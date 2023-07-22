Haftalık burç yorumları (24 Temmuz- 30 Temmuz 2023): Dilara Yıldızhan'ın kaleminden tüm burçlar…

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 24 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 24 Temmuz- 30 Temmuz 2023 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı. Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

24 Temmuz- 30 Temmuz 2023 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya ilişki, partner, ortaklık konularına odaklanarak başlıyorsunuz. Aşk, çocuk, hobi, tatil konularında şans sizinle olacak. Kariyer hayatınızda ise bazı krizsel süreçler içinde kalabilirsiniz. Hafta ortasında; finans, para, ameliyat veya okültizm konuları ön plana çıkabilir. Harcamalarınız artabilir. Sağlık olarak ise güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz. Aşk, çocuk, tatil, hobilerinizle ilgili önünüz açık olacak. Ayrıca çalışma hayatınızda çok çalıştığınız ama çalıştığınızın karşılığını da alma fırsatı bulabileceğiniz üç hafta sizi bekliyor olacak. Harika bir hafta geçirmenizi dilerim.

Sevgili Boğa; haftaya çalışma hayatı, gündelik rutinler veya evcil hayvanınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Sağlık konuları ön plana çıkabilir. Ailenizle ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukukla ilgili krizsel süreçler içinde kalabilirsiniz. Hafta ortasında; partner, ortaklık, mahkeme konuları ön plana çıkabilir ve aile içinde bazı anlaşmazlıklar gerçekleşebilir. Sosyal çevrenizin desteği ise sizinle olacak. Hafta sonunda; finans, ödemeler, borçlar veya ameliyat konuları gündeminize gelebilir. Aile, ev konularında finansal açından yatırım fırsatı elde edebilirsiniz. Harika bir hafta geçirmenizi diliyorum.

Sevgili İkizler; haftaya aşk, tatil, çocuk, hobi konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Finansal açıdan bazı krizsel süreçler içinde kalabilirsiniz. Borçlarınıza dikkat etmeniz gerekebilir. Seyahat, eğitim konularında ise şans sizinle olacak. Hafta ortasında; çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar ön plana çıkarken onlarla iletişim sorunlar içinde kalabilirsiniz. İş hayatınızda ise kalıcı destekler sizinle olacak. Hafta sonunda; partneriniz, ortağınız veya yakın arkadaşınızla zaman geçirebilirsiniz. Beraber seyahat edebilirsiniz. Eğitim konularıyla ilgilenebilirsiniz. Fikirsel uyum sağlayabilirsiniz. Harika bir hafta geçirmenizi diliyorum.

Sevgili Yengeç; haftaya ev, aile, gayrimenkul konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Partner, yakın arkadaş veya açık düşmanlarınızla bazı sorunlar içinde kalabilirsiniz. Maddi açıdan ise güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; tatil, aşk, flört, hobileriniz ön plana çıkabilir ancak bu konulardan dolayı harcamalarınız artabilir. Yurt dışı, eğitim, seyahat konularında ise şans sizinle olacak. Kalıcı , uzun vadeli kararlar alabilirsiniz. Hafta sonunda; çalışma hayatı, gündelik rutinleriniz ön plana çıkabilir. Maddi açıdan gelirlerinizi arttıracak iş fırsatları karşınıza çıkabilir. Harika bir hafta geçirmenizi diliyorum.

Sevgili Aslan; haftaya seyahat, kardeşler, yakın çevrenizle ilgilenerek başlıyorsunuz. Çalışma hayatı veya sağlık konularında beklenmedik krizsel süreçler içinde kalabilirsiniz. Hafta ortasında; ev, aile, gayrimenkul konuları ön plana çıkabilir. Aile içinde bazı aksilikler gerçekleşebilir. Finansal açıdan ise yatırım yapma fırsatı elde edebilirsiniz. Hafta sonunda; aşk, çocuk, tatil, hobi konuları ön plana çıkıyor olacak. Harika bir hafta geçirmenizi diliyorum.

Sevgili Başak; haftaya para, kazançlar ön plana çıkarken hobi, sanat, tatil, çocuk konularından dolayı harcama yapmak zorunda kalabilirsiniz. Aşk konusunda ise beklenmedik şanslar sizinle olacak. Hafta ortasında; yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat konuları gündeminize gelebilir. Partnerinizle beraber harekete geçebilirsiniz. Ancak iletişimde bazı sorunlar gerçekleşebilir. Hafta sonunda; ev, aile, gayrimenkul konuları ön plana çıkıyor olacak. Ailenizle, sevdiklerinizle zaman geçirebilirsiniz. Harika bir hafta diliyorum.

