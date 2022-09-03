Haftalık burç yorumları (5 Eylül- 11 Eylül 2022): Aşk, kariyer, sağlık yorumları...

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 5 Eylül Pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 5 Eylül- 11 Eylül 2022 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

5 Eylül- 11 Eylül 2022 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya kariyer ve iş hayatınıza odaklanarak başlayabilirsiniz ama sorunlar yaşanabilir. Venüs’ün Başak burcuna geçmesiyle; çalışma hayatı ve gündelik hayatınızda kadınlardan yardım görebilir. Daha rahat bir dönem geçirebilirsiniz. Sağlık olarak da şifalanabilirsiniz. Ayrıca diyete başlamak için güzel bir dönemde olacaksınız. Hafta ortasında; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. 10 Eylül Dolunayı ile; sağlık ve psikolojiniz ön plana çıkabilir. Zehirlenmelere karşı açık olabilirsiniz, ayrıca bulaşıcı hastalıklardan dolayı rahatsızlanabilirsiniz. Ama bu dönemde beklenmedik fırsatlarla maddi kazançlarınız artabilir. Ayrıca ilişki ya da ortaklığınızla ilgili karar alabilirsiniz. Eski konular gündeminize gelebilir ve anlaşma sağlayabilirsiniz. 10 Eylülde başlayacak Merkür Retro’sundan dolayı; ortaklık, ikili ilişkiler konusunda ve çalışma hayatınızla ilgili iletişimde zorluklar yaşayabilirsiniz. Eylül ayı boyunca etkisini gösterecek olan Merkür Retro size artık görüşmediğiniz kişileri geri getirebilir. Bu kişiler ise; eski partner, arkadaş, iş arkadaşı olabilir. Daha önceden planladığınız ama imza atmadığınız konularla ilgili kararlar da alabilirsiniz. Haftayı kendinizle ilgilenerek, dinç ve aktif olarak kapatıyorsunuz. Güzel bir hafta dilerim.

Sevgili Boğa; haftaya yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Venüs’ün Başak burcuna geçmesiyle; aşk, çocuk, hobi, tatil konularında güzel bir döneme giriyorsunuz. Hafta ortasında; kariyer hayatınız ön plana çıkabilir ama sorunlara dikkat etmelisiniz. 10 Eylülde başlayacak Merkür Retro’sundan dolayı; ortaklık çalışma hayatınızda, aşk, hobi, çocuk konularında iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Yapılacak sözleşme ve projelerde aksilikler kendini gösterebilir. Eski projeler, eski aşklar yeniden gündeminize gelebilir. Daha önceden başladığınız ama yarım bıraktığınız işleri tamamlamak için ise güzel bir süreç yaşayabilirsiniz. 10 Eylül Dolunayı ile; sosyal çevrenizle, arkadaşlarınızla ilgili sonlanmalar yaşanabilir ve hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz ama bir taraftan da farkındalığınızı arttıracak olaylar içinde kalarak yeniye yer açabilirsiniz. Ayrıca aşk, çocuk konularında geçmişte kalan durumlar yeniden gündeminizi meşgul edebilir, eski aşklar tekrar karşınıza çıkabilir. Haftayı içe çekilerek yalnız kalarak kapatıyorsunuz. Ruhsal çalışmalar yapmak için güzel bir gündesiniz. Güzel bir hafta dilerim.

Sevgili İkizler; haftaya iş, finansal durumunuzla ilgilenerek başlıyorsunuz. Venüs’ün Başak burcuna geçmesiyle; ilişkilerde sevginin yerini mantık almaya başlıyor. Aile içinde ise sorunlar olsa bile aile içi huzurunuz korunacak. Eğer yalnızdanız ailenize yakın biri karşınıza çıkabilir. Hafta ortasında iş hayatında huzursuz hissedebilirsiniz ayrıca maddi durumunuzda dikkatli olmanız gerekecek. Eğitim, seyahat, yurt dışı, hukuk konuları gündeminize gelecektir ve istediğiniz fırsatları yakalayabileceksiniz. 10 Eylül dolunayı etkisiyle 15 gün boyunca; iletişime çok dikkat etmelisiniz ayrıca kariyer hayatınızda belirsiz olan konular sonuca ulaşırken sizi zorlayabilir. 10 Eylülde başlayacak Merkür Retro’sundan dolayı; ortaklık aşk, hobi, çocuk, eğlence, aile ve evinizle ilgili konularda anlaşmazlıklar yaşanabilir. Daha önceden bitirilmemiş ve yarım bırakılmış konular gündeminize gelebilir. Eski aşklar karşınıza çıkabilir. Hobinizle ilgili yarım bıraktığınız konuları bu süreçte tamamlayabilirsiniz. Haftayı sosyalleşerek, arkadaşlarınızla zaman geçirerek kapatıyorsunuz. Güzel bir hafta dilerim.

