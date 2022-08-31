Eylül 2022 aylık burç yorumları: Aşk, kariyer, sağlık... Burçları neler bekliyor?

Aylık burç yorumlarını merak edenleri buraya alalım... Yeni bir aya giriyoruz, peki Eylül ayı astroloji açısından burçlara neler getiriyor? Eylül ayı burç yorumları neler söylüyor? Haziran ayında astroloji için önemli tarihler hangileri? Merak edilen bu soruları Astrolog Dilara Yıldızhan yanıtladı... İşte Astrolog Dilara Yıldızhan'ın kaleminden Eylül 2022 aylık burç yorumları:

EYLÜL 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU EYLÜL 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Koç; Eylül ayına damga vuracak konu Merkür Retrosu olacak. Merkür Retrosundan dolayı; ortaklık, ikili ilişkiler konusunda ve çalışma hayatınızla ilgili iletişimde zorluklar yaşayabilirsiniz. Eylül ayı boyunca etkisini gösterecek olan Merkür Retro size artık görüşmediğiniz kişileri geri getirebilir. Bu kişiler ise; eski partner, arkadaş, iş arkadaşı olabilir. Daha önceden planladığınız ama imza atmadığınız konularla ilgili kararlar da alabilirsiniz. 10 Eylül Dolunayı ile; sağlık ve psikolojiniz ön plana çıkabilir. Zehirlenmelere karşı açık olabilirsiniz, ayrıca bulaşıcı hastalıklardan dolayı rahatsızlanabilirsiniz. Ama bu dönemde beklenmedik fırsatlarla maddi kazançlarınız artabilir. Ayrıca ilişki ya da ortaklığınızla ilgili karar alabilirsiniz. Eski konular gündeminize gelebilir ve anlaşma sağlayabilirsiniz. 26 Eylül Yeni Ayı ile; ilişki, ortaklık ya da çalışma hayatınızla ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Ama durumları abartırsanız ve ego yaparsanız fırsatlarınızı kaçırabilirsiniz. Eylül ayını ilişki, ortaklık konularıyla kapatıyorsunuz. Harika bir Eylül ayı dilerim.

BOĞA BURCU EYLÜL 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Boğa; Eylül ayına damga vuracak konu Merkür Retrosu olacak. Merkür Retrosundan dolayı; çalışma hayatınızda, aşk, hobi, çocuk konularında iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Yapılacak sözleşme ve projelerde aksilikler kendini gösterebilir. Eski projeler, eski aşklar yeniden gündeminize gelebilir. Daha önceden başladığınız ama yarım bıraktığınız işleri tamamlamak için ise güzel bir süreç yaşayabilirsiniz. 10 Eylül Dolunayı ile; sosyal çevrenizle, arkadaşlarınızla ilgili sonlanmalar yaşanabilir ve hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz ama bir taraftan da farkındalığınızı arttıracak olaylar içinde kalarak yeniye yer açabilirsiniz. Ayrıca aşk, çocuk konularında geçmişte kalan durumlar yeniden gündeminizi meşgul edebilir, eski aşklar tekrar karşınıza çıkabilir. 26 Eylül Yeni Ayı ile; çalışma hayatı ve gündelik işlerinizle ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Ama sağlık problemleri size engel oluşturabilir. Daha önceden başladığınız ama yarım bıraktığınız projeler üzerine yeniden çalışabilirsiniz. Aşk konusunda da geçmişte kalmış kişiler karşınıza çıkabilir ama ego yaparsanız fırsatlarınızı tepebilirsiniz. Harika bir Eylül ayı dilerim.



