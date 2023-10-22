Haftalık burç yorumları (23-29 Ekim 2023): Koç, akrep, boğa... Dilara Yıldızhan'ın kaleminden tüm burçlar…

Astroloji, yıldızların ve gezegenlerin insanların yaşamlarına etkisini inceler... Çok uzun yıllardır günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasındadır. Pazartesi günü itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 23-29 Ekim 2023 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı. Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

23-29 EKİM 2023 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya sosyalleşerek, arkadaşlarınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Güneş’in akrep burcuna geçmesiyle 22 Kasım’a kadar finans, özel hayat veya sağlıkla ilgili konular ön plana çıkabilir ve harcamalarınız çok artabilir. Hafta ortasında; duygusal olarak içe çekilebilirsiniz. Çalışma hayatınızda bazı sorunlar gündeme gelebilir. Fiziksel değişim yapabilirsiniz. Hafta sonunda; haftanın en önemli göksel olayı olan 28 Ekim boğa burcundaki ay tutulması gerçekleşecek. Etkisi altı ay devam edecek. Fiziksel değişim, ilişki-ortaklık veya para konularında beklenmedik gelişmeler, sarsıcı durumlar ve sonlanmalar gerçekleşebilir. Bu dönemde maddi olarak ise dikkatli olursanız kazançlı bile çıkabilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Boğa; haftaya kariyer, iş hayatınıza odaklanarak başlıyorsunuz. Ani beklenmedik gelişmeler gerçekleşebilir. Güneş’in akrep burcuna geçmesiyle 22 Kasım’a kadar; partner, ortaklık, evlilik konuları ön plana çıkabilir. Hafta ortasında; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Sağlık konuları gündeme gelebilir. Hafta sonunda; haftanın en önemli göksel olayı olan 28 Ekim boğa burcundaki ay tutulması gerçekleşecek. Etkisi altı ay devam edecek. Sağlık, psikolojik durumlar, fiziksel değişim, ben-sen dengesi konularında belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. Sarsıcı gelişmeler ve bitişler gündeme gelebilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili İkizler; haftaya seyahat, yurt dışı, eğitim, hukuk veya uzak çevrenizle ilgili konular gündeme gelebilir. Güneş’in akrep burcuna geçmesiyle 22 Kasım’a kadar; çalışma hayatı, sağlık, evcil hayvan veya gündelik rutinlerinizle ilgili konular ön plana çıkabilir. Hafta ortasında; kariyer, iş hayatınız ön plana çıkabilir. Ayrıca sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Hafta sonunda; haftanın en önemli göksel olayı olan 28 Ekim boğa burcundaki ay tutulması gerçekleşecek. Etkisi altı ay devam edecek. Sosyal çevre, hastane, sağlık konularında bazı sonlanmalar gündeme gelebilir. Ama krizsel ilerleyecek bu süreçte özellikle maddi kaynaklarınızla ilgili dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Yengeç; haftaya finans, özel hayat, sağlık konularıyla başlıyorsunuz. Ani harcamalar gündeme gelebilir. Güneş’in akrep burcuna geçmesiyle 22 Kasım’a kadar; aşk, tatil, çocuk, hobi konuları ön plana çıkabilir. Hafta ortasında; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk veya uzak çevrenizle ilgili konular gündeme gelebilir. Kariyer hayatınızda bazı sorunlar gerçekleşebilir. Hafta sonunda; haftanın en önemli göksel olayı olan 28 Ekim boğa burcundaki ay tutulması gerçekleşecek. Etkisi altı ay devam edecek. Kariyer, iş-ev aile veya sosyal çevrenizle ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. Bu dönemde sarsıcı gelişmeler gerçekleşebilir ancak siz bu durumdan avantajlı çıkacaksınız. Ancak partner, ortaklıkla ilgili bazı yıkımlar veya dönüşümler gerçekleşebilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Aslan; haftaya ortaklık, partner, evlilik veya mahkeme konularıyla başlıyorsunuz. İş hayatınızda sarsıcı gelişmeler gerçekleşebilir. Güneş’in akrep burcuna geçmesiyle 22 Kasım’a kadar; ev, aile, gayrimenkul konuları ön plana çıkabilir. Hafta ortasında; finans, özel hayat veya sağlıkla ilgili konularda beklenmedik sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Ayrıca seyahat, eğitim planı yapabilirsiniz. Hafta sonunda; haftanın en önemli göksel olayı olan 28 Ekim boğa burcundaki ay tutulması gerçekleşecek. Etkisi altı ay devam edecek. Yer değişikliği, seyahat, yurt dışı, hukuk veya kariyer hayatınızda belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. Sarsıcı gelişmeler gerçekleşebilir. Bu dönemde sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Başak; haftaya çalışma hayatı, sağlık, gündelik rutinler veya evcil hayvanınızla ilgilenerek başlıyorsunuz. Güneş’in akrep burcuna geçmesiyle 22 Kasım’a kadar; seyahat, eğitim, kardeşler, yakın çevre konuları ön plana çıkabilir. Hafta ortasında; partner, ortaklık, finans konularıyla ilgilenebilirsiniz. Kalıcı kararlar alabilirsiniz. Seyahatleriniz artabilir. Hafta sonunda; haftanın en önemli göksel olayı olan 28 Ekim boğa burcundaki ay tutulması gerçekleşecek. Etkisi altı ay devam edecek. Finans, ödemeler, sağlık veya yurt dışı, eğitim, hukuk konularında krizsel başlayan süreçler sizin için güzel sonuçlanacak. Bu dönemde aşk, çocuk, hobilerinizle ilgili sonlanmalar gerçekleşebilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Terazi; haftaya aşk, çocuk, hobi konularıyla başlıyorsunuz. Bu dönemde harcamalarınız artabilir. Güneş’in akrep burcuna geçmesiyle 22 Kasım’a kadar; para, kazançlarınız ön plana çıkabilir ve sarsıcı gelişmeler gerçekleşebilir. Dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Hafta ortasında; çalışma hayatı, sağlık, gündelik uğraşlarınızla ilgilenebilirsiniz. Partner veya ortağınızla ortak kararlar alabilirsiniz. Hafta sonunda; haftanın en önemli göksel olayı olan 28 Ekim boğa burcundaki ay tutulması gerçekleşecek. Etkisi altı ay devam edecek. Evlilik, ortaklık, finans, ödemeler, sağlık konularında krizsel durumlar içinde kalabilirsiniz. Ev, aile konularında beklenmedik gelişmeler gerçekleşebilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Akrep; haftaya ev, aile gayrimenkul konularıyla başlıyorsunuz. Güneş’in akrep burcuna geçmesiyle 22 Kasım’a kadar; hayatınızın her alanında ön plana çıkacaksınız. Ayrıca doğum gününüz kutlu olsun. Hafta ortasında; aşk, çocuk, tatil, hobi konularında güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Çalışma hayatı, sağlık konularında da beklenmedik gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; haftanın en önemli göksel olayı olan 28 Ekim boğa burcundaki ay tutulması gerçekleşecek. Etkisi altı ay devam edecek. Çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, sağlık veya evlilik- ortaklıkla ilgili sonlanmalar, değişimler gerçekleşebilir. Bu dönemde iletişimde dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Yay; haftaya seyahat, eğitim, kardeşler veya yakın çevrenizle ilgilenerek başlıyorsunuz. İletişimde, seyahatlerde ani gelişmeler gerçekleşebilir. Güneş’in akrep burcuna geçmesiyle 22 Kasım’a kadar; içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Sağlık, hastane konuları ön plana çıkabilir. Gizli düşmanlarınız kendini gösterebilir. Hafta ortasında; ev, aile konularında sorunlar gerçekleşebilir. Ayrıca aşk, tatil, hobi konularında ise güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; haftanın en önemli göksel olayı olan 28 Ekim boğa burcundaki ay tutulması gerçekleşecek. Etkisi altı ay devam edecek. Aşk, çocuk, hobi veya çalışma hayatı, sağlıkla ilgili beklenmedik gelişmeler gerçekleşebilir. Değişim ve dönüşüme hazır olmalısınız. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Oğlak; haftaya para, kazançlarınızla ilgilenerek başlıyorsunuz. Harcamalarınız artabilir. Güneş’in akrep burcuna geçmesiyle 22 Kasım’a kadar; sosyal çevre, arkadaşlar, topluluk-derneklerle ilgili konular aktifleşebilir. Güzel gelişmeler sizinle olacak. Hafta ortasında; seyahat, eğitim, kardeşler veya yakın çevrenizle ilgili konular ön plana çıkabilir. Ani güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Ayrıca evinizle, ailenizle ilgilenebilirsiniz. Hafta sonunda; haftanın en önemli göksel olayı olan 28 Ekim boğa burcundaki ay tutulması gerçekleşecek. Etkisi altı ay devam edecek. Aşk, çocuk, hobi veya ev-aile konularında değişimler, beklenmedik sürprizler sizi bekliyor olacak. Bu dönemde değişimle uyumlanmanızı tavsiye ediyorum. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Kova; haftaya enerjik başlıyorsunuz. Aile, ev konularında beklenmedik gelişmeler gerçekleşebilir. Güneş’in akrep burcuna geçmesiyle 22 Kasım’a kadar; kariyer, iş hayatınız ön plana çıkabilir. Hafta ortasında; para, kazançlar, eğitim, seyahat konularıyla ilgilenebilirsiniz. Kazançlarınız artabilir. Hafta sonunda; haftanın en önemli göksel olayı olan 28 Ekim boğa burcundaki ay tutulması gerçekleşecek. Etkisi altı ay devam edecek. Seyahat, eğitim, yer değişikliği veya ev, aile-kariyer hayatınızda değişimler gerçekleşebilir. Bu dönemde sarsıcı durumlar içinde kalabilirsiniz. Özellikle psikolojinize dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Balık; haftaya duygusal olarak içe çekilerek, yalnız hissederek başlayabilirsiniz. Seyahat, eğitim, iletişimde sorunlar gerçekleşebilir. Güneş’in akrep burcuna geçmesiyle 22 Kasım’a kadar; seyahat, eğitim, yurt dışı, hukuk konuları ön plana çıkabilir. Hafta ortasında; enerjiniz artıyor olacak. Ayrıca maddi kazançlarınızı yeniden düzenleyebilir, yeni olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; haftanın en önemli göksel olayı olan 28 Ekim boğa burcundaki ay tutulması gerçekleşecek. Etkisi altı ay devam edecek. Para, kazançlar, eğitim, seyahat veya yakın çevrenizle ilgili sonlanmalar, değişimler gerçekleşebilir ancak bu dönemden avantajlı çıkacaksınız. Harika bir hafta dilerim.

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