Eylül’e kadar sevgi diliniz ön plana çıkacak ama dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca seyahat, eğitim, kardeşler, yakın çevrenizle ilgili konularda yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Harika bir hafta diliyorum.

Sevgili Başak; haftaya sosyal çevreniz, arkadaşlarınız veya çocuk, tatil, aşk konularında krizsel süreçler içinde kalabilirsiniz. Yeni başlangıçlar için bazı şeylerden vazgeçmek zorunda kalabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat konularında ise fırsatlarınız var. Hafta ortasında; duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Yazı yazmak, ruhsal çalışmalar yapmak ruhunuzu şifalandıracaktır. Ayrıca partner, ortaklık, evlilikle ilgili bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Hafta sonunda; kendinizi rahat ifade edebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili yeni süreçlere adım atabilirsiniz. Fakat Venüs Retro sürecinin de başlamasıyla para, aşk konularında dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Karmik ilişkiler, yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. 4 Eylül’e kadar ilişkilerde, sağlıkta dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Harika bir hafta diliyorum.

Sevgili Terazi; haftaya iş, kariyer ve ev hayatınızı da etkileyen yeni bir sürece girebilirsiniz. Kaos içine çekilebilirsiniz, sakin kalmanızı tavsiye ediyorum. Yeni başlangıçlar gerçekleşecek ama biraz zorlu bir hafta geçirebilirsiniz. Hafta ortasında; arkadaşlarınızla ilgilenebilirsiniz. Sağlık, hastane konuları gündeminize gelebilir. Çalışma hayatınızda bazı sorunlar gerçekleşebilir. Hafta sonunda; kendinizi iyi hissetmeye başlayacaksınız. Venüs Retro sürecinin başlamasıyla sosyal çevrenizde bazı sorunlar gündeme gelebilir. Eski tanıdık veya aşklarla karşılaşabilirsiniz. Geçmiş konular gündeminize gelebilir. Harika bir hafta diliyorum.

Sevgili Akrep; haftaya yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, yakın-uzak çevre bağlantılarında bazı sorunlarla beraber yeniliklere yer açılabilir. İletişim tarzınız çok önemli olacak. Partner, ortaklıkla ilgili ise şans sizinle olacak. Hafta ortasında; kariyer, iş hayatınız ön plana çıkıyor olacak. Tartışmalar içinde kalabilirsiniz. Ayrıca çocuk, tatil, sosyal çevre, ilişkilerinizle ilgili bazı aksilikler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz ama duygularınızı yansıtmakta zorlanabilirsiniz. Venüs Retro sürecinde; kariyer hayatınızdaki kadınlarla sorun yaşayabilirsiniz. İş değişikliği konuları gündeme gelebilir. Yarım kalmış konular 4 Eylül tarihine kadar tamamlanabilir. Eski aşklar da gündeminize gelebilir. Harika bir hafta diliyorum.

Sevgili Yay; haftaya finans, para, sağlık konularında krizsel gelişmelerle beraber yeniliklere yer açıyor olacaksınız. Bazı maddi kayıplar söz konusu olabilir. Fakat yanınızda çalışanların desteği sizinle olacak. Hafta ortasında; seyahat, eğitim, hukuk, yurt dışı veya uzak çevrenizle ilgilenebilirsiniz. Ani gelişmeler gerçekleşebilir. Aile-kariyer dengesinde bazı sorunlar yaşanabilir. Ailenizle ilgili sorumluluklarınız çalışma hayatınızı etkileyebilir. Hafta sonunda; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Venüs Retro süreci artık başlıyor. Yurt dışı, eğitim, seyahat, eski aşklar, hukuk konularında ikinci şans sizinle olacak. Geçmişte kalmış konuları düzeltme fırsatınız olabilir. 4 Eylül’e kadar yeni ilişkilere karşı temkinli olmanızı tavsiye ediyorum. Harika bir hafta diliyorum.

Sevgili Oğlak; haftaya ilişki, ortaklık, açık düşmanlarla ilgili bazı krizsel süreçler güzel sonuçlarla yol açabilir. Yalnızsanız kavgayla başlayan bir aşk gündeme gelebilir. Hafta ortasında; finans, ameliyat, özel hayat veya okültizm konularıyla ilgilenebilirsiniz. Ani harcamalar gündeminize gelebilir. İletişim, eğitim, seyahatlerde bazı aksiliklerle karşılaşabilirsiniz. Hafta sonunda; seyahat, eğitim, kariyer konuları gündeminize gelebilir. Venüs Retro süreciyle beraber finans, para, ameliyat, özel hayatla ilgili karmik durumlar içinde kalabilirsiniz. Maddi açıdan özellikle 4 Eylül’e kadar dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Eski aşklar, yarım kalmış ilişkiler tekrar ortaya çıkabilir. Harika bir hafta diliyorum.

Sevgili Kova; haftaya çalışma hayatınız, yanınızda çalışanlarla ilgili yeni kararlar alarak başlayabilirsiniz. Sağlık konuları gündeminize gelebilir. Ailenizle, evinizle ilgili ise güzel gelişmeler sizinle olacak. Hafta ortasında; evlilik, ortaklık, açık düşmanlar, mahkeme konuları gündeminize gelebilir. Ailenizi etkileyen sarsıcı gelişmelere dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca finansal düzenleme yapabilirsiniz. Hafta sonunda; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz. Venüs Retro süreciyle 4 Eylül’e kadar; evlilik, ortaklık, açık düşmanlar mahkeme konularında sorunlar gerçekleşebilir. Eski aşklar tekrar gündeminize gelebilir. Harika bir hafta diliyorum.

Sevgili Balık; haftaya aşk, çocuk, tatil, eğlence konularıyla ilgili yeni başlangıçlar yaparak başlıyorsunuz. Sosyal çevrenizle ilgili krizsel süreçler sizi duygusal olarak etkileyebilir. Kardeşler, yakın çevre, eğitim, seyahatlerde ise güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; çalışma hayatı, evlilik, ortaklık konuları gündeminize gelebilir. Bazı aksiliklerle karşılaşabilirsiniz. Sağlığınıza ise dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Hafta sonunda; finans, özel hayat, okültizm, sağlık konularında ani olaylar içinde kalabilirsiniz. Venüs Retro süreciyle 4 Eylül tarihine kadar; çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, sağlık veya ilişkilerde bazı sorunlar gerçekleşebilir. Eski aşklar gündelik hayatınızda, çalışma hayatınızda karşınıza çıkabilir. Harika bir hafta diliyorum.

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