İKİZLER BURCU EYLÜL 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili İkizler; Eylül ayına damga vuracak konu Merkür Retrosu olacak. Merkür Retrosundan dolayı; aşk, hobi, çocuk, eğlence, aile ve evinizle ilgili konularda anlaşmazlıklar yaşanabilir. Daha önceden bitirilmemiş ve yarım bırakılmış konular gündeminize gelebilir. Eski aşklar karşınıza çıkabilir. Hobinizle ilgili yarım bıraktığınız konuları bu süreçte tamamlayabilirsiniz. 10 Eylül Dolunayı ile; kariyer ve iş hayatınızla ilgili karar almak zorunda kalabilirsiniz ayrıca hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Anlaşmazlıklar ve sonlanmalar yaşanabilir. İşinizle ilgili problemler yaşansa da bir taraftan beklenmedik fırsatlar da sizi bulabilir. Aşk konusu da gündeminize gelebilir. 26 Eylül Yeni Ayı ile; aşk, çocuk, hobi, eğlenceyle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Yarım kalan ilişkiler yeniden başlayabilir. Sadece durumları çok abartamamanızı tavsiye ediyorum ve arkadaşlarınızdan dolayı fırsatlarınızı tepebilirsiniz. Harika bir Eylül ayı dilerim.

YENGEÇ BURCU EYLÜL 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Yengeç; Eylül ayına damga vuracak konu Merkür Retrosu olacak. Merkür Retrosundan dolayı; aile, ev ve ilişkilerinizle ilgili konularda iletişim sorunlar gerçekleşebilir. Bu dönemde çok alınganlık yaparak, duygusal olarak olaylara yaklaşabilir ve yanlış anlayabilirsiniz. Ayrıca ev ya da ailenizle ilgili daha önceden planladığınız ama hayata geçirmediğiniz konularda karar alabilirsiniz. Eski aşklar karşınıza çıkabilir. İlişkinizde söylenmemiş konular gündeme gelebilir. 10 Eylül Dolunayı ile; yurt dışı, eğitim, uzak akrabalar, seyahat, hukuk konularıyla ilgili beklenmedik güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Eğer belirsiz konular var ise, bu konular belirli hale gelecektir. Ayrıca sosyal çevrenizden de beklenmedik destekler alabilirsiniz. Sosyal çevrenizi değiştirebilir, yeni insanları hayatınıza dahil edebilirsiniz. 26 Eylül Yeni Ayı ile; ev, aile ve ilişkinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. İş hayatınızda ise bazı sorunlar kendini gösterebilir. Ayrıca yeni başlangıçlar yaparken kararsız kalabilirsiniz. Harika bir Eylül ayı dilerim.

ASLAN BURCU EYLÜL 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Aslan; Eylül ayına damga vuracak konu Merkür Retrosu olacak. Merkür Retrosundan dolayı; yakın çevre, kardeşler, eğitim ve seyahatlerde aksiliklerle karşılaşabilirsiniz. Daha önceden planladığınız eğitim ya da seyahat var ise bunlarla ilgili doğru bir süreçte olacaksınız. Ayrıca maddi kaynaklarınızla ilgili de yeni kararlar alabilirsiniz. Para konusunda yeni sözleşme yapacaksınız dikkatli olmanızı tavsiye ederim. 10 Eylül Dolunayı ile; para, borç, ödeme, vergi, nafaka, tazminat ya da kredi konularında ani beklenmedik kararlar alabilirsiniz. Ani para girişleri gerçekleşebilir. Kariyer hayatınızla ilgili beklenmedik başlangıçlar yaşayabilirsiniz. Yani terfi ya da yeni bir iş teklifi alabilirsiniz. Perde arkasında Merkür Retro olduğu için dikkatli olun ama fırsatlarınızı da kaçırmayın derim. 26 Eylül Yeni Ayı ile; eğitim, seyahat, yakın çevre ya da kardeşlerinizle ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. İlişkiniz konusunda da yeni kararlar alabilirsiniz. Harika bir Eylül ayı dilerim.

BAŞAK BURCU EYLÜL 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Başak; Eylül ayına damga vuracak konu Merkür Retrosu olacak. Merkür Retrosundan dolayı; maddi kaynaklarınızla ilgili önceden planladığınız konular tekrar gündeminize gelebilir ve belirsiz konularda karar alabilirsiniz. Ama bu dönemde yepyeni bir işe başlamak, yepyeni bir anlaşmaya imza atmak için uygun bir dönemde değilsiniz. Eğer maddi konuları içeren yeni bir anlaşma yapacaksanız da dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Daha sonrasında revize etme ihtimaliniz yüksek olacaktır. Ayrıca eski ilişkiler de tekrar karşınıza çıkabilir. 10 Eylül Dolunayı ile; partner, aşk, ilişki ya da ortaklıkla ilgili ani sürprizler gerçekleşebilir. Partner ya da ortakla yurt dışı planı, eğitim kararı, seyahat kararı alabilirsiniz. Ama bu dönemde sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Eğer bekarsanız evlilik kararı alabilirsiniz. 26 Eylül Yeni Ayı ile; maddi kaynaklarınızı etkileyen güçlü adımlar atabilirsiniz. Yeni ay ile iş anlaşmaları gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca aşk, çocuk hobi, eğitim konularında da güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Harika bir Eylül ayı dilerim.