Sevgili Yengeç; haftaya partner, ortak ya da yakın arkadaşlarınızla ilgilenerek başlıyorsunuz. Venüs’ün Başak burcuna geçmesiyle; yakın çevre, kardeşlerle aranız daha iyi hale gelebilir. Eğitim ve medya alanında kadınlardan yardım görebilirsiniz. Ayrıca iletişimde daha tatlı dilli olabilirsiniz. Eğer yalnızsanız karşınıza yakın çevrenizden biri çıkabilir. Hafta ortasında maddi kaynaklar, finansal durumunuz ve sağlık konusunda alabilirsiniz. 10 Eylülde başlayacak Merkür Retro’sundan dolayı; ortaklık aile, ev ve ilişkilerinizle ilgili konularda iletişim sorunlar gerçekleşebilir. Bu dönemde çok alınganlık yaparak, duygusal olarak olaylara yaklaşabilir ve yanlış anlayabilirsiniz. Ayrıca ev ya da ailenizle ilgili daha önceden planladığınız ama hayata geçirmediğiniz konularda karar alabilirsiniz. Eski aşklar karşınıza çıkabilir. İlişkinizde söylenmemiş konular gündeme gelebilir. 10 Eylül Dolunayı ile; yurt dışı, eğitim, uzak akrabalar, seyahat, hukuk konularıyla ilgili beklenmedik güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Eğer belirsiz konular var ise, bu konular belirli hale gelecektir. Ayrıca sosyal çevrenizden de beklenmedik destekler alabilirsiniz. Sosyal çevrenizi değiştirebilir, yeni insanları hayatınıza dahil edebilirsiniz. Haftayı kariyer ve iş hayatınıza odaklanarak kapatabilirsiniz ve sorunlar gerçekleşebilir. Güzel bir hafta dilerim.

Sevgili Aslan; haftaya çalışma hayatı, gündelik işler ve yanınızda çalışanlarla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Venüs’ün Başak burcuna geçmesiyle; maddi kaynaklarınızda gelirleriniz artabilir. Ticaret yapıyorsanız daha çok para kazanabilirsiniz. Ayrıca kadınlardan yardım görebilirsiniz. Hafta ortasında; yakın çevre, kardeşlerle iletişiminiz artabilir. Eğitim konusu gündeminize gelebilir. Kısa seyahatler gerçekleştirebilirsiniz.10 Eylülde başlayacak Merkür Retro’sundan dolayı; ortaklık yakın çevre, kardeşler, eğitim ve seyahatlerde aksiliklerle karşılaşabilirsiniz. Daha önceden planladığınız eğitim ya da seyahat var ise bunlarla ilgili doğru bir süreçte olacaksınız. Ayrıca maddi kaynaklarınızla ilgili de yeni kararlar alabilirsiniz. Para konusunda yeni sözleşme yapacaksınız dikkatli olmanızı tavsiye ederim. 10 Eylül Dolunayı ile; para, borç, ödeme, vergi, nafaka, tazminat ya da kredi konularında ani beklenmedik kararlar alabilirsiniz. Ani para girişleri gerçekleşebilir. Kariyer hayatınızla ilgili beklenmedik başlangıçlar yaşayabilirsiniz. Yani terfi ya da yeni bir iş teklifi alabilirsiniz. Perde arkasında Merkür Retro olduğu için dikkatli olun ama fırsatlarınızı da kaçırmayın derim. Haftayı seyahat, eğitim, yurt dışı konularıyla kapatıyorsunuz. Güzel bir hafta dilerim.

