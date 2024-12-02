Haftalık burç yorumları (2-7 Aralık 2024): Bu hafta burçları neler bekliyor?

Pazartesi günü itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 2-7 Aralık 2024 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı. Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...



2 - 7 ARALIK 2024 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya yurt dışı, eğitim, seyahat veya hukuk konularıyla başlayabilirsiniz. Ayrıca iş hayatınızda ve ilişkilerinizde ani olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; iş, kariyer hayatınız ve sosyal çevreniz ön planda olabilir. Güçlü ve dönüşmenizi sağlayacak ani gelişmeler maddi kaynaklarınızı olumlu etkileyebilir. Öte yandan Mars’ın 7 Aralıkta retro yapmasıyla 25 Şubata kadar; aşk, tatil, çocuk, ev, aile konularında tartışma ve sorunlara neden olabilir. Sağlık konuları gündeme gelebilir. Hafta sonunda; hastane, sağlık veya gizli düşmanlarla ilgili konularda bazı sorunlar ve otoriteyle anlaşmazlık yaşayabilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Boğa; haftaya finans, sağlık veya özel hayatınızdaki ani gelişmelerle başlayabilirsiniz. Bir taraftan yurt dışı, eğitim, seyahat veya hukuk, aşk konularında ani sürprizler gerçekleşebilir. Ancak bu dönemde kalıcı ve güçlü gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; yurt dışı, eğitim, seyahat veya hukuk konuları ve iş hayatınızdaki gelişmeler çok önemli olabilir. Ayrıca harcamalarınız artabilir, beklenmedik masraflar gündeme gelebilir. Öte yandan Mars’ın 7 Aralıkta retro yapmasıyla 25 Şubata kadar; aile, ev, yakın çevre, trafik, seyahat, eğitim konularında bazı tartışmalar ve aksilikler gerçekleşebilir. Zihinsel olarak zorlanabilirsiniz ve aklınız hiç susmayabilir. Hafta sonunda; sosyal çevrenizle, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili İkizler; haftaya evlilik, ilişki veya ortaklık konularıyla başlayabilirsiniz ve bazı hayal kırıklıkları gerçekleşebilir. Ancak finans, özel hayat, sağlık veya miras, vergi, kredi konularında ani şans sizinle olabilir. Hafta ortasında; finans, sağlık, özel hayat ve seyahat, eğitim, yurt dışı konuları ön plana çıkabilir. İlişkilerinizde iletişim sorunları gerçekleşebilir ayrıca geçmiş konular gündeme gelebilir. Öte yandan Mars’ın 7 Aralıkta retro yapmasıyla 25 Şubata kadar; para, kazançlar, yakın çevre, eğitim, seyahat veya kardeşlerle ilgili konularda sürtüşmeler ve sorunlar gerçekleşebilir. Beklediğiniz para gelmekte gecikebilir. Hafta sonunda; iş, kariyer hayatınız ve sorumluluklarınızla ilgilenebilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Yengeç; haftaya çalışma hayatı, sağlık, gündelik işler veya evcil hayvanınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Ayrıca evlilik, ilişki, ortaklıklarınızda ani şans ve güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; ilişki, ortaklık, evlilik, finans, sağlık ve özel hayatınız ön plana çıkabilir. Ancak sağlık, hastane gibi konularda bazı iletişim sorunları gerçekleşebilir. Öte yandan Mars’ın 7 Aralıkta retro yapmasıyla 25 Şubata kadar; para, kazançlar ve sağlığınız, imajınızla ilgili bazı sorunlar ve aksilikler gerçekleşebilir. Harcamalarınız çok artabilir. Hafta sonunda; yurt dışı, eğitim, seyahat, uzak akrabalar veya hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Aslan; haftaya aşk, tatil, çocuk veya hobilerinizle ilgilenerek başlayabilirsiniz. İş, kariyer ve sağlık, ilişkilerinizde ise ani olumlu gelişmeler belki terfi gibi konular ön plana çıkabilir. Hafta ortasında; çalışma hayatı, sağlık, gündelik işler ve ilişkilerinizle ilgilenebilirsiniz. Ayrıca sosyal çevrenizle ilgili konularda bazı iletişim sorunları gerçekleşse de güzel sonuçlanacaktır. Öte yandan Mars’ın 7 Aralıkta retro yapmasıyla 25 Şubata kadar; sağlık, hastane, gizli düşmanlarla ilgili bazı sorunlar ön plana çıkabilir ve gergin bir profile bürünebilirsiniz. Hafta sonunda; finans, sağlık, özel hayatınızla ilgilenebilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Başak; haftaya ev, aile, gayrimenkul konularıyla başlayabilirsiniz. Aşk, tatil, çocuk, hobi ve yurt dışı, eğitim konularında ani sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Hafta ortasında; aşk, tatil, çocuk, hobilerinizle ve sağlık, gündelik işler, çalışma hayatınız ön plana çıkabilir. Ayrıca ilişki ve maddi konularda güçlü gelişmeler