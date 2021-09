Filiz Özkol 2021'in ikinci yarısında burçları değerlendirdi: Gerçek aşk burçlarımızın uyumunda gizli

2021’in ilk yarısını geride bıraktık. Şimdi yeni hayaller kurma zamanı. Değişimin en kuvvetlisini istesek de istemesek de yaşadık. Hem hayat şeklimiz hem duygularımız değişti. Sadece yeni bir normalle değil, çoğumuz yeni bir ‘ben’ ile karşılaştı. Hayatımızdan elememiz gerekenleri elediysek, bu süreçten doğru dersleri aldıysak şimdi yeniden yola koyulma ve hikayemizi yeniden yazma zamanı gelmiş demektir. Bu yılın ikinci yarısı her ne kadar ekonomik olarak bizi zorlayacak olsa da manevi dönüşümlerimiz sayesinde kazançlı çıkmamız olası. Yani ilk bilmemiz gereken; her kayıp aslında yeni bir başlangıcın habercisi...

AĞUSTOS 2021

Ünlü astrologlar; Dinçer Güner, Hande Kazanova, Duygu Demir, Olgu Ilgın, Demet Hoşman, Filiz Özkol ve Elif Bozkurter 2021 yılının ikinci yarısını bizim için değerlendirdi. Sağlık, aşk, para, kişisel gelişim, eğitim, kazançlar ve ilişkiler alanlarını her biri ayrı ayrı bizim için yorumladı. Ülkemizi ve dünyayı neler bekliyor?, Pandemi sonlandı mı?, Ekonomik kriz kapıda mı?... Sizin de kafanızda onlarca soru olduğuna eminiz. Filiz Özkol’un burçların aşk uyumlarıyla ilgili yorumuna gözatalım.

FİLİZ ÖZKOL

Aşkın bir yaşam sanatı olduğunu düşünürsek, ilişkilerde uyumun ne denli önemli olduğunu hepimiz görebiliriz. Herkesin, herkesle anlaşmasının mümkün olamadığı bu dünyada, burçların ilişkimize yön vermesi artık yadsıyamayacağımız kadar bilinen bir gerçek. Karşılıklı bağlar, benzer özellikler, gerekli zaman, mükemmel olma, sabır, fedakarlık, kıskançlık güdüleri, sahiplenme, hayal kırıklığı ve tüm duyguları barındıran bu karmaşa dolu aşkı, bize sunan yıldızlara bir teşekkür borçluyuz. Gelin hep birlikte kendimizi ve aşkımızı keşfedelim.

Ağustos ayınız oldukça ilginç seyredecek. 10 Ağustos’a kadar Merkür ve Güneş aşk ve sosyal evinizde ilerliyor.Hareketli ve pratik yönleriniz ortaya çıkıyor. İkna kabiliyetiniz oldukça yüksek seyrediyor. Hayal gücünüzü istediğiniz koşulları oluşturmakta kullanabilirsiniz. Pratik davranışlarınızla birçok kişinin önüne geçebilirsiniz. 12-16 Ağustos tarihlerinde Merkür ve Güneş sizi yorabilir. Aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız. Bu arada Güneş size olumlu etki vermeye devam ederken, kişisel egolarınızı, partnerinizle aynı ortamda yoğurmayı becereceksiniz. Güneş’in etkisiyle daha atak ve cesur davranışlar içinde bulunurken, girdiğiniz topluluklarda gözlerin üzerinize çevrilmesine neden olacaksınız. 17 Ağustos’tan sonra Venüs karşıt evinizde ilerlemeye başlıyor. Duygusal yenilenmeniz söz konusu. Gezip tozmayı seven biri olarak ilk gördüğünüz kişilerden hızlı bir şekilde etkilenebilirsiniz.

Eylül ayında karşıt evinizde Venüs 16 Eylül’den sonra Mars’la birlikte hareket edecek. Ortaklık ve evlilik eviniz size şans vermeye devam ediyor. Aşk ve sosyal evinizdeki retro Jüpiter eski fırsatları tekrar karşınıza çıkaracak. İş ve aşk aynı anda kapınız çalarken, uzun zamandır beklediğiniz fırsatların yağmuru altında sakın şımarmayın. Size güç gösterisinde bulunacak, sizden yaşça büyük kişilerin etkisi altında kalmaktan korkmayacaksınız. 27 Eylül’de karşıt evinizde Merkür retro yapmaya başlayacak. 12 Eylül’den sonra Venüs Akrep burcunda ilerlemeye başlayacak. Aşk yaşamınızda duygusal karışıklıklara neden olacak olan Venüs; başlangıçlar-bitişler gibi uç noktalarda olaylar yaşamanıza neden olacak. Süregelen birliktelikleri olanlar ilişkilerinde değişen dengeleri yaşayabilirler.

17 Ekim’e kadar Merkür karşıt ilişkiler evinizde geri gitmeye devam edecek. Çevrenizle bir uyumsuzluk söz konusu. Çözüme ulaşması gereken sorunlar gündeme gelirken, geçmişte biriktirdiğiniz olayları ve duyguları partnerinize karşı açığa vurabilirsiniz. Bu arada, huzursuzluklara son vermek için yakınlarınızdan ara buluculuk yapmalarını bekleyebilirsiniz. Eski bir sorun sizi yeniden öfkelendirecektir. Çalışmalarınızı ve hareketlerinizi dikkatli bir şekilde değerlendirmelisiniz. 7 Ekim’de karşıt evinizde doğan yeni ay sayesinde birlikte olduğunuz kişilerin değişik fikirlerinden yararlanabilirsiniz. 18 Ekim’de Satürn ileri hareketine başlayacaktır. Planlarınızı uygularken kibar, ince, zarif fakat ısrarcı bir şekilde davranacak ve size karşı çıkanlara yumuşak bir şekilde karşı koyacaksınız. Eski bir sevgili yeniden sizinle iletişim kurmak isteyebilir. 8 Ekim’de aşk gezegeniniz Venüs’ün Yay burcunda ilerlemeye başlaması ile hızlı gerçekleştirilebilecek idealler peşinde olabilirsiniz. Sizinle aynı düşünceyi paylaşacak kişilerle bir araya gelebilirsiniz. Kasımda üstünlük duyguları içinde tavırlar sergiliyorsunuz. Yeni ay 5 Kasım’da Akrep burcunda doğuyor. Karşınızdaki kişileri incitmekten çekindiğiniz için fikirlerinizi açıklamakta zorlanabilirsiniz. Yaptığınız bunca fedakarlığa rağmen bir şey elde edemediğinizi düşünerek, sessiz kalmayı tercih edeceksiniz. Kaliteli dostlar edinecek ve istediğiniz çevrelerde ilişkiler kuracaksınız. 19 Kasım’da Boğa burcunda bir Ay tutulması gerçekleşecek. Uranüs’le birlikte gerçekleşecek olan bu tutulma sürprizleri de beraberinde getirecek. Aşkta gerçek duygularınızın anlamını irdeleyeceksiniz. Bazı ilişkilerinize belli bir mesafe getireceksiniz. 9 Kasım’dan sonra Venüs Oğlak burcunda ilerlemeye başlıyor ve Güneş’le birlikte hareket edecek. Özellikle size finans kapısını aralayacak dostlukları arzulayacaksınız. Sizden yaşça büyük biriyle aşk yaşama olasılığı yüksek. Bu dönemde tüm enerjinizi çevresel ilişkilere yöneltirken, kendinizi ifade etmekte zorluk çekmeyeceksiniz. Gücünün farkındasınız. 6-24 Kasım’da Merkür Akrep burcunda sizi gizemli yapıyor. Bu dönem düşüncelerinizi çevrenizle paylaşmayacaksınız.

Aralık ayı boyunca Venüs Oğlak’ta bulunacak ve kariyer hayatınızı etkileyen aşkları tetikleyecek. 4 Aralık’ta Yay burcunda Güneş tutulması gerçekleşecek. 18 Aralık’tan sonra Venüs ay sonuna kadar Oğlak burcunda retro yaparken Merkür de ona eşlik edecek. İş hayatınızla aşk hayatınızı karıştırabilirsiniz. Düşüncelerinizi saklayacak ve kendinize yöneleceksiniz. Sosyal yaşamı sevmenize rağmen, bu dönemde belli sürelerde yalnız kalmak isteyecek ve yaşadıklarınızın muhasebesini yapacaksınız. Duygusal ilişkilerinize rest çekseniz bile, aşktan kopmanız kolay olmayacak. Oyun diye başlayacağınız bir aşk muhteşem bir sevgi masalına dönüşebilir.19 Aralık’ta dolunayla birlikte Venüs retrosu başlayacak. İlişkilerinizdeki düzensizlikler sizi gerginleştirecektir.Takıntılarınız sizi rahatsız edebilir. Suskun ve gizemli bir havaya girecek ve düşünceleriniz hiç kimseyle paylaşmak istemeyeceksiniz. Bu dönemde yanlış düşünceler içinde sevdiğiniz kişiyi ve çevrenizi yargılarken, eleştirici olabilirsiniz. Yeni yıla biraz kafanız karışık girebilirsiniz. Bazı Koçların eski sevgilisiyle barışma fırsatları doğabilir.

Ağustos ayınıne nerjisi yüksek ve hareketli. 11 Ağustos’a kadar yeni ayla birlikte Merkür kafanızı karıştırabilir. Aşk ve ilişkiler gezegeniniz Mars, Başak burcunda ilerliyor ve sosyal hayatınızı canlandırıyor. Güçlü kişiliğinizle çevrenin dikkatlerini üzerinizde yoğunlaştıracaksınız. Güzelliğinizi ve cazibenizi kullanabileceğiniz bir ay. Hayallerinizi ve çılgınlıklarınızı askıya almanız gerekiyor. Yeni fırsatlar için beklemeli ve düşündüğünüz konu ne olursa olsun, denetimden geçirmeden uygulamaya geçmemelisiniz. Girdiğiniz topluluklarda güzel konuşmalarınızla ve kendinizden emin tavırlarınızla dikkat çekeceksiniz. İş yemekleri ve kariyerinizi destekleyici toplantılarda bulunacaksınız. Bu ay, ilginç bir evrensel deneyimden geçiyorsunuz. Sezgisel yeteneğiniz güçlenecek ve olaylara farklı bir boyuttan bakacaksınız. 20 Ağustos’ta kişisel evinizde Uranüs retrosu başlıyor. Eski sevgililerle sosyal bir aktivitede karşılaşabilir ve geçmiş günlerden söz edebilirsiniz. Aşk konusunda istikrarı sağlamanız çok zor. Karşı cinsin güzel konuşmalarıyla sizi etkilemeye çalışmaları sonucunda geçici aşklar gündeme gelebilir. Uranüs, Mars, Venüs ve Merkür hiç böylesine içli dışlı olmamışlardı. Dikkatli olmalı, aşk konusunda bazı acı gerçeklerle karşılaştığınız zaman suçu karşınızdaki kişiden çok, kendinizde aramalısınız.

