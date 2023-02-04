5 Şubat Aslan Dolunayı'nın burçlara etkisi ne olacak? Şanslı 4 burç...

5 Şubat Dolunayı burçları nasıl etkileyecek? Hangi burca etkisi ne olacak? Dilara Yıldızhan'ın 5 Şubat Dolunayı ile ilgili yorumları şöyle:



5 Şubat 2023’te saat 21:28’de Aslan burcunun 16 derecesinde Dolunay gerçekleşecek. Dolunaylarda belirsizlikler görünür olur. Bitiş demektir. Yeninin gelmesi için, eskiyi ve sizin işinize yaramayanların yıkılması gerekir. Bundan dolayı hem zordur hem de bilirsiniz ki her son bir başlangıçtır.

16 derece Aslan burcunda dubhe sabit yıldızı vardır. Sabit yıldız etkisindeki dolunay ise hayatımızda kadersel değişimlere sebep olacaktır. Dubhe sabit yıldızı Büyük ayı takım yıldızının alfasıdır. Hindistan’daki yedi Rishi’den biridir. Rusya’yı temsil eder ve Rusya’nın çok sert, darbeci olacağını gösteriyor. Rusya-Ukrayna savaşı sertleşecektir. Ayrıca sert, küstah, acımasız olan liderlerin, güçlü, başarılı insanların ön plana çıkacağını ama bir taraftan ağır darbe alacaklarına şahit olacağız.

8 Kasım tutulması etkisini de sert bir biçimde gösterecek olan dolunayla beraber dünyada dengeler değişmeye başlayacak. Maddi kaynaklar, para piyasaları, finansal alanda yıkım, kıymetli madenlerin ani yükselişlerine şahit olacağız. Deprem, doğa olayları gerçekleşebilir. Kalp, sırt, omurga, göz rahatsızlarına sebep olabilir.

Kadınlar, çocuklar, Show dünyası, sanatçılar, ünlülerle ilgili ani sert olaylarla karşılaşabiliriz. Bu süreçte her şey egoizm, narsisizm yüzünden olacaktır.

TÜRKİYE AÇISINDAN ETKİSİ

Ülkemiz açısından; finans, gelirler, altın piyasalarında değişimler. Devletin ikincil yöneticileri, yeni adayların açıklanması gibi belirsizliklerin sonuçlanması. Sert, küstah, acımasız liderlerin ön plana çıkması gerçekleşebilir.

Gezegenler, Güneş, Ay, Yükseleni 11-21 derecede olanlar net etki alacaklar.

Aslan, Boğa, Akrep, Kovaları çok sert etkiliyor, sakin kalmalısınız.

Koç, Yay, İkizler, Teraziler şanslı olanlar.

Balık, Oğlak, Yengeç, Başaklar olumlu, olumsuz ani olaylar içinde kalabilirler.

5 ŞUBAT DOLUNAYININ BURÇLARA ETKİSİ

Sevgili Koç; aşk, çocuk, borsa, tatil, eğlence konularından dolayı çok para harcayabilirsiniz. Bir taraftan da aşk, çocuk, borsa, tatil konularında güzel gelişmeler de sizinle olacak.

Sevgili Boğa; ev, aile, kariyer hayatınızda belirsizlikler belirli hale geliyor. Bu dönemde çok ani belirgin sonlanmalar, bitişler yaşayabilirsiniz.

Sevgili İkizler; kardeşler, eğitim, seyahat, hukuk, yurt dışı konularında ani sorunlar gerçekleşebilir. Bir taraftan uzlaşma sağlayabilirsiniz.

Sevgili Yengeç; para, ödemeler, borçlara dikkat etmelisiniz. Topluluk, dernek, sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir.

Sevgili Aslan; fiziksel değişim yapabilirsiniz. Kariyer hayatınızda, ilişki veya ortaklıklarınızda ya tamam ya devam diyeceksiniz. Ani fevri tutum göstermemeye çalışmalısınız.

Sevgili Başak; hastane, sağlık, gizli düşmanlar, psikolojik süreçler yaşayabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahatlerde belirsizlikler belirli hale geliyor.

Sevgili Terazi; sosyal çevre, dernekler, topluluklar, aşk, çocuk konularından belirsizlikler belirli hale geliyor. Ama bu konulardan dolayı çok para harcamak zorunda kalabilirsiniz. Borçlara dikkat etmelisiniz.

Sevgili Akrep; kariyer, iş hayatınızda belirsizlikler belirli hale geliyor. Ortaklık, evlilik, mahkeme konularında ani sorunlar gerçekleşebilir.

Sevgili Yay; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk alanlarında belirsizlikler belirli hale geliyor. Bu süreçte çalışma hayatınızda ani beklenmedik gelişmeler gerçekleşebilir. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

Sevgili Oğlak; borç, ödemeler, vergi, sağlık, ameliyat, miras konularıyla ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor. Bu süreçte ani aşk hayatınıza girebilir. Ama aşk, çocuk, hobilerden dolayı para çıkışı gerçekleşebilir.

Sevgili Kova; evlilik, ortaklık, mahkeme konularıyla ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor. Ev, aile hayatınızda ani değişimler gerçekleşebilir. Sakin kalmanızı tavsiye ediyorum.

Sevgili Balık; çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, sağlık konuları gündeminize gelebilir. Yakın çevrenizle iletişim sorunları gerçekleşebilir. Trafikte, seyahatlerde dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum.

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