Haftalık burç yorumları (18 Temmuz- 24 Temmuz 2022): Aşk, kariyer, sağlık yorumları...

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 18 Temmuz Pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 18 Temmuz- 24 Temmuz 2022 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

18 Temmuz- 24 Temmuz 2022 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya kendinizi zinde ve dinç hissederek başlıyorsunuz. Girişken ve aktifsiniz. Kariyer ve iş hayatınızda ise sözlü manipülasyona dikkat etmelisiniz, çünkü olayları algılarken yanlış düşünebilir çok fazla takıntı haline getirebilirsiniz. Merkür’ün Aslan burcuna geçmesiyle; aşk, hobi, çocuk yada borsa konularında daha çok iletişime geçip kendi kararlarınızı kendiniz vermeye başlayabilirsiniz. Venüs’ün Yengeç burcu etkisiyle ise; aile içinde huzur artabilir, ailenize sevginizi daha rahat gösterebilirsiniz ayrıca yeni bir ev alabilirsiniz. Hafta ortasında; maddi kaynaklarla ilgilenebilir çok par harcamak zorunda kalabilirsiniz. Hafta sonunda ise; kısa seyahatler gerçekleştirebilir, yakın çevre ve kardeşlerle iletişiminiz artabilir. Yeni bir eğitime başlama kararı da alabilirsiniz.

Sevgili Boğa; haftaya içe çekilerek yalnız kalmak isteyerek başlayabilirsiniz. İletişimde sözlü manipülasyona uğrayabilirsiniz ve kendinizi ifade ederken sert bir dil kullanabilirsiniz. Geçmiş konular üzerine fazlaca eğilebilirsiniz bu da hayatınızda kaosa sebep olabilir. Seyahatlerde ise kazaya açık olduğunuz bir haftaya giriyorsunuz, dikkatli olmalısınız. Merkür’ün aslan burcuna geçmesiyle aile ve evinizle daha çok ilgilenebilir, evinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Venüs’ün yengeç burcuna geçmesiyle; yakın çevreyle iletişiminiz artabilir, yalnızsanız aşk sizi yakın çevrenizden bulabilir. Hafta ortasında; kendinizi daha iyi hissedeceksiniz ve etrafınızdaki insanlar size karşı daha duyarlı hale gelebilirler. Bu arada yeme isteğiniz artabilir, fiziksel değişim yapmak isteyebilirsiniz. Hafta sonunda; maddi kaynaklar, işi hayatınız ön plana çıkabilir, yeni sözleşme imzalayabilirsiniz.

Sevgili İkizler; haftaya sosyalleşerek, arkadaşlarınıza zaman ayırarak başlayabilirsiniz. Maddi kaynaklarla ilgili bu hafta dikkatli olmalısınız, harcamalarınız kazançlarınızı geçebilir ve borç yükünüz artabilir. Ayrıca yanlış kararlar alabilirsiniz. Manipülasyonla yani üzerinizde baskı kurarak yanlış karar vermenizi sağlayan insanlar çevrenizde olabilir. Bu hafta maddi kaynaklarınızla ilgili hemen karar vermenizi tavsiye etmiyorum. Hafta ortasında; kendinizi duygusal olarak yalnız hissedebilir, içe çekilebilirsiniz. Bu süreçte ruhsal çalışmalar yapmak çok çok iyi gelecektir. Hafta sonunda ise; aktifleşiyorsunuz ve duygusal olarak kendinizi çok daha iyi ifade etmeye başlıyorsunuz. Güzel ve eğlenceli bir hafta sonu sizi bekliyor.

Sevgili Yengeç; haftaya kariyer ve iş hayatınıza odaklanarak başlıyorsunuz ve iş hayatında bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Partner, ortak ya da açık düşmanlarınızın bu hafta manipülasyonuna ya da baskısına maruz kalabilirsiniz. Sakin kalmaya ve stratejik şekilde ilerlemenizi tavsiye ediyorum. Merkür’ün aslan burcuna geçmesiyle; para ve iş hayatınızda yeni kararlar alabilirsiniz ve maddi kazançlarınızı arttıracak yatırımlarda bulunabilirsiniz. Venüs’ün yengeç burcuna geçmesiyle çekiciliğiniz artıyor, daha güzel hissedebilirsiniz. Hayatınızın her alanından size sevgisini göstermek isteyen insanlar olabilir. Hafta ortasında; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. Hafta sonunda; içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilir. İçsel konuşmalarınız artabilir, yazmak size iyi gelecektir.