7 Eylül’de yeni ay aşk ve sosyal evinizde doğuyor. Aşk ve ilişkiler gezegeniniz Mars, 16 Eylül’de Terazi burcuna geçerek Merkür’le birlikte hareket edecek. Mars ve yeni ay birçok şeyi başlatmak için hazır. Ani gelişen aşklar yaşayabilirsiniz. Sadece partnerinizle sır olabilecek bir aşkın tohumları atılabilir. Uranüs’ün de yardımıyla girdiğiniz ortamlarda dikkati hemen üzerinize çekiyorsunuz. Beraberliği olan Boğalar için yeni bir başlangıç söz konusu olacaktır. Ani kararlar aşkın durumu hakkında yenilikler getirecektir. Birçoğunuz, ortak arkadaş gruplarında yeni tanışacağı kişilerle duygusal bağlar kuracak.11 Eylül’de Venüs retro Uranüs’le karşı karşıya gelecek. Uzun süredir dostluk çerçevesi içinde yaşanan ilişkiler, aşka dönüşecektir. Bu şekilde gelişen sürpriz ilişkilerde temkinli olmalısınız. 27 Eylül’de Merkür retrosu başlayacak. Sadakat konusunda beklentileriniz gerçekleşmeyebilir.

17 Ekim’e kadar Merkür retro hareketine devam ederken, Mars karşıt evinizde ilişkilerinizi hareketlendiriyor. Ayın ilk haftası kafanız oldukça karışık. Garip bir inatçılıkla hareket edebilirsiniz. Girdiğiniz ortamlarda karşı cinsin ilgisini üzerinize çekeceksiniz. Size uzun zamandır ilgisi olan birinin duygularının açığa çıktığına şahit olabilirsiniz. 11 Ekim’de Satürn ileri hareketine başlıyor. İşte kendinizi yetiştirmek elinize çok güzel bir fırsat geçiyor. İçsel dengelerinizi yeniden kurmak isteyebilirsiniz. Satürn bu konuda istediğiniz desteği verecektir. Merkür yüzünden ilişkilerinizde gerginlikler yaşayabilirsiniz. İlişkilerinizi gözden geçirmenin tam sırası. Partnerinize daha çok zaman ayırmalı, beklentilerine karşı daha fazla ilgili olmalısınız. 8 Ekim’de Yay burcunda ilerleyen Venüs ve 20 Ekim’de Koç’taki dolunay yüzünden mantık çerçevesinde attığınız adımlar, marjinal düşünceli kişilerin etkisi ile rotasından saptırılabilir. Bekar Boğaların ilişkilerinde güç ve varlık önemli olacak. Evli Boğalar, eşlerinin farklı değer yargılarına sahip olacaklar. Onlar gibi harcama alışkanlığı keşfedecekler.

5 Kasım’da yeni ay karşıt evinizde doğuyor ve Merkür’le birlikte hareket ediyor. 19 Kasım’da Ay tutulması burcunuzda gerçekleşiyor. Üstelik Mars karşıt burcunuzda ilerliyor. Süregelen bir ilişkiniz varsa, sorunlar kopma noktasına gelebilir. Partnerinizin isteklerini o ana kadar görmezlikten gelmişseniz, bir anda ortalık karışabilir. Onu ihmal ettiğiniz konular gündemde gelebilir ve ilişkilerinizle ilgili örtülü tüm konular ortaya çıkabilir. İlişkiler konusunda gerçeklerle baş başa kalacağınız ve karşınızdaki kişinin tüm olumsuz yönlerinin ortaya çıkacağı bir dönem. Yüzleşmek zor gelse de kabul etmek zorunda kalacağınız bazı konular olacaktır. Hisleriniz çok kuvvetli. Bu ay aşk yaşamanızı gözden geçireceksiniz. Bitmesi gereken bir aşka veya bir evliliğe evrensel kozmik son verecektir. Yaşamınızdan biri tamamen gidebilir. Bu tutulmanın en zor yanı, doğal olarak kaybettiğiniz birinin alışkanlığı olabilir ama kısa sürede bu durum da ortadan kalkacaktır.

Aralık ayının büyük bir kısmında Venüs Oğlak burcunda yer alacak ve 19 Aralık’ta geri hareketini yapacak. 4 Aralık’ta Güneş tutulması Yay burcunda gerçekleşecek. Duygusal ilişkileriniz ve birlikte çalıştığınız kişilerle yapacağınız iş birlikleri önem kazanıyor. Gireceğiniz topluluklarda duygusal ve romantik ilişkiler yaşayabilirsiniz. Acele etmemeli ve karşınızdaki kişiyi tanıma fırsatını iyice kullanmalısınız. Venüs’ün geri hareketine dikkat etmeli ve ilişkilerinizi gözden geçirmelisiniz. Venüs pek geri gitmez, gittiği zaman da çığırından çıkar veya her şey durur. Geçmişteki yakın ilişkilerinize ait geriye dönük hatırlatmalarda bulunabilir. İlginç bir yeni yıl karşılaması yaşayacaksınız.

8 Ağustos’ta yeni ay Aslan burcunda, iletişim evinizde doğuyor. Hayallerinizin gerçekleşmesi için yardıma hazır. Fakat, ruhsal evinizde geri giden aşk ve ilişkiler gezegeniniz Jüpiter, geçmiş şanslarınızı ortaya çıkarırken enerjinizi bölünmesine neden oluyor. Öğrenim amacı ile gittiğiniz yerlerde veya kariyerinizle ilgili yaptığınız çalışmalarda aşk karşınıza çıkacak. Akıcı konuşmalarınızla, bulunacağınız ortamlarda sözcülük yapabilir ve hakkınızı aramanız gereken konularda ağırlığınızı koyabilirsiniz. Plüton 8. evinizde ilerlemeye devam ederken, içsel anlamda sizi sarsıyor. Alıngan ve kuşkucu taraflarınızı yoğun bir şekilde ortaya çıkarıyor. Gizli ilişkiler için tehlike çanları çalıyor! 12 Ağustos’tan sonra Merkür ve Mars birlikte hareket edecekler. 17 Ağustos’tan sonra Venüs Terazi’de ilerlemeye başlayacak. Aşk ve uyumluluk konusunda, kendinizi baskı altında tutmanız mümkün. Aslında kişileri gözünüzde büyütmenin bir anlamı yok. Karşınızdaki kişiye olan hayranlığınızı fazla abartabilirsiniz. Hayal kırıklıklarına yatkınsınız. Platonik duyguların ön planda olacağı bir dönem.

Eylül ayı boyunca aşk ve sosyal gezegeniniz Merkür Terazi burcunda ilerleyecek. Duygusal yenilenmeniz söz konusu. 27 Eylül’de Merkür aşk ve sosyal evinizde geri gitmeye başlayacak. İlişkilerinizi gözden geçirerek, aksayan yönlerini açığa çıkarın. Partnerinizle aranızda sorun olan konuları ve ikilemleri çözmelisiniz.

6 Ekim’de yeni ay aşk ve sosyal evinizde doğuyor. 17 Ekim’e kadar Merkür de aynı evde geri gitmeye devam ediyor. Bu dönemde yapmanız gereken tek şey, eski dostlarla bir araya gelmek ve anılarınızı tazelemektir. Eski sevgililerle sosyal bir aktivite de karşılaşabilir ve geçmiş günlerden söz edebilirsiniz. Nostaljik olaylara daha fazla zaman ayırabilir, eski okul arkadaşlarınızla birlikte olabilirsiniz. 8 Ekim’de Venüs karşıt ilişkiler evinizde ilerliyor. Telaşlı, heyecanlı ve aktif bir dönem. Kişiselliğiniz ve arkadaşlık ilişkileriniz yoğunlaşacak. Ortaklıklar ve evlilik konularında çevresel faktörlerin büyük bir rol oynayacağı bir tablo ortaya çıkıyor. Daha cesur olmalı ve size verilen sunumları iyi değerlendirmelisiniz. Bu dönemde aşırı nezaketin hiçbir işe yaramadığını göreceksiniz. 20 Ekim’de dolunayla birlikte şimdiye kadar yapmayı planladığınız halde bir türlü başlayamadığınız işleri cesaretle ele alacaksınız. 18 Ekim’de Jüpiter ileri hareketine başlıyor. Yurt dışı seyahatleriniz yeni ve kesin bir boyut kazanabilir.

19 Kasım’da Ay tutulması 12. evinizde ve Mars karşıt Uranüs’le birlikte gerçekleşecek. Bu tutulma sürprizleri de beraberinde getirecek. Çılgın karşılaşmalar için ilginç bir dönem. Gezdiğiniz her yer, evrenden gizli ipuçlarıyla sizi donatacak. Oyun diye başlayacağınız bir aşk muhteşem bir sevgi masalına dönüşebilir. Emin olun kozmik etkiler, sizi çok sevdiğini bir kez daha ilginç bir şekilde ispatlayacaktır. Siz zaten sürprizlere bayılırsınız. 6 Kasım’dan sonra Venüs 8. evinizde size olumlu fırsatlar veriyor. Varlıklı ve finans konusunda sizi destekleyecek aşk adaylarınız çıkacaktır. Venüs ve Plüton Oğlak’ta 8. evinizde ilerliyor. Aşk, ortaklıklar ve finans konularını birlikte yaşayacaksınız. Kişisel yaşantınızdan çok, çevre ilişkilerinize ağırlık vereceksiniz. Yaşadığınız olay ne olursa olsun yaşantınızda bir dönüm noktasıdır. Artık geriye bakmak istemiyorsunuz. Aralık’ta hareketlenme devam ediyor ve siz hala kendinizle ilgili aşama kaydediyorsunuz. Gücünüzün yükseldiğini görmek ve kendinize tepeden bakmak hoşunuza gidecek.

4 Aralık’ta Güneş tutulması karşıt evinizde gerçekleşiyor. Güneş 7. evinizi etkiliyor. Cazip ve çekici bir konumdasınız. Bulunduğunuz ortamlarda ilginç konuşmalar yapacak ve çevrenizi kolayca etki altına almayı başaracaksınız. Aşkta son sözü siz söyleyeceksiniz. Tutulma, aşk ve sevgili konusunda sizi sınayacak; şimdiye kadar ihmal ettiğiniz tüm sorunlarla yüzleşmenizi sağlayacak. Sevgilinizi ihmal etmiş olabilirsiniz. Artık sorunlarınızı karşılıklı konuşmalı ve aksayan olayları yeniden gözden geçirmelisiniz. Ortaklıklar için olumlu olabilecek bu etki, evliliğiniz için zor bir açı etkisi verebilir. İlişkinizde karşılıklı birbirinize acı verebilirsiniz. 19 Aralık’ta dolunayla birlikte Venüs’ün geri hareketi, eski olaylara takılabileceğinizi gösteriyor. Eski bir aşkın güncellik kazanması söz konusu olabilir. Fakat geçmişte kalan duyguların size bir şey kazandırmayacağını daha sonra anlayacaksınız. Yeni yıla kafanız karışık gireceksiniz.