TERAZİ BURCU EYLÜL 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Terazi; Eylül ayına damga vuracak konu Merkür Retrosu olacak. Merkür Retrosundan dolayı; hayatınızın her alanında iletişim konusunda daha aktif olacaksınız. Geçmişte söyleyemediklerinizi dile getirebilirsiniz. Ayrıca hayatınızın her alanında görüşmediğiniz kişiler karşınıza çıkabilir. Daha önceden planladığınız ama yarım kalmış işleri de tamamlayabilirsiniz. 10 Eylül Dolunayı ile; çalışma ve iş hayatınızla ilgili belirsizlikler belirli hale gelecek. Daha önceden planladığınız işle ilgili durumlar sonuçlanabilir. Ayrıca maddi kaynaklarınızı olumlu etkileyecek gelişmeler de gerçekleşebilir. 26 Eylül Yeni Ayı ile; kendinizle ilgili değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Sosyal kimliğinize yeni şeyler katabilir, fiziksel değişim kararı alabilirsiniz. Ayrıca aile hayatınızı da etkileyecek güzel kalıcı gelişmeler gerçekleşebilir. İlişki ve ortaklıkta ise durumları abartmamaya çalışmalısınız. Harika bir Eylül ayı dilerim.

AKREP BURCU EYLÜL 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Akrep; Eylül ayına damga vuracak konu Merkür Retrosu olacak. Merkür Retrosundan dolayı; gizli kalmış ne varsa önünüze serilebilir. Sizin arkanızdan konuşulanlar açığa çıkabilir. Ayrıca bu süreçte içsel konuşmalarınız çok artabilir. Yazmak, kitap okumak size iyi gelecektir. Görüşmediğiniz arkadaşlarınız ya da ex ilişkiler karşınıza çıkabilir. 10 Eylül Dolunayı ile; aşk, çocuk, hobi ve evlilikle ilgili belirsiz olan konular belirli hale gelecektir. Eğer bekarsanız evlilik kararı alabilirsiniz. Sosyal çevre ve ailenizle ilgili ise ufak tefek sorunlar gerçekleşebilir. 26 Eylül Yeni Ayı ile; içe kapanabilirsiniz. Daha gizli kapalı kararlar alabilirsiniz. Ruhsal çalışmalar yapmak size çok iyi gelecektir. Ayrıca sağlığınıza da bu süreçte dikkat etmelisiniz. Bel, böbrek bölgesi rahatsızlıklarına açık olabilirsiniz. Bu dönemde aşktan ve arkadaşlardan yana ise şanslı olacaksınız. Harika bir Eylül ayı dilerim.

YAY BURCU EYLÜL 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Yay; Eylül ayına damga vuracak konu Merkür Retrosu olacak. Merkür Retrosundan dolayı; sosyal çevreniz ve iş hayatınızla ilgili geçmişten konuşulan ama bitirilemeyen konular tekrar gündeme gelebilir. Yarım kalan işler tamamlanabilir. Yeni bir iş anlaşması da yapabilirsiniz ama dikkatli olmalısınız. Ayrıca görüşmediğiniz arkadaşlarınızla görüşebilir, ex ilişkiler karşınıza çıkabilir. 10 Eylül Dolunayı ile; aile ve ev konularıyla ilgili belirsizlikler belirli hale gelebilir. Ani ev değişikliği ya da ev alım-satımı gerçekleşebilir. Merkür Retro olduğu için ev değişikliği sürecinde dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Kariyer hayatınızla da ilgili belirsizlikler belirli hale gelecektir. Ama bu dönemde iletişime dikkat etmelisiniz. 26 Eylül Yeni Ayı ile; sosyal çevre ve iş hayatınızla ilgili yeni gelişmeler gerçekleşebilir. Ayrıca maddi kaynaklarınızı güçlendirecek önemli kararlar alınabilir. Ama Merkür Retro olduğunu için, iki kere düşünmeden de karar vermeyin. Harika bir Eylül ayı dilerim.

