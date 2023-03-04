Haftalık burç yorumları (6 Mart- 12 Mart 2023): Dilara Yıldızhan'ın kaleminden tüm burçlar…

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 6 Mart Pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 6 Mart- 12 Mart 2023 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

6 Mart- 12 Mart 2023 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; dolunay enerjisiyle haftaya başlıyoruz. Dolunayın etkisi 15 gün sürecektir. Çalışma hayatı, sağlık, yanınızda çalışmalar, gündelik rutinler, evcil hayvanlarınızla ilgili kararlar alabilirsiniz. Yakın çevrenizle iletişim problemleri gündeme gelebilir. Sosyal çevrenizdeki insanların desteği sizinle olacak. Hafta ortasında; evlilik, ortaklık, ilişki, mahkeme konularıyla ilgili abartılı olaylar içinde kalabilirsiniz. Ani beklenmedik harcamalar gündeminize gelebilir. Hafta sonunda; finans, ameliyat, okültizm konularıyla ilgilenebilirsiniz. Harcamalarınız artabilir, sağlığınızla ilgili durumlar gerçekleşebilir.

7 Mart 2023-25 Mayıs 2025 tarihlerinde Satürn balık burcunda olacak. Bu süreçte bilinçaltınız ve sağlığınızla ilgili konularda değişimler gerçekleşebilir. Sınanacağınız konu bilinçaltınız, otoriteler olabilir. Yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Otoritelerle anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Bu dönemde; maneviyata yönelmek, ruhsal çalışmalar yapmak çok iyi gelecektir. Bilinçaltınızı temizlemek ve düzeltmekle ilgilidir. Rüyalarınız artabilir, farkındalığınız ve hayata bakış açınız değişebilir. Biliyorsunuz ki bilinçaltımız aslında hayatımızı bilinçsizse yönettiğimiz kısımdır. Bilinçaltımızın farkına varırsak hayatımızı, kimliğimizi değiştirebiliriz. Bu süreci avantaja çevirmek sizin elinizde olacak. Somutlukta olmadığı halde ortaya çıkan korkularla yüzleşerek şifalanabilir, hayatınızın iplerini elinize alabilirsiniz.

Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Boğa; dolunay enerjisiyle haftaya başlıyoruz. Dolunayın etkisi hayatımızda 15 gün sürecektir. Aşk, çocuk, borsa, hobi, tatil konularında belirsizlikler belirli hale gelecek. Bu dönemde çok harcama yapabilirsiniz. İşinizle ilgili kalıcı, uzun vadeli kararlar alabilirsiniz. Hafta ortasında; çalışma hayatı, sağlık, sanat, ilişkilerle ilgili bazı fırsatlar karşınıza çıkabilir. Hafta sonunda; evlilik, ortaklık, mahkeme konularıyla ilgili beklemedik durumlar gerçekleşebilir.

7 Mart 2023-25 Mayıs 2025 tarihlerinde Satürn balık burcunda olacak. Bu süreçte; sosyal çevre, dernekler, toplumsal konularda sorumluluk almanız gerekebilir. Kalıcı ve uzun vadeli arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Dernek ve topluluklarda adınızdan söz ettirebilirsiniz ama konu toplumsal sorumluluk almaktır ve kolayca vazgeçmemektir. Bu dönemden avantajlı çıkacak olanlardan biri siz olacaksınız.

Harika bir hafta dilerim.

Sevgili İkizler; dolunay enerjisiyle haftaya başlıyoruz. Dolunayın etkisi hayatımızda 15 gün sürecektir. Ev, aile, gayrimenkul konularıyla ilgilenebilirsiniz ve bazı fikirsel sorunlar gündeminize gelebilir. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Hafta ortasında, aşk, çocuk, hobi, borsayla ilgili kararlar alabilirsiniz. Sosyal çevrenizden destekler ve yardımlar gelebilir. Hafta sonunda; çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, sağlık konularında ani durumlar içinde kalabilirsiniz.

7 Mart 2023-25 Mayıs 2025 tarihlerinde Satürn balık burcunda olacak. Bu süreçte; kariyer ve iş hayatınızda engellerle karşılaşabilirsiniz. Otoritelerle anlaşmazlık yaşanabilir. İş hayatınızda sorumluluklarınızı almalı ve vazgeçmemelisiniz eğer krizleri fırsata dönüştürebilirseniz harika gelişmeler de sizinle olacaktır.

Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Yengeç; dolunay enerjisiyle haftaya başlıyoruz. Dolunayın etkisi hayatımızda 15 gün sürecektir. Yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahatlerle ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. Bazı sorunlar ve iletişimde aksilikler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; ev, aile, gayrimenkul konularında bazı şanslar elde edebilirsiniz. Kariyer hayatınızda duygularınızı gösterirken durumları abartabilirsiniz. Hafta sonunda; aşk, çocuk, tatil, sanat konularıyla ilgili ani olaylar içinde kalabilirsiniz.