Ağustos ayında karşılaşacağınız engellerle mücadele edecek güçtesiniz. Başlayacağınız yeni yaşam kesitlerinde kendi inisiyatifinizi kullanacak ve şartlarınızı kendiniz belirleyeceksiniz. Arkadaş seçimi veya ortak işlerde size destek verecek pratik zekalı kişileri tercih edeceksiniz. Duygusallığınızın temelinde, ön olanda görünmeyen gizli bir cinsel çekicilik bulunuyor ve siz duygularınızı saklamak istiyorsunuz. Venüs 16 Ağustos’a kadar Başak burcunda ve aşk gezegeniniz Satürn Kova burcunda retro yapıyor. Karşıt görüşteki insanlara karşı tartışmacı bir kimlik içinde ve tepkili olacaksınız. Egolarınızın yüksek olması nedeniyle çevrenizdeki kişilerin fikirleri ikinci planda kalacak, kişisel inisiyatifiniz her konuda hakim olacak. 20 Ağustos’ta Uranüs retro yapmaya başlayacak. Karşınıza çıkacak şartlarla mücadele edecek, taviz vermeyeceksiniz.

7 Eylül’de yeni ay Başak burcunda doğuyor. Gireceğiniz sosyal etkinliklerde duruşunuzla etkileyeceğiniz kişiler olabilir. Bu tür sohbetlerde karşınızdakini dinlemeye gayret edin. 10 Eylül’e kadar Venüs Terazi burcunda Kova da Satürn’le uyumlu bir görüntü içinde olacaklar. Sosyal yaşama fazla değer verdiğiniz günlerdesiniz. Amacınız dikkat çekmekse, ortalıklarda görünmek sizin için yeterli olacaktır. Gireceğiniz ortamlarda ve yolculuklarda romantik sürprizlere hazır olun.11 Eylül’de Venüs Akrep’te ilerleyecek. Aşk yaşamınızla ilgili ilginç gelişmeler var. Eski ve yeni sevgili tercihi arasında kalabilirsiniz. Yeni tanıştığınız kişi, süregelen ilişkinizin artık bitmesi gerektiği konusunda size ışık tutabilir. 20 Eylül’de dolunay Balık burcunda gerçekleşecek. Karşınıza çıkan kişileri gözünüzde büyütebilir, onlara farklı anlamlar yükleyebilirsiniz. Yasak aşklar sonradan başınızı ağrıtabilir. 27 Eylül’den sonra Merkür geri gitmeye başlayacak. Verilen sözler yerine gelmeyebilir.

11 Ekim’den sonra aşk gezegeniniz Satürn ileri hareket etmeye başlayacak. Aşk ve sosyal yaşantınızda bazı şeylerin farkına vararak ilişkilerinizin temellerini sağlam bir şekilde kuracaksınız. Çevrenizi daha iyi gözlemleyebileceksiniz. Sizi üzen duygulardan akılcı bir mantıkla sıyrılabilirsiniz.18 Eylül’de Jüpiter ileri hareketine başlayacak. Yaşadığınız olumsuzluklar ne olursa olsun, olumlu idealler peşinde olmanız nedeniyle çevrenizde olumlu bir etki bırakıyorsunuz. Sevgiyi algılama biçiminiz çok farklı. Keşfettiğiniz her yeni şey adeta sizi büyülüyor. Fakat derin ilişkiler sizde zorlayıcı bir etki yapıyor. Birçok Yengeç, bu dönemde kendisiyle ilgili güzel değişimler yaşayacak. Aşk hayatınızda problemlerin maddi sorunlarınızla pekişmesini istemiyorsanız, sakin yapınızı bozmadan olayları denetimli olarak akışına bırakmalısınız. Ayrıca Satürn, aşk ve ilişkiler evinizde ilişkilerinizin önemli olduğunu gösteriyor. Aslında tüm amacınız, doğru ve düzenli bir aile kavramı içinde yaşamak ve bunun için sürekli belli bir düzeni sağlamak.

17 Ekim’den sonra Merkür retrosu bitiyor. Grup çalışmaları gündemde olurken, dostlarınızdan önemli destekler alacaksınız.

5 Kasım’da yeni ay Akrep’te doğuyor. İş arkadaşlarıyla sıra dışı aşklar yaşarken, gizemli olmayı elden bırakmayacaksınız. Aynı grupta tanışarak düşünce bazında anlaştığınız bir kişiyle, sizi aniden saracak duygu dalgalanmaları içine girebilirsiniz, dikkatli olun. 6 Kasım’da Venüs Oğlak burcunda ilerliyor. Günlük yaşam süreci içinde tartışmaların da olabileceğini göz önünde bulundurarak, olaylara göreceli bakmaya çalışın. Bu dönemde herkese şüphe içinde bakacaksınız. Düzenli bir ilişki yaşadığınız partneriniz varsa, onu da yanlış suçlamalarla bıktırabilirsiniz. 19 Kasım’da Boğa burcunda Ay tutulması gerçekleşiyor. Yanlış dostluklar biterken, akabinde başlayan yeni dostluklardan çok şey öğreneceksiniz.

4 Aralık’ta Yay burcunda Güneş tutulması gerçekleşecek. Kozmik etkiler, yanlış anlaşılmalara ve çevrenizde istenmeyen düşünce ayrılıklarına neden olacak, ilişkilerinizde sorunlar yaşatacak. Verilen sözlerin yerine getirilmemesi canınızı sıkacak. 19 Aralık’ta dolunayla birlikte Venüs geri hareketine başlıyor. Kendinize dönük tavırlar içinde olmanız doğrultusunda sizi olumsuz etkileyecek. Bencil yönlerinizi ortaya çıkaracak davranışlar, süregelen ilişkilerinizi zorlayabilir. Bu dönemde eski ve yeni olayları gözden geçireceksiniz. Geçmişte başlattığınız bir duygunun şekil değiştirdiğini görmek sizi yorabilir, dikkatli olun. Yeni yıla girerken eski duygularınızın bilançosunu yapacaksınız.

Ağustosta yılın en güçlü ayına giriyorsunuz. Jüpiter, Neptün ve Satürn’ün geri hareketine rağmen hiçbir şey sizi etkilemiyor. 8 Ağustos’ta yeni ay burcunuzda doğuyor ve 11 Ağustos’a kadar Merkür de burcunuzda ilerliyor. Geçmişte ertelediğiniz hayallerinizi yeniden ortaya çıkarken sizi zorlayabilir. En zor olayların bile birden çözüldüğünü görmek için üstün bir çaba sarf etmenize gerek kalmayacak. Aşk yaşamınızda yoğun bir etkileşim içine gireceksiniz. Partnerinizle birlikte romantik günler sizi bekliyor. Çevrenizi genişletecek yeni tanışmalar, partnerinizle birlikte size yeni ufuklar açacak. Kendiniz için veya yakın çevrenizde resmi kimlik kazanan ciddi birliktelikler olabilir. Geçmişte tanıdığınız bir kişi, yepyeni şartlarla yeniden karşınıza çıkabilir. Akılcılığınızla cazibenizi birlikte kullanmaya başlayacaksınız.22 Ağustos’ta dolunay karşıt Kova burcunda gerçekleşiyor, dikkatli olun! Tepe evinizdeki Uranüs, olağanüstü olayların habercisi olabilir. Duygusal bir gecede evrenden isteyeceğiniz özel bir duygu, ne pahasına olursa olsun size sunulabilir.

16 Eylül’de Mars iletişim evinizde ilerlemeye başlayacak. Bugünlerde karşılaştığınız kişilere dikkat etmelisiniz. Onların güçlü ve üstün durumda olmalarından etkileneceksiniz. Ortaklıklar konusunda, aşk ve iş ilişkilerini birleştireceksiniz. Aşkla ilgili düşüncelerinizi abartacaksınız. Retro Satürn ve Jüpiter, ilişkiler evinizden sizi denetlemeye devam ediyor. Kafanız çok karışık. Güneş isteklerinizin gerçekleşmesine yardım ederken, kendi inisiyatifinizle cesur davranışlar içinde olacak ve sınırlarınızın ne olduğu konusuna kendiniz karar vereceksiniz. 27 Eylül’de Merkür iletişim evinizde retro yapmaya başlıyor. Sizden yaşça büyük ve küçük kişilerle birlikte paylaşımlar içinde olacaksınız. Tanışacağınız kişilerin çevreleri sizin için önemli olmalı, unutmayın. Sosyal statünüzü geliştirecek arkadaşlarla bir arada olurken, sezgisel yeteneklerinizi onlarla birleştireceksiniz.

6 Ekim’de iletişim evinizde yeni ay doğacak ve Merkür retrosu devam ediyor olacak. 18 Ekim’e kadar ilişkiler konusunda dikkatli olmalısınız. Sosyal yaşantınızda kişisel cazibenizin artmasından faydalanabilirsiniz. Mars tüm bunları yaparken, sizi üzecek, yoracak ve sinirli yapacaktır. Çevrenizdeki akıllı kişilerden faydalanmasını bilmelisiniz. Size uzun zamandır ilgisi olan birinin duygularının açığa çıktığına şahit olabilirsiniz. Her ortam sizin için heyecan verici olacaktır. Yine bu dönem ihmal ettiğiniz ilişkilerinizi düzeltebilirsiniz. Bu dönemde partnerinizle tartışmaktan kaçınmalısınız. 18 Ekim’den sonra Merkür, Jüpiter ve Satürn birlikte ileri hareketine başlayacak ve daha sakin olacaksınız. Kasımda Mars, Akrep burcunda ilerliyor. Karşınızdakilere söz hakkı vermeden, kendi düşünceleriniz doğrultusunda iddiacı olmayın. Süregelen bir aşk ilişkiniz varsa, ailenizin çıkaracağı pürüzlere karşı bu dönemde mücadeleci bir tavır takınacaksınız. Ailenizin aykırı düşünceleri ve fikirleri aklınızı karıştırabilir. Bu durumu hasarsız atlatmak istiyorsanız, kendi duygularınızın esiri olmayın, yakınlarınızın sözlerine ve tavsiyelerine kulak verin. 5 Kasım’da Venüs Oğlak burcunda sizi ketum yapıyor. Duygularınızı içinizde saklayacaksınız. 19 Kasım’da Boğa burcundaki ay tutulması kariyer evinizde gerçekleşiyor. İlişkilerinizde gücü seviyor ve maddi olanaklarınızı arttırıcı etkisi olacak kişilerle birlikte olmak istiyorsunuz.

4 Aralık’ta aşk ve sosyal evinizde Güneş tutulması gerçekleşiyor. Birlikte iş yaptığınız kişilerle önce arkadaşlık daha sonra, aşka dönüşen beraberlikler gündeme gelebilir. 19 Aralık’ta Venüs retro yapmaya başlıyor. Geçmişte yaşadığınız zorluklarla başa çıkmayı öğreniyor ve güçlükler karşısında önlemlerinizi pratik bir şekilde alıyorsunuz artık. Gözünüzü korkutmak istemiyoruz fakat ani değişimlere hazır olun. 19 Aralık’ta İkizler’deki dolunay kafanızın karışmasına neden oluyor. Venüs geri giderken aşk ve sevgi konularına dikkat etmelisiniz. Derin bir ruhsal denge arayışı içinde olacaksınız. Güven duygusunun önemli olduğunu bildiğiniz için, karşı tarafın bu konuda sizi anlamasını bekliyorsunuz. Yeni yıla ilginç düşüncelerle giriyorsunuz.

