Haftalık burç yorumları (2-9 Eylül 2024): Bu hafta burçları neler bekliyor?

Pazartesi günü itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 2-9 Eylül 2024 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı. Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

2 - 9 EYLÜL 2024 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya yeni ay enerjisiyle başlıyoruz. Çalışma hayatı, sağlık, gündelik işlerinizle ilgili konularda yenilenmeler söz konusu ancak hastane, sağlık konularında özellikle bazı aksilikler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; ilişkileriniz ön plana çıkabilir. Yeni kararlar, seyahatler, sözleşme gibi durumlar gerçekleşebilir. Hafta sonunda; finansal kaynaklarınızla ilgili inişli, çıkışlı durumlar gerçekleleşebilir. Aile, ev konularında hareketli bir sürece adım atabilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Boğa; haftaya çocuk, aşk, tatil, eğlence konularında yenilenmelerle başlayabilirsiniz. Otorite ve sosyal çevrenizden dolayı bazı engeller gündeme gelebilir. Hafta ortasında; sağlık, çalışma hayatınız veya gündelik işlerinizle ilgili düzenmeler yapabilirsiniz. Bel bölgesi rahatsızlıkları gündeme gelebilir. Hafta sonunda; partner veya ilişkileriniz ön plana çıkabilir. Ani gelişmeler gerçekleşebilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili İkizler; haftaya ev, aile, gayrimenkul gibi konularla başlayabilirsiniz ayrıca iş hayatınızdaki sorumluluklarınız yeni gelişmelere engelleyebilir. Kararsız kalabilirsiniz. Hafta ortasında; tatil, aşk, eğlence konularında güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Ayrıca finansal kaynaklarınızla ilgili bazı süreçler toparlanabilir. Hafta sonunda; gündelik işler, sağlık, çalışma hayatınızda ani gelişmeler gerçekleşebilir. Ayrıca mide rahatsızlıkları gerçekleşebilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Yengeç; haftaya seyahat, eğitim, yakın çevrenizle ilgili konularda yeni adımlar atarak başlayabilirsiniz. Yer değişikliği, seyahatlerle ilgili düzenlemeler yapabilirsiniz.Hafta ortasında; ev, ailenizle ilgili şanslı süreçler gerçekleşebilir. Ancak duygularınızı ifade ederken yanlış anlaşılmalar gerçekleşebilir. Hafta sonunda; tatil, aşk, çocuk, hobileriniz ön plana çıkabilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Aslan; haftaya para, kazanç ve yatırımlarınızla ilgili konularda yeni süreçlere adım atabilirsiniz. Kalıcı, uzun vadeli planlamalar yapabilirsiniz. Hafta ortasında; seyahat, eğitim, yakın çevreniz veya kardeşlerinizle ilgili konularda güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; ev, aile düzeniniz ön plana çıkabilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Başak; imaj değişikliği, ilişkilerinizle ilgili süreçlerde yenilenmeler söz konusu olabilir. Hafta ortasında; para, kazançlarla ilgili yeni gelir kaynakları ve olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; seyahat, eğitim, kardeşler ve yakın çevrenizle ilgilenebilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Terazi; haftaya sağlık, hastane, gizli düşmanlarla ilgili süreçler ön plana çıkarak başlayabilirsiniz. Kendinizi bunalmış hissedebilirsiniz. Hafta ortasında; kişisel gelişim, imajınızla ilgilenebilirsiniz. Güzelleştiğiniz bir dönemdesiniz. Hafta sonunda; maddi kaynaklarınızla ilgili kararlar alabilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Akrep; haftaya sosyal çevre, topluluk, derneklerle ilgili yenilenme süreciyle başlayabilirsiniz. Ancak çocuk, hobi konularında bazı engeller söz konusu olabilir. Hafta ortasında; sağlık, hastane veya gizli düşmanlarla ilgili konular ön plana çıkabilir. Gizli karmik ilişkiler gündeme gelebilir. Hafta sonunda; kendinize zaman ayırabilirsiniz. İmaj değişikliği, kişisel gelişiminizle ilgilenebilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Yay; haftaya iş, kariyer hayatınızda yeni süreçlere adım atabilirsiniz ancak ikilem içinde kalabilirsiniz. Hafta ortasında; sosyal çevrenizle, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Aşk konusunda güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; hastane, sağlık konuları gündeme gelebilir veya psikolojik olarak biraz negatif olabilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Oğlak; haftaya yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuksal konularla başlayabilirsiniz ve adım adım yeni süreçlere yelken açabilirsiniz. Hafta ortasında; iş, kariyer hayatınız ön plana çıkabilir. Hafta sonunda ise; sosyal çevrenizle, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Kova; haftaya finans, sağlık veya özel hayatınızla ilgili yeni gelişmelerle başlayabilirsiniz. Bazı aksilikler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; seyahat, eğitim, yurt dışı veya hukuksal süreçlerde şans sizden yana olacak. Hafta sonunda; iş, kariyer hayatınızda ani gelişmeler gerçekleşebilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Balık; haftaya evlilik, ortaklık, ilişkilerinizle ilgili yeni gelişmelerle başlayabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat. Hafta ortasında; finans, özel hayat veya sağlığınızla ilgili şanslı olacaksınız. Hafta sonunda; eğitim, seyahat, yurt dışı konuları ön plana çıkabilir. Haftanız şahane geçsin.

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