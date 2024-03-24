Haftalık burç yorumları (25-31 Mart 2024): Bu hafta burçları neler bekliyor?

Pazartesi günü itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki 25-31 Mart 2024 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı. Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

25-31 MART 2024 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili koç: ay tutulmasıyla tüm hafta boyunca; evlilik, ortaklık veya çalışma hayatı, sağlık alanlarında değişimler gerçekleşebilir. Bu dönemde sosyal çevrenizden ve iş hayatınızdaki gelişmeler size güç katabilir. Sağlık ve maddi konularda olumlu gelişmeler gerçekleşebilir.

Sevgili Boğa; ay tutulması etkisiyle tüm hafta boyunca; aşk, çocuk, sağlık veya çalışma hayatınızda belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. Bu dönemde iş hayatınızda değişimler tetiklenebilir. Ayrıca yurt dışı, eğitim, seyahat alanlarında da destekleneceksiniz. Sosyal çevrenizin desteği sizinle olacak.

Sevgili İkizler; ay tutulması etkisiyle tüm hafta boyunca; aşk, çocuk, ev, aile konularında belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. Değişimler gerçekleşebilir. Ayrıca iş hayatınızda ve aşk hayatınızda da küllerinizden doğabilirsiniz. Biilinciniz bir üst seviyeye geçebilir, manevi gelişmeler gerçekleşebilir.

Sevgili Yengeç ay tutulması etkisiyle tüm hafta boyunca; ev, aile, taşınmaz, araba veya yakın çevre, kardeşler, seyahatler, yer değişikliği gibi konular gündeme gelebilir. Hem finansal alanda güçlü gelişmeler gerçekleşebilir. Yurt dışı, eğitim, seyahatler veya ülke- şehir değişikliği gerçekleşebilir.

Sevgili Aslan ay tutulması etkisiyle tüm hafta boyunca; para, kazançlar, yakın çevre, eğitim, kardeşler veya yer değişikliği gibi konularda güçlü gelişmeler gerçekleşebilir. Bu dönemde sağlık, finans, ilişkinizde değişim ve dönüşüm gerçekleşebilir.

Sevgili Başak ay tutulması etkisiyle tüm hafta boyunca; fiziksel değişim, imaj değişikliği veya para, maddi kazançlarınızda sonlanmalaar ve yenilikler gerçekleşebilir. Ayrıca evlilik, ortaklık veya ilişkilerinizde kalıcı, güzel gelişmeler gerçekleşebilir.

Sevgili Terazi ay tutulması etkisiyle tüm hafta boyunca; hastane, sağlık, bilinçaltı veya vizyon, sosyal kimlik, fiziksel değişim konularında güçlü gelişmeler gerçekleşebilir. Bu dönemde aşk, sağlık, çalışma hayatınızda güzel ve kalıcı gelişmeler gerçekleşebilir.

Sevgili Akrep ay tutulması etkisiyle tüm hafta boyunca; sosyal çevre, topluluk, bilinçaltı, hastane, sağlık konuları gündeme gelebilir. Aile, ev konularında güçlü gelişmeler gerçekleşebilir. Çocuk, aşk, tatil gibi konularda ise şaşırtıcı güzel gelişmeler gerçekleşebilir.

Sevgili Yay; ay tutulması etkisiyle tüm hafta boyunca; kariyer, iş, sosyal çevre, topluluklarda yeni ve güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Maddi kaynaklarınızda güçlü destekler alabilirsiniz. Ayrıca ev,aile, gayrimenkulle ilgili kalıcı güzel gelişmeler gerçekleşebilir.

Sevgili Oğlak ay tutulması etkisiyle tüm hafta boyunca; kariyer, iş veya yurt dışı, seyahat, hukuksal konularla ilgili bazı süreçlerin bitiş ve sonlanmalar gerçekleşebilir. Bu dönemde güçlü kararlar alabilirsiniz. Ayrıca yakın çevre, eğitim, seyahat, kardeşlerle ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Önemli kararlar alabilirsiniz.

Sevgili Kova ay tutulması etkisiyle tüm hafta boyunca; finans, sağlık veya yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuksal alanda güçlü gelişmeler gerçekleşebilir. Bu dönemde maddi kaynaklarınızla ilgili kalıcı gelir kaynakları gündeme gelebilir.

Sevgili Balık ay tutulması etkisiyle tüm hafta boyunca; finans, sağlık veya ortaklık, evlilik, ilişkilerde yeni bir döneme adım atabilirsiniz. Sosyal çevrenizden güçlü destekler alabilirsiniz. Ayrıca kendinize zaman ayırabilir, kişisel gelişim alanına yönelebilirsiniz. Fiziksel değişim yapabilirsiniz.

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