16 Ağustos’a kadar Venüs burcunuzda ilerliyor. Arkadaşlık ilişkilerinizi ve mesleğinizle ilgili konuları paralel götürmeyi başarıyorsunuz. Kendinizi daha çok beğeneceksiniz. Egonuzun yüksek olması nedeniyle, bulunacağınız ortamlarda önce kendinizi düşüneceksiniz. Odaklanacağınız konuları iyi belirliyor ve başlangıçlar konusunda oldukça cesaretli davranıyorsunuz. Merkür aynı zamanda 12-20 Ağustos arası burcunuzda bulunacak. 16 Ağustos’a kadar Venüs güzel konuşma ve yeteneklerinizi karşı tarafa aksettirme konusunda başarılı olacaksınız. 20 Ağustos’ta Uranüs retro yaparken, Neptün ay boyunca karşıt ilişkiler evinizde retro yapmaya devam ediyor. Jüpiter ve Satürn retro hareketleriyle geçmiş hayatınızı testten geçiriyor. Aşk gezegeniniz Neptün ve Jüpiter sayesinde oldukça hareketli ortamlarda bulunacaksınız. Enerjiniz oldukça yüksek seyredecek. Çevrenizde rakip tanımıyorsunuz. Karşı cins üzerinde hayranlık kazanırken, hemcinsleriniz tarafından ilgi ve hasetle izleneceksiniz.

7 Eylül’de yeni ay burcunuzda doğuyor. Duygusallıkla akılcılığı birbirine karıştırmayı sevmediğiniz halde, bu dönemde bu iki kavram kafanızda karmaşa rüzgarları estirecek. Dostluklarınızın pekişeceği, aynı zamanda arkadaşlıkların aşka dönüşeceği bir ay olacak. Birçoğunuz arkadaş çevrelerinde karşı cins üzerinde dikkat çekici bir performans sergileyeceksiniz. 11 Eylül’de Venüs iletişim evinizde. Doğayla baş başa kalacağınız gezi programları yapacak, bazılarınız bu gezilere farklı duygular katmak isteyecek ve partnerinizi de davet edeceksiniz. Venüs, yolculuklarla ilgili hoş sürprizleri de beraberinde getirecek. Bazılarınız ideal sevgililerini bulacaklar. Yönetici gezegeniniz Merkür finans evinizde ilerlerken, kişisel zevklerinize para harcayacak, yaşamı keyifli yaşamak isteyeceksiniz. Yakın geçmişinizde yaşadığınız sorunlar artık sizi etkilemeyecek. 20 Eylül’de dolunay karşıt eviniz Balık’ta gerçekleşiyor. Yaşam tarzınıza yeni değişiklikler getireceksiniz. Koşulları kendi lehinize kolaylıkla çevirebileceksiniz.

17 Ekim’e kadar Merkür Terazi burcunda geri gitmeye devam edecek. Entelektüel kişilerle kuracağınız dostluklar yaşam motivasyonunuzu arttıracak, birlikte çalıştığınız kişilerle ortak fikir üretebileceksiniz. Neptün retrosu isteklerinizi içinizde bastıracak, sosyal ve iş yaşamınız içinde yoğunlaşacaksınız. Hırslarınız konusunda engel tanımayarak, gizli projeler içinde olacaksınız. Siz kurallarla yaşamaya alışkın bir kişisiniz. Sürekli kendinizi denetim altında tutmaktan hoşlandığınız için, duygularınızı da belli bir kural dahilinde yaşamak istersiniz. Merkür’ün ve Neptün’ün nimetlerinden bol bol faydalanmaya bakın. İlginç aşk maceralarınız olacaktır. 5 Kasım’da yeni ay Akrep burcunda doğuyor. Yönetici gezegeniniz Merkür 6 Kasım’da Akrep’te hareket ediyor. Aynı zamanda Venüs aşk ve sosyal evinize geçecek. Yaşınızdan büyük biri ile aşk yaşayabilirsiniz. Enerjinizle ilgili bir sorununuz yok. Her şeyi göze alacak kadar güçlüsünüz ve performansınız oldukça yüksek. Planlarınızı gizli tutmak istiyorsunuz fakat çevrenize duvar örmeniz zor olabilir. Aceleci ve pratik davranış tarzınızla, tüm bunları hızlı bir şekilde yapacaksınız. Fakat, bu içsel gelişmelerinizi karşı tarafın hissetmesi mümkün değil. Çünkü yaşam pratiğinde bu özelliklerinizi gizlemeyi iyi biliyorsunuz. Siz gülümserken bile, kafanızda birtakım hesaplar var. Kendinizden başka hiç kimsenin güvenilir olmadığına kendinizi inandırmış durumdasınız. Yakınlarınızın dışında hiç kimseye taviz vermek istemiyorsunuz. 19 Kasım’da Boğa burcunda ay tutulması gerçekleşecek. Uzak yollarla ilgili planlarınızı yaşama geçireceksiniz.

4 Aralık’ta Güneş tutulması Yay burcunda gerçekleşiyor. Kendinizi güven içinde hissetmek istiyorsunuz. Tanışacağınız kişilerin fikirlerinden etkileneceksiniz. 5 Aralık’ta Venüs aşk ve sosyal evinizde ilerleyecek. 19 Aralık’ta dolunayla birlikte Venüs retro yapmaya başlayacak. Özellikle yaşadığınız aşk varsa, birçok zorluklara maruz kalacaktır. Aşkınızın sadakat derecesini ölçmek için önünüze çıkacak olan birkaç olay karşısında kişiselliğinizden ödün vermezseniz, siz kazanacaksınız. Sosyal yaşama fazla değer verdiğiniz bir dönem. Amacınız dikkat çekmekse, ortalıklarda görünmek sizin için yeterli olacaktır. Plüton ve retro Venüs aşk ve sosyal evinizde. 5. evinizdeki bu yoğun duygular sizi ömür boyu sürecek bir aşkı gündeme getirebilir. Bu çok eskiden tanıdığınız biri olabilir. Sizi ilgilendiren konularda karizmatik çekim gücünüzü yoğun bir şekilde kullanacaksınız. Yeni yıla eski sevgilinizle girebilirsiniz.

8 Ağustos’ta yeni ay Aslan burcunda doğuyor. Çevrenizde beğenilecek ve arkadaşlarınızla güç birliği içinde olacaksınız. Duygularınız güçleniyor ve yılın en olumlu günlerinden birini yaşıyorsunuz. Duygusal hatalar yapmaya müsait bir döneminiz. Kıskanılacak ve tenkit edileceksiniz. 17 Ağustos’ta yönetici gezegeniniz Venüs, kişisel evinizde ilerlemeye başlayacak. Etkileyici konuşmalarınızla bulunduğunuz gruplarda ikna edici özellikleriniz ön plana çıkacak. Orijinal dostluklar ve arkadaşlıklar gündeme gelecek. Yeni tanıştığınız kişilerle uygun sohbet ortamları yakalayacak, uyumlu kişilik sergileyeceksiniz. Bu dönemde ani başlayan geçici aşk ilişkilerine karşı tedbirli olmalısınız. Sadece keyifli günler geçirirken, bu beraberliklerinizden çok şey beklememelisiniz.

20 Ağustos’ta, Uranüs Boğa burcunda geri hareketine başlıyor. Duygularınızdaki artışlar yüzünden otokontrol sınırlarınızı denetlemek zorunda kalacaksınız. Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Duygusallıkla akılcılığı birbirine karıştırmayı sevmediğiniz halde, bu dönemde bir karmaşa içinde olacak, fakat düşüncelerinizi tartmaya çalışacaksınız. Jüpiter ve Satürn ay boyunca aşk ve sosyal evinizde geri gidiyor. Her şeyi olduğundan farklı yönleriyle değerlendirmeye başlayacak ve düşüncelerinizde yoğun bir karmaşanın oluştuğunu göreceksiniz. 22 Ağustos’ta aşk ve sosyal evinizde dolunay gerçekleşiyor. Sürpriz aşklar söz konusu. Girdiğiniz topluluklarda fiziksel çekiciliğinizi ve farklı kişiliğinizi ön plana çıkaracaksınız.

27 Eylül’e kadar Merkür fiziksel ve kişisel evinizde ilerlemeye başlayacak. İletişim konusunda oldukça başarılısınız ve çevrenize olumlu bir görüntü veriyorsunuz. Başarılı çalışmalara imza atarak, işinizde manevi tatmin sağlayacaksınız. Merkür, güçlü bir performans sergilemenize neden olacak. Yeteneklerinize güveniyorsunuz. Kendinizi ispat edecek çalışmalar içindesiniz ve egonuzu ön plana çıkaran tavırlarınızın alkışlanması için çevrenizden olumlu tepkiler bekliyorsunuz. Çok hızlı ve cesur davranacaksınız. Kişiliğinizle ilgili takıntılarınıza dikkat etmeli ve ilişkilerinizde hayalleriniz yüzünden partnerinizle çatışmalara neden olabilecek saplantılardan uzak kalmalısınız. Yeni fikirler ve yeni ilişkiler gündeme gelecek. Gereksiz cesaret gösterilerine kapılmayın. Kişisel çabalarınız sizi motive etse bile, tam olarak beklentilerinizin yanıtını bulamayabilirsiniz. Ani değişen şartlara karşı temkinli olmalısınız. 16 Eylül’de Mars kişisel evinizde olacak. Dolunay 20 Eylül’de Balık burcunda doğuyor. Uranüs’ün desteklemesiyle değişen şartlar, size yanlış kararlar aldırabilir. Başlangıçta size cazip gelen bir teklif, daha sonra istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Yaşamınızı renklendirmek sizi her şeye rağmen mutlu edecek. 27 Eylül’de Merkür burcunuzda geri gitmeye başlayacak. Yönetici gezegeniniz Venüs, Akrep’e geçecek. Mars’ın da etkisiyle cinsel enerjinizin yoğunlaştığı anlar devreye girecek. Çünkü girdiğiniz ortamlarda karşı cinsin ilgisini üzerinize çekeceksiniz. Size uzun zamandır ilgisi olan birinin duygularının açığa çıktığına şahit olabilirsiniz.

6 Ekim’de yeni ay burcunuzda doğuyor. Aynı zamanda Merkür kişisel evinizde retro yapıyor. Düşüncelerinizi inatla savunan ve kendinize güvenen bir tablo ortaya çıkaracaksınız. Sürpriz fakat olumlu ilişkilerin ortaya çıkacağını bilmelisiniz. 8 Ekim’de Venüs Yay burcunda. Bu dönem değişik arkadaş grupları içinde olacaksınız. Özellikle karşı cinsten dostlarınızın sayısı bir hayli artacak. Sanatsal faaliyetlere daha fazla önem vereceksiniz. Bazılarınız tanışacakları ilginç kişilerden aşk teklifleri alacaklar. Böyle anlarda içinizde çılgın bir enerji duyacaksınız. Bu dönemi hasarsız atlatmak istiyorsanız, duygularınızın esiri olmayın, yakınlarınızın sözlerine ve tavsiyelerine kulak verin. Yenilenme duygularınıza sınır koymak zorunda kalabilirsiniz. Seçimlerinizi doğru yapmalısınız. Çekişmek yerine uzlaşmayı tercih etmelisiniz. Bazı yanlış anlaşılmalar ilişkinizi zedeleyecektir. Karşılaşacağınız engellerle mücadele edecek güçtesiniz. Kendinize ait doğrularınızdan emin olmak için çevrenizi sınamak isteyecek, kendinizi çok daha enerjik ve cesaretli hissedeceksiniz. Merkür, güçlü bir performans sergilemenize neden olacak. 18 Ekim’de Merkür retrosu bitiyor. 20 Ekim’de karşıt burcunuzda dolunay gerçekleşiyor. Yeteneklerinize güveniyorsunuz. Kendinizi ispat edecek çalışmalar içindesiniz. Egonuzu ön plana çıkaran tavırlarınızın alkışlanması için çevrenizden olumlu tepkiler bekliyorsunuz. Kendinizi ispatedeceğiniz konuların tekrar karşınıza çıkması ve eski hataları yapmama konusunda kendinize doğru telkinler vermelisiniz.

6 Kasım’da gezegeniniz Venüs Oğlak burcunda. Jüpiter ve Satürn aşk ve sosyal evinizde ilerlerken, karşıt ilişkiler eviniz yöneticisi Mars ve Güneş Akrep burcunda ilerliyor. Doğuştan gelen bir yetenekle grup çalışmalarına yatkınsınız. Bu nedenle yeni arkadaşlar kariyerinizi güçlendirecek, güçlenen kariyeriniz yeni arkadaşlıklar getirecek. Venüs ve Güneş sizi kurallı yapmasına karşın yine de fiziksel enerjinizin güçlü olduğu bir ay. Yanlış ilişkiler yaşamak istemiyorsanız, zamanı ve kişileri doğru seçmelisiniz. Size zaman kaybettirecek birlikteliklerden kaçınmalısınız. Duygusal dünyanızda kaoslar yaşayabilirsiniz. Aşk yaşantınız karışabilir, size uygun olamayan ilişkiler yaşayabilirsiniz. Aynı anda önemli ve güçlü kişilerden etkilenebilirsiniz. Sizden yaşça büyük kişilerle duygusallıklar ortaya çıkarken, kafanız karışabilir. Yanlış anlaşılmalar ve iş yerinizde yapılan dedikodulardan etkilenebilirsiniz. Yoğunluğu fazla olan ilişkiler yaşamanıza rağmen, çatışmalar da meydana gelebilir. Kıskanılacak ve tenkit edileceksiniz. Çekiciliğiniz ve çalışkanlığınız ilişkilerinize artı değer getirmesi gerekirken, olumsuzluk da getirebilir. 19 Kasım’da Ay tutulması gerçekleşiyor. Çevrenizde size karşı çıkanlara da yumuşak bir şekilde karşı koyacaksınız. Özgürlükçü yapınızdan kaynaklanan davranışlarınız, her şeyi sorun haline getiren çevrenizde tepkilere neden olabilir, zor anlar geçirebilirsiniz. Sabırlı bir şekilde, başlatacağınız tempoya hazırlıklı olmalısınız.

4 Aralık’ta Güneş tutulması Yay burcunda gerçekleşiyor. Kültür düzeyi yüksek arkadaşlarınızla bir araya gelecek, duygusal etkileşimlerin de yaşandığı mantıksal beraberlikler kuracaksınız. Sizden daha genç kişilerle sosyal aktiviteler gerçekleştirirken, kendinizi olduğunuzdan daha genç ve yenilenmiş hissedeceksiniz. Güzel konuşmalarıyla karşı cinsin sizi etkilemeye çalışmaları geçici aşkları da gündeme getirebilir. Aşk ve sosyal evinizde ilerleyen Satürn, yaşama bakış açınızda zor hedeflere kilitlenmenizi sağlayacak. İstekleriniz konusunda gerçekçi olmalısınız. Satürn ütopik değil, mantıklıdır. Kişisel isteklerinizle ilgili konularda özveride bulunmanız gerekebilir. Size katkı getirecek her türlü koşulu defalarca gözden geçirmek zorundasınız. Satürn, yapacağınız işleri kurallar dahilinde kullanmanızı ister. Eğer siz ona uyarsanız, o da size istediğiniz şartları sunar. Yaptığınız işten eminseniz, size daha fazla deneyim kazandıracak koşullar yaratır. O, öğretmen bir gezegendir. Ay boyunca Venüs Oğlak burcunda kalacak ve 19 Aralık’ta geri gitmeye başlayacak. Bu dönem güçlü sezgilerinizle çevrenizdeki kişileri şaşırtırken, bazen anlaşılmaz bir tablo çizebilirsiniz. Bu dönemde gergin bir şekilde olayları sorgularken, yapığınız analizlerle sonuca hızlı gideceksiniz. Venüs geri giderken beğendiğiniz kişiye karşı duygularınızı gizleyeceksiniz.Çünkü kırılmaktan korkuyorsunuz. Yanlış anlaşılmak istemediğiniz için, aşkınızı içinizde yaşamak isteyebilirsiniz. Platonik duygular için ideal bir ay. İlginç bir yıla, farklı duygularla giriyorsunuz.

Ağustos ayı boyunca Jüpiter ve Neptün aşk ve sosyal evinizde retro yapıyor. Aşk ve sosyal hayatına her zaman dikkat eden ve disiplinli olmaya özen gösteren siz, bu ay sıra dışı davranışlarınızla dikkat çekeceksiniz. Cesur tavırlar içinde olacaksınız. Bu dönemde sizi dizginlemek oldukça zor olacak. Kararlı bir şekilde savunduğunuz fikirlerinizden taviz vermeyeceksiniz. 8 Ağustos’ta yeni ay kariyer evinizde doğuyor. Yenilikler ilginizi çekiyor. Birçoğunuz arkadaş çevrelerinde ve toplumsal hayatında karşı cins üzerinde dikkat çekici bir performans sergileyecek. 16 Ağustos’a kadar Venüs Başak burcunda. Yeni kişilerle tanışmanız mümkün. Başlayan bir ilişki varsa, dikkatli olmanız gerekiyor. Sadece kendinize güveniyor, size katkıda bulunmak isteyenleri kibarca geri çeviriyorsunuz. Duygusallıkla akılcılığı birbirine karıştırmayı sevmediğiniz halde bu dönemde bir karmaşa içinde olacak fakat düşüncelerinizi iyi bir süspansiyon yapacaksınız. 17 Ağustos’ta Venüs Terazi burcuna geçiyor. Ruhsal yönünüz ve manevi duygularınızdaki artış sizin için önemli olacak. İçsel anlamda kendinizi yeniden keşfedeceksiniz. Gizli aşklar ve duygular söz konusu.

7 Eylül’de yeni ay Başak burcunda doğuyor. Yeni ay karşıt Neptün sizi cazip yaparken kafanızın karışmasına neden olacak. Gireceğiniz topluluklarda dikkat çekeceksiniz. Cinsel cazibenizin yüksek olmasından dolayı çevrenizi büyülüyorsunuz. Yine bu dönemde her zamankinden daha fazla cesur olacaksınız. Risklere karşı tedbirli olmanız gerektiğini hatırlatıyoruz. Karşı cins ile olan ilişkilerinizde, ani gelişen duygular sizi yanıltacaktır. 11 Eylül’de Venüs kişisel ve fiziksel evinizde. Hiç bu kadar dikkat çekici olmamıştınız. Etkileyici ve yapıcı konuşmalarınızla istediğiniz ilişk ileri kurabileceksiniz. 16 Eylül’de Mars bilinçaltı evinizde ilerlemeye başlayacak. Düşüncelerinizi karşı tarafa anlatırken biraz benmerkezci olabilir ve çevrenizden tepki alabilirsiniz. 27 Eylül’de Merkür bilinçaltı evinizde geri gitmeye başlayacak. Aşk ve sevgi konularında takıntılı olabilirsiniz.

6 Ekim’de yeni ay Terazi burcunda doğuyor. Merkür 17 Ekim’e kadar geri gitmeye devam ediyor. Kafanız çok karışık. Eski duygular ön plana çıkacak. Zamansız coşkularınız var. 8 Ekim’de Venüs Yay burcunda ilerlemeye başlıyor. Tatlı dilli ve politik davranmanın avantajlarını göreceksiniz. İletişim konusunda çevrenize oldukça başarılı ve olumlu bir görüntü veriyorsunuz. Entelektüel yönlerinizi ortaya çıkaracak aktivitelerde, aynı meslekten kişilerle aranızda duygusal bir çekim meydana gelebilir. 20 Ekim’de dolunay Koç burcunda gerçekleşecek. Kendinizi daha çok beğeneceksiniz. Egolarınızın de yüksek olması nedeniyle, bulunacağınız ortamlarda “önce ben” diyebilirsiniz. 18 Ekim’den sonra Satürn ve Jüpiter ileri hareketini birlikte yapacaklar. Aşklarınız ve duygularınızda ilişkiye siz hakim olacaksınız. Yaşantınıza aniden girecek kişilerle daha sonra güçlü arkadaşlıklar kuracaksınız. Aşklarınızı dostluğa çevirme gibi sürpriz durumlar olacaktır.

5 Kasım’da yeni ay burcunuzda doğuyor. Güneş’le yeni ay birlikte hareket edecekler. Sosyal çalışmalarınıza ve aşk ilişkilerinize yoğunluk kazandıracak. Kaygılarınızı bu şekilde törpüleyeceksiniz. Karşıt ilişkiler gezegeniniz Venüs yollar, kardeşler ve komşularla olan iletişiminizi gündem getirecek. Ay boyunca yepyeni duygularla sizi sınayacak. Venüs duygusal yönlerinizi ortaya çıkaracak. 19 Kasım’da karşıt eviniz Boğa burcunda Ay tutulması gerçekleşecek. Karşı cins ile olan ilişkilerinizde ani gelişen duygular sizi sarsacaktır. Aranızdaki anlaşmazlık sürpriz ayrılık karar almanıza neden olabilir. Her şeyi gurur haline getirmeniz size olumsuz sonuçlar verecektir.

4 Aralık’ta Yay burcunda Güneş tutulması gerçekleşecek. Aşk hayatınızla ilgili ilginç gelişmeler söz konusu olacak. Karşılaşacağınız güçlü ve iyi kariyere sahip bir kişi ile iş yaşantınızla birlikte aşk yaşantınızı da paylaşabilirsiniz. Kendinize her zamankinden daha fazla güveneceksiniz. Bu dönem sezgileriniz artıyor. Size zarar verecek duygusal konulardan uzak durmaya çalışıyorsunuz.

19 Aralık’ta Venüs retrosu sizi zorlayacak, nostalji duygularınız ayağa kalkacak. Gireceğiniz ortamlarda kıskanç ve sahiplenici davranmamalı ve olumsuz duyguların sizi yanlış yönlendirmesine izin vermemelisiniz. Sabırlı olmanız gerektiğini öğrenmeli ve kendinizle ilgili kararlarınızı ertelemelisiniz. Karşınıza çıkacak ve sizi mutlu edecek biri kafanızı karıştıracak. Eski aşkınızla yeni aşk arasında kalabilirsiniz. Evli iseniz ilişkinizi güçlendirmeyi deneyin. Olayları abartmadan çözümlemelisiniz. Yeni yıla kafanız karışık giriyorsunuz.

