Hangi burç uzun ilişki için ne yapmalı, nasıl davranmalı?

Burcunuza göre nasıl özelliklere sahip olduğunuzu biliyorsunuz, ama aşık olduktan sonra ne olur? Büyülü bir ilk buluşmanın gerçek bir ilişkiye dönüşmesini nasıl sağlayabilirsiniz? Birkaç aydan fazla süren ve belki de sonunda birlikte yaşamayı içeren türden? Bırakın yıldızlar, uzun süreli ilişkilerinizin gerçekten uzun olduğundan nasıl emin olacağınızı anlamanıza yardımcı olsun. Peki ne yapmanız gerekiyor? İşte yanıtı...

BURCUNUZA GÖRE UZUN İLİŞKİ SÜRDÜRME REHBERİ

Uzun süreli ilişkilerinizde ihtiyacınız olan şey şu şekildedir: