Haftalık burç yorumları (24 Nisan- 30 Nisan 2023): Dilara Yıldızhan'ın kaleminden tüm burçlar…

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 24 Nisan Pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 24 Nisan- 30 Nisan 2023 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

24 Nisan- 30 Nisan 2023 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya yakın çevre, kardeşler, seyahat, eğitim konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Hafta ortasında; evinizle, ailenizle ilgili kalıcı kararlar alabilirsiniz. Ayrıca ilişki, iletişim, eğitimle ilgili konularda sorunlarınızı çözme fırsatı yakalayabilirsiniz. Aşk, çocuk, tatil konuları gündeminize gelebilir. Maddi kazançlarınızla ilgili kalıcı başlangıçlar yapabilirsiniz. Uzun vadeli yatırım yapma kararı alabilirsiniz. Hafta sonunda; çalışma hayatı, gündelik rutinler, sağlık konularıyla ilgilenebilirsiniz. Diyete başlayabilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Boğa; haftaya kazançlar, para konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Güçlü kararlar alabilirsiniz. Hafta ortasında; yakın çevre, eğitim, seyahat, kardeşlerle ilgilenebilirsiniz. Seyahat, eğitim kararı alabilirsiniz. Gizli kadın düşmanların dolduruşuna gelmemeye dikkat etmelisiniz. Evinizle, ailenizle ilgili kararlar alabilirsiniz. Sosyal çevreniz tarafından destekleneceksiniz. Hafta sonunda; aşk, çocuk, tatil, hobi konuları gündeminize gelebilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili İkizler; haftaya atak ve girişken başlıyorsunuz. Kendinizi rahat ifade edebilirsiniz. Sosyal çevrenizle ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; para, kazançlarla ilgili kalıcı kararlar alabilirsiniz. Maddi kazançlarınız artabilir. Seyahat, eğitim, kardeşlerle ilgili konular gündeminize gelebilir. Hafta sonunda; ailenizle, sevdiklerinizle zaman geçirebilirsiniz. Evinizle ilgili düzenleme yapabilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Yengeç; haftaya duygusal olarak içe çekilerek, yalnız hissederek başlayabilirsiniz. Sosyal çevrenizle beraber seyahat, yurt dışı, eğitim kararı alabilirsiniz. Hafta ortasında; kendinizi çok daha iyi hissetmeye, duygularınızı çevrenize yansıtmaya başlıyorsunuz. Aşk konularında ve kariyerinizle ilgili sorunları çözme fırsatı yakalayabilirsiniz. Kazançlarınızla, maddi konularla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Hafta sonunda; yakın çevrenizle, kardeşlerinizle iletişime geçebilirsiniz. Seyahat, eğitim kararı alabilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Aslan; haftaya sosyalleşerek veya arkadaşlarınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında; duygusal olarak içe çekilebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili kalıcı kararlar alabilirsiniz. Fiziksel değişim yapabilirsiniz. Kariyer hayatınızda kalıcı, gelecek vadeden gelişmeler gerçekleşebilir. Aşk konusunda ise şans sizinle olacak. Hafta sonunda; kazançlar, çalışma hayatı konuları gündeminize gelebilir. Maddi kazançlarınızla ilgili düzenleme yapabilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Başak; haftaya kariyerinize, iş hayatınıza odaklanarak başlayabilirsiniz. Hayal kırıklıkları gerçekleşebilir. Hafta ortasında; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Kariyer hayatınızdaki gelişmelerle maddi kaynaklarınızla ilgili sorunları düzeltme fırsatı yakalayabilirsiniz. Ruhsal çalışmalar yapmak, içe dönmek için güzel bir zaman dilimindesiniz. Hafta sonunda; enerjik, atak olacaksınız. Çevrenize karşı duyarlı olabilirsiniz. Fiziksel değişim yapabilirsiniz. Kendinizle ilgilenebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Terazi; haftaya yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında; kariyer hayatınız ön plana çıkabilir. Kalıcı kararlar alabilirsiniz. Sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Hafta sonunda; duygusal olarak yalnız hissedebilirsiniz. Kronik rahatsızlıklarınız nüksedebilir. Bitkisel çaylar, aroma terapi gibi yöntemlerle şifalanabilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Akrep; haftaya finans, ameliyat, sağlık, cinsellik konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. İlişki ve para konularında sorunlarınız azalmaya başlıyor. Hafta ortasında; yurt dışı, uzak mesafe seyahat, hukuk, eğitim konuları gündeminize gelebilir. Kariyer hayatınızda bazı aksilikler gerçekleşebilir. Kadınlara dikkat. Hafta sonunda; sosyalleşebilirsiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Yay; haftaya partner, ortaklık, evlilik, mahkeme konularıyla başlayabilirsiniz. Aşk konusunda yaralarınız şifalanıyor. Hafta ortasında; finans, sağlık konuları gündeminize gelebilir. Harcamalarınız artabilir. Yurt dışı, seyahat, eğitim, hukuk konularında şans sizinle olacak. Ev, aile, gayrimenkul konularında kalıcı kararlar alabilirsiniz. Hafta sonunda; çok çalışabilirsiniz. İş hayatınıza odaklanabilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Oğlak; haftaya çalışma hayatınızla, sağlık konularıyla, evcil hayvanlarınızla ilgilenerek başlıyorsunuz. Aşk hayatınızda ve çalışma hayatınızda sorunlarınızın azaldığı bir dönemdesiniz. Hafta ortasında; partner, ortaklık, evlilik, mahkeme konuları gündeminize gelebilir. Finans, kredi konularında şanslı olacaksınız. Sağlığınızla veya ameliyatla ilgili gündemler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk alanlarında kararlar alabilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Kova; haftaya aşk, çocuk, tatil, borsa konularında şans ve fırsatlarla karşılaşarak başlıyorsunuz. Hafta ortasında; çalışma hayatınızda, sağlık konularında veya evcil hayvanlarınızla ilgili ani gelişmeler gerçekleşebilir. Diyete başlayabilirsiniz. Mide rahatsızlıkları gerçekleşebilir. Ortak veya partnerinizle beraber seyahat edebilirsiniz. Eğitim konularıyla ilgilenebilirsiniz. Hafta sonunda; finans, okültizm, ameliyat konularıyla ilgili ani gelişmeler gerçekleşebilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Balık; haftaya ev, aile, gayrimenkul konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında; aşk, çocuk, rutin gündelik işler, tatil konularında şans sizinle olacak. Sağlıkla ilgili ani sorunlar gündeme gelebilir. Yanınızda çalışanlarla anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Hafta sonunda; sevgilinizle, yakın arkadaşınızlaveya ortağınızla zaman geçirebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

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