OĞLAK BURCU EYLÜL 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Oğlak; Eylül ayına damga vuracak konu Merkür Retrosu olacak. Merkür Retrosundan dolayı; kariyer, eğitim, yurt dışı, seyahat, hukukla ilgili geçmişte konuşulmamış ne varsa tekrar önünüze gelebilir. Ayrıca işinizle ilgili yeni imza atabilirsiniz ama dikkatli olmalısınız. İlerde tekrar yeni bir anlaşma yapmak zorunda kalabilirsiniz. Hayatınızın her alanında görüşmediğiniz kişilerle kadersel karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. Eski aşklar tekrar karşınıza çıkabilir. 10 Eylül Dolunayı ile; eğitim, kardeşler, yakın çevre, sosyal medya, seyahatlerle ilgili belirsiz konular belirli hale gelebilir. Hobi, aşk, çocuk ya da tatille ilgili ani beklenmedik güzel kararlar alabilirsiniz. 26 Eylül Yeni Ayı ile; kariyer, aşk, eğitim, yurt dışı gibi konularda önemli kararlar alabilirsiniz. Durumları büyütmemeye ve ego yapmamaya çalışmalısınız. Bekar olan oğlaklar bu ay karşınıza fırsatlar çıkacak iyi değerlendirin ama Merkür retroyu unutmayın. Yani daha sakince kararlar alın. Harika bir Eylül ayı dilerim.

KOVA BURCU EYLÜL 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Kova; Eylül ayına damga vuracak konu Merkür Retrosu olacak. Merkür Retrosundan dolayı; yurt dışı, eğitim, seyahat, maddi kaynaklarla ilgili anlaşmazlıklar gerçekleşebilir. Yeni imza atacaksanız ya da yepyeni kararlar alacaksanız dikkatli olmalısınız. Önemli anlaşmalar yapabilirsiniz ama tedbiri elden bırakmayın. Ayrıca eski aşklar ve eski arkadaşlarınız karşınıza çıkabilir. 10 Eylül Dolunayı ile; maddi kaynaklarınız, borç-kazançlarla ilgili kararlar alabilirsiniz. Yeni bir ev ya da taşınmaz alabilirsiniz. Borç, ödemelerle ilgili aksilikler gerçekleşebilir. Ayrıca sağlığınıza ve diz, eklem, kemik, diş problemlerine dikkat etmelisiniz. 26 Eylül Yeni Ayı ile; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, maddi kazançlar, ameliyat gibi konularda yeni bir döneme geçebilirsiniz. Yeni başlangıçlar sizin için güzel gelişmeler getirecek. Sadece dengede kalmaya çalışmalısınız ve hızlı karar vermemelisiniz. Harika bir Eylül ayı dilerim.

BALIK BURCU EYLÜL 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Balık; Eylül ayına damga vuracak konu Merkür Retrosu olacak. Merkür Retrosundan dolayı; ödeme, borçlar, okült konular, parapsikolojiyle ilgilenebilirsiniz. Partner ya da ortakla ilgili yarım kalmış ne varsa karşınıza çıkabilir. Eski aşklar karşınıza çıkabilir. 10 Eylül Dolunayı ile; ilişkiniz, ortaklığınız ve kendi hayatınızla ilgili belirsizlikler belirli hale gelecektir. Ayrıca fiziksel değişim yapabilirsiniz. İmajınızı değiştirebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Ben-sen dengesini kurarsanız beklenmedik güzel kararlar alabilirsiniz. 26 Eylül Yeni Ayı ile; maddi konular, finans, vergi, ödeme, miras ya da partner, ortakla ilgili kararlar alabilirsiniz. Dengede kalmaya çalışmalısınız ve abartıdan uzak durmalısınız. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz ama Merkür Retro olduğunu unutmayın. Harika bir Eylül ayı dilerim.

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