7 Mart 2023-25 Mayıs 2025 tarihlerinde Satürn balık burcunda olacak. Artık hayatınızın yükseliş dönemine giriyorsunuz. Yani artık Satürn’ün sınavları hayatınızda hafiflemeye başlıyor. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında sorumluluk alabilir, bu konularda kalıcı kararlar alabilirsiniz. İnanç ve fikirlerinizle ilgili ise duvarlarınızı yıkma zamanında olacaksınız.

Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Aslan; dolunay enerjisiyle haftaya başlıyoruz. Dolunayın etkisi hayatımızda 15 gün sürecektir. Maddi kaynaklarınız, kazançlarınızla ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. Sosyal çevrenizden dolayı çok para harcamak zorunda kalabilirsiniz. Hafta ortasında; yakın çevrenizle, kardeşlerinizle iletişiminiz artabilir. Seyahat edebilir, eğitim hayatınızda fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Hafta sonunda; evinizle, ailenizle ilgilenebilirsiniz fakat ani olaylar içinde kalabilirsiniz.

7 Mart 2023-25 Mayıs 2025 tarihlerinde Satürn balık burcunda olacak. Bu süreçte; para, finans, borçlar, sağlık, ameliyat konularında dikkatli olmanız gerekebilir. Maddi destek azalabilir. Borç ve vergilerden dolayı sorunlar gerçekleşebilir. Sağlığınıza ve psikolojinize ekstra özen göstermelisiniz. Bulaşıcı hastalıklara açık olabilirsiniz. Para konusunu öğrenmeniz gereken bir süreçte olacaksınız. Paranın kıymetini bilirseniz kalıcı güçlü gelirler elde ederken, paranın kıymetini bilmediğiniz durumda sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Sağlığınıza da çok dikkat etmelisiniz.

Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Başak; dolunay enerjisiyle haftaya başlıyoruz. Dolunayın etkisi hayatımızda 15 gün sürecektir. İlişki, ortaklık, fiziksel değişim, ben-sen konularında belirsizlikler belirli hale geliyor. Kariyer hayatınızda iletişim sorunları gerçekleşebilir, yeni kararlar alabilirsiniz. Hafta ortasında; kazançlarınız, vergi, kredi, ödemelerle ilgili yeni gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; yakın çevre, kardeşlerinizle ilgilenebilirsiniz. Seyahatlerde ani gelişmeler gerçekleşebilir. Trafikte dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Eğitim konularında ani olaylar yaşayabilirsiniz.

7 Mart 2023-25 Mayıs 2025 tarihlerinde Satürn balık burcunda olacak. Bu süreçte; ilişkilerdeki korkularınızla yüzleşebilirsiniz ama bir taraftan da kalıcı ve uzun vadeli ilişkiler yaşayacaksınız. Aslında korkularınızın yersiz olduğunu da fark edeceksiniz. İlişkide sorumluluk alma ve yeri geldiğinde hayır diyebilmeyi öğreneceksiniz.

Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Terazi; dolunay enerjisiyle haftaya başlıyoruz. Dolunayın etkisi hayatımızda 15 gün sürecektir. Hastane, sağlık, gizli kapaklı durumlarla ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. Yurt dışı, eğitim, seyahat, uzak akrabalarla ilgili bazı tartışmalar gerçekleşebilir. Seyahatlerde dikkatli olmalısınız. Hafta ortasında; duygusal olarak kendinizi güzel ifade edebileceksiniz. Fiziksel değişim yapabilirsiniz. Kendinizle ilgilenebilirsiniz. Partner veya ortakla abartılı durumlar içinde kalabilirsiniz. Hafta sonunda; kazançlarınızla ilgili yeni para girişleri gerçekleşebilir. Ani gelişmeler içinde kalabilirsiniz.

7 Mart 2023-25 Mayıs 2025 tarihlerinde Satürn balık burcunda olacak. Bu süreçte; çalışma hayatı, gündelik işler, sağlık konularında aksaklıklar gerçekleşebilir. Ayak bölgesi rahatsızlıkları gerçekleşebilir. Bundan dolayı sağlığınıza, uyku düzeninize, gündelik rutinlerinize dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Çalışma hayatınızda sorumluluk alabilirsiniz. Otoritelerle anlaşmakta zorluk çekebilirsiniz bundan dolayı dikkatli olmalısınız.

Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Akrep; dolunay enerjisiyle haftaya başlıyoruz. Dolunayın etkisi hayatımızda 15 gün sürecektir. Sosyal çevre, topluluk-derneklerle ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. Ama bu durumdan dolayı harcamalarınız çok artabilir. Hafta ortasında; duygusal olarak yalnız hissedebilirsiniz. Sanatla ilgilenmek, sevdiklerinizle zaman geçirmek, adalet konularıyla ilgilenmek ruhunuzu besleyecektir. Ayrıca çalışma hayatınızda bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Sağlığınıza da dikkat etmelisiniz. Hafta sonunda; fiziksel değişim yapabilirsiniz. Kendinizi dinç ve iyi hissedeceksiniz. Partnerinizle veya ortağınızla ani olaylar içinde kalabilirsiniz.

