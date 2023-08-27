Haftalık burç yorumları (28 Ağustos- 3 Eylül 2023): Dilara Yıldızhan'ın kaleminden tüm burçlar…

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 28 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 28 Ağustos- 3 Eylül 2023 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı. Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

28 AĞUSTOS- 3 EYLÜL 2023 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya kariyer hayatınızla ilgili meselelere odaklanarak başlıyorsunuz. Krizsel durumlarla karşılaşabilirsiniz. Hafta ortasına doğru sosyal aktivitelere yönelebilir ve arkadaşlarınızla vakit geçirebilirsiniz. Harcamalarınızda artış olabilir. Aşk, tatil ve çocuklarla ilgili beklenmedik gelişmelere hazır olun. Duygusal olarak kendinizi içe dönük hissedebilir, yalnızlık arayışı içine girebilirsiniz. Hafta sonu enerjiniz yüksek olacak; tatil, eğlence ve aşkla ilgili olumlu gelişmelere açık olun. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Boğa; haftaya seyahat, eğitim ya da yurt dışı planlarıyla başlayabilirsiniz. Aniden ortaya çıkan durumlarla karşılaşabilirsiniz. Hafta ortasına gelindiğinde kariyerinizde bazı değişiklikler olabilir ve duygusal olarak kendinizi güvensiz hissedebilirsiniz. Arkadaşlarınızla vakit geçirme fırsatı bulabilirsiniz. Aşk, çocuklar ve tatil konularında şans yanınızda olacak. Hafta sonu ise kendinizi daha içe dönük hissedebilirsiniz. Fiziksel aktiviteler, ruh halinizi yükseltebilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili İkizler; haftanız finansal konular, miras, ödemeler veya sağlıkla başlayacak. Ev veya aile ile alakalı maddi yatırımlar gündeminize gelebilir. Hafta ortasında yurt dışı planları, seyahatler, eğitim veya hukuki meselelerle ilgilenmeniz gerekebilir. Kariyerinizde bazı fikir ayrılıkları yaşanabilir. Otorite figürleriyle anlaşmazlıklar olabilir. Hafta sonu arkadaşlarınızla sosyalleşme şansınız olacak. Seyahat veya eğitim planları yapabilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Yengeç; haftaya partnerlik ve ortaklık konularına odaklanarak başlıyorsunuz. Hafta ortasında finansal meseleler, ödemeler ve sağlıkla ilgili önemli konular gündeminizi oluşturabilir. Harcamalarınızda artış görebilirsiniz. Yurt dışı, seyahat ve eğitimle ilgili kalıcı kararlar alabilirsiniz, fakat seyahatlerde dikkatli olmanızda fayda var. Hafta sonu ise kariyeriniz ve işiniz ön planda olacak. Maddi fırsatlarla karşılaşabilir, sosyal çevrenizden kaynaklı harcamalarda bulunabilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Aslan; haftanıza çalışma hayatı, sağlık ve çalışma arkadaşlarınızla ilgili meselelerle başlamaktasınız. Beklenmedik durumlarla karşılaşabilirsiniz. Hafta ortasında partnerlik, evlilik ve işbirliği konuları gündeminizde olabilir. Bazı aksilikler yaşansa da önemli değişiklikler de söz konusu. Hafta sonuna doğru yurt dışı ve seyahat planlarıyla ilgili olumlu gelişmelere açık olun, ancak iletişim konusunda dikkatli olun. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Başak; haftanızı aşk, çocuklar, tatil ve eğlence konularıyla dolu başlayabilirsiniz. Şans sizin yanınızda. Hafta ortasında çalışma ve sağlık konularıyla ilgili sürprizlere hazır olun. Aşk hayatınızda bazı dikkat gerektiren durumlar olabilir. Hafta sonu finansal konular, ödemeler veya sağlıkla ilgili beklenmedik durumlar yaşanabilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Terazi; haftaya ev, aile ve gayrimenkul konularıyla başlamaktasınız. Sorumluluklarınızda artış hissedebilirsiniz. Hafta ortasında ise aşk, çocuklar ve tatil konularında şans sizinle birlikte. Sosyal çevrenizle ilgili ufak tefek sorunlara rağmen destekleniyorsunuz. Hafta sonuna doğru ise partnerlik ve ortaklık konuları gündeminizi meşgul edebilir. Bir seyahate çıkabilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Akrep; haftaya seyahat, eğitim ve yakın çevre meseleleriyle dolu başlıyorsunuz. Karşınıza çıkabilecek krizlere rağmen, içsel gücünüzle üstesinden geleceksiniz. Hafta ortasında ev, aile ve gayrimenkul konuları sorun yaratabilir, fakat iş hayatınızda olumlu değişiklikler sizi bekliyor. Hafta sonu, gündelik hayatınız, sağlık ve çalışma konuları gündeminizi oluşturabilir. Sağlığınıza ekstra dikkat etmekte fayda var. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Yay; haftaya mali konular üzerinde yoğunlaşarak başlıyorsunuz. Ödemelerinizde dikkatli olmalısınız. Hafta ortasında kardeşleriniz, eğitim ve seyahatler gündeminizi meşgul edecek. Bazı zorluklar yaşanabilir, fakat baş edebileceğinizden eminim. Hafta sonu ise aşk, tatil ve eğlenceye zaman ayırabilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Oğlak; haftaya enerjiniz yüksek başlıyorsunuz. Ancak agresif bir yaklaşımdan kaçınmalısınız. Hafta ortasında mali durumunuzu gözden geçirebilir, seyahat ya da eğitimle ilgili kararlar alabilirsiniz. Hafta sonu, aileyle zaman geçirirken, anlaşmazlıklara dikkat edin. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Kova; haftaya duygusal bir başlangıç yapabilirsiniz. Hafta ortasında enerjiniz yüksek olacak, fakat partnerinizle bazı çatışmalara hazır olun. Ancak beraber yaptığınız planlar size yeni fırsatlar sunabilir. Hafta sonu ise iletişimde dikkatli olmalısınız. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Balık; haftaya sosyal bir başlangıç yapabilirsiniz, ancak sosyal çevrenizdeki krizlere dikkat edin. Hafta ortasında ruhsal çalışmalar sizi yeniden enerjilendirebilir. Partnerinizle orta yolu bulabileceğinizden eminim. Hafta sonu mali konular gündeminizi alabilir ve çalışma hayatınızda olumlu gelişmelere açık olun. Harika bir hafta dilerim.

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