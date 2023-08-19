Haftalık burç yorumları (21 Ağustos- 27 Ağustos 2023): Dilara Yıldızhan'ın kaleminden tüm burçlar…

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 14 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 21 Ağustos- 27 Ağustos 2023 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı. Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

21 Ağustos- 27 Ağustos 2023 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya partner, evlilik yakın arkadaş konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Tatil, eğlence, aşk, çocuklarla ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; güneşin başak burcuna geçmesi ayrıca Merkür’ün de Retro yapmasıyla; çalışma hayatınız, yanınızda çalışanlar veya sağlıkla, evcil hayvanlarınızla ilgili bazı sorunlar gerçekleşebilir. Maddi açıdan ise güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Finans, yurt dışı, eğitim, seyahatlerde gündeminizde olacaktır. Hafta sonunda; iş, kariyer konuları ön plana çıkabilir. Kariyer hayatınızda güzel gelişmeler sizi bekliyor olacak. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Boğa; haftaya gündelik işler, aile, ev konuları, yanınızda çalışanlar veya sağlıkla ilgili konularla ilgilenerek başlıyorsunuz. Ani gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; güneşin başak burcuna geçmesi ayrıca Merkür’ün de Retro yapmasıyla; aşk, çocuk, tatil, eğlence konuları hayatınızda ön plana çıkabilir. Yarım kalmış konular tekrar gündeminize gelebilir. Güzel gelişmeler sizi bekliyor olacak. Ayrıca ortaklık, evlilik, mahkeme konularıyla da ilgilenebilirsiniz. Hafta sonunda; finans, yurt dışı, eğitim, seyahat gibi konular gündeminize gelebilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili İkizler; haftaya aşk, çocuk, tatil, eğlence konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Seyahat, eğitim kararı alabilirsiniz. Hafta ortasında; güneşin başak burcuna geçmesi ayrıca Merkür’ün de Retro yapmasıyla; ev, aile, gayrimenkul konuları ön plana çıkıyor olacak. Sorunlar ve aksilikler gerçekleşebilir. Dikkatli olmalısınız. Ayrıca çalışma hayatınız, sağlık konularıyla da ilgilenebilirsiniz. Hafta sonunda; partner, ortaklık, evlilik veya yakın arkadaşlarla ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Yengeç; haftaya ev, aile, gayrimenkul konularıyla başlıyorsunuz. Duygularınızı ifade ederken zorlanabilirsiniz. Hafta ortasında; güneşin başak burcuna geçmesi ayrıca Merkür’ün de Retro yapmasıyla; seyahat, eğitim, yakın çevreniz, kardeşler veya eski ilişkilerle ilgili konular ön plana çıkabilir. Ayrıca tatil, eğlence konularında şans sizinle olacak. Hafta sonunda; çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, sağlık konularıyla ilgilenebilirsiniz.

Sevgili Aslan; haftaya yakın çevre, eğitim, seyahat, kardeşlerle ilgilenerek başlıyorsunuz. Hafta ortasında; güneşin başak burcuna geçmesi ayrıca Merkür’ün de Retro yapmasıyla; para, kazançlarla ilgili konular ön plana çıkabilir. Yeni bir sözleşme veya yeni konuları ertelemenizi tavsiye ediyorum. Bu dönemi hayatınızı düzene sokmak için kullanabilirsiniz. Ayrıca ev, aile, gayrimenkulle de ilgilenebilirsiniz. Hafta sonunda; tatil, eğlence, aşk veya çocuk konuları ön plana çıkabilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Başak; haftaya para, kazançlarla ilgilenerek başlıyorsunuz. Bazı aksilikler içinde kalabilirsiniz. Hafta ortasında; güneşin başak burcuna geçmesi ayrıca Merkür’ün de Retro yapmasıyla;hayatınızın her alanında değişimler gerçekleşebilir. Eski tanıdıklar, aşklar tekrar karşınıza çıkabilir. Sağlığınıza ise dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca seyahat, eğitim konuları gündeminize gelebilir. Hafta sonunda; ev, aile konuları ön plana çıkabilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Terazi; haftaya enerjik başlıyorsunuz. Partner veya ortaklıklarla ilgili bazı sorunlar gerçekleşebilir. Hafta ortasında; güneşin başak burcuna geçmesi ayrıca Merkür’ün de Retro yapmasıyla; hastane, sağlık, bilinçaltı veya gizli düşmanlarla ilgili konular ön plana çıkabilir. Bu dönemde ruhsal olarak şifalanabilirsiniz. Bol bol kendinize zaman ayırmanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca her şeyinizi kimseye anlatmamanız da tavsiyemdir. Ayrıca para, kazançlar da ön planda olacaktır. Hafta sonunda; seyahat, eğitim, kardeşlerle ilgili konular ön plana çıkabilir.