Sevgili Başak; haftaya aşk, çocuk, hobi, eğlence ya da tatil konularıyla başlayabilirsiniz. Venüs’ün Başak burcuna geçmesiyle; kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Güzelleşmek, kendinizle ilgilenmek, fiziksel değişim yapmak için olumlu bir zaman dilimine giriyorsunuz. Hayatın her alanından da size karşı ilgi artacaktır. Hafta ortasında; çalışma hayatı, gündelik işler ve sağlık konuları gündeminizi meşgul edebilir.10 Eylülde başlayacak Merkür Retro’sundan dolayı; ortaklık maddi kaynaklarınızla ilgili önceden planladığınız konular tekrar gündeminize gelebilir ve belirsiz konularda karar alabilirsiniz. Ama bu dönemde yepyeni bir işe başlamak, yepyeni bir anlaşmaya imza atmak için uygun bir dönemde değilsiniz. Eğer maddi konuları içeren yeni bir anlaşma yapacaksanız da dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Daha sonrasında revize etme ihtimaliniz yüksek olacaktır. Ayrıca eski ilişkiler de tekrar karşınıza çıkabilir. 10 Eylül Dolunayı ile; partner, aşk, ilişki ya da ortaklıkla ilgili ani sürprizler gerçekleşebilir. Partner ya da ortakla yurt dışı planı, eğitim kararı, seyahat kararı alabilirsiniz. Ama bu dönemde sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Eğer bekarsanız evlilik kararı alabilirsiniz. Haftayı; finans, maddi kaynaklar, ameliyat ya da sağlık konularıyla kapatıyorsunuz. Güzel bir hafta dilerim.

Sevgili Terazi; haftaya aile ve ev hayatınızla ilgilenerek başlıyorsunuz ve aile içinde sorunlar gerçekleşebilir. Venüs’ün Başak burcuna geçmesiyle; aşk ilişkilerinizi gizli kapaklı yaşayabilirsiniz. Ayrıca gizli kadın düşmanlarınız gün yüzüne çıkabilir. Platonik aşklar kendini gösterebilir. Haftaya ortasında; aşk, çocuk, tatil, hobi konularıyla ilgilenebilir ve güzel zaman geçirebilirsiniz. 10 Eylülde başlayacak Merkür Retro’sundan dolayı; ortaklık hayatınızın her alanında iletişim konusunda daha aktif olacaksınız. Geçmişte söyleyemediklerinizi dile getirebilirsiniz. Ayrıca hayatınızın her alanında görüşmediğiniz kişiler karşınıza çıkabilir. Daha önceden planladığınız ama yarım kalmış işleri de tamamlayabilirsiniz. 10 Eylül Dolunayı ile; çalışma ve iş hayatınızla ilgili belirsizlikler belirli hale gelecek. Daha önceden planladığınız işle ilgili durumlar sonuçlanabilir. Ayrıca maddi kaynaklarınızı olumlu etkileyecek gelişmeler de gerçekleşebilir. Haftayı partner ya da ortakla ilgilenerek kapatıyorsunuz. Güzel bir hafta dilerim.

Sevgili Akrep; haftaya yakın çevre, kardeşlerle iletişim kurarak başlayabilirsiniz. Eğitim ve seyahat konuları gündeminize gelebilir. Venüs’ün Başak burcuna geçmesiyle; sosyal çevre ve arkadaşlarınızla daha çok zaman geçirebilir, yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Aşk sizi sosyal çevrenizden bulabilir. 10 Eylülde başlayacak Merkür Retro’sundan dolayı; ortaklık gizli kalmış ne varsa önünüze serilebilir. Sizin arkanızdan konuşulanlar açığa çıkabilir. Ayrıca bu süreçte içsel konuşmalarınız çok artabilir. Yazmak, kitap okumak size iyi gelecektir. Görüşmediğiniz arkadaşlarınız ya da ex ilişkiler karşınıza çıkabilir. 10 Eylül Dolunayı ile; aşk, çocuk, hobi ve evlilikle ilgili belirsiz olan konular belirli hale gelecektir. Eğer bekarsanız evlilik kararı alabilirsiniz. Sosyal çevre ve ailenizle ilgili ise ufak tefek sorunlar gerçekleşebilir. Haftayı çalışma hayatı ve gündelik işlerle ilgilenerek kapatıyorsunuz. ; diyete başlayabilirsiniz. Güzel bir hafta dilerim.

Sevgili Yay; haftaya maddi kaynaklar, para ve iş hayatınızla ilgilenerek başlıyorsunuz. Venüs’ün Başak burcuna geçmesiyle; kariyer ve iş hayatınız daha huzurlu hale gelebilir. İş hayatınızda kadınlardan yardım görebilirsiniz. Ayrıca aşk sizi iş hayatınızdan bulabilir. Hafta ortasında; yakın çevre ve kardeşlerle iletişiminiz artabilir. Kısa seyahat ve eğitim konuları gündeminize gelebilir.10 Eylülde başlayacak Merkür Retro’sundan dolayı; ortaklık sosyal çevreniz ve iş hayatınızla ilgili geçmişten konuşulan ama bitirilemeyen konular tekrar gündeme gelebilir. Yarım kalan işler tamamlanabilir. Yeni bir iş anlaşması da yapabilirsiniz ama dikkatli olmalısınız. Ayrıca görüşmediğiniz arkadaşlarınızla görüşebilir, ex ilişkiler karşınıza çıkabilir. 10 Eylül Dolunayı ile; aile ve ev konularıyla ilgili belirsizlikler belirli hale gelebilir. Ani ev değişikliği ya da ev alım-satımı gerçekleşebilir. Merkür Retro olduğu için ev değişikliği sürecinde dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Kariyer hayatınızla da ilgili belirsizlikler belirli hale gelecektir. Ama bu dönemde iletişime dikkat etmelisiniz. Haftayı aşk, çocuk, hobi, eğlence, tatil konularıyla kapatıyorsunuz. Güzel bir hafta dilerim.