Sevgili Aslan; haftaya seyahat, yurt dışı, eğitim, hukuk konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Psikolojik olarak korkularınız gün yüzüne çıkabilir ve bu da gündelik hayatta fiziksel rahatsızlık olarak kendini gösterebilir. Takıntılardan arınmaya çalışabilirsiniz. Geçmiş geçmişte kaldı, hayatta hiçbir zaman fason üretim yoktur. Merkür’ün aslan burcuna geçmesiyle; kendinizi iyi ifade etmeye başlıyorsunuz ama olaylarda fazlaca tek taraflı düşünebilir ve empatiden uzak kalabilirsiniz. Venüs’ün yengeç burcuna geçmesiyle; gizli aşklar gündeminize gelebilir, yeni aşklara yelken açabilirsiniz. Hafta ortasında; kariyer ve iş hayatınıza odaklanabilir ve stres içine girebilirsiniz. Ayrıca dışarıya karşı tepkileriniz sert olabilir. Hafta sonunda; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz.

Sevgili Başak; haftaya maddi kaynaklar, vergi, ödemeler, miras, nafaka gibi konularla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Sosyal çevrenizde ve aşk hayatınızda takıntılarınız artabilir, sözlü baskıya maruz kalabilirsiniz. Geçmişten kalan düşüncelerin artık çürüğünün farkına varırsanız, sözlü şiddete maruz kalmaz, ayrıca çok sert konuşmalardan uzak kalabilirsiniz. Merkür’ün aslan burcuna geçmesiyle; içsel konuşmalarınız artabilir, gizli düşmanlarınızın hakkınızdaki dedikoduları önünüze serilebilir. Venüs’ün yengeç burcuna geçmesiyle; sosyal çevrenizden aşk sizi bulabilir, kadınlardan yardım görebilirsiniz. Ayrıca sosyal çevrenizde daha çok sevilmeye başlıyorsunuz. Hafta ortasında; yurt dışı, seyahat, eğitim, hukuk konuları ön plana çıkabilir. Hafta sonunda ise; kariyer ve iş hayatınıza yönelebilir, iletişiminiz bu konularda artabilir.

Sevgili Terazi; haftaya partner, ortak ya da yakın arkadaşınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Kariyer ve iş hayatınızda baskı ve manipülasyona maruz kalabilirsiniz ve sert dille kendinizi ifade edebilirsiniz. Sakin kalmalı ve stratejik ilerlemelisiniz. Merkür’ün aslan burcuna geçmesiyle; sosyal çevrenizle iletişiminiz artabilir, sosyal çevrenizle ortak kararlar alabilirsiniz. Kendinizi sosyal çevrenizde daha iyi ifade edebilir, ortaya koyabilirsiniz. Venüs’ün yengeç burcuna geçmesiyle; kariyer ve iş hayatınızda güzel gelişmeler gerçekleşebilir, kadınlardan yardım görebilirsiniz. Yeni bir iş arayışındaysanız güzel gelişmeler kapıda. Ayrıca bekarsanız kariyer hayatınızdan yeni bir aşk gündeminize gelebilir. Hafta ortasında; maddi kaynaklar, para, vergi, miras. Ödemelerle ilgili gerekli düzenlemeler yapabilirsiniz ama harcamalarınız çok artabilir. Hafta sonunda; seyahat, yurt dışı, eğitim ya da hukuk konularıyla ilgilenebilir, yeni fikirler üretebilirsiniz.

Sevgili Akrep; haftaya çalışma hayat, gündelik işler, yanınızda çalışanlarla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Eğitim, seyahat, hukuk, yakın çevre-uzak çevrenizde manipülasyon ve baskıya maruz kalabilirsiniz. Kendinizi ifade ederken çok sert ve keskin bir dil kullanabilirsiniz. Merkür’ün aslan burcuna geçmesiyle; kariyer ve iş hayatınızda yazışmalarınız artabilir, yeni sözleşmeler imzalayabilir. Yeni kararlar alabilirsiniz ama sorunlar yaşanabilir ve fikir çatışmaları içinde kalabilirsiniz. Venüs’ün yengeç burcuna geçmesiyle; yurt dışı, eğitim, hukuk, seyahatlerle ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Yabancı bir partner hayatınıza girebilir. Yada uzak mesafe ilişkisi yaşayabilirsiniz. Hafta ortasında; partner, ortakla daha çok ilgilenebilirsiniz. Ani gelişmeler gerçekleşebilir ve tartışma içinde kalabilirsiniz. Hafta sonunda; para, finans konularıyla ilgilenebilirsiniz.