Sevgili Akrep; haftaya duygusal olarak içe çekilerek yalnız hissederek başlayabilirsiniz. Kariyer hayatınızda ise güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; güneşin başak burcuna geçmesi ayrıca Merkür’ün de Retro yapmasıyla; topluluk, dernek, arkadaşlarınızla ilgili düzeltilmesi, onarılması gereken konuları önümüzdeki 3 haftalık süreçte onarabilirsiniz. Ayrıca eski arkadaşlar, aşklarla tekrar karşılaşabilirsiniz. Hafta sonunda; para, kazançlar ön plana çıkabilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Yay; haftaya sosyalleşerek, arkadaşlarınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat konuları ön plana çıkabilir. Hafta ortasında; güneşin başak burcuna geçmesi ayrıca Merkür’ün de Retro yapmasıyla; kariyer, iş hayatınızda bazı sorunlar gündeme gelebilir. İletişim sorunlar, yanlış anlaşılmalar, yazışmalarda e-mailler de sorunlarla uğraşabilirsiniz. Bu dönemde sakin kalmanızı tavsiye ediyorum. Hafta sonunda; kendinize zaman ayırabilirsiniz. Seyahat, eğitim konularıyla ilgilenebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Oğlak; haftaya kariyer, iş hayatınıza odaklanarak başlıyorsunuz. Bu dönemde bazı sorunlar içinde kalabilirsiniz. Hafta ortasında; güneşin başak burcuna geçmesi ayrıca Merkür’ün de Retro yapmasıyla; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukukla ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Aşk konusunda da beklenmedik gelişmeler önümüzdeki üç hafta boyunca kendini gösterecektir. Onarılması, düzeltilmesi gereken her türlü yapıyı düzeltme fırsatı bulacaksınız. Hafta ortasında; duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Ruhsal çalışmalar yapmak, seyahat etmek, yurt dışı, eğitim konularıyla ilgilenmek ruhunuzu şifalandıracaktır. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Kova; haftaya yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Hafta ortasında; güneşin başak burcuna geçmesi ayrıca Merkür’ün de Retro yapmasıyla; finans, ameliyat, sağlık, okültizm konularıyla ilgilenebilirsiniz. Ev gayrimenkulle ilgili güzel yatırım fırsatları karşınıza çıkabilir. Ayrıca kariyer hayatınızda ön planda olacak. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Balık; haftaya finans, ameliyat, sağlık konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Hafta ortasında; güneşin başak burcuna geçmesi ayrıca Merkür’ün de Retro yapmasıyla üç hafta boyunca;partner, ortaklık, evlilik veya mahkeme konuları gündeminize gelebilir. Bu süreçte biraz zorluklarla karşılaşabilirsiniz ama sonunda uzlaşma fırsatı yakalayabileceksiniz. Hafta sonunda; kariyer, iş hayatınız ön plana çıkabilir. Harika bir hafta dilerim.

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...

İLGİLİ İÇERİKLER