Hangi burç uzun ilişki için ne yapmalı, nasıl davranmalı?
Uzun süreli bir ilişki istiyorsunuz ancak karşınızdaki kişinin hal ve tavırları size net bir bilgi vermiyor olabilir. Bunun için yıldızları devreye sokmaya ne dersiniz? İşte burcunuza göre ilişkinizi sürdürmek için neye ihtiyacınız var, birlikte bakalım...
Burcunuza göre nasıl özelliklere sahip olduğunuzu biliyorsunuz, ama aşık olduktan sonra ne olur? Büyülü bir ilk buluşmanın gerçek bir ilişkiye dönüşmesini nasıl sağlayabilirsiniz? Birkaç aydan fazla süren ve belki de sonunda birlikte yaşamayı içeren türden? Bırakın yıldızlar, uzun süreli ilişkilerinizin gerçekten uzun olduğundan nasıl emin olacağınızı anlamanıza yardımcı olsun. Peki ne yapmanız gerekiyor? İşte yanıtı...
BURCUNUZA GÖRE UZUN İLİŞKİ SÜRDÜRME REHBERİ
Uzun süreli ilişkilerinizde ihtiyacınız olan şey şu şekildedir:
Koç burcu
Bazen biraz ısrarcı olabiliyorsun, her zaman haklı olmalısın! Ancak ilişkinizi güçlü tutmak için, partnerinize izin vermelisiniz. Birkaç tartışma kazanın. (Sadece birkaçı!) Unutmayın, her zaman son sözü söylemek zorunda değilsiniz.
Boğa burcu
Güçlü ve sessiz bir tip olarak, gerçekten ne istediğinizi ve neye ihtiyacınız olduğunu her zaman ifade etmiyorsunuz. Ama aklını okumasını beklemek yerine, ikinizin de aynı sayfada olduğundan emin olmak için ne istediğini söylemelisin! Gerçek ol Boğa.
İkizler burcu
Konuşmayı çok seviyorsunuz. İster birlikte akşam yemeği yerken muhabbet etmek olsun ister gün boyunca mesajlaşın ister doğaçlama bir görüntülü arama ile sevgilinizi şaşırtın, her zaman sohbet etmeye hazırsınız. İşin aslı bu biraz fazla olabilir. Zor gelse de iş gününün ortasında üç mesaj birden yazma dürtüsüne karşı koyun. Bu şekilde, bir araya geldiğinizde konuşacak daha çok şeyiniz olacak.