8 Ağustos’ta yeni ay Aslan burcunda doğuyor. Aynı zamanda Merkür de 11 Ağustos’a kadar Aslan burcunda olacak iletişim konusunda iyisiniz ve kendinizi çok iyi ifade edebileceğiniz bir dönemdesiniz. Akıllı insanlarla konuşmayı seviyorsunuz. Onların değişik fikirlerinden siz de etkileneceksiniz. Aşk ve iş bir arada. Özellikle karşı cinsten dostlarınızın sayısı bir hayli artacak. Sanatsal faaliyetlere daha fazla önem vereceksiniz. Bazılarınız tanışacakları ilginç kişilerden aşk teklifleri alacaklar. Bu dönem özel ilişkiler konusunda çok dikkatli olmalısınız. Çünkü karşılaşacağınız kişilerin etkili sözleri ve anlamlı davranışları baştan çıkarıcı olurken, daha sonra vazgeçeceğiniz birlikteliklerin temelini atabilirsiniz. Yönetici gezegeniniz Jüpiter iletişim evinizKova’da retro yapıyor. Özellikle aynı grupta tanışarak düşünce bazında anlaştığınız kişiyle sizi bir anda saracak duygu dalgalanmaları içine girebilirsiniz, dikkatli olun. Bu dönem aklınız çok karışabilir. Sosyal ve aşk ilişkilerinizde yeni durumlarla karşılaşacaksınız. Jüpiter retrosu yüzünden bitmesi gereken durumlar gündeme gelecektir. Bir türlü kopamadığınız ve süregelen ilişkiniz hakkında kesin kararı vereceksiniz. Yakın ilişkiler, aile ve yuva derken nefessiz kalabilirsiniz. Bu kadar yoğun sorunlar yüzünden hayatınız karışabilir ama siz bu tür yoğunlukla başa çıkabilecek enerjiye sahipsiniz. 16 Ağustos’a kadar sakin kalmanızda fayda var. 17 Ağustos’ta Venüs Terazi burcunda ilerlemeye başlayacak. 22 Ağustos’ta dolunay iletişim evinizde gerçekleşiyor. Tam size göre bir ay. Sıradan konularla ilgilendiğiniz zaman son derece huzursuz ve beklenmedik incinme duyguları yaşarsınız. Hedefleriniz yüksek olduğu zaman, gerçeklerle daha iyi iletişim kurarsınız. Olayların her iki yüzünü de rahat gördüğünüz için kafanız sürekli karışır. Hareketi çok seviyorsunuz. Çevrenize bağımlı olarak yaşadığınız zaman sinirli ve huzursuz olursunuz. Ağustos ayı boyunca çevrenizde entelektüel aktivitelere katılırken, sanatsal gösterilere de ilgi göstereceksiniz.

10 Eylül’e kadar Venüs ve Merkür Terazi burcunda ilerleyecek. Satürn, Jüpiter, Uranüs, Neptün ve Plüton retro durumunda. Duygularınızda geçmişten kaynaklanan bir karmaşa yaşayabilirsiniz. Geçici olan o günkü gerilimli halinizi fazla önemsemeyin.İçinde sakladığınız duygularınızı abartmayın. Satürn’den aldığınız kozmik etkiyle, enerjinizi tasarruflu kullanmaya çalışın. Hayatınızı düzenlemek için ilginç ve önemli fırsatlar önünüze kaliteli bir şekilde sunulacak. Yaşama bakış açınız sağlam ve güçlü bir şekilde gelişiyor. Güneş’ten alacağınız etki Mars’la birleşince, düşüncelerinizde ısrarcı bir tutum içinde olabilirsiniz. İnatçı tavırlarınızla partnerinizi bıktırabilirsiniz. Kendi düşüncelerinizde ısrarcı olmanız sizi birbirinizden uzaklaştırabilir.27 Eylül’de Merkür retro yapmaya başlayacak. Bu dönemde yapmanız gereken tek şey, eski dostlarla bir araya gelmek ve anılarınızı tazelemektir. Eski bir sevgili ile sosyal bir aktivitede karşılaşabilir ve geçmiş günlerden söz edebilirsiniz.

6 Ekim’de yeni ay Terazi’de aşk ve sosyal ilişkilerinizi etkileyecek. 17 Ekim’e kadar Merkür Terazi burcunda retro yapıyor. Venüs 8 Ekim’e kadar Akrep burcunda. Ayın ilk haftası gizli aşk duygularına ve eski sevgiliyle gizlice buluşmalara dikkat edin. Karşınızdaki kişilerin duyguları yüzünden kafanız karışacak. Psikolojisi bozuk veya fazla işkolik bir sevgili yüzünden tartışmalar olabilir. Beğendiğiniz kişiye karşı duygularınızı gizleyeceksiniz. Çünkü kırılmaktan korkuyorsunuz. Platonik duygular için ideal bir hafta fakat daha sonra bu duygular önemini kaybedecek.

18 Ekim’de Jüpiter ve Satürn ileri hareketine başlayacak. Ay sonuna kadar Mars burcunuzda ilerlemeye devam ediyor. Muhteşem bir karışım gibi görünse de; kalbinizi sallayan duygulara en çok bu karışımın neden olabileceğini düşünürsek; cesaret isteyen bu aşk iksirini kim içebilir ki? Cinsel isteklerinizdeki artış ve yoğunluğa dikkat edin. İstediğiniz tek şey, güvenle kendiniz olmak ve başkalarıyla birleşmek. Çevrenizdeki herkesin, sizinle aynı fikirde olmasını, herkesin bakış açısının sizinle aynı olmasını istersiniz. Başkalarını anlama yeteneğini kullanarak, onların fikirlerini değiştirerek, kendinizle aynı düşünceleri paylaşmayı sağlamak istersiniz. Bu ayın ilginç değişimlerine hazır olun.

Kasım ayı boyunca Mars bilinçaltı evinizde ilerlemeye devam edecek. 5 Kasım’da yeni ay aynı evde doğarken, Merkür de Akrep burcunda 24 Kasım’a kadar Mars gezegenine eşlik edecek. Özel olduğunuzu hissettiğiniz zaman, yaşama bakış açınız daha da anlamlı oluyor. Zincirleme hatalar yapmak istemiyorsanız, herkese söz vermeyin ve planlı bir şekilde davranmayı öğrenin. Çevrenizi dinlemek size çok şey kazandıracak. Hiç kimsenin cesaret edemeyeceği işlere kalkışacaksınız. Çok cesur ve enerjinizin yüksek olduğu bir ay yaşayacaksınız. Düşüncelerinizi gerçekleştirirken geçmişteki hataları yapmamalısınız.

6 Kasım’da Venüs Oğlak burcunda ilerlemeye başlayacak. Plüton aynı eve ileri hareketini yapıyor. Karşılaşacağınız engellerle mücadele edecek güçtesiniz. Kendinize ait doğrularınızdan emin olmak için çevrenizi sınamak isteyecek, kendinizi çok daha enerjik ve cesaretli hissedeceksiniz. 19 Kasım’da Boğa burcunda bir ay tutulması gerçekleşecek. Geleneksel kişilerle birlikte geçmiş olayları konuşmaktan zevk alacağınız bir ay. Karşıt ilişki gezegeniniz Merkür, sıra dışı ve yasak duygular içinde bocalamanıza neden olabilir. Kişiliğinizde değişen duygu dalgalanmaları yüzünden aşkta hep hatalar yapıyor ve karşınızdaki kişiye olduğundan fazla değer veriyorsunuz. Bu nedenle, uzun süredir birlikte olduğunuz kişilerin farklı yüzleri sizi hayal kırıklığına uğratmasın. Çünkü siz, karşınızdaki kişiye iyimser yaklaşan ve güvenen bir çocuksu kişiliğe sahipsiniz. Oysa ilişkilerde kaçınılmaz olan karşılıklı sürtüşmelerin, uzun vadede sağlam mantık süzgeçlerinden geçmesi gerekir. Bu tür akılcı değerlendirmeleri aşk sürecinizin her anında uygulamaya çalışın. Bu ay, aşk konusunda bazı acı gerçeklerle karşılaştığınız zaman suçu karşınızdaki kişiden çok kendinizde aramalısınız.

4 Aralık’ta Güneş tutulması kişisel ve fiziksel evinizde gerçekleşiyor. 14 Aralık’ta fiziksel evinizde Mars size eşlik etmeye başlayacak. İlişki gezegeniniz Merkür 14 Aralık’a kadar Yay burcunda, daha sonra Oğlak burcunda ilerlemeye başlayacak. Venüs aralık ayı boyunca Oğlak’ta bulunacak. 19 Aralık’ta ilişkiler evinizde dolunay gerçekleşecek. Ay boyunca Merkür’den olumlu destek alacaksınız. Yeniliklere açık bir yapınız var. Önünüze gelen olayları reddetmeden önce, sağduyunuzu kullanıyorsunuz. İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz. Bu ay hayal gücünüzü kullanarak isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz. İsteklerinizden vazgeçmemelisiniz. Diğer insanlara göre çok hızlısınız, dikkat edin. Çekici fikirlerinizi daima kendinize saklamalısınız. Siz kendinizi yenilemekten hoşlandığınız için fırsatlar ayağınıza gelecektir. Aşırı yorgunluktan, stres her an kapınızı çalabilir. Her şeye rağmen 2022’ye mutlu gireceksiniz. Jüpiter ve Neptün size güzel haberlerle gelecek.

8 Ağustos’ta ilişkiler evinizin gezegeni Ay, Aslan burcunda doğuyor. 11 Ağustos’a kadar Merkür de Aslan burcunda ilerliyor. Arkadaş çevrenizde dikkatinizi çekecek kişilerle duygusal ilişkiler gündeme gelecektir. Dostluk ve aşk duyguları birlikte gelişebilir veya her iki duygu ilişkinizin bir parçası olabilir. Dengeli yaşamın önemini bildiğiniz için, dış ilişkilerinizi sizi olumlu etkileyecek şekilde ayarlayacaksınız. Yaşantınıza yeni katılacak kişilerle uyum içinde fikir alışverişlerine gireceksiniz. Başkalarına çılgın gelen işler, size son derece kolay gelecek. Plüton burcunuzda ay boyunca geri gidecek. O nedenle bu enerjiyi en faydalı şekilde kullanabilmek için dikkat edeceğiniz hususların başında ego anlaşmazlıklarınızın yaratacağı tartışmalar geliyor. Gücü elinde bulunduranların doğal olarak hep önde olduğunu kabul etmeyi, yeri geldiğinde esnemeyi bilmelisiniz. Sırf egonuz tatmin olmuyor diye kocaman bir bütünü bozmanızın anlamı yok. 16 Ağustos’a kadar Venüs Başak burcunda ve Mars aynı evde ona eşlik ediyor. Uzun transitiniz Uranüs, daha yıllarca aşk ve sosyal evinizde kalacak. Olağanüstü olaylar ilginiz çekecek, belki de yıllarca içinizde sakladığınız ve açığa çıkmasını beklediğiniz olayları tetikleyeceksiniz. Değerlerinizin farkındasınız. Kendinizi teslim etmek istemiyor ve karşı tarafa bedel ödetmek istiyorsunuz. 12 Ağustos’tan sonra Merkür Başak burcuna geçiyor. Uzak yollarla ilgili aşklar gündeme gelecek. 22 Ağustos’ta dolunay Kova burcunda gerçekleşiyor. 7 Eylül’de yeni ay Başak burcunda doğuyor. 27 Eylül’de Merkür geri hareketine başlıyor. Merkür, size yollardan beklediğiniz haberlerin ulaşmasını sağlayacak. Merkür 17 Ekime kadar retro durumuna devam ediyor.