7 Mart 2023-25 Mayıs 2025 tarihlerinde Satürn balık burcunda olacak. Bu süreçte; aşk, çocuk, eğlence, tatil konularında sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Aslında sorumluluklarınızı almalı ve korkularınızın üzerine gitmelisiniz bunu başardığınız da ise kalıcı uzun vadeli güzel gelişmeler hayatınızda yer edebilir.

Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Yay; dolunay enerjisiyle haftaya başlıyoruz. Dolunayın etkisi hayatımızda 15 gün sürecektir. Kariyer, iş hayatınızda belirsizlikler belirli hale geliyor. Açık düşmanlar, ortaklık veya partnerinizle bazı tartışmalar içinde kalabilirsiniz. Hafta ortasında; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Aşk, çocuk, hobilerinizle ilgili şans ve fırsatlar elde edebilirsiniz. Hafta sonunda; duygusal olarak içe çekilebilirsiniz. Çalışma hayatınızda ani olaylar gerçekleşebilir. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Evcil hayvanınızla ilgilenebilirsiniz.

7 Mart 2023-25 Mayıs 2025 tarihlerinde Satürn balık burcunda olacak. Bu süreçte; artık hayatınızın zor dönemini sonlandırıyorsunuz. Hayatınızdaki tıkanıklık, ilerlemede zorlanma, yavaşlama dönemi sona eriyor. Ev ve aile düzeninizle ilgili sorumluluk alabilirsiniz. Aile büyükleriyle ilgilenebilirsiniz. Ev, arsa, toprak, araba alım-satımı yapabilirsiniz. Hayat akışınız artık hızlanacak ve güzel gelişmeler sizinle olacak.

Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Oğlak; dolunay enerjisiyle haftaya başlıyoruz. Dolunayın etkisi hayatımızda 15 gün sürecektir. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz ve çalışma hayatınızda bazı sorunlar gündeminize gelebilir. Ayrıca sağlığınıza da dikkat etmelisiniz. Hafta ortasında; kariyer, iş hayatınız ön plana çıkabilir. Şans ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Hafta sonunda; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Aşk, hobi, çocuklarınızla ilgili ani olaylar içinde kalabilirsiniz.

7 Mart 2023-25 Mayıs 2025 tarihlerinde Satürn balık burcunda olacak. Bu süreçte; hayatınızın zorlu dönemleri yavaş yavaş hafiflemeye başlıyor. Kısıtlandığınız hayat alanı artık iletişim ve algınız olacak. İletişimde yanlış anlayabilir, çevrenizle ilgili sorumluluk almak zorunda kalabilirsiniz. Özellikle de kardeşler, yakın çevre, eğitim konusunda sorumluluk alabilirsiniz. Hayatınızın zor dönemi sona eriyor ve sonrasında artık rahatlama dönemine geçeceksiniz.

Harika bir gün dilerim.

Sevgili Kova; dolunay enerjisiyle haftaya başlıyoruz. Dolunayın etkisi hayatımızda 15 gün sürecektir. Finans, ameliyat, okültizm konularıyla ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. Borç ,vergi, miras konuları gündeminize gelebilir. Çocuk, eğitim, aşk, tatil, borsadan dolayı harcamalarınız artabilir. Hafta ortasında; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukukla ilgili şanslarla karşılaşabilirsiniz. Hafta sonunda; kariyer hayatınızda ani olaylar gerçekleşebilir.

7 Mart 2023-25 Mayıs 2025 tarihlerinde Satürn balık burcunda olacak. Bu süreçte; maddi kaynaklar, para konusunda sorumluluklarınız artıyor. Bundan dolayı gereksiz harcamalardan kaçmalı, sorumluluk almalısınız. Yoksa Satürn bu konuda sizi zorlar ve parasız bırakma raddesine kadar getirebilir. Paranın kıymetini anlayacağınız bir dönemde olacaksınız. Bilinçli olursanız kalıcı güçlü maddi kaynaklar elde edebilir ve ödüllerinizi alabilirsiniz.

Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Balık; dolunay enerjisiyle haftaya başlıyoruz. Dolunayın etkisi hayatımızda 15 gün sürecektir. Partner, ortaklık, mahkeme, ev-aile konularında belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. Aile içinde fikirsel uyumu sağlamakta zorlanabilirsiniz. Hafta ortasında; finans, ameliyat, okültizm konuları gündeminize gelebilir ve bu konularda fırsatlarınız karşınıza çıkabilir. Harcamalar artabilir. Hafta sonunda; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgili ani olaylar içinde kalabilirsiniz. Trafikte dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum.

7 Mart 2023-25 Mayıs 2025 tarihlerinde Satürn balık burcunda olacak. Bu süreçte; zayıflayabilirsiniz. Ayrıca olgunlaşabilir, bazı konularda size sorumluluklarınız artabilir. Hayatınızda olgunlaşma sağlayacağınız bir dönemde olacaksınız. Ayak bölgesi rahatsızlıklarınıza ise dikkat etmelisiniz.

Harika bir hafta dilerim.

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