gerçekleşebilir. Ancak aile içinde ve iş hayatınızda iletişimde kaotik durumlar ortaya çıkabilir. Öte yandan Mars’ın 7 Aralıkta retro yapmasıyla 25 Şubata kadar; sağlık, hastane, mental sağlık, gizli düşmanlar ve sosyal çevrenizle ilgili tartışma ve bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Hafta sonunda; ilişki e ortaklığınız, evliliğinizdeki sorumluluklarla ilgilenebilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Terazi; haftaya imajınızla ilgilenerek, kendinize zaman ayırarak başlayabilirsiniz. Sosyal çevrenizle ve yakın çevrenizle ilgili şanslı olabilirsiniz. Hafta ortasında başlayacak Merkür retrosuyla; yakın çevre, eğitim, seyahat veya kardeşlerinizle ilgili geçmiş konular gündeme gelebilir ayrıca bu konularda bazı aksilikler gerçekleşebilir. Öte yandan; para, kazançlarınızda ani gelişmeler ve harcamalar söz konusu olabilir. Hafta sonunda; seyahat, eğitim, kardeşlerinizle ilgilenebilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Akrep; haftaya para, kazançlarla başlayabilirsiniz. Evlilik, ilişki, yakın çevre, kardeşler veya eğitimle ilgili ani gelişmelerle başlayabilirsiniz. Hafta ortasında; yakın çevre, eğitim, seyahat, kardeşler, ev, aile konuları ön plana çıkabilir. Ayrıca çocuk, hobi, tatil, aşktan dolayı harcamalarınız artabilir. Öte yandan Mars’ın 7 Aralıkta retro yapmasıyla 25 Şubata kadar; iş, kariyer, hukuk, yurt dışı, eğitim, seyahatlerde bazı sorunlar ve aksilikler gerçekleşebilir. Finans konusunda bazı sorunlar ve masraflar gündeme gelebilir. Hafta sonunda; aşk, tatil, çocuk, tatil, hobilerinize zaman ayırabilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Yay; haftaya neşeli, enerjik başlayabilirsiniz. İmajınızla ilgilenebilirsiniz. Ancak ilişkiler, ortaklıklarda bazı iletişim sorunları gündeme gelebilir. Ayrıca ev, aile konularında bazı aksiliklerle karşılaşabilirsiniz. Ayrıca maddi kaynaklarınızla ilgili beklenmedik olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; para, kazançlar, yakın çevre, eğitim, seyahatlerle ilgilenebilirsiniz. Öte yandan Mars’ın 7 Aralıkta retro yapmasıyla 25 Şubata kadar; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk veya finans konularında bazı aksiliklerle karşılaşabilirsiniz. Hafta sonunda, ev, aile konuları ön plana çıkabilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Oğlak; haftaya hastane, sağlık, gizli düşmanlarla ilgili konularla başlayabilirsiniz. Ancak bazı sağlık sorunlar ve iletişimde, seyahatlerde engellerle karşılaşabilirsiniz. Hafta ortasında; kendinize zaman ayırabilir, maddi konularla ilgilenebilirsiniz. Ayrıca aşk, tatil, çocuk, hobilerinizle ilgili ani şansla karşılaşabilirsiniz. Ancak iletişim, sağlık, çalışma hayatınızda bazı sorunlar gündeme gelebilir, otoritelerle anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Öte yandan Mars’ın 7 Aralıkta retro yapmasıyla 25 Şubata kadar; finans, sağlık, ilişki ve ortaklıklarınızda bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Hafta sonunda; kardeşler, eğitim, seyahat konuları ön plana çıkabilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Kova; haftaya sosyal çevrenizle ilgilenerek başlayabilirsiniz. Ancak iletişimde ve çocuk, hobi, sanatla ilgili konularda bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Hafta ortasında; ilişki, ev, aile konularında ani gelişmeler gerçekleşebilir. Ayrıca sosyal çevrenizden dolayı harcama yapabilirsiniz. Öte yandan Mars’ın 7 Aralıkta retro yapmasıyla 25 Şubata kadar; ilişki, ortaklık, sağlık, çalışma hayatı, gündelik hayatınızda bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Hafta sonunda; para, kazançlar, ürettikleriniz ön plana çıkabilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Balık; haftaya iş, kariyer hayatınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Ancak bazı sorunlar gündeme gelebilir. Hafta ortasında; aşk, ev, aile, sosyal çevrenizle ilgili ani gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Hafta ortasında; sosyal çevrenizle, arkadaşlarınızla ve hastane, sağlık konularıyla ilgilenebilirsiniz. Öte yandan Mars’ın 7 Aralıkta retro yapmasıyla 25 Şubata kadar; çalışma hayatı, sağlık, gündelik işler, evcil hayvan veya aşk, tatil, çocuklarla ilgili bazı tartışmalar gerçekleşebilir. Hafta sonunda; kendinize zaman ayırabilirsiniz. Duygularınızı rahatlıkla ifade edebilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

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