Romantik duygularınızı tatmin edecek aşklar sizin için önemli olmasına rağmen, ilişkilerinizde karşılıklı iletişimin önemli olduğunu göreceksiniz. Süregelen bir ilişkiniz varsa, dikkat etmeli ve düzeyli ilişkinizi bozmamaya çalışmalısınız. Akrepte ilerleyen Venüs’ten etkiler alarak; geçmişteki duygusallıkların yeniden ortaya çıkmasına neden olacaktır. Mevcut ilişkinizde bir sorun yoksa, bu takıntılara kulak asmadan, yolunuzda ilerleyeceksiniz. Retro Jüpiter ve Satürn değişime neden oluyor. Herkes kendi içsel egosu yüzünden abartılı bir “ben” egosuyla ortaklıklarda sorun yaratabilir. Çekim gücünüz çok yüksek. Bu dönemde daha bireysel ve özgün olacaksınız. Yakın ilişkilerinizde dikkatli olmalı, amirlerinizle takışmamalı ve iş konusunda ukala tavırlar sergilememelisiniz. Fikirlerinizin kabul görmesi için çaba sarf edecek ve çoğu zaman enerjinizi olumlu bir şekilde yaşama geçireceksiniz.

6 Ekim’de yeni ay Terazi’de doğarken, Merkür de Terazi’de geri hareketine devam edecek. 7 Ekim’de Plüton ileri hareketine başlıyor. Arkadaş çevrenizde dikkatinizi çekecek kişilerle duygusal ilişkiler gündeme gelecektir. Dostluk ve aşk duyguları birlikte gelişebilir. Girdiğiniz topluluklarda yalnız kalma duygusuna kapılabilir ve çevreniz tarafından anlaşılamadığınızdan yakınabilirsiniz. Bu geçici duygular için kendinizi üzmemelisiniz. Sizi üzen duygulardan akılcı bir mantıkla sıyrılabilirsiniz. 8 Ekim’de Venüs Yay burcunda. 20 Ekim’de dolunay Koç burcunda gerçekleşiyor. Özgürce duygularınızı çevrenizle paylaşacaksınız. Kendinize yakışmayan aşklara tepki gösteriyorsunuz. Sizi eğlendiren kişilerle aynı ortamı paylaşmak istiyorsunuz. Bazılarınız geçmişten gelen eski duygularını tazeleyeceği ortamlarda sürpriz karşılaşmalar yaşayacak. Eski bir aşkın karşınıza çıkması ve pişmanlıklarını söyleme olasılığı yüksek. Evlilik teklifinde bulunacağınız kişi ile romantik günler sizi bekliyor. Fakat, aksi bir durum olarak ret cevabı da alabilirsiniz. Aynı mesleği yaptığınız kişilerle duygusal bağlar kurabilir ve aşk, iş konularını aynı anda sürdürebilirsiniz.

5 Kasım’da yeni ay Akrep burcunda doğuyor. 5-24 Kasım’da Merkür de Akrep burcunda olacak. Jüpiter ve Satürn Kova burcunda ileri hareketine başladığı için kafanızdaki karışıklıklar bir nebze düzelebilir. Geçmişe dayalı tecrübelerinizin doğruluğunun, bugün de kanıtlanması sizi her konuda haklı çıkaracak. Bu nedenle kendinizle ilgili düşüncelerinizde ısrarcı olacaksınız. Bu ay ikna kabiliyetiniz artıyor. Daha önce üzerinde yoğunlaştığınız ve karar verdiğiniz konuları bir an önce bitirmeye çalışın. İşinize ağırlık verdiğiniz için partnerinizle aranızda istemediğiniz bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Eğer ciddi bir ilişkiye sahipseniz, önemli kararlar alabilirsiniz.

19 Kasım’da Boğa burcunda Ay tutulması gerçekleşecek. Düşüncelerinizi gizleyecek ve planlarınızı hiç kimseyle paylaşmak istemeyeceksiniz. Bazılarınız enerjilerini büyük hedeflere odaklarken, bazılarınız büyük karmaşalar yaşayacak. Siz kurallarla yaşamaya alışkın bir kişisiniz. Kendinizi denetim altında tutmaktan hoşlandığınız için, duygularınızı da belli bir kural dahilinde yaşamayı tercih edersiniz. Karşı cins üzerinde etkinizin fazla olduğu günlerdesiniz. İçinizden geçirdiğiniz dileklerinizin kabul görmesinden mutlu olacaksınız.

4 Aralık’ta Güneş tutulması Yay burcunda gerçekleşecek. Jüpiter ve Satürn’den aldığınız kozmik etkiyle, enerjinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bu şekilde davranarak, yaşamda kaçırdığınız bazı şartları yeniden elde edebilirsiniz. Ay boyunca Plüton sizi gizemli ve karizmatik yapmaya devam ediyor. Ayın tamamında Venüs sizin burcunuzda ilerleyecek ve 19 Aralık’ta geri hareketine başlayacak. Kaçırdığınız eski fırsatlar yeniden karşınıza çıkabilir. Uzun süredir beklediğiniz teklifleri yeniden değerlendirebilirsiniz. Bu ay seçenekleriniz çok fazla. Seçim hakkınızı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Aşk konusunda her şeyin olumlu gitmesi en büyük arzunuz. Sevdiğiniz kişiye duyduğunuz özel duygular sizi farklı kılacaktır. Bu ay hassasiyetiniz çok yüksek. Alınganlığınız ve kırılganlığınız doruk yapabilir. Özellikle yaşadığınız aşk varsa, birçok zorluğa maruz kalabilirsiniz. İlişkinizi sorgulayarak yeni yıla giriyorsunuz.

8 Ağustos’ta yeni ay karşıt ilişkiler evinin Aslan burcunda doğuyor. Girdiğiniz topluluklarda doğal cazibenizi kullanacak ve isteklerinizi hızla yaşama geçireceksiniz. Karşı cinsin ilgisiyle, istemediğiniz aşklara sürüklenebilirsiniz. Bu aşklarda cinsel duygular etken olabilir. 11 Ağustos’a kadar Merkür zıt burcunuzda ilerliyor. Aşk konusunda istikrarı sağlamanız çok zor. Güzel konuşmalarıyla karşı cinsin sizi etkilemeye çalışmaları geçici aşkları da gündeme getirebilir. Karizmatik olmanın keyfini çıkaracaksınız. Sanki tüm dünya etrafınızda dönecek. Sosyal açıdan parlak bir döneme gireceksiniz. Evlilik olmasa da, bekarlar ciddi ilişkilerin ilk adımlarını atacaklar. Mars ay boyunca karşıt finans evinizde. Bu ay varlıklı kişiler ilginizi çekecek. Girdiğiniz topluluklarda doğal cazibenizi kullanacak ve isteklerinizi hızla yaşama geçireceksiniz. Bulunduğunuz şartları değiştirmek yerine çevresel alışkanlıklara uyum göstermelisiniz. Enerjiniz oldukça yüksek.

Çevrenizde rakip tanımıyorsunuz. Karşı cins üzerinde hayranlık kazanırken, hemcinsleriniz tarafında ilgi ve hasetle izleneceksiniz. 17 Ağustos’tan sonra yolculuklarda aşklar ve beraberlikler söz konusu olurken, seminerler ve kültürel etkinliklerde karşılaşacağınız kişilerden etkileneceksiniz. Aşkta dış görünüşten çok karşınızdaki kişinin eğitimi ilginizi çekecek. 22 Ağustos’ta dolunay burcunuzda gerçekleşiyor. Yine bu dönem, konuşurken düşüncelerinizi temkinli bir şekilde ifade etmelisiniz.

Eylül ayı boyunca Merkür Terazi burcunda ilerliyor. 7 Eylül’de yeni ay Başak burcunda doğuyor. Bu ay üst seviyelerde bir aşka hazırmısınız? Önünüze çok güzel ve ilginç fırsat çıkacak. Siz özenli, duygusal ilişkilerden hoşlanıyor ve dostluklarınızı da bu yönde seçiyorsunuz. Bazıları, gireceğiniz topluluklarda duygusal ve romantik ilişkiler yaşayacaklar. 10 Eylül’e kadar Venüs ve Merkür Terazi burcunda ilerliyor. Aşkta mükemmel olmayı istemek güzel bir şey ama sonuçlar her zaman aleyhinize olmayabilir. Bu ay hiç kimse sizin aşk partnerinizin yerinde olmak istemez. Çünkü her şey sizin için sorun hale gelecektir. Evlilik ve nişan gibi bir durum varsa son sözü siz söyleyecek, sözlerinize hakim ve otoriter bir tavırla yaklaşacaksınız. Siz ne kadar iyi niyetli olursanız olun, ilişiklerinizde istemediğiniz durumlar ortaya çıkacaktır. 11 Eylül’de Venüs Akrep burcuna geçecek. Aşk gezegeniniz Güneş 16 Eylül’e kadar Mars’la birlikte hareket edecek. Geçen aydan kalan olaylara çözüm getireceksiniz. Bu aktivitelerden bir evlilik veya aşk birlikteliği ortaya çıkabilir. 27 Eylül’de Merkür geri gidiyor. Kendinizden yaşça büyük, akıllı ve evlilik geçirmiş veya geçmişte mutlu olamamış biri karşınıza çıkabilir. Düşünmek için fazla zamanınız olsa bile ondan etkileneceksiniz.

Ekim ayı boyunca Mars Terazi burcundan size güzel bir uyumla destek verecek. Partnerinizin üzerinde etkiniz güçlü bir şekilde hissedilecek. Bazılarınız, uzun sürecek duygusal ilişkilerin temellerini atacaksınız. 17 Ekim’e kadar Merkür retro yapıyor. Jüpiter ve Satürn de burcunuzda ilerlerken tehlikeli sularda yüzmeye kalkmayın.Geçmişi özlemek güzeldir. Hele eski bir aşk karşınıza çıktığı zaman kalbinizin kıpır kıpır olması olağandır. Bazen de tersi olan bir durum söz konusudur. Yıllardır aşık olduğunuz kişiye duygularınızı anlatamamış, içinizde saklamış olabilirsiniz. İşte tam sırası. Dökün duygularınızı ve rahatlayın.