Sevgili Yay; haftaya aşk, flört, hobi konularıyla ilgilenebilirsiniz. Maddi kaynaklarla ilgili ben-sen tartışması içinde kalabilirsiniz ve bu para kaybına sebep olabilir. Yatırımlarınıza bu hafta dikkat etmelisiniz. Merkür’ün aslan burcuna geçmesiyle; yurt dışı, eğitim, hukuk, seyahatlerle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Yurt dışıyla iletişiminiz artabilir. Venüs’ün yengeç burcuna geçmesiyle; maddi kaynaklarda zorlu bir süreçte olsanız da kadınlardan gelebilecek yardımlar durumunuzu rahatlatabilir, bu dönemde kredi vb durumlarla ilgili daha sonrasında ödemekte zorlanmazsınız. Hafta ortasında; çalışma hayatı, gündelik işlerle daha çok uğraşabilir, çok çalışabilirsiniz. Ayrıca boğaz bölgesi rahatsızlıklarına dikkat etmelisiniz. Hafta sonunda; ortak, partner, yakın arkadaşlarınızla ilgilenebilir, zaman geçirebilirsiniz.

Sevgili Oğlak; haftaya aile ve ev hayatınızla ilgilenerek başlıyorsunuz. Partner, ortaklık ya da ilişkilerinizde karşı tarafı manipüle edebilirsiniz ve baskı uygulayabilirsiniz açıkçası bu süreçte ya manipüle olur, ya da manipüle edilirsiniz. Stratejik ve dikkatli hareket etmelisiniz. Merkür’ün aslan burcuna geçmesiyle; maddi kaynaklar, finansal durumunuzla ilgili yeni kararlar alabilir, yeni imza atabilirsiniz. Yeni ortaklıklar kurabilirsiniz. Venüs’ün yengeç burcuna geçmesiyle; aşk, ilişki konusunda hayatınız hareketleniyor. Yeni aşk her zaman karşınıza çıkabilir ama plütonik yapınızdan dolayı karşı tarafı korkutabilir ve itebilirsiniz. Sakin ve yavaşça ilerlemelisiniz. Hafta ortasında; aşk, flört, eğlence, hobilerinizle ilgilenebilirsiniz ama stresli bir dönem geçirebilirsiniz. Hafta sonunda; çalışma ve iş hayatınıza odaklanabilirsiniz.

Sevgili Kova; haftaya yakın çevre, eğitim, iletişim konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Bol bol iletişim kurabilir yeni kararlar alabilirsiniz. Sağlık konusunda hassas olduğunuz bir dönemdesiniz bu hafta mide problemleri yaşayabilirsiniz, bilinçaltınızdaki baskıdan dolayı fiziksel rahatsızlıklarınız artabilir. Sakin kalmalısınız. Merkür’ün aslan burcuna geçmesiyle; partner, ortak ya da yakın arkadaşlarınızla yeni kararlar alabilirsiniz. Venüs’ün yengeç burcuna geçmesiyle; çalışma ve iş hayatınızda, gündelik hayatta kadınlardan yardım görebilirsiniz. Ayrıca sağlık problemleriniz bir nebze rahatlayabilir. Aşk sizi gündelik hayatta ya da çalışma hayatınızdan bulabilir.

Sevgili Balık; haftaya maddi kaynaklar, para konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Aşk, flört, hobi ya da borsa da sorunlar karşılaşabilir, baskıya maruz kalabilirsiniz. Çok sert şekilde kendinizi ifade edebilirsiniz. Sosyal çevrenizin baskısından dolayı ilişkiniz zorlu bir sürece girebilir. Merkür’ün aslan burcuna geçmesiyle; çalışma hayatı, gündelik hayatta iletişiminiz çok artabilir ve gündelik hayatınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Bu süreçte kalp, sırt, akciğer problemleri yaşayabilirsiniz. Venüs’ün yengeç burcuna geçmesiyle; aşk, flört, çocuk, hobilerinizle ilgili sorunlara rağmen yine de güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Ayrıca bekarsanız yeni aşk kapıda. Hafta ortasında; yakın çevre, kardeşlerle iletişiminiz artabilir. Kısa seyahatler gerçekleştirebilirsiniz ama trafikte dikkatli olmalısınız. Hafta sonunda; aile ve ev hayatınızla daha çok ilgilenebilirsiniz. Aile içi iletişiminiz artabilir.

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