Sevgili Oğlak; haftaya kendinizi iyi hissederek başlıyorsunuz. Venüs’ün Başak burcuna geçmesiyle; yurt dışı, eğitim, seyahat konuları gündeminize gelebilir. Hafta ortasında; maddi kaynaklar ve para konularıyla ilgilenebilirsiniz. 10 Eylülde başlayacak Merkür Retro’sundan dolayı; ortaklık kariyer, eğitim, yurt dışı, seyahat, hukukla ilgili geçmişte konuşulmamış ne varsa tekrar önünüze gelebilir. Ayrıca işinizle ilgili yeni imza atabilirsiniz ama dikkatli olmalısınız. İlerde tekrar yeni bir anlaşma yapmak zorunda kalabilirsiniz. Hayatınızın her alanında görüşmediğiniz kişilerle kadersel karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. Eski aşklar tekrar karşınıza çıkabilir. 10 Eylül Dolunayı ile; eğitim, kardeşler, yakın çevre, sosyal medya, seyahatlerle ilgili belirsiz konular belirli hale gelebilir. Hobi, aşk, çocuk ya da tatille ilgili ani beklenmedik güzel kararlar alabilirsiniz. Haftayı yakın çevre ve kardeşlerinizle iletişim kurarak kapatıyorsunuz. Kısa seyahatler gerçekleştirebilir, eğitim konusuyla ilgilenebilirsiniz. Güzel bir hafta dilerim.

Sevgili Kova; haftaya duygusal olarak içe kapanarak başlayabilirsiniz. Venüs’ün Başak burcuna geçmesiyle; maddi kaynaklar, kredi, ödemelerle ilgili rahat edeceğiniz bir sürece gireceksiniz. Yalnızsanız tutkulu bir aşk sizi bulabilir. Hafta ortasında kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. 10 Eylülde başlayacak Merkür Retro’sundan dolayı; ortaklık yurt dışı, eğitim, seyahat, maddi kaynaklarla ilgili anlaşmazlıklar gerçekleşebilir. Yeni imza atacaksanız ya da yepyeni kararlar alacaksanız dikkatli olmalısınız. Önemli anlaşmalar yapabilirsiniz ama tedbiri elden bırakmayın. Ayrıca eski aşklar ve eski arkadaşlarınız karşınıza çıkabilir. 10 Eylül Dolunayı ile; maddi kaynaklarınız, borç-kazançlarla ilgili kararlar alabilirsiniz. Yeni bir ev ya da taşınmaz alabilirsiniz. Borç, ödemelerle ilgili aksilikler gerçekleşebilir. Ayrıca sağlığınıza ve diz, eklem, kemik, diş problemlerine dikkat etmelisiniz. Haftayı yakın çevre, eğitim, seyahat konularıyla kapatıyorsunuz. Güzel bir hafta dilerim.

Sevgili Balık; haftaya sosyalleşerek, arkadaşlarınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Venüs’ün Başak burcuna geçmesiyle; aşk, ilişki ve ortaklık konusunda daha şanslı olduğunuz bir döneme başlıyorsunuz. Bekarsanız yeni insanlarla tanışabilirsiniz. 10 Eylülde başlayacak Merkür Retro’sundan dolayı; ortaklık ödeme, borçlar, okült konular, parapsikolojiyle ilgilenebilirsiniz. Partner ya da ortakla ilgili yarım kalmış ne varsa karşınıza çıkabilir. Eski aşklar karşınıza çıkabilir. 10 Eylül Dolunayı ile; ilişkiniz, ortaklığınız ve kendi hayatınızla ilgili belirsizlikler belirli hale gelecektir. Ayrıca fiziksel değişim yapabilirsiniz. İmajınızı değiştirebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Ben-sen dengesini kurarsanız beklenmedik güzel kararlar alabilirsiniz. Haftayı maddi kaynaklarınız, para konusuyla kapatıyorsunuz. Güzel bir hafta dilerim.

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