5 Kasım’da Akrep burcunda yeni ay doğacak. Merkür’le birlikte hareket edecek ve 19 Kasım’da Boğa burcunda bir ay tutulması gerçekleşecek. 6 Kasım’dan sonra Venüs Oğlak burcunda ilerleyecek. Güç ve aşk unsurunu birlikte yaşamak isteyeceksiniz. Siz bir özgürlük insanısınız. Kural tanımayan, farklı bir yapınız var. Kimseyle paylaşmadığınız içsel savaşlarınız size kısırdöngüler yaşatacak. Söylenecek çok şeyiniz olmasına rağmen, yapmanız gereken konularda farklı bir şekilde davranabilirsiniz. Ailenizde esen sıcak havaya rağmen, çevrenize de kayıtsız kalmayacaksınız. Özellikle yeni tanışacağınız kişilerle iyi ilişkiler içinde olmaktan mutluluk duyacaksınız. İnatçı ve başına buyruk davranışlarınız sizi farklı yaparken, bazı tereddütlerinizi yenmenize yardımcı oluyor. Bilinçaltı takıntılarınızın sizi olumlu yönlendirmesi, çoğu kez başarınıza doğal bir katkıda bulunabiliyor. Aşırı uçlarda dolaşmadığınız zaman daha verimli olabiliyorsunuz. Alışkanlıklarınızı gözden geçirecek ve bazı eski olayları kafanızda bitirme kararları alacaksınız. Bazılarınız, gizlilikle sürdürdüğünüz ilişkilerinizden memnun bir şekilde yaşamınızı sürdürürken, sürekli gizlenmek ve aşkınızı kendi dünyanızda yaşamak istiyorsunuz. Sadece çok yakın dostlarınızın bildiği bir aşk gündeme gelebilir.

4 Aralık’ta Güneş tutulması Yay burcunda gerçekleşiyor. İnatçı tavırlar sergileseniz bile, içsel duygularınızın yoğunluğu karşısında bocalamanız mümkün. Düşüncelerinizde ısrar etmek yerine yenilikler karşısında uyum sağlamayı öğrenmelisiniz. Duygusal ilişkilerinizde olumlu bir hareketlenme söz konusu. Partnerinizle birlikte isteklerinizi gerçekleştirebilir ve beklediğiniz kararları alabilirsiniz. Yaşam enerjiniz çok güçlü. Çevrenizde orijinal olan her düşünce kafanızda fırtınalar yaratıyor. Kalıcı değişimler yaşamaktan yanasınız. Zihinsel aktiviteniz çok yüksek ve sizinle aynı düşünceye sahip kişilerle bir arada olmak istiyorsunuz. Neptün bilinçaltı evinizde ilerlerken aldatma konuları gündeme gelebilir ve bu girişiminiz başınıza iş açabilir. 19 Aralık’ta dolunay İkizler burcunda gerçekleşiyor. Venüs’le Merkür birlikte fakat Venüs geri gidiyor. Sizi yanıltabilecek kişilerle bir araya getirebilir. Karşınızdaki kişilerin aldatıcı fikirleri ve kendilerinin bile inanmaya çalıştıkları hayallerine sizi de ortak edebilirler. Yeni yılın size farklı duygularla geleceğini unutmayın.

6 Ağustos’a kadar Venüs zıt karşı evinizde ilerlerken, aşk gezegeniniz Merkür 12 Ağustos’tan sonra Başak burcuna geçiyor. Yönetici gezegeniniz Neptün burcunuzda geri gidiyor. Çevrenize karşı kuşkulu davranıyorsunuz. Kendinizi her zamankinden farklı hissediyorsunuz. Güçlü dostlarınızın destekleriyle gerçekleştireceğiniz çalışmalar sizin için iyi bir zemin oluşturacak. Bazı yeni denemeler, geleneksel yapınızı zorlayabilir fakat bu durumlar ilgi çekici de gelecektir. Huzursuz olduğunuz bir konudan kaçmak isterken, başka gereksiz bir konu üzerine takılarak kendinizi hırpalayabilirsiniz. Ay boyunca çevrenizde gelişen olaylara karşı takıntı derecesinde kendinizi haklı gösteren yorumlar getirecek, düşüncelerinize hiçbir şekilde sınır koymak istemeyeceksiniz. 17 Ağustos’ta Venüs Terazi burcuna geçiyor. Hedeflerinizde mantığı ön plana alarak, kontrolünüzü kaybetmeyin. Bugünlerde sağduyuyu ve sakinliği elden bırakmayın. Bu ay artık geçmişin hesabını yapmak istemiyorsunuz. Girdiğiniz ortamlarda kendinizden emin tavırlarınız ve etkileyici cümlelerinizle arkanızda bir hayranlık ordusu bırakacaksınız. Sizi yanıltacak ve daha sonra da geri dönüşler yaşayabileceğiniz ilişkilerden kaçınmalısınız.

7 Eylül’de yeni ay karşıt ilişkiler evinizde doğuyor. Aşk hayatınız oldukça ilginç gelişmelere sahne olacak. Sevgiliniz yanınızda olacak ve sizi mutlu edecek. Bu ay aranızda kavga çıkmasını istemiyorsanız, sevgilinizle baş başa kalmak yerine, sosyal aktivitelere birlikte katılmayı teklif etmelisiniz. 20 Eylül’de dolunay burcunuzda gerçekleşecek. Yaşamla ilgili felsefi analizlere doğru bir yöneliminiz olacak. İnsan ilişkilerinin neden ve sonuçları ile ilgili psikolojik gözlemlere ağırlık vereceksiniz. Sonsuz aşka ve romantizme inanırsınız. Hayal gücünüz çok kuvvetlidir. Hayal kırıklıkları yaşamınızdan hiç eksik olmaz, yine de aşkı aramaktan vazgeçmezsiniz. Aşamadığınız kalp ağrılarınıza rağmen, her yeni aşka umutla bakarsınız. Bu dönemde duygularınız sürekli karışacak. Güven arayışı içinde olduğunuz için, bazen yanlış ilişkiler her şeyi yeni baştan başlatmanıza neden olabilir. Alışkanlıklarınızı kısa sürede terk ettiğiniz için de, kalp acılarınızı çabuk unutup yeniden aşık olabilirsiniz.

17 Ekim’e kadar aşk ve ilişkiler gezegeniniz Merkür retro durumunda. Tüm ay Terazi burcunda kalacak. Satürn, aktivitelerinize kararlı ve sakin adımlarla yaklaşmanızı sağlarken, kalabalık ortamlarda bile kendinizi yalnız hissedebileceksiniz. Duygusal takıntılarınız kafanızı meşgul edebilir. Kişisel başarılarınız çevreniz tarafından rağbet görecek.

Yine bu dönemde eleştirilere hedef olabilirsiniz. Kendinizi bazı tartışmaların ortasında bulabilir ve taraf tutmak zorunda kalabilirsiniz. Sizin inisiyatifiniz dışında gelişen bu tür ortamlarda, düşüncelerinizi gizlemekte yarar var. Aşka çok fazla değer veriyor olmanız, sizi cinsel dürtüleri yüksek ilişkilere yöneltecektir. Bu ay risk almamaya ve temkinli olmaya özen göstermelisiniz. Çapkınlık ve uçarılık konusunda sizi baştan çıkaran, oyalayıcı ve ayartıcı durumlarda kendinizi geriye çekmelisiniz. Çünkü sosyal yaşamın cazibesi sizi yanlış maceralara sürükleyebilir. Neptün, sezgisel yeteneklerinizi ortaya çıkarıyor. İçgüdüsel bir şekilde çevrenizle paylaştığınız yorum yeteneğinizle insanların adeta içini okurken, yardımseverlik duygularınız da atakta.

5 Kasım’da yeni ay Akrep burcunda doğuyor. 19 Kasım’da Ay tutulması Boğa burcunda gerçekleşiyor. Bu dönemde yapmanız gereken tek şey, eski dostlarla bir araya gelmek ve anılarınızı tazelemek. Eski sevgililerle sosyal bir aktivitede karşılaşabilir ve geçmiş günlerden söz edebilirsiniz. Nostaljik olaylara daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

6 Kasım’dan sonra Venüs Oğlak burcunda ilerliyor. Yaşadığınız olay ne olursa olsun; yaşantınızda bir dönüm noktasıdır. Kendinizle ilgili acele kararlar vermemeli ve sizden yaşça büyük kişilerle takışmamalısınız. Çevrenizden gelebilecek yeni fikirlere kapalı olurken, aşkla le ilgili bazı konularda aile baskısına maruz kalabilirsiniz. Hayal kurma yeteneğiniz güçlü. Sevdikleriniz için iyi şeyler yapmayı arzulamanız sizi farklı davranışlara koşullandırmış olacak. Sakinlik arayanlar için bu dönem mükemmel. İç dinginliğinizi sağlama açısından fırsat bulabilir, mistik konularla da ilgilenebilirsiniz.

Ay tutulması ani bir yurt dışı olayını ya da bir ayrılığı gündeme getirebilir. Bulunduğunuz çevreden kopabilir ve arkanıza bakmadan uzaklaşabilirsiniz. Çevrenizi değiştirmek sizin isteğiniz dışında da gerçekleşebilir. Yaşamınızla ilgili yeni bir perde açılacaktır. Tutulmalar sırasında, Plüton ve Uranüs etkisine benzer etkiler yaşayabilirsiniz. Cesaret edemediğiniz fakat hep sonuçlandırmak istediğiniz olayların bitmesi, tutulmalara bağlı olarak gelişecektir.

4 Aralık’ta yeni ayla birlikte Yay burcunda Güneş tutulması gerçekleşecek. Karşı cinsin ilgisiyle, istemediğiniz aşklara sürüklenebilirsiniz. Bu aşklarda cinsel duygular etken olabilir. Aşkın bir sanat olduğunu hissediyor ve kıskançlık duygularının belirgin bir şekilde ortaya çıkmasıyla tepkili bir aşk performansı içine giriyorsunuz. Partnerinizle ortak çalışmalar içinde olacak ve onunla birlikte başlangıçta imkansız gelen birçok şeyi gerçekleştirebileceksiniz. Beklediğiniz fırsatları çevre faktörleri size sunacak. 19 Aralık’ta İkizler’de gerçekleşen dolunayla birlikte geri gitmeye başlayan Venüs, gizli aşklara ve yasak duygulara davetiye çıkarıyor. Enerjinizi ifade ederken kullandığınız yol çok önemli. Cinsel duygularınızı algılama şeklinden kaynaklanan dışavurumlarda problemler ortaya çıkacaktır. İlişkinizi beslemek için gerekli detayları unutmayın. Alınganlık zarar verecektir.

Duygusal sorunlarının nedeninde, maddesel sorunların etkisini inkar edemezsiniz. Ailenizin de katılacağı bir toplantıda yeni kararlar almanız mümkün. Onların size destek vermesini bekliyor, duygusal konularda hata yapmaktan çekiniyorsunuz. Yakın çevrenizin size sağlayacağı fırsatlar konusunda doğru kararlar almalısınız. Yeni yıla enerjik ve Jüpiter’le birlikte şanslı giriyorsunuz.