Sevgili Terazi; haftaya enerjik, atak başlıyorsunuz. Sosyal çevrenizle zaman geçirebilirsiniz. Aile içinde ise bazı sorunlar gerçekleşebilir. Hafta ortasında; para, kazançlarınızla ilgili yeni gelişmeler gerçekleşebilir. Maddi kaynaklarınızla ilgili yapılanma yapabilirsiniz. Ayrıca sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir. Hafta sonunda; seyahat, eğitim, kardeşler ön plana çıkıyor olacak. Sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Gizli düşmanlara ise dikkat etmelisiniz. Arkanızdan söylenenleri duyacağınız üç hafta sizi bekliyor olacak. Harika bir hafta geçirmenizi diliyorum.

Sevgili Akrep; haftaya yalnız hissederek, duygularınızı içe atarak başlayabilirsiniz. Kariyer hayatınızda ise bazı krizel süreçler gerçekleşebilir fakat ilahi koruma sizinle olacak. İletişim, seyhatlerde ise dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Hafta ortasında; kendinizi enerjik, atak hissedeceksiniz. Partnerinizle bazı sorunlar gerçekleşebilir. Sosyal çevrenizin desteği sizinle olacaktır. Aşk, çocuk, tatil, hobi konularında ise kalıcı kararlar alabilirsiniz. Hafta sonunda; para, kazançlar ön plana çıkabilir. Kariyer hayatınızda yeni maddi kazanç fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz.

Sevgili Yay; haftaya sosyalleşerek, arkadaşlarınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat konuları gündeminize gelebilir. Maddi açıdan ise krizsel bir süreç içinde olabilirsiniz. Maddi kayıplara uğramamak için dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Hafta ortasında; duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Duygularınızı yansıtmakta zorlanabilirsiniz Yurt dışı, eğitim, seyahat konuları gündeminize gelebilir. Ailenizin desteği sizinle olacak. Hafta sonunda; enerjiniz artıyor olacak. Seyahat, yurt dışı, aşk konularında şans sizinle, fırsatlarınızı kaçırmayın derim. Harika bir hafta geçirmenizi diliyorum.

Sevgili Oğlak; haftaya kariyer, iş odaklı başlıyorsunuz. Bazı krizsel süreçler içinde kalabilirsiniz. Finans, özel hayat, sağlık konularında ise şans sizinle olacak. Hafta ortasında; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Güçlü hissedebilirsiniz. Arkadaşlarınıza destek olabilirsiniz. Eğitim, seyahat, yurt dışı konuları gündeminize gelebilir. Kalıcı kararlar alabilirsiniz. Hafta sonunda; duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız hissedebilirsiniz. Ruhsal çalışmalar yapmak, seyahat etmek, felsefe gibi konularla ilgilenmek ruhunuza iyi gelecektir. Eğitim, seyahatlerde bazı aksilikler gerçekleşebilir. Finansal, aşk konularında ise şans sizinle olacak. Harika bir hafta geçirmenizi diliyorum.

Sevgili Kova; haftaya yurt dışı, eğitim, seyahat, uzak çevre veya hukuk konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Bazı gizli düşmanlarınızın manipülasyonlarına uğrayabilirsiniz. Ancak partner, ortaklık, evlilik konularında şans sizinle olacak. Hafta ortasında; kariyer hayatınız ön plana çıkarken kariyer hayatınızı etkileyen bazı aksilikler gerçekleşebilir. Maddi açıdan ise kalıcı gelir fırsatları elde edebilirsiniz. Harcamalarınız artabilir. Hafta sonunda; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Ancak harcamalarınız artabilir. Harika bir hafta geçirmenizi diliyorum.

Sevgili Balık; haftaya finans, borçlar, ödemeler, özel hayat veya ameliyat konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Sosyal çevrenizin manipülasyonu finansal açıdan sizi sarsabilir. Çalışma hayatınızda, yanınızda çalışanların desteği ise sizinle olacak. Hafta ortasında; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları ön plana çıkabilir. Bu dönemde sağlıkla ilgili bazı sorunlar gerçekleşebilir. Partnerinizle beraber seyahat edebilirsiniz. Hafta sonunda; kariyer, iş hayatınız ön plana çıkıyor olacak. Yanınızda çalışanların desteği sizinle olacak. Aşk konusunda da fırsatlarınız var. Harika bir hafta geçirmenizi diliyorum.

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